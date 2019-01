Pólvora e infiernitos

EL SÚPER DELEGADO: EL SILENCIO Y LOS TUITAZOS

REFERENCIA. Ayer por la tarde platiqué con la dirigente estatal de Morena, Alma Alcaraz, para tener su punto de vista en torno a la crisis por desabasto de gasolina en el estado. Como es natural, defendió la estrategia echada a andar por el gobierno federal.

LA LÓGICA. Lo llamativo es que manifestó su preocupación de que sus declaraciones no afectaran la investidura del delegado del gobierno federal, Mauricio Hernández Núñez, a quien, ella misma comentó, le correspondería dar una postura al respecto.

‘NO COMENTS’. Pero no. Hernández Núñez, no sabemos si por estrategia dictada por sus superiores o por decisión propia ha decidido no fijar postura. Un servidor lo ha buscado en varios momentos.

RAZONES. Quizá porque entienda y probablemente tenga razón, que poco puede aportar si habla públicamente. Al final, no le compete a él la solución del problema.

SÍ, TUITS. Eso sí, en Twitter no pierde oportunidad para ponerse los guantes y fustigar a quienes cuestionan la estrategia seguida por el gobierno federal.

A LA YUGULAR. “Ojalá la misma ‘indignación’ y ‘sorpresa’ les causara la corrupción, el robo del patrimonio nacional y la tasa de homicidios dolosos en el Estado. Entonces comenzaremos a mejorar como país y sociedad. #NoMásHuachicoleo”, tuiteó.

MADRUGADOR. Y es que, al llamado súper delegado le llovieron cuestionamientos en Twitter por una publicación hecha ayer muy temprano cuando celebró que a las 6 de la mañana ya tenía tanque lleno. “Es un esfuerzo mínimo… Sí hay gasolina”, escribió.

DARDO. “Es un pequeño esfuerzo desde una valoración eminentemente personal, estaría dispuesto a más con tal de erradicar el lastre heredado con malos gobiernos”, redactó en otra publicación.

CORAZÓN CONTENTO. No cabe duda que con tanque lleno y desde la nómina de la cuarta transformación, las cosas se ven muuuy diferentes.

SÁNCHEZ CASTELLANOS: CORTESÍAS REVELADORAS

‘TIMING’. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, puso sobre la mesa un reto interesante en el día previo al arranque de la Feria León 2019.

PRIVILEGIO. Renunció a los 3 boletos de cortesía por espectáculo que tiene como consejero del Patronato de la Feria para presenciar en zona VIP los conciertos del Palenque del evento.

CONTEXTO. Estamos hablando de boletos que tienen un costo global, según el líder empresarial, de 75 mil pesos, un privilegio del cual disfrutan otros 19 consejeros, entre los cuales, dos son del cabildo leonés.

EL ORIGEN. Sánchez Castellanos entregó los boletos para que sean rifados en lo que dijo, es una muestra de congruencia con el contenido del código de ética que él mismo diseñó para los representantes que propusiera el Consejo Coordinador Empresarial en consejos ciudadanos de León.

A QUIEN LE DAN PAN… Y claro, uno de los cargos más cotizados es el de Consejero del Patronato de la Feria leonesa pues representa el ingreso gratuito en primera fila en los principales espectáculos que se presentan a lo largo de casi un mes en esta ciudad.

PALABRAS. Un gesto interesante porque es una pequeña muestra de que más allá del discurso de que integrar consejos ciudadanos de representantes de la sociedad es una suerte de sacrificio para servir al pueblo como muchos han esgrimido porque no reciben ninguna paga por ello, hay mucho de glamoroso.

A VER. En la Feria de León hay boletos en primera fila y en otros información de primera mano que siempre representa poder. Hay quienes asumen su cargo con solvencia y no falta quien jala agua para su molino y disfruta sin tapujos, las mieles del poder. ¿Alguien más se anima?

LA DEL ESTRIBO…

En el Congreso del Estado, donde las actividades se retoman con más lentitud que el abasto de gasolina, uno de los pendientes que quedaron para el período ordinario de sesiones que arranca en febrero es el de la Ley de la Fiscalía General.

Es cierto. Ya sabemos que habrá fiscal carnal pero todavía es factible que el PAN pueda ceder en el tema de la duración del cargo para que no sean 9 años los que dure Carlos Zamarripa. ¿Será posible semejante gesto? Nosotros como Santo Tomás…

CÓRDOVA Y BOTELLO: LA POLÍTICA COMO EL ARTE DE TRAGAR SAPOS

Fueron personajes incómodos para el grupo panista en el poder durante muchos años. Una desde afuera del PAN. Otro, muchos años desde adentro y algunos más como expanista. Hoy, desaparecieron del mapa político.

Hace 4 años, ya entonces en el punto máximo de su irreconciliable relación se dejaron ver por primera vez juntos en la coyuntura complicada que vivían, la entonces alcaldesa de León, Bárbara Botello, y el exsecretario de Salud, Ángel Córdova Villalobos.

Fue una de las fotografías con más morbo político de aquel año electoral en León. La imagen fue tomada en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI en la antesala de una reunión con el entonces dirigente nacional del tricolor César Camacho Quiroz.

Fue la comidilla de aquella noche y las siguientes horas en la red social Twitter. Botello había visto frustradas sus intenciones de que el secretario del Ayuntamiento, Martín Ortiz García, fuese el candidato a la alcaldía en los siguientes comicios.

Por su parte, Córdova era la carta del Partido Verde para suceder a la propia Botello Sántibáñez, quien 3 años antes había sido candidata, precisamente, gracias a una acción concertada con ese partido de la que ambos sacaron raja aunque sólo sirviera para que al llegar al gobierno municipal, se trenzaran del chongo.

Estaba ya consumada la designación del doctor como candidato de la coalición PRI-Verde y la presidenta municipal hacía de tripas corazón. Creía que su excelente relación con Camacho Quiroz ayudaría en sus afanes. Ese mismo día estuvieron en el búnker nacional tricolor el propio Ortiz y Jorge Videgaray Verdad quien soñó por unos días con ser el tercero en discordia.

Aquella noche, Córdova y Botello sonrientes, como si nada pasara. Detrás de ellos, el entonces tesorero Roberto Pesquera que luego se convirtió en la obsesión del PAN-Gobierno en la embestida contra la administración barbarista.

Hoy, ni Botello ni Córdova se mantienen en política. Aunque la abogada leonesa pudo ser diputada federal en la anterior legislatura, su estrella política decayó. Córdova se tuvo que marchar de la política después de la derrota descomunal en la elección de 2015.

DESABASTO DIA 7: 8 DE CADA 10 GASOLINERAS NO OPERAN

Mientras en el maravilloso mundo de caramelo de Petróleos Mexicanos, según su comunicado de anoche, el abasto de gasolina se estaba normalizando, en Guanajuato los números, pero sobre todo las filas en las estaciones, decían exactamente lo contrario.

De hecho, si nos atenemos a las cifras proporcionadas por los gobiernos del estado y municipal de León de la operación de gasolineras, podemos concluir que por el funcionamiento fue en declive.

De acuerdo al gobierno estatal, a las 11:20 de la mañana de 599 estaciones monitoreadas, operaba el 15% y por la noche al corte de las 19:50 horas, funcionaban el 11% de un total de 601 estaciones.

Mientras tanto, en León después de un arranque prometedor, pues en el primer reporte de estaciones de servicio del municipio de León, el gobierno de Héctor López Santillana reportaba 41 estaciones en operación, una hora después en el siguiente corte, la gasolina se acabó en la mitad de ellas.

La cifra de las que estaban en funcionamiento bajó dramáticamente a las 12:10 cuando el reporte sólo citaba 4 de 196 estaciones en funcionamiento y en las horas posteriores sólo pudo subir a 11 para cerrar en el reporte de las 21:00 horas en 8 estaciones en funcionamiento.

Es decir, a nivel estatal ni siquiera 2 de cada 10 gasolineras tuvieron combustible simultáneamente y en León se alcanzó con 41 estaciones apenas el 20% del funcionamiento pleno.

Y bueno, si Pemex cumplió con lo prometido el martes por su director, Octavio Romero, al gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo con el envío de 41 mil barriles en las últimas horas, mala señal y si no cumplió, peor cosa.

Porque eso sí, el funcionario federal ya se está haciendo experto en compartir tuitazos de mandatarios. Ayer apareció con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para comprometer la normalización del servicio en la capital, algo similar a lo que hizo con Guanajuato.

Y vaya que el problema allá no es tan delicado como en esta entidad. El punto es que en verdad no se ve la luz al final del túnel. El ducto Salamanca-León, se abre y se cierra. El gobierno estatal y los municipios hacen lo que pueden mientras que el gobierno federal dice que no hay marcha atrás. El problema es que Pemex no parece tener la sartén por el mango y sólo capotea el temporal.

Y si en verdad como dice el comunicado, las refinerías siguen surtiendo los 800 mil barriles diarios, no sabemos si reír, llorar o rezar ante el entorno y el irrefutable daño económico que ya comienzan a lamentar varios sectores productivos.