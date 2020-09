Pólvora e infiernitos

EXSECRETARIOS DE SALUD DAN SU RECETA PARA EL COVID

BRONX. En medio de los cuestionamientos al gobierno federal por la errática gestión que ha hecho en la estrategia para enfrentar la pandemia por Covid-19, seis exsecretarios de Salud en el país, encontraron el momento propicio para dar a conocer una evaluación de lo que ha hecho hasta ahora la autoridad federal y lanzar su receta para tener mejores resultados.

DREAM TEAM. José Narro, Salomón Chertorivsky, Mercedes Juan, Julio Frenk, Ángel Córdova y Guillermo Soberón lanzaron el documento “La gestión de la pandemia en México” y en una videoconferencia ayer, ofrecieron su visión crítica del momento.

LA CRÍTICA. Obvio, todos se dieron vuelo. La visión de quienes ya pasaron por el cargo y no enfrentaron una pandemia o de quien lo hizo, pero enfrentó una de menor impacto, siempre tendrá la ventaja de ver los todos desde la barrera.

SABEN. Esa posición sin embargo, no le resta mérito a su lance porque su opinión es calificada y tiene algunos elementos irrefutables como el escaso número de pruebas que se han realizado en todo el país y que sustenta el cuestionamiento de que esa sola decisión ha impedido tomar decisiones que pudieron aminorar los daños, sobre todo en muertes.

ERRORES. El mal “timing” para implementar el Instituto de Salud para el Bienestar que pretendió destruir varias cosas que se habían hecho bien sin tener tiempo para consolidar los cambios es otra crítica certera.

HORRORES. Los recortes en materia de salud, algunos de ellos inconcebibles que mantienen la escasez de medicamentos para niños por cáncer, por ejemplo, fueron el centro de la crítica más aguda de Córdova Villalobos, secretario que enfrentó la influenza AH1N1 en el sexenio de Felipe Calderón.

SENTENCIA. “Salud no es un gasto sino una inversión y no podemos estar esperando resolver tantos desafíos que tenemos en salud, empezando por la cobertura universal y no pensar que vamos a seguir pensando que vamos a seguir teniendo amenazas de este tipo y seguir desfondando al sistema de salud”, dijo ayer el doctor.

DIRECTO. Lamentablemente, el cuestionamiento caerá en la tierra fértil de la polarización en nuestro país y solo servirá para que la autoridad federal se pertreche y se siga muriendo con la suya. Literalmente.

EL PRI Y SUS MISTERIOS TRIVIALES

VAYA, VAYA. Ni cuando eran el principal partido opositor en el estado se ponían tanto sus moños. La dirigencia estatal del PRI dijo que hasta el 14 de noviembre ellos harán públicos los nombres de los diputados, alcaldes, síndicos y regidores que avisaron de su intención de reelegirse.

ELLOS YA. Ah, estos priistas, ¿para qué tanto misterio? Le puedo asegurar por lo pronto, que los dos regidores del cabildo de León, Alfonso Orozco y Vanessa Montes de Oca ya avisaron que sí quieren.

PUESTOS. En el caso de Morena, tres de los cinco diputados locales y cuatro de los cinco presidentes municipales emanados de este instituto político avisaron a la dirigencia estatal que buscarán la reelección en sus respectivos cargos.

LOS QUE SÍ. De acuerdo a la secretaria general en funciones de presidenta, Alma Alcaraz Hernández, Raúl Márquez Albo, Lupita Salas y Magdalena Rosales cumplieron con el trámite de avisar su deseo de reelegirse mientras que no hubo comunicación ni de Ernesto Prieto ni de María del Carmen Vaca.

EN OTRO ROLLO. Cabe recordar que Prieto Gallardo no solo sostiene un pleito como Alcaraz en tribunales electorales y partidistas por la presidencia del partido.

LOS EDILES. En el caso de los alcaldes, Beatriz Hernández, de Salamanca; Alejandro Tirado, de Acámbaro; Carmen Ortiz, de Apaseo el Alto; y José Carlos Nieto, de Comonfort, son los que avisaron que querían, mientras que Genaro Martínez, de San José Iturbide, no cumplió con el trámite.

LA DEL ESTRIBO…

Desde ayer, cundió la preocupación de la bancada panista en San Lázaro cuando comenzaron a aparecer casos positivos de Covid-19 en sus filas entre ellos, la guanajuatense Michel González Márquez quien lo dio a conocer en sus redes sociales.

“Les comunico esto para las personas con quienes he tenido contacto en los últimos días, tomen sus preocupaciones”, escribió en su cuenta de Twitter.

Michel González es secretaria de la mesa directiva que entró en funciones el 3 de septiembre. Xavier Azuara, vicepresidente de la Mesa también dio positivo al igual que el capitalino, Luis Mendoza. Es probable que haya más casos en los días siguientes. Se habla de que habría por lo menos otro más de Guanajuato.

Por lo pronto, varios de los otros 13 legisladores federales panistas del estado, decidieron aislarse al tiempo que todos deberán hacerse la prueba respectiva.

Así las cosas, que a nadie sorprenda pues que así como se ha mostrado de precavido, el presidente de la Junta de Gobierno en el Congreso local Jesús Oviedo, tome la decisión de arrancar el período ordinario de sesiones el próximo 26 de septiembre de manera virtual.

CÓRDOVA Y USABIAGA: ESTAMPAS DEL BRONX AZUL

Hace exactamente nueve años, Ángel Córdova Villalobos, renunciaba a la Secretaría de Salud del gobierno de Felipe Calderón para lanzarse a la aventura, fallida al final de cuentas, de buscar la candidatura a gobernador de Guanajuato.

Hace dos años fallecía Javier Usabiaga Arroyo, uno de los grandes referentes para entender la política de Guanajuato durante los últimos 23 años, consentido irrefutable de Vicente Fox Quesada y que en su momento, fue otro de los personajes que desafió sin éxito el lineazo del oficialismo blanquiazul en los candidatos a la gubernatura.

Usabiaga Arroyo, dos veces secretario en el estado, diputado federal y una vez secretario federal, exitoso agricultor celayense, falleció víctima de las complicaciones del cáncer, enfermedad con la que luchaba desde hace varios años.

Hace nueve años, el entonces mandatario Felipe Calderón hablaba elogiosamente de Córdova y le deseaba suerte en su nueva aventura.

“Agradezco al doctor José Ángel Córdova Villalobos lo que ha hecho por México y también le deseo el mayor de los éxitos en los proyectos que emprenda; no sin razón, tanto en la Organización Mundial de la Salud como en otros ámbitos de la salud panamericana se considera al doctor Córdova como uno de los mejores secretarios de salud”.

Usabiaga mientras tanto, que estuvo cerca del PAN durante la mayor parte de su carrera política, apoyó en 2018 a José Antonio Meade unos meses antes de su muerte.

En el origen, formó parte de ese bloque de empresarios que respaldaron a Vicente Fox Quesada en su segunda intentona por ser gobernador de Guanajuato. Usabiaga fue leal al foxismo y apoyó sin reparos sus aspiraciones presidenciales cuando solo ellos creían que podían lograrlo.

Y Vicente Fox nunca dudó que iba a ser su secretario de Agricultura y luego su gallo para gobernar Guanajuato

Desde el centro, creyeron que podían doblegar al aparato albiazul y al Yunque que en 2005, construyó el andamiaje para ungir a Juan Manuel Oliva cuyo palmarés palidecía frente al de Usabiaga. Pero este último tuvo que aguantar la suma del próximo secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, como tercero en discordia. La división del Bronx facilitó el triunfo de Oliva.

Como ocurrió con Eliseo Martínez Pérez, Córdova no quedó satisfecho tras la derrota interna en el PAN y buscó desafiar al blanquiazul pero se quedó con las ganas de ser postulado como candidato a la gubernatura de PRI-Verde debido a la rebelión de Juan Ignacio Torres Landa (qepd).

Usabiaga nunca dio ese paso para confrontar abiertamente al PAN. Sólo se pronunció por un candidato priista en 2018.

EL PLEITO POR MORENA, PRIETO Y ALCARAZ NO SE ESTÁN EN PAZ

Después de ver el lodazal y la desorganización en el que se ha convertido la elección de la dirigencia nacional de Morena y atestiguar el enésimo capítulo del pleito entre Alma Alcaraz y Ernesto Prieto en Guanajuato, no queda más que resignarnos a ver el canibalismo y el fuego amigo como la constante en este partido, la primera fuerza política en lo federal.

Es decir, la llegada del proceso electoral no va a aminorar sino a empeorar la inestabilidad de un partido condenado a la fragmentación permanente y que hoy desde el poder anima a cualquiera a sentirse con ínfulas de ser su dirigente.

Los morenistas, queda claro, no confían, ni en su sombra. Ya quedó ampliamente demostrado en todos los frentes internos. En la bancada del Senado, en la de los diputados federales, en el propio gabinete, en el partido a nivel nacional y a nivel Guanajuato, en la dirigencia estatal.

Ayer, Alma Alcaraz Hernández envió un comunicado en el que informa que la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por unanimidad darle la razón y declarar infundados los agravios reclamados por el diputado local, Ernesto Prieto, y de esta manera reafirma que ella sigue siendo la dirigente reconocida.

Prieto había hecho un reclamo ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre el proceso interno y esa instancia devolvió el tema a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que todavía se tiene que pronunciar al respecto aunque siempre lo ha hecho contra Prieto por eso Alcaraz ya lo celebra como un triunfo aunque no sea oficial.

Pero, en contraparte, Prieto dice tener otra resolución de un Tribunal que valida la celebración del consejo estatal que dio pie a la reinstalación de él mismo y otro integrante del Comité Estatal que le dan la mayoría y que decidió devolverle la presidencia del partido.

Alma Alcaraz envió comunicado y copia de la resolución. Prieto dijo que aún no tenía el documento del fallo que lo beneficia y que lo haría llegar en cuanto lo tuviera. Al cierre de esta columna, no lo había hecho.

Adicionalmente, Alma Alcaraz, señala que de acuerdo a una resolución del comité ejecutivo estatal que ella controla y que establece la “imposibilidad definitiva” de que Prieto pueda ejercer labores de presidente de partido. Es su comité decidir lo que se le antoje.

El punto es que este pleito no termina y seguirá indefinidamente aunque hoy, ante el Instituto Estatal Electoral, Alma Alcaraz es la dirigente en funciones. Con Morena nunca se sabe.