Pólvora e infiernitos

EL REGRESO DE LÓPEZ OBRADOR: EL ENÉSIMO RELANZAMIENTO

ENTRE LA ESPADA Y LA PARED. Este domingo regresa el presidente Andrés Manuel López Obrador a Guanajuato para inaugurar 2 cuarteles de la Guardia Nacional en horas bajas tanto la Federación como para el Estado en la estrategia del combate a la inseguridad.

TOP INDESEABLE. El plus de la visita es lo que el propio presidente llama un “relanzamiento” de la estrategia de seguridad federal que comienza en las entidades que acumulan más homicidios dolosos como son Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

VA DE NUEVO. Será la enésima ocasión en la que el gobierno federal replantee la estrategia cualquier cosa que esto signifique. La inauguración de los cuarteles de la Guardia Nacional estaba prevista. El gobernador Diego Sinhue no puede quejarse de falta de respaldo en cuando a la atención federal.

¿QUIÉN DA MÁS? En los últimos meses supimos de la llegada de elementos del Ejército, del regreso de la Marina y del arribo de efectivos que conocen de inteligencia y operaciones especiales. Ayer, Rodríguez Vallejo decía que era importante que el presidente clarificara cuántos elementos de la Guardia Nacional operan en Guanajuato. Que el presidente dijo 5 mil y otros han dijo 4 mil o hasta 2 mil.

LO IMPORTANTE. En fin, son detalles que al final, le corresponde afinar a ambos. Lo cierto es que es un momento clave para ambas instancias corresponsables de la no solución del problema de la violencia en un estado que ya no siente lo duro sino lo tupido.

LA TRISTE REALIDAD. Un momento en el que la propaganda que se lanza desde ambos frentes: “abrazos, no balazos” desde Palacio Nacional; “golpe de timón” desde el Estado, ha sido hecha añicos por la realidad. En Guanajuato, el discurso de los partidos políticos que como muletilla culpan a sus adversarios del crecimiento del problema, resulta irrelevante.

EN PLATA. Tan responsable es el gobierno de Diego Sinhue como el de López Obrador que en Guanajuato el primero y a nivel nacional, el segundo, no pueden presumir resultados.

QUE NO AUMENTEN. Un momento en el que el objetivo ya no es la disminución de los homicidios dolosos como ocurría en el primer semestre del gobierno dieguista sino al menos, su contención. Y a ambos, les queda poco margen de maniobra para que los dichosos “relanzamientos” sean mera propaganda que no ha encontrado reflejo en los hechos.

LA DEL ESTRIBO…

Nuevo round tuitero del exdirigente de Coparmex León y exregidor priista Aurelio Martínez Velázquez con la secretaria general en funciones de presidenta de Morena en Guanajuato, Alma Alcaraz Hernández

“Chachis” insiste en que el inmueble que albergará la sede de Morena en León se compró a sobreprecio. El avalúo fiscal dice 6.4 millones y se habría comprado en 14 millones según el expriista.

Alcaraz lo acusa de mentiroso y dice que le muestra los documentos. Vamos a ver si se anima a terminar con la polémica la lideresa morenista. Los papelitos siempre hablan.

MANRIQUE: EL DÍA QUE DIO LA ESPALDA A RICARDO SHEFFIELD

En el PAN de Guanajuato, hay una práctica común de quienes pertenecen al oficialismo: cooptar con cargos a quienes son adversarios internos para debilitar a un Bronx cada vez menos perceptible en el terruño.

Desde los tiempos en los que Eliseo Martínez Pérez (qepd) ejercía como contrapeso a la aplanadora en el poder hasta hace un par de años cuando Ricardo Sheffield era el único incómodo, los jerarcas azules hacían gala del poder de cooptación de la nómina.

Y hace justo 2 años, iniciaba el romance con el oficialismo panista de quien fue un colaborador cercano de Sheffield como político dentro del PAN: José Luis Manrique Hernández, hoy subsecretario de Seguridad de León.

Manrique Hernández fue secretario particular, secretario de Ayuntamiento y regidor en el primer trienio de López Santillana por ser incondicional del ahora procurador Federal del Consumidor.

Pero su lealtad terminó cuando justo hace 2 años, el hoy morenista, alistaba su renuncia al PAN y su incursión en el partido fundado por al ahora presidente de la República.

Ese día, se registró como aspirante a la candidatura al distrito 11 federal en León. Lo llamativo fue que unas horas antes hizo lo propio, con la presencia del entonces senador y actual diputado federal Fernando Torres Graciano Jorge Espadas Galván que hoy también es legislador en San Lázaro.

En ese momento, había una alianza entre Sheffield y Fernando Torres Graciano. Este último apoyaba a aquel como precandidato a alcalde de León. Que ambos mandaran precandidato al mismo distrito era una señal contradictoria.

Y es que había un acuerdo entre la dupla Torres-Sheffield para que Manrique se apuntara al IV distrito local. Este último decidió no asistir el sábado a esa cita y en teoría no avisó al resto del equipo.

Jorge Espadas ya estaba perfilado de antemano para ir por el distrito 11 aunque debió asistir al registro de precandidato de Héctor López Santillana.

Al final, la candidatura a diputado federal fue para Espadas pero Manrique se iba con Diego y esperaba el pago a su inmolación. Dejar solo en su rebeldía a quien por muchos años le fue leal, era un placer que se daba el oficialismo.

José Luis Manrique fue bien pagado con un cargo casi al nivel de los que tuvo con Sheffield.

¿SANCIONAR A JUECES?: UN MITO GENIAL

Cuando se trata de deslindar responsabilidades para saber con certeza quién es el responsable de la liberación de un delincuente de cierta relevancia y la comisión de ilícitos y las evidencias son abrumadoras, se da lo que hemos visto en los últimos días tras la liberación de la pareja sentimental de Antonio Yépez “El Marro”. Todos escurren el bulto y echan la culpa a los otros.

Los de Morena culpan al villano favorito, el Fiscal Carlos Zamarripa. En lo general, los panistas, como lo hizo ayer el gobernador señalan al juez que ordenó la liberación aunque la sorpresa con Diego Sinhue Rodríguez Vallejo es que en este caso libre de culpa y hasta destaque la labor del nuevo delegado de la Fiscalía General de la República en Guanajuato.

Lo cierto es que, si las Fiscalías Federal y Estatal son territorios casi inhóspitos para la rendición de cuentas, cuando se les compara con los integrantes del poder judicial sea local o federal, se convierten en verdaderas casas de cristal.

Los jueces no son intocables porque a menudo se critica su actuar pocas veces salen de su zona de confort para hablar ante los medios de su trabajo y hacer frente a las críticas.

Un Fiscal General como Carlos Zamarripa en Guanajuato, que particularmente, de un año a la fecha ha optado por no salir mucho a los medios de comunicación, en ciertos momentos ha tenido que hacerlo cuando la lumbre le llega a los aparejos o quiere responderle a algunos críticos que más le incomodan.

Ya vimos en estos días también aparecer a Alejandro Gertz Manero quien salió a dar su versión de los hechos en el tema de los feminicidios.

Pero, en el reciente caso de la pareja de “El Marro”, no habrá manera de saber por qué el juez resolvió como lo hizo. Y aquí, vale la pena traer a colación la postura que asumió en su momento, la expresidenta del poder judicial, Claudia Barrera, cuando se dieron casos polémicos como la liberación de delincuentes que atracaron un despacho jurídico en León.

“He de decirle que el juez al momento que conoce ésta causa – la irrupción y agresión contra el despacho – no emite una determinación de fondo, únicamente emite una determinación de forma, es decir no entra al análisis puntual de los hechos que le son imputados a esta persona, por tal motivo la causa no está juzgada, atendiendo a la observancia del debido proceso y de este sistema penal acusatorio”.

Es cierto. Hablamos de un asunto del fuero común no del fuero federal como el que ahora nos ocupa pero al final la justificación de los jueces es la misma: una falla en el debido proceso. Se juzga la forma no el fondo.

No importa que a ojos vistos, los detenidos sean presuntos responsables del atraco. Los policías no cumplieron la diligencia adecuadamente. No importa que en la detención de la mujer, nadie dudara de su presunta responsabilidad. Mientras tanto, todos escurren el bulto mientras los jueces seguirán callando. Se incumple con el debido proceso. En el repartidero de culpas, pretextos y argumentos, la impunidad se seguirá imponiendo.