Pólvora e infiernitos

“¡Elvira (Paniagua), baja y dímelo en la cara!, ¡dime que mi hermano estaba en el lugar equivocado! Todos los lugares deberían de ser adecuados”

La hermana de Antonio Balderas (estudiante asesinado hace unos días) indignado por la enésima declaración de la alcaldesa de Celaya, no solo políticamente incorrecta sino carente de empatía con un problema que no ha sabido resolver.

Siempre está la alternativa de ver el vaso medio lleno o medio vacío. Por ejemplo, podríamos creer en el discurso de los gobiernos estatal y federal de que hay coordinación en materia de seguridad por las decenas de elementos de la Guardia Nacional que ya están en el estado y los operativos que han encabezado.

Pero dudar de semejante sintonía luego de ver el papelón del pasado viernes cuando en los primeros minutos del día, en uno de los chats de comunicación social del gobierno estatal se le daba el calificativo de “fake news” a las versiones de que había sido detenido el papá de Antonio Yépez “El Marro” solo para que unas horas después, en la mañanera, el secretario de Seguridad federal Alfonso Durazo dijera exactamente lo contrario: que sí estaba detenido.

“Sobre este tema te comento que esta información no es verídica, lo que sí es que se dio una detención la detención de un sicario; mañana se dará la información”, decía el mensaje del gobierno estatal.

Y para ahondar aún más la diferencia en la calidad de la información, al mediodía del viernes, la comisionada de Seguridad Sophia Huett López se empeñaba ante los medios en argumentar que la detención de Armando N apodado “El Miclo” era la noticia realmente importante del día, no lo que se había dicho en la mañanera.

¿Por qué el gobierno de Diego Sinhue negó primero una detención que el gobierno federal anunció horas después y el propio gobierno local enmudeció ante este último y prefierió resaltar la detención hecha en suelo guanajuatense?

Sería delicado pensar que el gobierno estatal no conociera la detención del papá del líder del cartel. Por alguna razón decidió no confirmarlo y solo es posible suponer que había un acuerdo para mantenerlo en reserva y que la Federación no lo habría respetado. Quizá.

Hubo un dejo de molestia en el deslinde del gobernador para evitar dar mayores detalles con todo y que no se trató de un anuncio sino de la respuesta del secretario Durazo a la pregunta de un reportero.

¿Le ganaron las ansias al gobierno federal? ¿Si así se van por la libre en minucias qué podemos esperar de asuntos de mayor calado?

Vamos a otro vaso medio lleno o medio vacío. Más allá de los discursos y del reality show, la pregunta hoy tras los informes de Diego Sinhue y Carlos Zamarripa es si hay lugar para el optimismo o la realidad que hoy padecemos nos ofrece pocos argumentos para pensar que la paz en Guanajuato se va a recuperar.

El gobernador Diego Sinhue pondera, como es normal, pondera los avances. La puesta en marcha del golpe de timón, la entrada a Santa Rosa de Lima como nunca antes se había hecho, la recuperación del territorio, que en Guanajuato no haya espacios para el crimen organizado, que aquí no se negocia ni se da tregua a los delincuentes.

Estrategia, voluntad, empeño, una de las policías mejor pagadas y equipadas del país, una Fiscalía bien pretrechada, un modelo de investigación criminal hecho en Guanajuato, un Fiscal con buenos blasones y con reconocimientos incluso del vecino país del norte. La lucha al límite de las capacidades. Bien.

Pero la realidad dice que todos esos aciertos con sus detenciones, decomiso de armas, desarticulación de células delictivas no han servido para al menos contener la violencia.

Se repite hasta la saciedad lo de la Fiscalía como una de las de mejores resultados en combate a la impunidad cuando la realidad es que es de las menos peores. Un “falso consuelo” diría el presidente del Consejo Coordinador José Arturo Sánchez Castellanos.

El propio Fiscal, en el afán de reivindicar su trabajo, zarandeó la tarea de prevención; torpedeó merecidamente a las policías municipales desmanteladas, desprotegidas, penetradas por el crimen o desaparecidas como la de Salamanca.

Pero también le pegó a su compañero de gabinete, Alvar Cabeza de Vaca que presume una de las mejores policías. Lo cierto es que en el conjunto, los resultados no son buenos. Todos han fallado.

Porque si el gobierno estatal pone todo su empeño, la Fiscalía igual y los Municipios no cooperan y la federación en transición por la Guardia Nacional, no se pone a la altura de las circunstancias, igual el mal resultado es de todos.

Los Municipios no se van a poner al día al 2021 y quizá ni al 2024. La Federación seguirá cruzando señales y dando una de cal y otra de arena. Pero ese no va a ser el escudo o pretexto para justificar que los homicidios dolosos no bajen.

No importa que otros delitos vayan a la baja y seamos ejemplo y vanguardia a nivel nacional. Para bien y para mal, Diego Sinhue ya trazó su obsesión en recuperar la paz en Guanajuato y eso pasa por bajar los homicidios dolosos.

En la mañanera, en los diarios nacionales, en los locales está el recuento diario. El sexenio de Diego Sinhue está siendo marcado y será marcado por ese dato. Hoy el vaso está semivacío.

Así es la relación entre el gobierno de Guanajuato y la 4T. Un día están de la greña y otro, como si nada hubiera pasado.

Luego de la casi clandestina visita más reciente del secretario de Salud federal, Jorge Alcocer cuando prefirió cuestionar la violencia que se vive en el estado que hablar de la decisión del gobierno estatal de mantener su sistema de salud y de la respuesta del gobernador Diego Sinhue que advirtió la tirria que de esboza el gobierno federal hacia el estado, las aguas se tranquilizaron el viernes.

Para guardar las apariencias o porque hicieron pacto, pero desde ambos lados se guardaron los misiles declarativos. Hay que acostumbrarse a esa relación amor-odio.

A 5 AÑOS DEL VILLASANAZO EN LEÓN

Hace exactamente 5 años, el cogobierno de PRI y Verde en León, sus jerarcas y protagonistas que unos años antes, se habían aliado para dar el campanazo en esta ciudad y tumbar al PAN, tras 24 años de hegemonía, sin aceptarlo en ese momento, terminaban de sepultar con meses de antelación cualquier posibilidad de refrendar un triunfo en las urnas en aquel 2015.

Tal día como hoy, los barbaristas unidos a la bancada del PAN en el Ayuntamiento elegían al entonces director de Salud, Octavio Villasana Delfín como el nuevo alcalde interino para sustituir a Bárbara Botello Santibáñez que dejaba la presidencia municipal para registrarse por una diputación plurinominal.

Pero, a imagen y semejanza de lo que había sido el trienio, el proceso interno de elección resultaba traumático porque los incondicionales de Botello, tuvieron que trazar una alianza con el PAN para sacar adelante a quien querían en la alcaldía e impedir que el antibarbarismo llevara a Palacio Municipal a alguien que resultara contrario a los intereses de la presidenta municipal.

Y es que, el bloque verde integrado por Beatriz Manrique, Eugenio Martínez y Miguel Angel Balderas habían hecho equipo con Aurelio Martínez y Alejandro Kornhauser.

Este grupo, incondicional del candidato a alcalde Angel Córdova, había pactado apoyar a Luis Fernando Gómez y tendría la secretaría del Ayuntamiento pero fueron por el todo o nada. Querían más cambios en el gabinete; de manera muy concreta, el relevo del Tesorero Roberto Pesquera.

Esa postura irreductible terminó siendo la diferencia para que Botello optara por Villasana que era el nombre consensuado con Miguel Salim, líder tras bambalinas de la bancada panista en el cabildo.

Otro factor que tensó más la cuerda entre el barbarismo y el bloque contrario fue la intervención directa del candidato a la alcaldía para sacar adelante un candidato distinto a Villasana.

De por sí, Botello aceptó a regañadientes la candidatura de Córdova, la intromisión directa de este último en la elección del interino, fue otra mancha más al tigre.

Era demasiado para el proyecto de refrendar el triunfo de PRI y Verde en las urnas. Una ruptura total de barbaristas y su bloque contrario, la incapacidad de procesar civilizadamente las diferencias y la carga de una gestión marcada por el descrédito, pavimentaban el camino de regreso del PAN a Palacio Municipal, sin despeinarse.

9 DE MARZO: UNA CITA CON LA HISTORIA

Es cierto. En el ámbito político partidista, la conversión de muchos en furibundos militantes del feminismo tiene una buena dosis de oportunismo. Para empezar porque no se abraza la causa feminista como tal. Hay quienes apoyan el paro nacional del 9 de marzo “Un día sin nosotras” en la medida que el gobierno federal, (autoproclamado, “el más feminista de la historia”), se tropieza una y otra vez con sus contradicciones.

Pero las voluntades a favor de ese día valen, con cualquier tinte y asegún. Porque al final, con las contribuciones más disímbolas, este movimiento no pierde autenticidad ni peso específico. Desde quienes empujaron la causa sin intereses de grupo ni pasiones partidistas hasta quienes se han ido sumando, en el camino han (hemos) cobrado conciencia como nunca de este tema y de los pendientes por cubrir.

La violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones. Los agravios acumulados en años. Los feminicidios, la violencia doméstica, la discriminación por razones de género.

Y así, todos han dejado claro su nivel de convicción y resistencias. El presidente Andrés Manuel López Obrador aún en los momentos que quiso mostrarse feminista sin tapujos, estableció sus propios condicionantes.

Las legisladoras y funcionarias agrupadas en torno a la 4T de quienes no se puede dudar de su feminismo histórico han tenido que sacrificar congruencia, consistencia y verticalidad en aras de la disciplina y alineamiento con un presidente que ha confirmado que en ese tema, está mucho más cerca del conservadurismo que critica que de ser un liberal.

Gobiernos y legisladores panistas (particularmente en Guanajuato) se muestran ahora tan partidarios de la causa de las mujeres cuando, con trabajos y exigencias, a regañadientes han aceptado incorporarse a la agenda de equidad de género con presiones externas.

Pero al final, por convicción, oportunismo, resignación, vale la suma. Cobrar conciencia en torno al “Un día sin nosotras” no tendría que ser solo para la clase política o el sector empresarial sino para la sociedad en su conjunto, incluidos por supuesto quienes tenemos el privilegio de ser testigos, narrar e interpretar la realidad desde los medios.

No faltan los que ni por ser políticamente correctos, esconden su intolerancia.

Las empresas y los empresarios se han sumado. Unos con más trabajos que otros. Con resistencias y reticencias. Pero ya es una conmemoración histórica porque ha movido conciencias y todos han salido de su madriguera. Los que apoyen y los que se oponen.

Una fecha que reclama honestidad intelectual, también (o más aún, primordialmente) de quienes desde la trinchera periodística, asumimos juicios cuando este no es un tema de políticos sino de culturas, usos y costumbres que se transmiten de generación en generación.

Formamos parte y somos fruto de esta misma sociedad. Varones, hijos, padres de familia que tendríamos que revisar nuestra historia, mirar hacia nuestros adentros, nuestras familias y mirarnos en el mismo espejo en el que retratamos a los hombres y mujeres en la política.

El 9 de Marzo seguro que reclama cambio de políticas públicas. Pero antes que todo, de actitudes. Y esas no dependen del gobierno. Están al alcance y son reto de todos.