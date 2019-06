Pólvora e infiernitos

DIEGO SINHUE: EL FUTURISMO EN TWITTER

HECHO. De la cuenta de Twitter que alguna vez se le atribuyó a un hijo de Felipe Calderón llamada “Tumbaburros” se realizó una encuesta entre usuarios de esta red social para saber a quién entre los gobernadores panistas se veía como presidenciable el pasado domingo.

EN CORTO. Entre las opciones, aparece como preferido el de Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, le sigue Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, luego Francisco Domínguez de Querétaro y en un lejano cuarto lugar, Martín Orozco de Aguascalientes.

¿SERÁ? Como pocas veces lo hace, el gobernador respondió desde su cuenta con un coloquial “Safo” como muestra de un supuesto desinterés. No suele hacerlo el mandatario guanajuatense quien normalmente usa su cuenta para hablar de sus actividades diarias pero no para interactuar.

LLEVE SU ENCUESTA, PÁSELE. De cualquier manera, las encuestas sobre el nivel de aprobación de los gobernadores están a la orden del día y con resultados variados.

MEDIA TABLA. Por ejemplo, una realizada por la empresa Campaigns & Election México titulada “Quién es quién entre los gobernadores en México”, coloca a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en el lugar 16 en el ranking de desempeño y solo supera a Javier Corral de Chihuahua.

MÁS BENÉVOLA. En el ranking de popularidad, aparece como el séptimo entre 10 en donde el más popular es el de Yucatán Mauricio Vila y le sigue Domínguez de Querétaro. Diego solo supera a los de Aguascalientes, Quintana Roo, Chihuahua y Baja California.

YA SE SABE. Pero ya sabe usted que como, en materia de encuestas, si no le gusta esa encuesta hay empresas que tienen “otros datos”.

MEJOR. Una de “Investigaciones Digitales” que califica a Andrés Manuel López Obrador con 49.7 (un 5 en escala de 1-10 y con un 53.3% de aprobación) coloca al mandatario guanajuatense en segundo lugar solo detrás de su colega de Sinaloa.

MÁS VALE. Es demasiado pronto para el futurismo político pero los políticos normalmente requieren de algún sondeo que les levante el ego sobre todo que no los coloque por la calle de la amargura.

EMANUEL REYES: EL FAN DE NAASÓN

FIRME. Ahora que el líder de la Iglesia Luz del Mundo se volvió noticia tras el proceso legal que se le sigue en California, acusado de delitos sexuales, cobró vigencia nuevamente la red de relaciones que ha tejido en México este líder religioso a quien se le hizo un homenaje en Bellas Artes hace unas semanas

EN LO DICHO. Este domingo, en el periódico Reforma el nombre del diputado Emanuel Reyes Carmona, experredista electo por el distrito 13 de Valle de Santiago, apareció en el elenco de seguidores del líder religioso.

EN DEFENSA. El legislador ha comentado a otros medios que él ha sido testigo de que el liderazgo que ha ejercido, ha sido con los cánones legales y que también ha sido un promotor de los valores familiares.

PALABRAS. “Detrás de todo esto hay una verdad absoluta, pronto las autoridades estadounidenses lo aclararán”, señala el legislador quien no pierde la confianza en este personaje a pesar de los pesares.

REFERENCIA. Hace unos días, no tuvo empacho en declarar a El Universal que el reconocimiento corrió totalmente por su cuenta y lo firmó a título personal: “no es el primero ni el últimos de los muchos que he firmado”, afirmó.

EN POCAS PALABRAS. “Se le reconoció al apóstol Nassón, no por su labor espiritual, sino por su lucha a favor de la educación, de la cultura, de la salud. Y es parte de los cientos de reconocimientos que le han entregado por todo el mundo”, dijo sin ambages, Reyes Carmona.

LA DEL ESTRIBO…

Que las dudas en el PAN-Gobierno están a la orden del día por el tema Juan Carlos Muñoz como carta para ser candidato a alcalde en 2021. Tal parece que los dueños del balón no quieren picarle demasiado la cresta a los líderes empresariales. Les queda claro que no hay antecedente de un veto tan directo a un personaje.

El punto es que el objetivo del grupo en el poder panista no es que llegue al Patronato de la Feria sino que sea un candidateable para el 2021 en León. Es decir, uno de los prospectos. No, “el prospecto”. Así las cosas, todavía es posible que se mueva la pichada pero no para aplacar al llamado Castor. Ya veremos en qué termina ese episodio.

LEÓN: GRUPO PACHUCA REVANCHA CON CRECES, UNA DÉCADA DESPUÉS

Ya transcurrió una década desde que el gobierno del alcalde Vicente Guerrero Reynoso (qepd) echaba a andar una estrategia que dio en llamarse “a la fregada Pegaso” con todos los tintes futboleros y políticos que distinguieron durante mucho tiempo al entorno del club León.

Luego de que el entonces secretario del Ayuntamiento Francisco García León se comportó como el gran facilitador de Pegaso y hasta en amigo de José Antonio García, tuvo que allanarse a la línea dictada por el entonces poderoso secretario de Gobierno, Gerardo Mosqueda,

Este último, oh sorpresa. negociaba la llegada a León del club Pachuca Juniors de Primera División A para jugar en el estadio León. Querían poner contra las cuerdas a Pegaso en una operación de estado al servicio del futbol-negocio.

Francisco García León, secretario del Ayuntamiento en aquel entonces, afín a Grupo Pegaso tuvo que someterse a la estrategia mosquedista; hace 3 años fue coordinador de campaña de López Santillana y luego desapareció de escena.

Leticia Villegas Nava, influyente síndico y brazo ejecutor de la apuesta del gobierno estatal hace 10 años fue diputada en la siguiente legislatura y ahora es síndico del Ayuntamiento. No le han quitado una pluma a su gallo.

Y el premio a la paciencia y tenacidad es para Grupo Pachuca que tuvo que apechugar en aquel entonces porque Pegaso era amo y señor.

Hoy, Grupo Pachuca no solo tiene al equipo en primera división sino que ya está apalabrado el nuevo estadio. A veces es cuestión de paciencia y perseverancia. Tarde o temprano se le iba a hacer a Jesús Martínez y compañía.

EL AUMENTO AL PASAJE QUE VIENE: LAS MAROMAS DE SANTILLANA

Que dice el alcalde de León Héctor López Santillana que la instalación de la Comisión Mixta Tarifaria no significa que sea inminente el incremento a la tarifa del transporte público en León.

Que no hay condiciones para el aumento y que solo se trata de un grupo de trabajo para evaluar la operación del transporte público. Ajá. Muy bien: vale como la primera maroma (la forma de moda para definir el cambio de parecer de un político a un dicho suyo del pasado, usualmente en campaña) edil leonés.

En uno de los debates de la campaña de hace un año, el alcalde tuvo que decir “la idea es no” a la pregunta directa de si aumentaría o no el pasaje. Lo tuvo que decir porque era campaña y era lo políticamente correcto.

Los camioneros no le festejaron el chiste ni se lo tomaron en serio. En los últimos meses, trabajaron su propia propuesta que va mucho más allá de un simple aumento.

Ellos quieren crear un esquema de indexación que tome en cuenta el incremento de los combustibles, de las unidades, las refacciones y más para que en automático se aplique un incremento de manera periódica.

Algo similar a lo que aplica el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) desde hace algunos años. En otras palabras, es cuestión de tiempo para que el edil Héctor López Santillana tenga que desdecirse de lo que dijo en el debate.

Así pasa a todos los políticos en campaña que prometen el oro y el moro. Ni siquiera la abundante ventaja que siempre tuvo en las encuestas, le permitió a López Santillana un arranque de sinceridad para decir que sí, con todo el dolor de su corazón.

Ahora tiene que echarse ese trompo a la uña y probar el trago amargo de cada trienio el alcalde leonés. Apenas ayer cumplió 8 meses de su mandato y quizá antes de que termine el año tenga que dar la maroma mayor para explicar porque sí habrá aumento.

Ya veremos cómo viene eso de la indexación. No hay estrategia mediática que sirva para que los usuarios acepten un incremento al servicio. Que ni sueñen Daniel Villaseñor y el gobierno leonés.

Peor ahora que tendrían que aceptar que van a pagar periódicamente una tarifa más alta. Tendrán que sufrir.