Pólvora e infiernitos

EL ZAPOTILLO O LA VERDAD AUNQUE DUELA… PERO YA

DICHO. Reza la frase popular que para qué tanto brinco, estando el suelo tan parejo y es correcto sí lo aplicamos al manoseadísimo acueducto El Zapotillo.

CRUDEZA. Porque una cosa es que el gobernador trate de imprimir sensatez y no quiera echar leña al fuego y otra que líderes empresariales como José Arturo Sánchez Castellanos sean más descarnados y políticamente incorrectos en su diagnóstico y digan que ven muy pocas posibilidades de que en este sexenio se concrete este proyecto.

EL MOMENTO. El problema es que el acueducto parece llegar a un punto definitorio en donde solo hay de 2 sopas: se hace o no se concreta.El diferimiento ya no cabe. Una posposición más ya no lo aguanta la lógica de un proyecto que se sostiene con alfileres y cuyos avances obligan a un mantenimiento que obliga a gastos que son innecesarios si al final ya no se va a concretar.

CANTADO. Es previsible el resultado de las mesas y foros que organiza la Semarnat. Participan activistas, empezando por el propio secretario Víctor Toledo, en contra del proyecto e investigadores que por definición y antecedentes se oponen a la construcción de presas. No es difícil adivinar las conclusiones y recomendaciones.

NUBARRONES. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo hace malabares para mantener encendida la llama de la esperanza aunque sean pocos los argumentos reales.

INTERPRETACIONES. Dice que cree “en la palabra del Presidente” aunque esta nunca haya sido hacer El Zapotillo, cueste lo que cueste y que del lado del proyecto en su parte técnica está la directora de Conagua, Blanca Jiménez.

PRÁCTICA COMÚN. Un gobernante suele dejar correr ante una disyuntiva, visiones encontradas sobre un problema para ganar tiempo, encontrar la mejor solución o simplemente escurrir el bulto para encontrar a quien responsabilizar de la decisión final.

EN PLATA. Pero en este caso, nadie duda que la decisión final será del inquilino de Palacio Nacional. Por eso es pertinente preguntar qué sentido tiene dejar correr más tiempo para decidir si se concluye técnicamente un proyecto ya iniciado o se escucha a los pobladores y se cancela.

¿O TODOS COLUDOS? El problema de esta última salida es que el Zapotillo no es el único proyecto en el que la 4T encontrará resistencia de grupos civiles. El Tren Maya por mencionar el más grande, también encontrará oposición.

LA DUDA. ¿Aplicará la misma regla de las consultas a los pueblos y acatar lo que los lugareños mandaten o en los que son favoritos de la casa, van tope donde tope?

JORGE CABRERA: ¿A DÓNDE VA QUE MÁS VALGA?

MANTO PROTECTOR. Hay unos que nacen con estrella y otros estrellados. Y en el primer caso podemos encuadrar ya al regidor panista Jorge Cabrera, quien llegó en 2012 al cabildo leonés por el desaparecido Partido Encuentro Social al cual renunció hace algunos años para entregarse al gobernante PAN.

LA RUTA. Una maroma que no sorprendió tanto como las deferencias que recibió del PAN que le abrió las puertas y lo colocó en la planilla por la reelección de López Santillana antes de la elección de 2018 pese a sus discutibles méritos.

EXPLICACIONES. Ayer de manera sorpresiva para muchos, solicitó licencia a su cargo. Una licencia que de ninguna manera se puede interpretar como una despedida a su carrera política. Renunciar por nada cuando tiene asegurada la chamba por lo menos hasta octubre de 2021, resulta incomprensible.

A LO QUE SIGUE. Así que la explicación de su despedida ayer no se puede entender como una ruptura sino como la transición a algo más. La respuesta podríamos encontrarle tarde o temprano.

MISTERIO. No hay razón para pensar en enfriamiento o ruptura con el PAN. Al contrario, el ex de Encuentro Social cayó con el pie derecho en el partido del gobierno aunque todavía sigamos esperando las perlas que deslumbraron a quienes le han dado y seguramente, le seguirán dando cabida.

LA DEL ESTRIBO…

Los diputados panistas que promueven incrementos al pago de Derecho de Alumbrado Público del 10 al 12% se toparon con la inconformidad empresarial que en voz del líder del Consejo Coordinador Empresarial leonés, Arturo Sánchez Castellanos ya pintó su raya.

“Ya nos agarraron de su puerquito”, dijo ante las propuestas de incremento a impuestos.

Vamos a ver si los panistas se siguen derecho y no se quitan o reculan ante el reclamo de los hombres del dinero. En León por ejemplo, los reportes dicen que en los últimos meses la recaudación por concepto de DAP ha mejorado al punto que ya este Municipio es superavitario aunque no se sabe si en el balance general logrará revertir el déficit.

En otras palabras, los empresarios se preguntan, entre otras cosas, si ya funciona la fórmula para qué quieren otro sablazo. Aunque sea de unos pesos más.

OLIVA Y AQUELLA REBELIÓN DE EMPRESARIOS CONTRA LA EXPO

Si hay algo que siempre preocupa y hasta obsesiona a los gobernadores es tener una cercanía con los hombres del dinero en el estado lo suficientemente sólida que le garantice el respaldo en decisiones importantes de su sexenio y que al mismo tiempo, les permita soportar las adversidades sin que ese sector importante les genere ruidos.

Algo que hoy ha entendido en términos generales el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en este bravo arranque de sexenio. Porque no solo es el sector formal de los empresarios, las cámaras y las asociaciones civiles que requieren apoyos económicos y gestiones sino el de los hombres poderosos, que más allá de no tener un cargo pesan y pesan mucho.

Y fue algo que en su momento descuidó de manera increíble en el sexenio antepasado, el entonces gobernador Juan Manuel Oliva sobre todo por el tamaño de los proyectos que tenía enfrente y el descontrol que acusaba en su gabinete.

Hace exactamente 11 años los empresarios integrantes del consejo del Instituto de Planeación del estado (IPLANEG) se rebelaron ante la lentitud con la que avanzaba el proyecto de la Expo Bicentenario.

Roberto Plascencia, Eduardo Gómez Navarro, Hugo Villalobos, Gerardo Padilla, Oscar Garza, Alejandro Arena y varios más levantaron la voz frente a la polémica que comenzaba a cundir en torno a este proyecto, uno de los emblemáticos en todo el país para celebrar los 200 años de la independencia de México y el primer centenario de la Revolución Mexicana.

Los hombres del dinero pedían al gobierno de Juan Manuel explicaciones a través de un documento que se titulaba “¿Por qué no a la Expo Bicentenario?”.

Entre otras cosas argumentaban que no habría suficiente tiempo para terminar de construirla, cuestionaban el costo de la obra que consideraban excesivo y solicitaban ajustar el proyecto, sobre todo para que con la ubicación y contenido, perdurara más allá de los 6 meses que formalmente durarían los festejos.

A esas alturas, todavía faltaban poco menos de 2 años para el 15 de septiembre de 2010 pero menos de uno para iniciar los festejos. Oliva le dio demasiada manga ancha a Gerardo Mosqueda y nunca espero que estos notables, se pusieron rejegos y pusieran a tambalear ese proyecto.

Fruto de aquel momento, nació la idea de crear un patronato que meses después se formaría con Juan Carlos Muñoz a la cabeza. Sí, el mismo que hoy encabeza el Patronato de la Feria de León. El famoso “Castor” enderezó el rumbo pero Oliva tuvo que cargar con los fantasmas de un proyecto que luego, resultó una carga para el erario por la falta de un uso constante.

DIEGO SINHUE: EL PEF MÁS OSCURO

Un poco porque le nació del corazón y en verdad tiene simpatía con el secretario de Agricultura Federal y otro poco, porque de alguna manera quiere ejercer su derecho al pataleo, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez ironizó con ganas a Víctor Manuel Villalobos.

Que es un funcionario con gran disposición, capacidad y experiencia pero que sin recursos no puede hacer milagros.

“Sabemos que le gustaría que le quitaran recursos al Tren Maya y se los dieran al campo”, le dijo Diego Sinhue para luego aclarar que se trataba de un chascarrillo.

Los 20 mil millones de pesos que perfilan como recorte al campo a nivel nacional es uno de los varios puntos oscuros que se advierten para Guanajuato que tiene en el sector agroindustrial una de sus principales fortalezas.

El punto es que estamos muy cerca de la aprobación del Presupuesto Federal de Egresos que menos expectativas que genera para Guanajuato. Ayer, el gobernador dijo que solo van 26 millones de pesos para el tren interurbano. Es decir, que no está contemplado como proyecto serio para los próximos años.

Serán nuevas las circunstancias que enfrentará el gobernador Diego Sinhue en los siguientes años. Con el “boom” automotriz en franco declive y un proceso de transición de vocaciones del Estado que no sabemos cuándo rinda los frutos esperados, el panorama se ve complicado.

El endeudamiento es la única gran alternativa para hacer obras mientras el gobierno federal seguirá privilegiando los apoyos sociales y pondrá a prueba, la base social que ha cultivado el PAN-Gobierno que ahora sí va contra corriente en 2020.

Como nunca le había pasado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

