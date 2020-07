Pólvora e infiernitos

CICLOVIA ALTERNA EN LEÓN: SUSTENTABILIDAD CON FORCÉPS

ASUMIENDO RIESGOS. En León, el gobierno de Héctor López Santillana inició ayer un proyecto piloto para abrir un carril exclusivo para la circulación de bicicletas en la avenida más importante de la ciudad, durante muchos años: el bulevar Adolfo López Mateos.

REACCIONES. El carril abierto va del bulevar Campestre al bulevar Francisco Villa que abarca los cruces más transitados de esta vialidad. Como era de esperarse, en redes sociales, llovieron críticas a la autoridad municipal de quienes tienen la visión exactamente al revés de lo que plantea el gobierno municipal: el cierre de un carril para los automóviles.

CON TODO. Y como ya desde hace varios años opera el carril exclusivo para los autobuses articulados conocidos como orugas, los automovilistas pusieron el grito en el cielo.

PREVISIBLES. Y comento que las críticas eran de esperarse porque es lo habitual en una ciudad como León que durante décadas se diseñó y construyó predominantemente para que prevaleciera la circulación de autos y solo hasta el trienio que encabezó el ahora morenista Ricardo Sheffield Padilla se hicieron inversiones importantes para crear una red de ciclovías.

PREMISA. Esta idea que tuvo su continuidad en los gobiernos siguientes, pese a las grandes inversiones, parece haber llegado tarde y no convence a quienes creen que las calles están diseñadas para la circulación de coches.

GANCHO AL HIGADO. La ciclovía alterna que implementó el gobierno leonés fue ideada como una alternativa de transporte en medio de la pandemia y como una medida de reacción ante la imposibilidad de que los empresarios transportistas puedan propiciar condiciones de servicio con sana distancia y pasaje limitado.

OBJETIVOS. El gobierno leonés invirtió en señalización y semaforización. Tiene unas semanas primero para generar un gran atractivo y que la ciclovía alterna sea usada por miles de leoneses. Esa es la premisa fundamental.

LÓGICA. Si la alternativa es desdeñada será sencillo para que las críticas de quienes se oponen a la medida, encuentren tierra fértil. Resulta plausible que la autoridad leonesa apueste por los transportes sustentables.

DE PLANO. Pero no bastan las buenas intenciones a los gobernantes. En estos casos concretos, si la medida se vuelve impopular, el alcalde López Santillana tendrá que dar marcha atrás a sus apuestas disruptivas.

POCO MARGEN. Se afianzarán las visiones de quienes creen que el automóvil lleva preferencia en la vía pública y en las políticas de movilidad. Triste, pero cierto.

CUBREBOCAS OBLIGATORIO: LOS CABILDOS COMO MALOS DE LA PELÍCULA

EN PLATA. Ya está la medida en el periódico Oficial del Estado que marca como obligatorio el uso de cubrebocas en la entidad. Digamos que es el remedio y ahora solo falta el trapito para aplicarlo y ese le corresponde operarlo a los Ayuntamientos que serán los malos de la película.

EN POCAS PALABRAS. Los malos porque así como está la disposición no sirve de nada. Sobre todo porque no hay sanción para quien no lo use en la vía pública. Le corresponde a los cabildos diseñar reformas a los reglamentos.

LES HABLAN. No será una decisión muy popular de implementar para alcaldes y alcaldesas. Aplicar multas y arrestos para quien no use este aditamento que hoy es la única gran medida preventiva y de protección de contagio de Covid-19 en vía pública y en lugares concurridos, no es algo que atraiga mucho a los gobernantes.

CORREN APUESTAS. Pero no hay de otra en aquellos municipios en donde la pandemia golpea con todo. Y si ahí también la inseguridad pega con tubo, el escenario es todavía más complejo. ¿Cuántos y cuántas se van a atrever?

LA DEL ESTRIBO…

Bajita la mano y con mucha diplomacia pero el diputado local Ernesto Prieto Gallardo le reclamó a la alcaldesa de su ciudad natal, Beatriz Hernández Cruz no haga algo para evitar que la subdelegación de la Fiscalía General de la República que hay en Salamanca vaya a migrar a otra ciudad por falta de una sede.

El llamado parece justificado, siendo como es Salamanca un foco de violencia importante en el corredor industrial del estado.

Pero no deja de tener su lado trágico que la FGR decida migrar porque no tiene un inmueble para asentarse y desarrollar su labor. Ahí gobierna Morena y se esperaría que la 4T no regatee apoyos al menos en los lugares donde es gobierno.

El desdén y/o la desatención son parejos en Guanajuato.

RICARDO SHEFFIELD: EL OPOSITOR “NUMBER ONE” EN GUANAJUATO

“Voy a participar y voy a encabezar moralmente la oposición en Guanajuato por los próximos años y para encabezar moralmente la oposición no ocupo ser presidente del partido (Morena)”.

Estas eran las palabras del ahora procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield Padilla unos días después de que se decretara la victoria de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en la elección de gobernador.

El expanista arrancaba con esa declaración una cruzada para tratar de ser el factótum en su nuevo partido, un objetivo que hoy tiene un destino incierto por el perfil inestable que ha mostrado Morena en todo el país, incluido Guanajuato.

Y hace un par de años, tenían lugar dos comidas en Salamanca protagonizadas por los grupos antagónicos que dejaban claros los bandos de Morena en la entidad.

Primero, Ricardo Sheffield y las hermanas Antares y Talía Vázquez Alatorre con el padrinazgo del exgobernador de Michoacán Leonel Godoy organizaban una comilona para reunir a sus huestes y prepararse para la batalla que viene. A la tertulia asistieron algunos candidatos ganadores y perdedores del primero de julio.

Al día siguiente, Ernesto Prieto dirigente estatal del partido organizaba una comida que tuvo un perfil aparentemente institucional porque estuvieron los líderes estatales del PT y de Encuentro Social. Además estuvo en el presídium el próximo diputado plurinominal federal Miguel Ángel Chico, Ricardo García Oseguera y quienes fueron candidatos y los que ganaron elecciones.

Ahí estuvo también, Aurelio “Chachis” Martínez quien tuvo que abandonar momentáneamente Morena cuando fue vetado por Ricardo Sheffield.

En ninguno de los 2 eventos hubo mensajes estridentes ni demoledores. Era el comienzo de una batalla que hoy está centrada fundamentalmente entre Prieto y la dirigente Alma Alcaraz quienes disputan en tribunales el liderazgo del partido.

Mientras tanto, Sheffield se mantiene un tanto alejado de esas pugnas más ocupado en temas nacionales y en cultivar su cercanía con el círculo cercano al lopezobradorismo como el propio Alfonso Durazo y el propio Julio Scherer.

LOPEZ OBRADOR: PURA CANDELA EN LA ANTESALA DE SU VISITA

Inevitablemente y como no ha ocurrido en ninguna de sus visitas anteriores a partir de que ganó la elección hace dos años, el morbo marcará la estancia breve del presidente Andrés Manuel López Obrador en Guanajuato este miércoles cuando encabece un par de actos públicos aunque solo uno de ellos, la inauguración del Cuartel de la Guardia Nacional en Irapuato, tiene que ver con la entidad.

Un morbo propiciado por las declaraciones del propio jefe del ejecutivo federal quien hace unas semanas abiertamente llamó al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo a revisar la continuidad de los responsables de la estrategia de seguridad en el estado, el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca pero de manera particular, la del Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

Una acometida que no era novedosa y que, desde hace meses, se sabía era comandada por el propio secretario de Seguridad Federal Alfonso Durazo Montaño que llegó a quejarse públicamente de los datos que no le daba la Fiscalía.

Pues bien. Ayer mismo en su cuenta de Twitter, Durazo Montaño agradeció el permiso que le dio el presidente para ausentarse de sus labores. No mencionó la razón. Curiosamente lo hace justo cuando López Obrador visita los estados más violentos del país y en concreto Guanajuato, en donde obviamente su relación no es nada buena con las autoridades locales.

En redes sociales, pocos creen que sea una coincidencia y si lo es, parece muy conveniente.

Pero los ingredientes previos a la visita de López Obrador no paran ahí. No se puede acusar a la 4T de guardar las formas ni de guardar misiles para aligerar las tensiones. Ayer no se anduvieron por las ramas en 2 frentes.

Por la mañana, en la presentación del informe sobre desapariciones en México, el subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas dijo que Guanajuato se mantiene como uno de los 6 estados que no entrega información oportuna sobre las desapariciones forzadas y personas no localizadas. Lo hizo frente a Olga Sánchez Cordero quien llamó ayer al gobernador Diego Sinhue para que se pusiera “a mano”.

Por la tarde-noche, el subsecretario de Salud Hugo López Gatell presentó un corte de caja de la situación de la pandemia en Guanajuato y tampoco se guardó nada.

Echó su rollo de que él no regañaba ni nada, avisando que venía el trancazo. Luego refirió que ya se tenía previsto que la pandemia acelerara para estas fechas en Guanajuato pero que el aumento de contagios también se debe “a que el desconfinamiento vino demasiado rápido”.

Y si así están los colaboradores, podemos imaginar en qué plan podría venir el jefe de todos.