Pólvora e infiernitos

Liberalizar taxis ejecutivos: La nueva apuesta del PAN-Gobierno

CONDICIONES ADVERSAS. No sabemos si alcance ya en este periodo ordinario de sesiones marcado ya por la pandemia de Covid-19 que sólo permitirá legislar sobre temas perentorios pero los panistas cocinan ya una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte que permitiría liberalizar el servicio de alquiler no sólo en la modalidad tradicional de taxis sino los que tienen que ver con servicio ejecutivo.

ANTECEDENTES. Apenas hace unos años, en el sexenio de Miguel Márquez, desde el mismísimo poder se hizo todo lo posible para cercar y acorralar políticamente a quienes buscaron la introducción del servicio ejecutivo, particularmente de la empresa Uber.

TOMA Y DACA. Las organizaciones tradicionales de taxistas se rebelaron frente a la irrupción de las plataformas que rompieron todos los moldes del mercado en la entidad en una disputa que incluyó incluso a actores políticos que en su momento ejercían cargos públicos.

REBELIÓN EN CASA. Muy sonado en su momento el cuestionamiento abierto de quien fuera síndico del Ayuntamiento panista de León, Carlos Medina Plascencia, hacia la estrategia y los operativos del gobierno estatal para cazar vehículos ejecutivos.

AMIGO DE CASA. El problema para el gobierno estatal es que sí parecía una cacería en la que había grupos que no habían sido tratados con el mismo rigor como ocurrió con empresas de transporte local como la encabezada por Fernando García Murguía.

NO MÁS. Al final, se dieron reformas a la ley para regular el servicio y las tormentas políticas amainaron. Uno de los efectos positivos fue el fin del mercado negro de concesiones de taxis tradicionales que fueron impactadas negativamente por ese mercado.

MALOS RECUERDOS. Los famosos taxis verdes ya no son tan cotizados como en antaño cuando provocaron verdaderas guerras de grupos y asociaciones que salpicaron al partido en el gobierno por omisiones o acciones de algunos funcionarios.

EL ‘TIMING’ Y EL NEGOCIO

NUEVOS TIEMPOS. Hoy, el presidente de la comisión de Seguridad y Transporte del Congreso local, Rolando Alcántar Rojas, cree que ha llegado la hora de liberalizar pero sin dejar de lado la regulación.

REVIRE. Y es que hoy, la presión del mercado de servicio ejecutivo ya comenzó a generar reclamos y señalamientos de excesos de funcionarios con la supuesta entrega de permisos irregulares como ocurrió recientemente con el fugaz director de Transporte, Valencia Gallo.

EL FONDO. Desde luego que en esta intentona, hay que seguir al dinero y a quien le conviene la liberalización de este mercado.

LES HABLAN. Alcántar Rojas lo dice por lo que propone que todo se haga de manera consensuada y sin imposiciones. Volver a soltar ese tigre ya le ha costado varios dolores de cabeza al PAN-Gobierno.

OTRO ENTORNO. Difícilmente hoy veríamos aquella competencia feroz en el mercado negro de concesiones de taxi que vimos durante el sexenio de Juan Manuel Oliva. Primero, porque la lógica del mercado y hoy nadie o muy pocos se pelean por una concesión de taxi tradicional.

LO NUEVO. La guerra hoy está en el rubro de los taxis ejecutivos y turísticos. Y ojo, esto no es ajeno al problema minimizado y encapsulado por el gobierno estatal que enmarcó la salida de Valencia Gallo como director de Transporte.

SOBREPASADO. Los empresarios transportistas que se quejaron del exceso de permisos aludieron justo a un estudio que marca cuál es el límite de los permisos que deben otorgarse.

BLINDAJE. En la administración anterior tras la irrupción de las plataformas de taxis ejecutivos, la reacción del gobierno estatal para poner límites a la circulación de taxis, fue además de reformar la ley, hacer un estudio para limitar el número de permisos según la demanda en cada municipio.

LA MISMA HISTORIA. Que desde el Congreso, el PAN esboce la liberalización, puede significar una respuesta a las nuevas condiciones del mercado que incluye la presión de grupos de interés. No sería la primera, ni la última vez.

LA DEL ESTRIBO…

La aparición de contagios comunitarios en seis municipios del estado, prefigura ya la inminente declaratoria de la fase 3 de la pandemia que traerá consigo las medidas más rígidas por parte de la autoridad.

Con 34 casos confirmados que son un tercio de los del estado y dos comunitarios, el gobierno de León fue ayer el primero en oficializar el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos y el ajuste de algunas actividades esenciales de la burocracia. Y como dicen en mi pueblo: “De aquí pa’l real”

RODRÍGUEZ JUNQUERA Y DANIEL DÍAZ: LA MERITOCRACIA EN DOS SEXENIOS

Así podríamos resumir el periplo que tuvo que cubrir Gustavo Rodríguez Junquera para lograr su gran anhelo de formar parte de la élite de integrantes del Poder Judicial como magistrado.

Hace tres años, el último procurador de Derechos Humanos en Guanajuato que cubrió dos períodos de cuatro años en el cargo, era nombrado secretario de Gobierno en sustitución de Antonio Salvador García López, quien parecía que la libraba todo el sexenio en el cargo para el que lo llamó el entonces mandatario Miguel Márquez Márquez.

Unos meses antes, había cumplido su encomienda como ombudsman (ahora llamado ombudsperson en el estado) y no esperaba que lo llamaran como bombero a ese cargo.

Rodríguez Junquera es el más renombrado sobreviviente en la nómina estatal de quienes fueron afines a Ramón Martín Huerta, eficaz segundo de a bordo de Vicente Fox como gobernador en Guanajuato que muriera siendo funcionario de la administración foxista en un accidente aéreo.

Y es que en realidad, su carrera ha sido meteórica y con mucha fortuna, más allá de sus capacidades que por supuesto, las tiene. De 2008 a 2016, procurador de Derechos Humanos con derecho ejercido para dejar a su sucesor, quien ahora ocupa el cargo.

De 2017 a 2018, 17 meses como secretario de Gobierno y luego, supo aguantar candela hasta que el año pasado pudo ser propuesto por Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para ser magistrado del Poder Judicial.

El mismo día que se fue Toño Salvador de la secretaría de Gobierno del sexenio anterior, partió Ignacio Ortiz Aldana, un muy gris secretario de Salud que debió su cargo a la legendaria cercanía del Gallo Barba con el exgobernador.

Y es que, Daniel Alberto Díaz, su sucesor en el cargo, exdirector de los hospitales de Silao y Salamanca, resultó no solamente un eficaz relevo para el cierre de sexenio sino que se ganó su ratificación en el cargo por parte de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Y mire lo que son las cosas, la embestida de la 4T al anterior sistema de salud pública y la pandemia por el Coronavirus, ha llevado a Daniel Díaz a ser uno de los funcionarios sobresalientes del actual sexenio.

Sin ser una lumbrera en sus credenciales como médico, ha resultado un funcionario eficaz, disciplinado y atingente en la resolución de una complicada relación con el gobierno federal tan ambicioso en sus metas como limitado en capacidades.

LA PANDEMIA Y LAS CIFRAS: MAQUILLAR ES SUICIDA

Quizá una de las hipótesis más socorridas en lo que va de esta pandemia es la incredulidad que existe en distintos niveles de la sociedad sobre las cifras de la pandemia por Covid-19.

En las benditas redes sociales suele esgrimirse este argumento. Hay quienes lo hacen con datos y otros simplemente porque dudar de lo que dice el gobierno cualquiera que sea su signo, es deporte favorito en este país.

Hay quienes creen que los gobiernos, federal o estatales, mienten porque no hacen suficientes pruebas para detectar a todos los contagiados y en consecuencia quieren, según esta hipótesis, dar la sensación de que el problema no es tan grave como parece.

Esa creencia o convicción en algunos casos se reforzó en días anteriores con la declaración del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, de que en México, la cifra real de positivos por Covid-19 podría ser hasta nueve veces la cifra que se actualiza diariamente.

En Guanajuato, esta tesis fue descartada totalmente por el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz, en una entrevista radiofónica con En Línea en la que sostuvo que el modelo que sigue el estado permite tener las cifras más precisas de contagios y que el subregistro que señala López Gatell está muy elevado.

El funcionario estatal dice en pocas palabras que en Guanajuato, las cifras son certeras y no hay margen de error. Sí parece muy arriesgado que la autoridad declare que su precisión es casi perfecta en el conteo de casos.

Pero ellos, mejor que nadie deben saber que maquillar la realidad de los efectos de la pandemia resulta contraproducente si de lo que se trata es salir bien librados de la misma.

Dicho de otro modo. Se puede “jugar” con las cifras de los casos positivos pero no se puede ocultar la realidad de los servicios médicos de hospitalización para casos más graves y mucho menos de las muertes.

El gobierno de Guanajuato hoy presume que se adelantó a tomar medidas como la suspensión de clases, la adecuación de un hospital especializado para atender a las víctimas de esta enfermedad y un portal especial para la actualización de casos.

Guanajuato no está hoy entre los estados más afectados por la pandemia pero no hay que cantar victoria. El gobierno de Diego Sinhue no puede evitar que algunos no crean en sus datos pero sí cerciorarse de que lo que ofrece día con día es certero. Maquillar la realidad representaría un boomerang que se puede revertir a quien lo promueve. La prueba que enfrentará su gobierno reclama precisión y atingencia.