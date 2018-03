Pólvora e infiernitos

NUEVA VISITA DE AMLO Y TREGUA A LA PUGNA DE CANDIDATURAS

PACTO. Previo a la nueva visita del candidato presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a Guanajuato parece haber una tregua entre los grupos de Morena en Guanajuato que se traen una pugna por las candidaturas a alcalde de León y a gobernador.

MOMENTO. En el ambiente se percibe una suerte de ‘impasse’. Un pacto no escrito para que no se saquen los trapitos al sol frente a su candidato presidencial y dejar que todo se resuelva en la mesa nacional de Morena en los próximos días.

CONTRARRELOJ. El tiempo apremia porque justo hoy comienza el período de registro de los candidatos a gobernador. Los de Morena no quieren que esta visita se empañe con el fuego amigo de la pugna de las tribus.

TALACHA. Ayer estuvo en León Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del candidato presidencial, siempre acompañada por la coordinadora de la campaña, Tatiana Clouthier, personaje clave en la nueva intentona del tabasqueño. Gutiérrez Müller se reunió con más de 200 mujeres en Casa de Piedra y antes tuvo un encuentro petit comité en un discreto café del centro de la ciudad con un grupo de personas.

EN CORTO. Hoy, López Obrador tiene una reunión temprano con sus estructuras y posteriormente come con 300 empresarios que se mueren de ganas de preguntarle, cuestionar e interactuar con el puntero en las encuestas. Será de poder a poder.

PILAR. Por cierto, quien viera el papel que juega Aurelio Martínez en este par de visitas, diría que tiene la candidatura a alcalde garantizada. Fue él quien recibió a la esposa de AMLO, platicó con ella durante un rato en el traslado y para hoy, es el promotor de la comida y quien convidó directamente a la mayoría de los invitados.

OTRA PISTA. Pero ‘Chachis’ debe estar consciente que las candidaturas se revisan en otros niveles y que hay muchas variables en juego. Las conexiones de Sheffield no son desdeñables y no se descarta que se vea el paquete gubernatura-León como un todo en las definiciones.

FRENO DE MANO. Antares Vázquez tuvo que desistir de su intentona de que López Obrador le levantara el brazo en su registro ante el IEEG como ella soñaba. Curiosamente, ella, junto a su hermana Talía y Leonel Godoy, empujan a Sheffield como candidato a alcalde.

ESCENARIO. Del otro lado, Ernesto Prieto le dio su aval a ‘Chachis’ y de manera paralela, Ricardo Monreal y Yeidckol Polevnsky ven con simpatía a Miguel Ángel Chico.

A ESPERAR. No descarte usted que Aurelio se sacrifique para que llegue Sheffield sólo a cambio de que Antares hiciera lo propio. Se dice fácil pero no lo es. Las estructuras crujen y las ambiciones se desbordan. Nadie pide ni da cuartel. De pronto, las candidaturas de este partido se vuelven particularmente atractivas. Veremos si las ambiciones, las pasiones no terminan por aniquilarlos.

JOSÉ LUIS MANRIQUE: BAJAN EN LA ESQUINA

NO MÁS. Uno de los que fuera no sólo incondicional de Ricardo Sheffield Padilla sino compañero de mil batallas, saltó del barco hace varias semanas para refugiarse en los brazos políticos del candidato a la gubernatura Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

AUSENTE. Se trata de José Luis Manrique quien no asistió ya a la reunión de antenoche donde Sheffield Padilla habló con sus seguidores.

ANTECEDENTES. Manrique fue regidor gracias a las negociaciones de hace tres años. Que antes fue secretario del Ayuntamiento, secretario particular durante la gestión del panista entre 2009 y 2012. Ya le dijo a Sheffield que ahí se bajaba y que no lo acompañaría en una aventura fuera de Acción Nacional.

CONTEXTO. Podemos apostar que su salida se comenzó a incubar aquel fin de semana cuando se apuntó por el mismo distrito que Jorge Espadas; Sheffield y Fernando Torres todavía eran uno mismo. Desde entonces hubo rumores que se había acercado con el grupo de Rodríguez Vallejo. Hoy, la ruta de colisión que asume Sheffield le facilita las cosas a Manrique quien ya le dijo que fuera del PAN no va con él a ningún lado. Parece que tampoco va con él Rebeca González Passini, que está en su planilla como candidata a síndico. La mazorca se comienza a desgranar ¿Cuántos más Ricardo?

LA DEL ESTRIBO…

Ya al cierre de esta columna, nos enteramos que cabe la posibilidad de que el caso del dedazo del candidato panista a alcalde de León no se revise hoy sino hasta la próxima semana.

Pero no sólo eso. Que si la decisión se pospone tampoco den por seguro la designación a favor de Héctor López Santillana. ¿Tendrá sentido y sustento esparcir el rumor de un eventual tercero en discordia?

El punto es que con un potencial rival de adentro, el PAN repensaría mandar como gallo a quien ya tiene un desgaste importante. ¿Se atreverá el PAN a un nuevo manotazo sobre la mesa?

YSMAEL VS. ZAMARRIPA: EL ÚNICO ALCALDE QUE LE LEVANTÓ LA VOZ AL FAVORITO DE MÁRQUEZ

Entre los alcaldes de Guanajuato, sin duda, el único que en este trienio se ha salido de un guión preestablecido de sometimiento e institucionalidad irrestricta hacia el gobernador Miguel Márquez que le prodigan los alcaldes emanados de su partido es Ysmael López García.

Hace exactamente un año, el edil de San Francisco del Rincón se lanzaba a la yugular al dúo dinámico de Álvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa Aguirre.

Exigía a autoridades de la PGR hacer su trabajo y atender los delitos federales que se cometen en ese municipio, pero además aseguraba que el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, no le comparte información sobre las investigaciones y si hay delincuentes identificados ya por los crímenes que se habían presentado en ese municipio.

López García lanzaba un “Ya basta” y pedía a todos los niveles de gobierno ya dejar de darle la vuelta al tema de la seguridad y tomar en serio esta situación y agarrar el toro por los cuernos.

“En las investigaciones que haya hecho la Procuraduría, seguramente traen identificados a algunos, vale la pena que le pregunten al procurador cuántos de ellos han caído, yo no tengo el dato, lo digo con mucha pena, la Procuraduría trabaja sola, no nos informa, o sea yo no tengo claridad y no podría darles una respuesta. Yo veo que en la calle siguen muchos delincuentes que están asesinando y que seguramente tienen que ver con muchos de los asesinatos que ha habido”.

Un señalamiento que pocas veces se repitió en este trienio de parte de un alcalde hacia Zamarripa que vive en un Olimpo particular porque fácilmente escurre el bulto para escamotear datos sobre incidencia delictiva.

Siempre usa el salvoconducto de que no puede ofrecer información sobre hechos delictivos porque afecta “el debido proceso” y así la pasa, escamoteando cifras.

Álvar Cabeza de Vaca es quien ha hecho frente a los cuestionamientos mediáticos mientras Zamarripa se repliega y se agazapa en su reducto.

RICARDO SHEFFIELD: ADIÓS AL PAN

“El interés siempre fue comprar mi renuncia, no negociar”. Así rubricó el diputado federal, (todavía panista) Ricardo Sheffield en un comunicado difundido desde su cuenta de Twitter en el que perfila su salida de este partido político.

Una defección largamente anunciada y que podría concretarse a partir de hoy mismo mucho antes de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN en la que se perfila la designación de Héctor López Santillana como candidato a la alcaldía aunque hay que esperar porque había dudas de que se incluyera en la agenda.

Sheffield inició su despedida antenoche con una reunión a la que habrían asistido unas 80 personas de su círculo más cercano. Nadie más del grupo de Fernando Torres o de Juan Manuel Oliva.

Una salida que comenzó a aterrizarse en el momento mismo en el que el candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, no quiso atenderlo ni siquiera para decirle que él no será el candidato a la presidencia municipal en León, una nominación que se dará por segunda ocasión.

En León, mientras tanto, en la víspera de la decisión, Miguel Márquez respondía lo obligado negando lo evidente. Esta vez le fue más sencillo que hace tres años, deshacerse de Sheffield Padilla en la designación.

Dueño absoluto de los dedazos en Guanajuato, de confirmarse la designación de Héctor López Santillana hoy, el gobernador se convertirá en el verdugo del diputado federal que hace tres años puso de cabeza al grupo hegemónico con una batalla en la que inicialmente fue minimizado.

Sheffield denunció que el proceso de designación fue inequitativo, desleal, parcial y antidemocrático.

“Parcial porque en Guanajuato, un reducido grupo encabezado por el gobernador Miguel Márquez se dio a la tarea de palomear o descalificar a los aspirantes, invadiendo o rebasando, esferas de acción que son del partido y no del gobierno.

Desleal porque el gobernador Márquez y Diego Sinhué se comprometieron personalmente conmigo a no intervenir y no cumplieron”, escribió Sheffield.

La pregunta para el diputado federal es simple: ¿Le extraña? ¿Esperaba algo diferente? ¿En verdad creyó que Márquez y Diego no meterían la mano si desde el arranque del proceso, la premisa de ambos fue: el que sea, menos Sheffield?

Una actitud que sólo se entiende a la luz de una estrategia para dejar claro que él aguanta dentro del PAN hasta el final. Que hizo la lucha y sucumbió.

Una batalla que pudo haberse ahorrado. Habrá que conocer sus razones para entrar a un juego en donde no sólo estaba perdido sino proscrito como non grato.

Porque no es altamente probable que podamos ver acompañándole a legiones de sus incondicionales en su nueva aventura. Una nueva historia que comienza a escribir su prólogo hoy con la visita de López Obrador.