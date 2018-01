Pólvora e infiernitos

EL FRENTE EMPRESARIAL ANTI-SHEFFIELD

CON TODO. Las fichas se mueven de manera estratégica y los astros comienzan a alinearse a partir de hoy en una cruzada que no debe tener precedente en León, por lo menos en el ámbito empresarial.

CONFLUENCIA. Los organismos empresariales de la ciudad quieren decirle fuerte y clarito al PAN el perfil de candidato a alcalde que quieren para el siguiente trienio. Hoy el turno es del Consejo Coordinador Empresarial que encabeza Arturo Sánchez Castellanos y la semana entrante hará lo propio la coordinación regional de Concamin que encabeza Ricardo Alaniz Posada.

AL GRANO. Esa es la pantalla, la neta de las netas es que quieren decir algunos, claro, y otros entre líneas que no quieren como candidato a la alcaldía a Ricardo Sheffield o lo que es lo mismo que mil veces están dispuestos a darle una nueva oportunidad a Héctor López Santillana pero que no regrese el polémico legislador federal.

LA CITA. Esta mañana, muy temprano se empieza a echar a andar la maquinaria: el presidente del Comité Estatal del PAN, Humberto Andrade Quesada, desayunará con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial a petición de esta agrupación.

OFICIAL. Sánchez Castellanos dice que es parte de los acercamientos que busca el CCE con todos los líderes de partidos políticos para hacerles saber sus propuestas, sus sentimientos e inquietudes en esta coyuntura peculiar.

LO REAL. Pero si camina como pato, nada como pato y hace ‘cuac’ no hay duda. Los empresarios quieren decirle al PAN que quieren un alcalde que sea abierto a la participación ciudadana, que no vete a los incómodos, que sea conciliador, que no se pelee con el gobierno del estado.

VIEJAS HISTORIAS. Hoy la reunión es con el CCE. No hay que olvidar que cuando Sheffield llegó a la alcaldía se confrontó abiertamente con este organismo que hasta ese entonces (2009) era el non plus ultra y casi exclusivo a la hora de la repartición de los asientos en los consejos ciudadanos.

CIRCUNSTANCIAS. Sheffield llegó con la firme idea de eliminar esas prebendas y como los espacios vacíos se llenan, el ganón fue la Concamin que en ese entonces era comandado por el empresario Emilio Cano Barragán, gran amigo del alcalde.

AGUA Y ACEITE. Esos episodios no los olvidan en el CCE, particularmente Sánchez Castellanos, a quien el entonces primer edil alucinaba en su papel de regidor del PRI. De hecho, logró aislarlo con una manita de Bárbara Botello.

EL OTRO CARRIL. Lo interesante del asunto es que de manera paralela, en Concamin hay una cruzada que se promueve con objetivos muy similares. La próxima semana hay una encerrona en la que uno de los puntos a tratar es la postura de darle un nuevo voto de confianza a López Santillana.

SIN AMBAGES. Con todo y los problemas de inseguridad y la cantidad de claroscursos que hoy tiene su gobierno, los concamines, que son encabezados por el exalcalde azul Ricardo Alaniz Posada, ven el vaso medio lleno.

DETALLES. Hasta donde se sabe, ellos no van a reunirse con López Santillana pero quieren dejar claro de qué lado late su corazoncito. Lo curioso del caso es que los mismos integrantes de Concamin están en el CCE, salvo Sánchez Castellanos, Jorge Ramírez y alguno que otro.

TEMIBLE. Y bueno, llama la atención el furor que provoca la sola posibilidad de que Sheffield se ponga en pie de guerra en favor de la designación para la alcaldía. Pero por sobre todas las cosas, que ese pavor o rechazo trascienda las fronteras partidistas y alcance las esferas empresariales. Algo así como la anticargada.

LA DEL ESTRIBO…

El procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre, ha sido tema en los últimos días porque, con acciones diversas, refuerza esa imagen evasiva y de bajísimo perfil que promueve de sí mismo.

Aquí en correo se dio cuenta con santo y seña de los datos que evidenciaron como algunas acciones que se vinculaban al combate de secuestros no se integraban a la información del estado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Anteayer el tema fue su ausencia en la integración del grupo de coordinación León en materia de seguridad. El propio Luis Enrique Ramírez Saldaña, que daba a conocer las cifras de detenidos por la presunta responsabilidad en el delito de homicidios dolosos, manifestaba su deseo de que la Procuraduría de Justicia ofreciera mayor información al respecto.

Cuando al gobernador Miguel Márquez se le pregunta sobre estos temas, remite a los medios a Zamarripa. Y esto se convierte en un círculo vicioso porque el procurador de Justicia no suelta prenda o suelta muy poca prenda sobre la realidad del crimen organizado en la entidad.

El punto toral no es todo lo que le he descrito sino que los indicios apuntan a que Carlos Zamarripa es la carta para fiscal general que impulsará Miguel Márquez antes de terminar su gestión. Es decir, más de lo mismo nueve años más. Al que no le guste la sopa, dos platos.

CARLOS MEDINA O GLORIFICAR EN EL PAN AL QUE PATEA EL PESEBRE

Resulta paradójico que un político que, como miembro de un grupo colegiado, jugó las contras en varios momentos de la actual administración al alcalde Héctor López Santillana, haya salido casi en hombros cuando solicitó licencia al Cabildo entre sus propios compañeros de Ayuntamiento y posteriormente, como el que le levantó la mano al delfín del gobernador Miguel Márquez.

¿Serán desmemoriados los panistas que hoy vitorean y ponen en los altares a Medina Plascencia para olvidar que hace exactamente un año, el síndico con licencia se reunió con los regidores de PRI y del Verde para presentarles el sistema de información que promueve Gerardo García Preciado?

Una reunión bastante ilustrativa porque por sí misma terminaba con cualquier duda del vínculo que hay entre el propio Medina y García Preciado.

Una relación y un negocio que fue el punto medular de las discrepancias entre el exgobernador y el alcalde en funciones Héctor López Santillana y desde luego de las críticas que a lo largo de su presencia como síndico, hizo Carlos Medina.

A partir de esas críticas, por razones naturales, el síndico con licencia mejoró su relación con los opositores al PAN mientras se distanciaba de los panistas.

En agosto de 2016 el regidor del Partido Verde, Sergio Contreras, presentó una iniciativa en el Cabildo para partir en dos la Comisión de Gobierno y Seguridad del Ayuntamiento. Un lance que curiosamente embonaba a la perfección con los afanes medinistas y sus críticas a la inseguridad en León.

Obvio, la propuesta fue mandada a la congeladora y, por lo visto, ahí dormirá el sueño de los justos.

Lo más llamativo es que con todo ese perfil crítico de Medina, el hecho de que diera patadas al pesebre en León y a nivel estatal, en las jerarquías del PAN se las perdonaran todas.

Una muestra de que, como todo en la vida, hay niveles. A otros panistas que se volvieron en contra de dirigentes del blanquiazul o contra la institución, los sancionaron o hasta los expulsaron.

A Medina se lo perdonaron todo y, a pesar de los pesares, salió con banderas desplegadas y con su autoridad moral indemne. Su proclividad a erigirse como el vigía moral de la clase política local se mantiene a pesar de que demostró dobles intenciones al promover la contratación de un sistema de información. Increíble pero cierto.

LOS BARBARISTAS: OTRA VEZ EN GUARDIA

Por mera casualidad en estos tiempos preelectorales, muy cerca del arranque de las hostilidades por el voto, vemos otra vez a los barbaristas en guardia. En pie de lucha y haciéndole frente al PAN-Gobierno que por mera casualidad reactiva la ofensiva judicial en estos tiempos tan sensibles para los políticos.

Ayer le platicaba en este espacio los tiempos definitorios que vive el proceso de desafuero en contra de la exalcaldesa de León y actual diputada federal Bárbara Botello.

Y ayer por la tarde, la legisladora priista apareció junto a su staff para salir en defensa de su excolaborador Luis Aviña a quien se acusa de cobrar moches a empleados de la dependencia que encabezó, presuntamente para destinarlos a su precampaña para diputado.

Aviña fue detenido y liberado posteriormente tras pagar 57 mil pesos que no son en términos jurídicos una fianza sino el depósito de una garantía. El acusado puede seguir mientras tanto su proceso en libertad, incluso si el juez llega a determinar tras el análisis de las pruebas, su formal prisión.

El punto es que ayer aparecieron junto a Luis Aviña, quien fuera su jefa mayor, Bárbara Botello, el actual regidor Salvador Ramírez Argote y por supuesto el dirigente del PRI León, Deny Méndez que está ahí predominantemente para poner el pecho a las balas políticas contra Botello.

Esa es la preocupación central de este bloque en León justo cuando están a punto de darse las definiciones. Veremos si, como presumen sus adversarios internos, los barbaristas hoy no quieren queso sino salir de la ratonera o lo que es lo mismo, no quieren candidaturas para el proceso electoral sino librar el arsenal de denuncias en su contra.

Deny Méndez festejó ayer que el exdirector de Desarrollo Institucional y actual miembro del Comité Estatal, José Pedroza Cobián, ya había librado el proceso en su contra luego de que prescribió el tiempo para que la autoridad se amparara.

Pero los barbaristas no pueden cantar victoria. Este tema de Aviña, el proceso de desafuero contra Botello, el pendiente de Roberto Pesquera, entre otros asuntos, los mantienen alerta y a la expectativa.

Es tiempo de aguantar candela. Porque el tsunami en su contra apenas viene en camino.