Pólvora e infiernitos

JUAN CARLOS MUÑOZ A LA FERIA: QUE SÍ, QUE NO

ÁNIMOS CALDEADOS. Luego del obús del Consejo Coordinador Empresarial para vetar al diputado federal con licencia, Juan Carlos Muñoz Márquez como posible integrante y próximo presidente del Patronato de la Feria, se vienen días claves en la renovación de ese consejo ciudadano,

DE PLANO. El balón está en la cancha del alcalde Héctor López Santillana quien, le guste o no, tendrá que decidir en la disyuntiva que le planteó la cúpula empresarial leonesa: Juan Carlos o no Juan Carlos.

NO VA. A ese nivel lo han reducido las huestes de José Arturo Sánchez Castellanos quienes ya enviaron el mensaje también. No tienen su propio gallo ni tampoco apoyan la continuidad de Gabriel Pérez al frente del Patronato por más que este empresario busca el respaldo para repetir por un nuevo periodo.

HASTA LA COCINA. Los empresarios saben que de por sí el veto ya es un lance arriesgado y no llevan una propuesta alterna: solo el que sea menos Muñoz Márquez.

AMOR Y PAZ. El tema tendrá que manejarlo con pinzas López Santillana, un alcalde que ha estado muy pero muy lejos de lo conflictivo que en su momento fue Ricardo Sheffield con el CCE leonés. Curiosamente, Bárbara Botello llevó más o menos la fiesta en paz con los hombres del dinero y sus cámaras.

CLAVO ARDIENTE. Además, la carga política futurista que se le ha impregnado a la eventual llegada del llamado “Castor” a la presidencia del patronato de la Feria le pondría un signo conflictivo a la habitual relación de empatía que han trabado CCE y alcalde en los últimos cuatro años.

LOS FILTROS. Esto, más allá de la forma en que se agita el avispero al interior del PAN luego de que en los dos procesos anteriores, desde Palacio de Gobierno se estableció un férreo control en los suspirantes en León.

EFECTO CONTRARIO. Tanto barullo generado en torno a su eventual nominación podría marcar negativamente al susodicho.

LA EMBESTIDA ANTI-JUECES: MUCHO RUIDO…

SERENOS. Más allá de las frases estridentes que han pronunciado Ismael Plascencia Nuñez con el folclorismo que le distingue y José Arturo Sánchez Castellanos como contrapesos empresariales con respecto a las resoluciones de los jueces en ciertos casos polémicos que luego se toma como rasero para medir la impunidad que sufrimos, habrá que ponernos cuerdos y sensatos para calibrar qué tanto se puede modificar la realidad.

NEUTRALIZADOR. Ya el gobernador Diego Sinhue también lanzó su cuarto de espadas con una crítica a los jueces a quienes pidió más transparencia. Como buen cazagoles, se montó en la minicampaña contra el poder judicial para decir que ellos también necesitan explicar las razones de sus resoluciones.

DUELO. Aún más, propone una especie de ejercicio para que Poder Judicial y Fiscalía dejen claro cómo y porqué se libera, cuando sea el caso a un presunto delincuente para que la sociedad sepa las razones de fondo y en todo caso, quien tiene la carga mayor en la impunidad: si el que acusa o los que juzgan.

IMPUGNADOS. En el imaginario colectivo, en este trance relacionado con la liberación de los asaltantes del negocio del director del IACIP, Mario Morales, los villanos parecen ser los jueces algo muy conveniente para el gobernador que se muere en la raya con su fiscal, Carlos Zamarripa.

LIMITANTES. Pero lo que importa aquí no es quien gana el debate mediático del momento. Porque parece ser que esa es solo la apuesta. Hay un consejo del Poder Judicial que se supone, evalúa el desempeño de los jueces y que, en efecto, ha habido castigos

¿Alguna vez se ha dado a conocer la lista negra de los sancionados de manera pública? ¿De parte de la Fiscalía General, recuerda usted algún error asumido por una imputación mal realizada?

NI SUEÑEN. Negativas las respuestas a ambas preguntas. No nos hagamos pues, muchas ilusiones.

LA DEL ESTRIBO…

Tres políticos guanajuatenses presentes en el “Acto de Unidad en Defensa de la Dignidad de México”, en Tijuana, con sus conclusiones muy particulares y diversas entre sí.

“No se confundan, los acuerdos son claros en beneficio de México y a favor de los derechos humanos. Sí hay que celebrar y sobre todo hay que ponernos a trabajar por una América Latina más justa y próspera”. Senadora Martha Lucía Micher

“En evento convocado por el presidente López Obrador en Tijuana me llamó la atención que abucheos y aplausos surgen al unísono. A quienes nos apasiona la política debemos escuchar atentos” Beatriz Manrique Guevara, Diputada federal

“Hoy acudí en representación del gobernador Diego Sinhue al acto de unidad en Defensa de la Dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. En Guanajuato, celebramos la suspensión de los aranceles anunciados por el gobierno de Estados Unidos”. Luis Ernesto Ayala, Secretario de Gobierno

LOPEZ SANTILLANA A TRES AÑOS DE SU PROMESA INCUMPLIBLE

Y no, no nos referimos al compromiso de mejorar la seguridad que está muy lejos de ser una realidad sino a aquella promesa que hizo en un debate que se celebró hace exactamente un año cuando a pregunta expresa, dijo que no aumentaría el costo de la tarifa en el transporte en el trienio 2018-2021.

Muy pronto sabremos cuál será la maroma que se va a echar para explicar que no quiso decir lo que dijo o que lo sacaron de contexto o vaya usted a saber. El punto es que en días pasados ya se instaló la famosa comisión mixta tarifaria que es la que revisa los compromisos cumplidos y la posibilidad del incremento.

Es, para decirlo en palabras llanas, el arranque no oficial de las negociaciones entre transportistas y autoridades para el nuevo aumento a la tarifa. Aquello que dijo López Santillana fue una mentirilla nada piadosa. Algo que él sabe que no iba a cumplir.

Porque en la lista de pendientes de cada alcalde de León cuando toma posesión, invariablemente debe dar como un hecho que uno de los tragos amargos de su trienio será aumentar la tarifa y aguantar vara con las críticas que eso conlleve.

Ningún alcalde de la era panista se ha salvado de estar en semejante trance. Cada tres años o menos o más, según la dinámica, se consuma esta decisión con el mentadero de madres que esto implica. A López Santillana se le hizo fácil decir que él no.

En diciembre de este año se cumplirán tres años del último incremento y si ya se instaló la mesa de negociación, este mismo año podría haber nuevo ajuste.

Vendrá el desgarramiento de las vestiduras de unos y otros, los emplazamientos de la autoridad, la victimización taaan conocida de los camioneros. Y al final el incremento a la tarifa. Agua y ajo.

DIEGO SINHUE: TIJUANA Y GOAN, LAS OTRAS RAZONES DE LA AUSENCIA

Más allá de la cirugía a la que fue sometido, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo tenía motivos adicionales para no asistir al evento convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en Tijuana.

Sólo Javier Corral de Chihuahua, además del guanajuatense no acudió a la cita. Estuvieron los integrantes del bloque Gobernadores de Acción Nacional (GOAN): Francisco Javier García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, Martín Orozco Sandoval de Aguascalientes, Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur, José Rojas Aispuro de Durango, Francisco Domínguez Servién de Querétaro, Carlos Joaquín González de Quintana Roo y Mauricio Vila Dosal de Yucatán.

El otro gobernador, Kiko Vega de Baja California, fue el anfitrión quien además no pertenece a ese bloque. Por sobre todas las cosas, esa plaza ya está perdida para el PAN pues a partir de octubre será gobernada por Morena.

Al final, fueron mayoría los mandatarios estatales panistas que estuvieron en Tijuana para apoyar a López Obrador y las razones fueron expuestas en una carta abierta que dieron a conocer el viernes pasado.

“El país demanda en estos momentos unidad sin fisuras. Cuenten con nosotros. El interés nacional está por encima de todas las diferencias que puedan existir, nuestra única bandera y nuestro único compromiso se llama México”, dice el pronunciamiento.

Diego Sinhue y Corral fueron los únicos ausentes en el acto y los que no firman la carta. De origen, hay que recordar que GOAN fue un bloque de gobernadores panistas en contra de Ricardo Anaya cuando el político queretano agandalló todo antes de la elección pasada y tuvo una derrota espectacular en 2018.

Pero es ingenuo pensar que esa es la única razón la que opera para que Rodríguez Vallejo no vaya en respaldo a López Obrador en esta y otras causas que ha emprendido el presidente pese a que en su representación haya enviado al secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala. Digamos que es lo mismo pero no es igual.

Corral y Diego tendrán su propio juego si así lo quieren en el vínculo con López Obrador. El de Guanajuato tiene una buena relación en lo personal pero la prueba del “amor” en los gobiernos es el respaldo presupuestal.

En asuntos partidistas, Rodríguez Vallejo jugó del lado anayista que mantiene hoy el control del partido a nivel federal. Esa será otra cancha en donde juegue el mandatario guanajuatense su futuro político.

Solo él y el de Yucatán terminan hasta 2024 su mandato. La mayoría de los de GOAN se van en 2021, algunos en 2022 y uno en 2023. El riesgo de que a sus estados los alcance la ola Morena persiste para todos. Guanajuato tiene su prueba hasta el final.

El “aislamiento” voluntario (o sana distancia como dirían los priistas) en el que se instala Diego Sinhue frente a López Obrador es una oportunidad y un riesgo al mismo tiempo.

O planteado desde otro punto de vista: ¿qué es más: “juntos no revueltos con GOAN” o “de lejecitos con el presidente”? Vamos a ver.