Pólvora e infiernitos

DESAPARICIÓN FORZADA: EL VASO MEDIO LLENO, MEDIO VACÍO

PREVISIBLE. En un tema tan delicado y que acumuló tantos rezagos, desatenciones y omisiones de parte de la autoridad que era materialmente imposible pensar que las agrupaciones civiles, en este caso, colectivos ciudadanos de familiares de desaparecidos, iban a quedar satisfechos y ovacionando el dictamen.

CONTRASTES. Ayer, mientras las comisiones unidas de Gobernación y Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso local, celebraban el dictamen por unanimidad de la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas para el Estado, los colectivos emitían un comunicado.

EN PLATA. “Lamentablemente en la versión que está por dictaminarse no se consideran observaciones que son de gran importancia desde nuestra perspectiva, lo que significa que la voz de las familias no fue atendida”, señala el documento.

LÍMITES. Es el punto de vista de los colectivos; pero tampoco se puede caer en los extremos y descalificar a priori el dictamen pero sobre todo el trabajo que se hizo en el Congreso local a lo largo de muchos meses, mesas de trabajo, foros, reuniones, encuentros y desencuentros.

FUEGO AMIGO. Los desencuentros por cierto, incluyeron algún episodio de los mismos colectivos quienes luego de trabajar conjuntamente como un bloque, hace algunos meses experimentaron una división que supieron procesar en lo público pero que fue innegable.

MEDIO LLENO. Si atendemos sólo el comunicado de ayer de los colectivos, se encontrarán razones para minimizar o descalificar el acuerdo. Pero lo que se avanzó a lo largo de las mesas de diálogo en el último año sobre todo después de un gobierno como el de Miguel Márquez al que, de plano no le interesó el tema, no es desdeñable.

VIRTUDES. Entre los puntos positivos habría que destacar el reconocimiento que hizo la ONU y la Cruz Roja al contenido de las leyes y la apertura del Legislativo. Se pudo remontar, así sea más a fuerza que de ganas, el desdén que había mostrado la Fiscalía General y su titular en este tema.

EL RETO. Porque al final de cuentas, es ahí en donde se tiene que dar el cambio más sustancial. En las acciones de la instancia que encabeza Carlos Zamarripa Aguirre que después de años, aceptó reunirse con familiares de desaparecidos.

LO QUE VIENE. Pero como reza la frase: obras son amores y no buenas razones. Es en esa instancia en donde se esperan los resultados. Hoy, lo que se tiene es un producto legislativo que como es lógico, puede no satisfacer las expectativas de todos pero que tampoco se puede tirar a la basura o decir que no hubo inclusión.

CRITICAS. Los colectivos dicen que entre los elementos no incluidos están lineamientos relacionados con la responsabilidad de superiores jerárquicos, el fideicomiso estatal de desaparición, la disposición de cadáveres de personas, la geolocalización y resguardo de los registros de cámaras de video públicas y privadas, el registro estatal de fosas y mecanismos de búsqueda de personas migrantes desaparecidas.

MÁS VALE. Esto último es saludable. Los contrapesos seguirán vivos, actuantes y vigilantes.

LA DEL ESTRIBO…

La burocracia siempre premia a los amigos en sus malos momentos y tiene una chamba reservada para ellos.

Hace unas semanas le platiqué de la salida de la Dirección de Transporte de Jorge Valencia Gallo en medio de denuncias de empresarios del sector transporte turístico que denunció irregularidades en la entrega de permisos.

Como no hubo denuncia alguna de manera formal ante la Secretaría de Transporte ni ante la titular de Transparencia y Rendición de Cuentas, Marisol Ruenes (que va que vuela a hacerle competencia a su antecesora Isabel Tinoco por lo intrascendente de su labor), Valencia Gallo pudo ser transferido a otra oficina.

Ahora es director de Información y Participación Social del Iplaneg. Ahí, hasta donde se sabe, no hay permisos que repartir de nada.

ENRIQUE TORRES Y JORGE RAMÍREZ: LA DANZA DE CARGOS EN SAPAL

Ningún consejo ciudadano en León está tan ligado al ámbito político y empresarial como el del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL). No es casual que se le llame la joya de la corona de los consejos y patronatos.

Tener información de primera mano sobre el desarrollo de la ciudad y estar en el consejo de la paramunicipal que maneja el presupuesto más elevado no sólo de León sino de la entidad completa es un anhelo que no cualquiera tiene.

Ahí han estado empresarios que han entrado a la política y políticos que se han vuelto empresarios.

Y hace cuatro años, dos hechos inconexos en ese momento marcaban lo que sería el futuro de SAPAL.

Ese día, con gran sorpresa se daba a conocer que Enrique Torres saldría del cargo tras 22 años de trabajo ininterrumpido. En su lugar ya se perfilaba, Leonardo Lino Briones.

El SAPAL es el organismo operador de agua potable con mejor salud financiera del estado y debe estar en el top de los mejores en el país. Porque no sólo es autosuficiente en lo económico sino que tiene un superávit que ya quisiera cualquier municipio del país.

El director es un empleado que en sentido estricto tiene un poder bastante acotado pero conoce todas las historias detrás del poder económico en esta ciudad.

Ha habido directores poderosos. Ninguno, sin duda como Felipe Polo Hernández que gobernó con mano firme en la década de los 90 y algunos años en el nuevo milenio.

Recordemos la dupla anterior en SAPAL: Jorge Videgaray como presidente y Emiliano Rodríguez a quién el mismo invitó como director para terminar con el reinado de Felipe Polo. Videgaray siempre brilló con luz propia y Emiliano sabía que venía exclusivamente a cubrir el trabajo técnico.

Enrique Torres estuvo durante la primera temporada de Pedro González pero éste decidió llamar a Leonardo Lino y ni uno ni otro pudieron terminar su encargo.

Por la misma fecha se consumaba el nombramiento de Jorge Ramírez Hernández como nuevo presidente de Coparmex en sustitución de Jorge Alberto Castro quien decidió no hacer uso del derecho a la reelección, algo poco común en León.

Jorge Ramírez regresaba al ámbito empresarial como trampolín para llegar a SAPAL hace unos cuantos meses, envuelto en una polémica importante porque lo hizo como propuesta del Tec de León. Los empresarios saben de segundos aires y que en los consejos ciudadanos también hay chapulineo.

EL DIFÍCIL EQUILIBRIO DE REACTIVAR LA ECONOMÍA Y CONTENER LA PANDEMIA

El acuerdo del Consejo de Salubridad General emitido anoche deja en el limbo las expectativas de sectores económicos en Guanajuato que solicitaron el regreso a las actividades como el calzado, manufacturero y el textil pero por lo pronto, dio luz verde a una que parecía inevitable: el sector automotriz.

Este último, era vital y hasta obligado por los acuerdos comerciales que tiene el país con Estados Unidos y Canadá.

El punto interesante es lo que no menciona el acuerdo difundido ayer. En principio, podría decirse que hay malas noticias para los sectores que estaban ilusionados para retornar.

De manera enfática, la cadena proveeduría-cuero-calzado tiene sus ilusiones puestas en regresar el próximo lunes. Lo que se sabe es que no todo está dicho con el acuerdo del Consejo de Salubridad y que a partir de ese acuerdo macro, las entidades podrán definir la reapertura de algunos sectores que, de acuerdo a la importancia en sus regiones, merezcan la apertura paulatina.

Y ojo, hay un dato que puede ser clave en estas decisiones. Guanajuato es de las entidades que no se incorporó al Instituto de Salud para el Bienestar y hay quienes dicen que desde el punto de vista legal esto es una ventaja cuando se trata de tomar estas decisiones.

Quizá por ello, hasta el cierre de esta columna, la Cámara de Calzado no se había manifestado ante lo que en principio, parece un “no” a su petición. Entre miércoles y viernes, tendrán que darse otras decisiones importantes y conocida la extremada cautela con la que se ha manejado el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en las definiciones de la Federación durante la pandemia, más vale esperar.

Ya el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, se adelantó como es su costumbre y dijo que los mandatarios de la Alianza Bajío Centro Occidente han decidido que el ciclo escolar en Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro concluya con clases a distancia y que los niños no vuelvan a las aulas. Un tema que ya se perfilaba desde hace algunos días.

En resumen, la pelotita pasa a manos del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que, junto a los alcaldes, tendrá que tomar decisiones frente a las peticiones (presiones) de sectores económicos para reabrir sus negocios.

Ayer por ejemplo, comerciantes del Centro Histórico de León subieron un video a redes sociales en el que, propietarios de negocios urgieron la reapertura de los negocios.

Será la batalla de los días por venir: la economía contra la emergencia sanitaria en fase 3. La autoridad tiene la palabra.