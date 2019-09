Pólvora e infiernitos

… Y EN SALUD ¿DE KAMIKAZE?

DE UNA VEZ. Ya encarrerado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo ayer en entrevista algo que no queda claro, cómo podría sostener en los hechos si el gobierno federal le sube todavía más la canasta de los recursos y se pone más rudo a la hora del reparto.

POSTURA. Que no va a entregar el sistema estatal de salud a la Federación y que le hagan como quieran. Que incluso estaría dispuesto a llegar a amparos o a la Suprema Corte de Justicia para que Guanajuato mantenga el control de su sistema que presume como una de las joyas de la administración por la eficiencia con la que funciona en la entidad.

SUMAS Y RESTAS. El problema es que, como él mismo advierte, ese sistema se sostiene con dineros estatales pero también federales. 5 mil de aquí y 8 mil de allá. Es decir, no se basta solo si decide mantenerlo sin la venia de López Obrador.

LO SABE. Y a menos que tenga amarrado algo que el resto desconocemos, parece una apuesta riesgosa. Diego Sinhue tiene argumentos técnicos para justificar que el sistema de salud puede funcionar mejor sin que sea centralizado.

NUEVA APUESTA. Ya en algún momento pidió administrar el Hospital de Alta Especialidad y Carlos Tena, su titular, dijo que no había necesidad. Vamos a ver.

LA RÉPLICA DE LETY VILLEGAS

POSTURA. Se comunica la síndico del Ayuntamiento leonés Leticia Villegas Nava a este espacio respecto a lo comentado sobre la camioneta de 550 mil pesos prevista en el programa de adquisiciones del flamante administrador de servicios en León, Arturo Durán Miranda.

TERMINOLOGÍA. Dice que no necesariamente se van a gastar 550 mil pesos en una camioneta nueva para el exsecretario de Obra Pública del estado. Que esa es la previsión presupuestal pero que es “hasta”. Puede que no se los gasten todos.

EN LA TALACHA. Dice también que lo de la camioneta no es un lujo sino un elemento que será necesario para lograr el objetivo que se han trazado con Durán: que no sea un funcionario que solo trabaje detrás del escritorio.

¿SERÁ? Por esa razón, dice, se pretende comprar un vehículo “de uso rudo” porque el funcionario andará en colonias populares en contacto con la gente y la evaluación de los servicios que presta el Municipio a la ciudadanía.

HASTA NO VER… Y que ella es la primera interesada en hacer “un uso correcto y austero de los recursos, como si fuera mi dinero”. Veremos.

LA DEL ESTRIBO…

Por cierto, en el discurso pronunciado en Irapuato, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo habló de su top 5 de alcaldes que le están apostando de a deveras a la seguridad aunque solo mencionó a 4. Y qué curioso. Sus favoritos son puros panistas.

Habló de Irapuato gobernado por Ricardo Ortiz; de León cuyo alcalde es López Santillana; de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal y de Pénjamo, Juan José García. Ni uno solo de oposición. También se dio oportunidad para dar un pequeño zape a su antecesor Miguel Márquez porque, refirió, en el pasado no se hicieron cosas correctas pues muchos municipios se atuvieron a la creación de mandos únicos y al envío de tropas federales que no solucionaron los problemas.

Uno de esos municipios es Salamanca que apenas rehace su Policía Municipal. El que la descuidó y la sepultó, Antonio Arredondo, lo premió con una subsecretaría en su gobierno. Así, menos van a entender los que no hacen la tarea.

ASEG: A UN AÑO DE AUDITORIAS A SECTUR, OLIVERA EXIMIDO

Mucho se especuló en su momento de las herencias incómodas y los gastos presuntamente irregulares de quien fuera secretario de Turismo en el gobierno de Miguel Márquez, Fernando Olivera Rocha y que ahora despacha en el mismo cargo en Tamaulipas.

Hace exactamente un año, la comisión de Hacienda del Congreso del Estado aprobaba el informe de auditoría de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2017 realizado por la Auditoría Superior del Estado (ASEG) con 52 observaciones, la mayoría no solventadas y 19 recomendaciones.

Entre las dependencias más observadas estaba la secretaría de Turismo cuyo titular Fernando Olivera Rocha todavía estaba en el cargo y sin posibilidad de ser considerado por Diego Sinhue Rodríguez.

Y es que la ASEG realizó al menos 4 observaciones a la secretaría de Turismo del Estado por la celebración de contratos para promover la oferta turística de Guanajuato que involucran 41 millones de pesos en los que no se garantizaron las mejores condiciones de contratación, no se cumplieron los procesos adecuadamente o no existen evidencias de la realización de campañas, hechas en Latinoamérica y Estados Unidos.

Una de las observaciones señalaba que se registraron erogaciones por la contratación de servicios para campaña de promoción turística internacional con la empresa «International News Media LLC» cuyo importe de un contrato ascendió a 8 millones y contratación de servicios para campañas de publicidad con la empresa «Media Promotions Group MPG México, S.A. de C.V.» cuyo importe ascendió a $12,992,290.00, relativo a once contratos, de los cuales se observa que no se garantizaron las mejores condiciones de contratación para el ente en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.

Otra, advertía que se registraron erogaciones por la realización de una campaña de promoción turística internacional, a través de espacios en revistas y espectaculares en diversas ciudades de los Estados Unidos de América establecidas en la Cláusula Primera del Contrato SECTUR/113/2017 del 15 de mayo de 2017, por un importe que asciende a $8,000,000.00 a la empresa International News Media LLC., de los cuales se observa que la evidencia proporcionada no acredita la realización de la campaña contratada.

En Guanajuato, en materia de fiscalización, unos son más iguales que otros. Olivera Rocha salió sin rasguños de Guanajuato. Ahora organiza festivales en Tamaulipas.

INSEGURIDAD: EN LO ADVERSO, DIEGO SINHUE SE PONE RESPONDÓN

Para Guanajuato y en lo particular para el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, las últimas semanas no han sido pródigas en buenas noticias en materia de seguridad y ayer el gobierno del estado pareció conjuntar en varios lances, un manotazo sobre la mesa que dio hasta para una ironía dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador.

El repunte en materia de homicidios de agosto y un inicio de septiembre que no parece vaticinar un escenario más promisorio. Algunos tropezones de la Fiscalía General del Estado como el caso del asesino del esposo de la actriz Shari Cid, la agudización del problema de inseguridad en Celaya que retrasó hasta ayer la presencia del gobernador en ese municipio, la muerte del estudiante que se convierte en un doloroso daño colateral, la aparición de métodos más agresivos de uno de los grupos criminales y la avanzada de su rival de Jalisco.

A eso, hay que agregar la debilidad de la mayoría de las policías municipales de los municipios más violentos del estado y entonces el esperanzador panorama que configuraban los meses anteriores, parece ensombrecerse. Ayer, Diego Sinhue, se puso intenso con el Presidente en Irapuato y a por partida doble en Celaya.

“A los grupos criminales no hay que cederles territorio, no hay que dialogar con ellos, no hay que llamarlos a la concordia ni hay que hacerles llamados a sus mamás porque estoy seguro que muchos ni madre tienen.

“A estos criminales que le arrebatan la vida a un joven estudiante, a estos criminales que secuestran y extorsionan, perdón que lo diga y con mucho respeto al presidente (Andrés Manuel López Obrador) no se les puede decir ni fuchi ni guácala, hay que aplicarles la ley, todo el rigor de la ley porque no hay otro camino”, dijo en Celaya.

También, lamentó las agresiones que ha sufrido el ejército por parte de civiles sin tener derecho a responder para decir que tampoco están de acuerdo con eso.

Ayer, el gobernador estuvo en 2 municipios del corredor industrial que han sido golpeados de manera particular por la inseguridad: Celaya e Irapuato. Y fue inevitable: los discursos en cada municipio reflejan la respuesta dispar que ha encontrado Rodríguez Vallejo a su obsesión, incluso entre los alcaldes de su propio partido.

Porque mientras al alcalde de Irapuato lo presume como el mejor para apostar a seguridad con recursos y estrategia; en Celaya, con diplomacia y todo pide a la alcaldesa Elvira Paniagua aumentar el sueldo de sus policías.

El contraste es evidente. En Irapuato el alcalde le hace frente pese a que la embestida es dura. En Celaya, ya son varias las ocasiones en las que el gobierno del estado le saca a Paniagua las papas del fuego.

La visita de Rodríguez Vallejo, unos días después del informe (no el día del informe) es una señal interesante. El horno no estaba para bollos hace unos días. El gobierno sigue echado para adelante aunque el entorno y las incidencias del momento no le ayuden mucho. Esperando tiempos mejores.

