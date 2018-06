Pólvora e infiernitos

JOSÉ ANTONIO MEADE: ¿REGRESA O NO A GUANAJUATO?

DE NOCHE. Casi desapercibida pasó hace unas semanas la visita que tuvo el candidato presidencial de la Coalición Todos por México, José Antonio Meade, a un evento con maestros como parte de su postulación con Nueva Alianza.



PANALISTA. Un evento que poco fue promovido. No como su primera visita con el PRI. Pero además, un evento en el que, según se sabe, la asistencia fue muy escasa de maestros y hay quienes afirman que al final, el PRI tuvo que entrar al quite para llenarle el evento al aspirante tricolor.



AGUA Y ACEITE. Imposible pensar en uno conjunto porque en Guanajuato ambos institutos desde sus dirigencias no sólo no van aliados sino que no se pueden ver ni en pintura.



COMPLICADO. El punto es que, a estas alturas y con los cierres a la vuelta de la esquina, si acaso, a Meade le queda una visita a Guanajuato que puede ser a otro evento priista o uno con su otro postulante, el Partido Verde.



PROPUESTA. El Partido Verde desde hace varias semanas envió al equipo de Meade un par de opciones de fechas y eventos para visitar Guanajuato. Hubo incluso la posibilidad de organizar algo en Celaya como parte de una gira que tuvo recientemente el candidato por Querétaro, una ciudad muy cercana a tierras cajeteras.

TIERRA COMANCHE. No se ha concretado nada porque no parece haber mucho interés de ambos lados. El Verde de Guanajuato no está muy interesado en levantar el brazo a un candidato que va en tercer lugar y a Meade tampoco le interesa mucho regresar a un Estado en donde poco hay que hacer.

EQUIS ABSOLUTAMENTE. Así las cosas, queda en el aire el eventual regreso de José Antonio Meade. El estado no representa grandes expectativas para el PRI y ni el tricolor ni el Verde se mueren en la raya por él.



EL ESTADIO Y LA ETERNA E IMPRODUCTIVA GUERRA VS. ZERMEÑO

DUDA. ¿Hay algún argumento con sustento legal e histórico que nos pueda hacer pensar que la nueva demanda que interpusieron expresidentes del Club León e integrantes Club Deportivo León A.C. pueda ser exitosa?



HECHOS. En honor a la verdad, son remotas las esperanzas ¿Qué van a intentar los exdirectivos como Primo Quiroz, Rogelio Díaz, Guillermo Liceaga y otros que no se haya explorado con anterioridad?



OTRA VEZ. En una rueda de prensa, el sábado pasado los exdirectivos, volvieron a la carga para acusar a Zermeño de haber falsificado documentos para apropiarse de las decisiones de la franquicia que lo condujeron a lo que hoy tiene: la propiedad del estadio.



COSTUMBRE. No es la primera vez que los exdirectivos dirigen su embestida hacia Roberto Zermeño, villano favorito de muchos en esta ciudad. Y en parte, tienen razón. El exdueño del León capitalizó a su favor las disputas legales que tuvo con Carlos Ahumada y aprovechó un error en la constitución del Fideicomiso.



MATICES. El asunto es que se pierde la perspectiva en aras de las obsesiones. La obsesión es Roberto Zermeño pero este pleito es jurídico y no administrativo.



ANTECEDENTES. Y el punto es muy simple: había autoridades que estuvieron a cargo del resguardo del patrimonio público como es el caso del Estadio León en varias administraciones.



CULPABLES. A los gobiernos estatal y municipal de León les conviene que hoy los exdirectivos salgan a torpedear a Zermeño, acusándolo de mil lindezas. Pero resulta curioso que no señalan nada de los gobernantes que tuvieron que defender ese inmueble.



DESLINDE. El gobernador Miguel Márquez lo ha dicho una y otra vez. Ese es un tema que le corresponde al Municipio. Y aquí nadie ha abierto ni abrirá un expediente sobre esa naturaleza.



DATOS. Es la doble moral de los contralores carnales que se lanzan contra los adversarios pero no contra los de casa, aun cuando en el caso del estadio, una parte le haya correspondido de los litigios a la administración de Bárbara Botello.



A LO FÁCIL. Seguiremos viendo denostaciones contra Zermeño pero no acciones jurídicas que vayan al clavo. Y también lo dijo el gobernador. No es su tema el estadio sino del alcalde.



PURO GLAMOUR. Claro, que López Santillana reciba las diatribas por el estadio perdido. El Ejecutivo estatal sólo está disponible para el populismo futbolero de quien le dejó una nueva casa al León para jugar. Benditos políticos.

LA DEL ESTRIBO…

Los panistas cruzan los dedos para que la acción se multiplique. Ayer, el exalcalde de Irapuato, Sixto Zetina Soto, se convirtió en el primer operador de la excandidata presidencial Margarita Zavala que decide sumarse públicamente a Ricardo Anaya.

“Debemos anteponer el bien del país al personal, reconociendo que en el PAN hay heridas que curar, revisar hacia adentro para cambiar y ser la opción que representa buen gobierno. Por mi profundo amor a México me sumo como uno más al proyecto de Ricardo Anaya”, escribió en su cuenta de Twitter.

En otro tuit, Zetina Soto cuestiona a López Obrador. Pero para que los panistas alimenten la ilusión de que se puede dar la remontada, necesitan muchas más conversiones de azules que estaban apoyando a la exprimera dama.

MIGUEL MÁRQUEZ Y EL ESCÁNDALO DE LOS TERRENOS DE TOYOTA

“No le demos vueltas, ya les he dicho, a mí que me investigue el FBI, la CIA. ¿Quién más quiere que me investigue? yo no tengo ningún problema, el que nada debe nada teme, para eso están los órganos de control, si van a hacer auditoría, que hagan auditoría, es más yo mismo pediría, que me hagan auditoría”.

Fue la primera declaración del gobernador Miguel Márquez hace dos años cuando una publicación que se difundió en medios nacionales lo sacaba de su zona de confort y de los sueños guajiros que alimentaba Márquez de ser el caballo negro en la contienda por la candidatura presidencial.

Las publicaciones en varios medios nacionales de una investigación periodística sobre la forma en que se habría generado el pago a sobreprecio con dinero público de los predios donde se asentará Toyota, obligaba al gobierno marquista a responder.

La pregunta clave en este momento es saber si las respuestas que ha dado el gobernador son suficientes para aclarar los cuestionamientos que se hacen en la publicación que apareció en las páginas de correo y que fue impulsada por la organización “Mexicanos Unidos contra la Corrupción”.

Miguel Márquez se ha concretado decía que todo se hizo apegado a la normatividad y a destacar que no tiene nada que esconder ni de qué avergonzarse en ese ni en ningún otro tema.

De eso, hace dos años. Un punto de quiebre importante porque hasta entonces el gobierno del estado no había enfrentado ni señalamientos de corrupción ni la inseguridad agobiaba como ahora.

Márquez parecía estar más sólido qué nunca. Su alianza con Ricardo Anaya estaba clarísima. Un año después de los comicios de 2015 cuando el PAN había recuperado la hegemonía, todo parecía pintar de maravilla.

El ‘Toyotazo’ fue un golpe mediático aunque al final hubo control de daños. Pero vinieron los efectos de la violencia criminal y un desgaste mucho más acelerado para su gabinete de seguridad.

Hoy, Márquez avanza en el último tramo de su sexenio y pide esquina. Ya no quiere queso sino salir de la ratonera.

TERCER DEBATE: NINGÚN RASGUÑO PARA DIEGO; OTRO TACHE AL IEEG

Con un Instituto Estatal Electoral que nomás no pudo articular un formato atractivo para el debate de candidatos a la gubernatura, algunos contendientes que quisieron pero no pudieron, otros que cumplieron con el trámite y el puntero en las encuestas que pudo salir sin daños mayores del último trago amargo, terminó el tercero y último encuentro.

El panista Diego Sinhué Rodríguez Vallejo se apegó al librito en el guion que le marcaron. Salvo un par de ocasiones, no se enredó con sus críticos, fue plano en sus intervenciones y salió avante aunque le alcanzaron a conectar un par de golpes que ni siquiera lo cimbraron.

Ricardo Sheffield fue el más osado. Cuestionó de manera más directa a Rodríguez Vallejo y al gobernador Miguel Márquez en temas donde más les duele como la transparencia y la relación del mandatario con su compadre, el mítico ‘Gallo’ Barba. Pero apenas alcanzó a rasguñar a su adversario.

Gerardo Sánchez se vio más conectado. Uno de los temas, el agropecuario, lo dominaba ampliamente. Se notó. Fue tan punzante como Sheffield contra “el joven Diego”, como llamó al candidato de la Coalición por Guanajuato al Frente pero nada fuera de lo normal.

Felipe Camarena, por su parte, se vio más discreto y reservado que en anteriores encuentros. Quizá porque no estaba en la agenda la especialidad de la casa: seguridad y procuración de Justicia. Y como mantuvo su tónica de no cuestionar en lo absoluto al panista Rodríguez Vallejo, configuró su desempeño más plano e irrelevante de los tres debates.

Finalmente, Bertha Solórzano definió su noche más aceptable. Abonó a su causa que se abordó el tema educativo. Se vio con mayor convicción pero casi siempre el reloj le ganó a su discurso. Sigue siendo la candidata de relleno en esta contienda.

De los tres debates este fue el más flojito de todos en términos generales. De plano, el IEEG, y en concreto el consejero Antonio Ortiz, no se exigió mucho y fue ampliamente superado en creatividad por los organismos empresariales en el diseño de los formatos de los debates.

Ninguno de los candidatos lució de manera particular. Diego Sinhué sigue decidido a engordar la burocracia con la creación de dos secretarías más. Gerardo Sánchez también quiere la suya en materia de Cultura.

Viene la última etapa de la campaña en la que la guerra de encuestas será el protagonista central. A estas alturas, se ve imposible que alguien pueda sacar alguna sorpresa o algún conejo de la chistera.

MEJZ*