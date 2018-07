Pólvora e Infiernitos

DIEGO SINHUÉ: LOS TÉCNICOS A ESCENA

CON EL LIBRITO. Del resto de los nombramientos del gobernador electo, en realidad pocas sorpresas. En el caso de Héctor Salgado Banda, actual director del ISSEG, se trata de un técnico con un palmarés envidiable y que llega a ocupar el lugar de Juan Ignacio Martín Solís que se convirtió en el terror de los integrantes del gabinete de Miguel Márquez por su estilo peculiar de ejercer y repartir el presupuesto.

A VER. No es lo mismo dirigir el ISSEG que el presupuesto estatal. Una buena prueba para este funcionario.

IMPORTADA. María Isabel Ortiz Mantilla, panista, poblana de nacimiento, actual asesora de Cambio Climático en la Cámara de Diputados federal tiene buenas credenciales técnicas aunque su experiencia se ubica más en el ámbito legislativo.

PRUEBA DE FUEGO. A ella le toca ser la primera titular de la naciente Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, una súper oficina que es el equivalente a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano.

APUESTA. No es fácil para un técnico que sólo ha ejercido cargos políticos como Ortiz Mantilla (regidora y diputada) dar el salto a la ejecución de políticas públicas y menos cuando no es oriunda de esta entidad. El gobernador electo no encontró a nadie que le llenara el ojo en lo local y asumió el riesgo de traer alguien de fuera.

A LO SEGURO. Finalmente, el nombramiento de Angélica Aguilar como vocera es una apuesta conservadora de Rodríguez Vallejo. Contrario a cualquiera de sus antecesores azules apuesta por alguien de adentro, que conoce las entrañas de la dependencia, conocida en el gremio guanajuatense y con bajo perfil mediático.

LAS BASES. El perfil de Aguilar es más administrativo. El gobernador electo se va a lo básico cuando la lógica parecía señalar que Juan Aguilera Cid podría regresar a la coordinación. Pero el vocero en la campaña prefirió quedarse en Tv4 aunque podría ser un respaldo discreto para la nueva vocera.

EN LO SUYO. En suma, es la primera tanda de nombramientos. Es el derecho natural de cualquier gobernante a escoger a sus colaboradores que entraña la posibilidad de acertar o de equivocarse.

PARIDAD EN GUANAJUATO:

LOS SALDOS ELECTORALES

PRUEBA SUPERADA. La obligación de los partidos políticos y coaliciones a postular candidatos con criterios de paridad de género ya arrojó los primeros saldos tras los resultados oficiales de la elección del primero de julio en Guanajuato.

AVANCE. Ya se sabe que en los 46 ayuntamientos, sólo en 13 ganaron candidatas mujeres lo que representa un 28.26% del total. Actualmente son dos las mujeres que gobiernan municipios. Casi cualquier crecimiento iba a resultar alentador.

CONSECUENCIA. Lo más significativo es que en automático el triunfo de más varones como alcaldes, derivó en un mayor número de espacios para mujeres en las sindicaturas pues en automático, tras el alcalde, se postulaba a mujer como única síndico o garantizaba uno de los dos espacios en los municipios donde había dupla.

MAYORÍA FEMENINA. Por eso, de las 104 sindicaturas, 70 se las llevaron las mujeres lo que representa el 67.3% del total por 36.39 puntos porcentuales de los 34 espacios que tuvieron los hombres.

CASI PAREJEANDO. En cuanto a regidurías, de las 986 disponibles en todo el estado, 444 (53.11%) fueron para varones y 392 (46.88%) para mujeres. Del total de cargos en disputa por Ayuntamientos, 511 (51.82%) fueron para hombres y 475 (48.17%) para mujeres.

EL REPARTO. Por partidos, de las 25 alcaldías que ganó el PAN, 10 fueron mujeres y 15 hombres; de 11 priistas que ganaron alcaldías sólo 1 es mujer y el resto, varones. Las dos alcaldías del PRD, las dos ganadas por el Verde y la que ganó Nueva Alianza, todos fueron varones, mientras que de las cinco ganadas por Juntos Haremos Historia, dos fueron ganadas por mujeres y tres por hombres.

IGUAL QUE AHORA. Para las 22 diputaciones de mayoría en disputa, se cumplió la paridad. Ganaron 11 hombres y 11 mujeres. Pero el reparto de plurinominales, muy probablemente incline la balanza a favor de los varones puesto que Verde y PRI que tendrían tres su número 1 es hombre. También Morena que tendría cinco lo mismo que Nueva Alianza y MC con uno cada uno. Nueve ‘pluris’ serían de varones y cinco de mujeres lo que perfila una legislatura con 20 varones y 16 mujeres.

LA DEL ESTRIBO…

No siempre las partidas son dolorosas y los regresos, venturosos. Ayer solicitó licencia Beatriz Manrique Guevara con efectos a concretarse el 15 de agosto. Ella se va a integrar la bancada del Partido Verde venido a menos a nivel nacional y que en Guanajuato apenas aguantó el embate morenista y terminó con menos de dos dígitos de votación.

El que regresa es Gerardo Silva, el perredista que perdió Acámbaro. No se le hizo ser alcalde y su futuro político como el de su partido, es oscuro.

Recordar es volver a grillar

‘TOÑO’ SALVADOR: A DOS AÑOS DE LA

ÚNICA RUDEZA DE SU GESTIÓN

“Los vimos en enero en la feria (de León), ahí viene el Cervantino y los vamos a volver a ver en las pachangas, necesitamos que se pongan a trabajar realmente, a hacer el trabajo para el que fue constituida la Gendarmería, de acercamiento, de cuidar las zonas turísticas. En un arranque fueron más de cinco mil elementos, si los dividimos entre los 32 estados, nos tocaría al menos de 180 y ¿dónde están?”

Fue, sin lugar a dudas, su declaración más memorable y ruda de toda su gestión como número 2 de Palacio de Gobierno.

Hace exactamente dos años, el secretario de Gobierno, Antonio Salvador García López, tronaba contra la ausencia de presencia de fuerzas federales en Guanajuato en un momento en el que ya la violencia provocada por el crimen organizado comenzaba a poner a Guanajuato como uno de los focos de atención a nivel nacional.

Con esa declaración, García López rompía con la natural reserva que había mostrado el gobierno de Miguel Márquez frente al gobierno federal. Nunca antes se había dado un pronunciamiento de esa naturaleza.

‘Toño’ Salvador, quien fue relevado hace algunos meses por Gustavo Rodríguez Junquera, hizo arquear las cejas y molestó a muchos en un gobierno federal, no acostumbrado a los reclamos.

“Yo quiero preguntar en dónde está la Gendarmería, probablemente acudió dos o tres veces Froylán Sánchez, que era el encargado de la Gendarmería, pero no están, se les ha girado las invitaciones y no van. Nos están dejando solos”.

Fue el debut y la despedida para el secretario de Gobierno que no supo, no pudo ni quiso asumir el rol que le correspondía. Fue la apuesta que empujó y que ya no vio grandes frutos en este sexenio.

García López salió sin pena ni gloria en su paso por el gobierno estatal. La operación política no fue el fuerte de esta administración.

La imagen del día

LUIS ERNESTO AYALA: EL TERCER AIRE

¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Pareciera que el estilo frontal y el arrojo mostrado por Luis Ernesto Ayala en el interinato como alcalde leonés que concluye pasado mañana llamó la atención y deslumbró al gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez Vallejo y eso lo habría llevado a tomar la decisión de designarlo como secretario de Gobierno.

Pero, ¿por qué no pensar que ese perfil del empresario zapatero mostrado durante los últimos dos meses y que contrastó con la frialdad y parsimonia que distingue a Héctor López Santillana fue parte del proyecto dieguista para que su designación dejara poco espacio para las dudas?

Ese Luis Ernesto proactivo, omnipresente sobre todo en temas de seguridad, en los mensajes a la Policía, con el chaleco antibalas puesto, en operativos nocturnos, no lo vimos en el trienio que le tocó gobernar entre 2000 y 2003 en León.

Esas no son las prendas políticas naturales de Ayala Torres mostradas en su trayectoria pero desde el PAN-Gobierno hay urgencias claras: hoy el entorno que se vive en el estado necesita mensajes de esa naturaleza.

¿Es Luis Ernesto Ayala la mejor decisión que pudo tomar Diego Sinhué para asumir la operación política de la próxima administración estatal? Eso en cualquier nominación en un gabinete es materia opinable.

Para las pretensiones dieguistas y de los cuadros disponibles en el PAN no había tampoco mucho de dónde escoger. Ayala ya fue alcalde de León hace 18 años; en el sexenio de Juan Carlos Romero fue secretario de Desarrollo Económico y su delfín (tardío) para la gubernatura.

En el accidentado sexenio de Juan Manuel Oliva fue exhibido por el entonces mandatario que lo llevó a la Secretaría de Gestión Pública a tratar de limpiar la imagen de un gobierno agobiado por los señalamientos de corrupción. No lo dejaron porque iba a pisar callos muy sensibles y prefirió renunciar.

Fue también presidente del Patronato de la Feria en León, un cargo de administrativo y de mucho glamour.

No es un operador político nato pero es un hombre que conoce el PAN. Tiene una buena imagen en el exigente e influyente sector empresarial y viene por su tercer aire. Es un político veterano en el blanquiazul.

Como síndico del Ayuntamiento en León tuvo claroscuros pero en su momento poco hizo para contrarrestar abiertamente el protagonismo de Carlos Medina que fue una piedra en el zapato para López Santillana; en otras palabras, contuvo pero no embistió.

Ahora que, si lo comparamos con los secretarios de Gobierno de los gobernadores del PAN que ganaron elecciones, salvo Ramón Martín Huerta, Luis Ernesto se ve con más empaque que el ansioso y descuidado Juan Manuel Oliva; que el soberbio Gerardo Mosqueda y que el gris Antonio Salvador García.

Ojalá el paso de los años no le hayan oxidado las virtudes. Tiene como reto la incógnita llamada Morena; los ímpetus del Verde, al desaliñado PRI, la chiquillada que busca prebendas y las altas pretensiones de la clase burocrática panista. Ah, y que no se le olvide: ningún secretario de Gobierno panista que empezó un sexenio, lo concluyó en el cargo.