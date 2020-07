Pólvora e infiernitos

“Puede ser suicida el comportamiento que estamos realizando como ciudadanos al no utilizar el cubrebocas, puede ser también de alto costo el estar esperando una sanción (de parte de las autoridades) por no utilizar un cubrebocas (…) ese tipo de comportamiento, de socialización, es el que realmente se puede convertir en suicida”, Luis Carlos Zúñiga Durán

El director de Protección de Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud y la campaña a favor del uso de cubrebocas. Hasta López Gatell se sumó…

Un par de visiones empresariales este fin de semana resulta un excelente pretexto para tratar de entender el complejo momento que vive nuestro estado con el problema de la inseguridad.

El exalcalde de Celaya, Ismael Pérez Ordaz, en su papel de presidente de la Asociación del Empresariado Celayense que, sin una sola alusión partidista lamenta el pésimo momento que vive este municipio en materia de seguridad y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, quien, sin tapujos como suele hacerlo, acusa al gobierno federal de usar el tema de seguridad como “un eslabón más” para arrebatarle el estado al PAN.

En el primer caso, la inconformidad se extiende a otros organismos empresariales de la región que incluso advierten el riesgo de invertir en Celaya y municipios aledaños. El asesinato del empresario Andrés Fernández Quintana en uno más de los ataques armados en esa ciudad consternó al sector productivo.

En el caso de Sánchez Castellanos, la misión de la 4T, según dice en dos artículos publicados en un diario leonés, es arrebatarle el estado al blanquiazul lo que se ha convertido en una obsesión, por encima del interés en seguridad.

“Morena y sus resentidos han convertido a Guanajuato en un objetivo estratégico”, dice Sánchez Castellanos quien en los párrafos iniciales hace un recuento de las posturas que en años anteriores asumió en contra de la continuidad de los titulares de la secretaría de Seguridad y de la Fiscalía Estatal.

Cabe recordar que el líder del CCE leonés ha sido el único líder empresarial que abiertamente se confrontó con ambos funcionarios. Y en esta ocasión, mantiene sus cuestionamientos aunque su conclusión es que no se puede caer en lo que califica, “una trampa del gobierno federal”.

En el frente celayense mientras tanto, Ismael Pérez alude al ataque perpetrado por un comando armado en un verificentro en esa ciudad que arrojó como saldo cinco personas muertas.

“Celaya lleva mucho tiempo sufriendo, herida, vulnerada, sangrante, la impotencia nos embarga, salimos con temor pidiendo que no pase nada más, la intranquilidad y el desasosiego son una constante en nuestro día a día”, lamenta.

“Todos y cada uno de los ciudadanos que aquí vivimos hemos visto como esta situación desesperante va en aumento y no tiene fin. La indignación pasa del coraje a la frustración, sin encontrar consuelo ni respuesta al clamor de todos: queremos vivir en paz”, reflexiona.

Dos puntos de vista desde el sector empresarial. Paradójicamente quien evita citar partidos y gobiernos ya fue presidente municipal en el trienio 2012-2015 y quien no es ahora pero fue regidor del PRI, no tiene empacho en ponerle nombre y siglas a quien, a su juicio es el instigador de una embestida en contra del estado.

Más allá de las filias y fobias partidistas, lo que ambos comparten es el pesimismo por el momento que se vive en el estado. Un dejo de desesperanza porque no se ve la luz al final del túnel y en el que se incluye por igual la decepción por la federación, el estado y los municipios. Y tienen razón.

680 contagios en una sola jornada es una barbaridad. Representan el 10% o un poco más del promedio de contagios diarios en todo el país en la última semana. Es decir, uno de cada 10 casos en 24 horas se registró en Guanajuato.

La curva en lugar de aplanarse se dispara más y la autoridad local no ofrece visos de regresar al confinamiento. Elevar a rango de disposición obligatoria en el Periódico Oficial del Estado parece ser la máxima apuesta.

Mientras el cada vez más irascible Hugo López Gatell regaña a los estados y su semblante contradice el optimismo de su postura de que “se desacelera la pandemia”, los municipios tendrán que ser los malos de esta película (si así lo quieren, claro) en Guanajuato, con policías dedicados a detener a ciudadanos poco solidarios o francamente irresponsables. El panorama se oscurece.

SHEFFIELD Y BOTELLO: PACTO, ODIO, RECONCILIACIÓN…

La política es el arte de tragar sapos, reza una frase conocida, y eso aplica para las relaciones pasionales que van de la alianza por ciertas coyunturas políticas al enfrentamiento al calor del poder y luego a la reconciliación porque el enemigo común vuelve a ser el mismo.

Puede ser una forma simplista pero ilustrativa de describir la relación que han tenido Ricardo Sheffield Padilla y Bárbara Botello que han tenido por estas fechas en los últimos años, posturas determinantes en sus respectivas trayectorias.

Ocho años exactamente han transcurrido desde aquel día posterior a la elección de 2012 cuando ambos designaban a José Luis Manrique y Martín Ortiz como las respectivas cabezas de sus equipos de transición.

Un par de años después, Botello era colocada por primera vez en el banquillo mediático de los acusados.

Un grupo de diputados federales panistas acompañados de su dirigente municipal, Alfredo Ling Altamirano, se apersonaban en el Ministerio Público para presentar una querella en contra de la entonces alcaldesa Bárbara Botello por presuntas irregularidades en la licitación del nuevo sistema de recolección de basura.

Ahí acudieron los legisladores federales Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, Bety Yamamoto, Liz Vargas, Juan Carlos Muñoz Márquez y los locales Daniel Campos Lango y Javier González.

En 2012, por estos días, los seguidores de Miguel Salim, el perdedor de la elección municipal, acusaban traiciones de panistas. Sheffield y Salim vivían en el encono. Sheffield y Botello protagonizaban una transición tersa.

Cuando los panistas fueron a denunciar al MP a Botello, Sheffield ya era un crítico implacable del barbarismo.

Dos años después, comenzaba el arreglo entre Sheffield y Salim. En 2018 el primero de ellos se iba a Morena luego de tejer una alianza con su exrival que no cuajó en los objetivos buscados.

A partir de su llegada a Morena y la materialización de la embestida del PAN contra Bárbara Botello, Sheffield y la todavía priista arreglaron sus diferencias.

Es la magia de tener un enemigo común que en este caso es el PAN. Hace 8 años, Sheffield no parecía molestarse mucho en ser el alcalde panista que entrega el poder a una priista. Las pasiones de la política.

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS EN PROTESTA: LA DERROTA DE LA POLÍTICA

Más allá de los argumentos del gobierno estatal para justificar un operativo con saldos claramente adversos, debe ser frustrante para ellos que en cuestión de días esté contra la pared en un tema en el que claramente había avanzado y sobre todo, revertido la imagen omisa e indolente que mostró el gobierno de Miguel Márquez como el de las desapariciones.

Lo peor del caso es que el origen de esta nueva situación es un tema que en el peor de los casos para el gobierno tendría que haber quedado en la inconformidad de los colectivos por el nombramiento del comisionado estatal de Búsqueda.

Si la decisión es mantener a Héctor Díaz Ezquerra por qué no asegurarse de mantener la inconformidad en una mesa de negociación como lo había hecho hasta ahora el gobierno de Diego Sinhue, proactivo, sensible y con apertura.

José Gutiérrez, uno de los líderes más visibles de los colectivos de familiares de desaparecidos ayer admitió que el gobierno siempre había mostrado apertura al diálogo aunque desde su punto de vista, no se han cumplido todos los acuerdos. Nunca alegó cerrazón.

Lo que detona la protesta es el nombramiento de Díaz Ezquerra. Y el gobierno podrá sostener que no se puede llevar la protesta al extremo de cerrar vías de comunicación pero si el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, es el protagonista de una rueda de prensa para explicar el porqué de la detención de varias mujeres y un enviado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la victoria es pírrica.

Pírrica porque es un tema que debió quedar en el ámbito de la operación política. En un estado donde la inseguridad, no solo la que provocan los cárteles sino la delincuencia común, no puede ser aplacada, no es ningún trofeo para presumir, mantener a raya a madres de personas desaparecidas.

No se puede justificar el cierre de las vías de comunicación. El problema es que el gobierno estatal tenía opciones para minimizar los daños y que la solución no quedara en manos de un funcionario como Alvar Cabeza de Vaca, cuestionado porque no puede con la delincuencia, metiendo en cintura a quienes buscar a un familiar desaparecido.

El gobierno estatal tiene derecho a designar a Díaz Ezquerra y en su caso a equivocarse con la decisión. Los colectivos ejercerán su derecho a la protesta. Gutiérrez ayer dijo que se mantienen en lo dicho: mantienen el plantón, quieren reposición del proceso y él se quita de la lista de los candidatos.

Hubo familiares de desaparecidos que se reunieron con la diputada Libia Denisse García Muñoz Ledo y que disienten de las formas de manifestarse. Dice José Gutiérrez que son sólo dos de 172 familias.

Si la decisión es mantener al comisionado, el costo político y el desgaste para el gobierno será más alto con el sainete del viernes. La operación política y el sentido de previsión falló. Y el villano resulta otra vez e innecesariamente, Alvar Cabeza de Vaca. Por si algo le faltara.