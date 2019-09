Pólvora e infiernitos

ARTURO DURÁN, CON TRATO DE CITY MANAGER

UFFF. Qué bueno que acotaron la figura original de City Manager en León y lo dejaron en administrador de servicios.

LA NÓMINA. Capaz que en lugar de 1 camioneta de 550 mil pesos, le dan una más cara al exfuncionario estatal o les compran nuevas a todos los de su equipo.

LÓGICA IMPECABLE. Que no puede andar a pie ni pedir “ride” explicó la síndico panista Leticia Villegas qen el comité de Adquisiciones quien seguramente debe ser igual de generosa cuando se trata de gastar en sus negocios particulares. Al final, no hay nada mejor que gastar el dinero que no es de uno.

FONDO. Ya habíamos comentado aquí que la apuesta del administrador de servicios en León suena interesante y que la cautela que determinó el alcalde Héctor López Santillana para apostar por una figura con limitaciones en sus atribuciones resultaba sano, sobre todo por los conflictos de jerarquía que se podían generar y que de hecho, van a darse de todos modos.

Una ciudad como León que ha crecido tanto y no tan ordenadamente como muchos pregonan, sí necesita pensar en nuevos esquemas de administración y satisfacción de servicios. La apuesta es interesante.

FORMAS. Pero sí resulta cuestionable que los límites que hubo para definir sus funciones administrativas, sean tan flexibles y laxos cuando se habla de sus prestaciones.

REFERENCIA. No se trata de que se traslade en oruga o en “ride” pero hay niveles. Algún día, Miguel Márquez como gobernador pidió a los alcaldes elector no llegar al poder y luego luego comprarse la mejor camioneta.

EL ESTILO. Lo de Arturo Durán no es tan anecdótico. Porque el gasto podrá representar una bicoca en el presupuesto que tiene León. ¿Cuántos directores han estrenado vehículo en los últimos 2 años? Pero es un gesto nada solidario y hasta desproporcionado en un gobierno que se queja del recorte de recursos para inversión.

LOS EMPRESARIOS Y LAS VARAS PARA EVALUAR

CONTRASTES. A propósito de la iniciativa, el sector empresarial no resultó tan lapidario para evaluar el primero (cuarto) año de gobierno de Héctor López Santillana en León aunque sí fue más rudo para definir los primeros 9 meses de la gestión de Andrés Manuel López Obrador.

POSITIVOS. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial leonés Arturo Sánchez Castellanos asegura que lo más valioso en el alcalde leonés es la continuidad y que se evitó la curva de aprendizaje que siempre representa el primer año de un Ayuntamiento.

En el CCE leonés le pusieron palomita al apoyo emergente a guarderías, modificación al reglamento de Tránsito, patrullaje estratégico, juzgados cívicos y la forma en la que se hizo frente a los recortes federales.

MÁS O MENOS. No le pusieron tache pero sí un semáforo amarillo a la bici pública, la vigilancia colaborativa, los centros de atención a víctimas y la recepción de denuncias de policías municipales.

UNAS POR OTRAS. Los empresarios quedaron con un sabor amargo luego de que el alcalde Héctor López y el gobernador Diego Sinhue Rodríguez cerraron la pinza parq que Juan Carlos Muñoz llegara al Patronato de la Feria pero no se pueden quejar tampoco. Jorge Ramírez pudo saltar de Coparmex a Sapal. No se puede todo en la vida.

CON TODO. En el caso de López Obrador, el líder empresarial avala la renegociación del TLC, el control de la inflación y las finanzas públicas sanas pero el rosario de quejas es amplio y diverso: la austeridad mal entendida que fomenta el asistencialismo, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, recorte a estancias infantiles y a organismos autónomos y la eliminación del Consejo de Promoción Turística.

A VER. En el tema del gobierno federal, los empresarios leoneses están esperanzados en poder tener un encuentro con el presidente allá en Palacio Nacional. La esperanza muere al último.

LA DEL ESTRIBO…

El gobernador Diego Sinhue tuvo agenda ayer en la ciudad de México para, entre otras cosas presentar la Hannover Messe, el evento más importante de este año en Guanajuato porque reúne a lo mejor de lo mejor de la tecnología y la llamada industria 4.0 a nivel mundial.

Y entre las cosas más importantes que dijo estuvo la confirmación entre líneas de que ante el término del “boom” en materia automotriz (aunque aun hay inversiones en puerta), se espera que esta feria sea el punto de inflexión para que Guanajuato pase de la mano factura a la mentefactura.

Pero lo más llamativo, que sin ser tan explícito, presumió sus viajes y se contrastó con el estilo presidencial de “cero viajes”.

“Esa es la parte fundamental, un gobernador que viaja y que trae inversiones. llevo un año de gobernador y ya estuve en Singapur, en Alemania, en Estados Unidos, primero generando confianza a los inversionistas, segundo, conociendo nuevos métodos para implementarlos en Guanajuato”.

JUAN CARLOS MUÑOZ: EL MALQUERIDO DEL CCE

Tan distintos en su estilo de relacionarse con la autoridad y de ejercer el poder en el gremio empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos y Gustavo Guraieb últimos 2 dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial de León, parecen compartir una “obsesión”: Juan Carlos Muñoz Márquez.

Recientemente, con motivo de la renovación del consejo del Patronato de la Feria de León, el primero de ellos literalmente vetó al llamado “castor” como potencial candidato a dirigir este consejo, una de las joyas de la corona en esta ciudad.

Y hace 3 años, Guraieb Ranth, entonces líder del CCE leonés ponía también a Muñoz Márquez en el banquillo, no de los non gratos sino de los mal portados por un ejercicio de evaluación de diputados del Congreso local y federal que fue tan polémico que derivó en debut y despedida.

Y es que de los 15 diputados federales y locales por León el peor evaluado fue Muñoz en su calidad de presidente de la comisión de seguridad y telecomunicaciones del Congreso local. Nadie como él, recibió una evaluación lapidaria.

“Nos referimos a la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones en nuestro Congreso local. Dicha comisión ha tenido nula actividad para impulsar reformas, proponer cambios, llevar a cabo gestiones y vigilar el desempeño del Poder Ejecutivo tanto a nivel a nivel estatal como municipal, en un gobierno que no ha podido contener los niveles crecientes de inseguridad y violencia”, dijo entonces el líder del CCE

“En el tema de la seguridad no hay prácticamente nada, y si recordamos que una de las funciones de los legisladores más allá de proponer iniciativas y reformas, tiene que ver con la vigilancia del desempeño del Ejecutivo en un tema que vaya lo requiere, pues esta comisión debería de tener resultados”, apuntó.

En junio de este año, apenas solicitó su licencia como diputado federal y ya se sabía que iría a la Feria, desde el CCE leonés, se le vetó

“No es el legislador, sino que un político en activo ocupe un espacio que es ciudadano. No sabemos por qué se le esté promoviendo si por compromiso, o una iniciativa para promoverlo, no sabemos”.

El resto de la historia se conoce. Muñoz Márquez se convirtió en presidente del Patronato de la Feria y si en el PAN lo deciden, puede ser candidato a lo que sea en 2021. A ese nivel, los vetos empresariales les hacen los mandados.

BANCADA MORENA: RELEVO TERSO CON “POLICIA” DEL CEN

Hasta sorprende porque en Morena Guanajuato, todo se ha dado a matacaballo.

Ernesto Prieto cedió la estafeta a Raúl Márquez Albo como coordinador de la bancada en el Congreso local a 2 semanas del arranque del nuevo período ordinario de sesiones sin gritos ni sombrerazos. Los 2 salieron muy modositos ante los medios a anunciar que sin broncas y muy civilizados, pactaron la transición.

Y en efecto, así se dio el cambio aunque si todo fue tan terso no nos explicamos la presencia de una enviada de la Comisión de Honor y Justicia del comité ejecutivo nacional de Morena en la reunión donde los diputados acordaron el cambio de coordinador.

Parece que nada más fue por previsión. Qué tal si a Prieto se le hubiera ocurrido desconocer luego a Márquez Albo e impugnara el nombramiento y ya sabe usted. Por eso, desde el CEN de Morena mandaron su policía para que fuera el testigo de honor y gran validador del acuerdo.

En otras palabras. Hubo tersura pero también una gran desconfianza. En Morena Guanajuato, la palabra no basta. Hubo versiones de que en realidad el cambio no fue terso y que el coordinador se iba por pugnas. Márquez Albo que no es un político incendiario lo negó todo.

Los de Morena, ingenuos ellos, creyeron que podían mantener en secreto el relevo durante 2 días y anunciarlo públicamente el jueves pero apenas se habían reunido y ya había corrido la versión como reguero de pólvora. Tuvieron que adelantar todo. Por eso nomás aparecieron Márquez y Prieto para hacer el anuncio. Las diputadas María del Carmen Vaca, María del Carmen Vaca y María Guadalupe Salas ya se habían ido.

Por cierto, llama la atención que los morenistas que se llenan la boca con el discurso de equidad de género, hayan elegido ya para la coordinación a los 2 varones y a las 3 mujeres solo les quede la oportunidad de coordinar uno de los 3 años.

En un video posteado en Facebook, Prieto Gallardo se adornó con la versión de que fue su decisión abandonar la coordinación. La verdad, no tenía de otra.

