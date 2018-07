Pólvora e infiernitos

MIGUEL MÁRQUEZ OBSEQUIA MEDALLAS GRATIS

VAYA, VAYA. Dijo ayer el gobernador Miguel Márquez que desea que el presidente Enrique Peña Nieto se cuelgue la medalla por el acueducto del Zapotillo.

A VER. El mandatario estatal tendría que poner las cosas en su exacta dimensión. Si colgarse la medalla es dejar claro el rumbo que toma un proyecto varias veces pospuesto y que ha enfrentado obstáculos, vetos y patadas debajo de la mesa, es un asunto altamente discutible.

EN SU MUNDO. Para Márquez puede ser un gran logro que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto opere para que la Conagua liquide a Abengoa y siente las bases para que el proyecto vuelva a ser concesionado o asignado a otra instancia, presumiblemente de gobierno.

LÍMITES. ‘Un gran logro’ dadas las inconveniencias y circunstancias adversas que ha enfrentado el proyecto.

CONTEXTO. Pero suena pretencioso y exagerado pretender colgarle una medalla a un gobernante que no hace más que regresar el proyecto al origen en el que se encontraba al arranque de este sexenio.

EQUIVALENCIAS. Eso significa plantearle a los ciudadanos conformarse con muy poquito. A los ciudadanos no les importa si una empresa no cumple, si dos gobiernos estatales no logran ponerse de acuerdo, si funcionarios de una paraestatal le dan largas a un proyecto vital para una ciudad como León.

BÁJENLE. Miguel Márquez tuvo un arranque de emoción. En el nivel de avance que se encuentra hoy el Zapotillo nadie puede hablar de medallas. Hagamos como que no dijeron nada y oremos para que los que llegan, cumplan por fin con ese ya viejo compromiso.

DIEGO Y MÁRQUEZ: TRANSICIÓN ENTRE CUATES.

PADRINO Y AHIJADO. Tranquilamente se han reunido 2 ó 3 veces después del primero de julio. Pero ayer por primera vez posaron ante cámaras y micrófonos. Miguel Márquez, gobernador en funciones y Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, gobernador electo pactaron una entrega-recepción ejemplar, transparente y moderna.

CLARITO. No hay nota en realidad. Es una obviedad. Podría ser la más tersa entre las transiciones panistas. Hace seis años, Miguel Márquez era gobernador electo y no se tomó la foto con quien fue su padrino político, Juan Manuel Oliva quien tuvo que solicitar licencia para no afectar el voto hacia el PAN que en ese entonces sudó frío por el efecto Peña Nieto en Guanajuato.

TAL CUAL. Ayer, la comparecencia ante los medios de ambos fue relajada. Miguel Márquez no pudo ocultar su euforia por recibir al ahijado político en quien ha puesto todas sus complacencias.

SIN PRISAS. Y más, porque a estas alturas no hay todavía señales claras de que el que llega quiera romper el vínculo que lo une a su mentor político. Un detalle que sus allegados pueden ver como una virtud pero que, desde una visión externa y lejana a los apasionamientos, se ve como un defecto.

COMO SIEMPRE. Rodríguez Vallejo y Márquez intercambiaron elogios. No se aprecian nubarrones en el horizonte. Desde luego, Diego Sinhué tendrá su forma de ejercer el poder y elegirá a sus allegados pero hoy no se ven diferencias de fondo.

¿MUCHO PEDIR? Desde afuera, cabría esperar matices. Tan pernicioso es verlo todo oscuro como pretender hacer creer que todo es miel sobre hojuelas. Es tan terso todo que la curiosidad y el morbo es saber en qué momento se dará el distanciamiento natural que obliga una transición.

LA DEL ESTRIBO…

Parece que resultó tan persuasivo como convincente el pastor panista y presidente de la Junta de Gobierno, Juan José Álvarez Brunel.

Ayer se reunió con el gobernador Miguel Márquez y modificó su postura mostrada en dos entrevistas banqueteras la semana pasada en la que literalmente perfiló el veto a la reforma legal que obliga a los padres de familia a mantener a los hijos hasta los 24 años, siempre y cuando se encuentren estudiando.

Márquez se mostró receptivo y les dio tiempo y espacio para que cabildearan con sectores de la sociedad sobre las bondades de la reforma. Y por lo pronto, Álvarez Brunel parece que sensibilizó a Márquez.

El gran detalle es cómo el gobernador va a explicar ahora que siempre no la veta. Que no hay quien le informe de primera mano de temas legislativos. Que su referencia es únicamente lo que se publica en los medios. Y peor aún, que el joven diputado Ismael Sánchez, que ya dejó su curul ante el regreso de Éctor Jaime Ramírez Barba, se saldría con la suya aunque los diputados digan lo contrario. Los patos le tiran a las escopetas.

ESTAMPAS DE LA INSEGURIDAD, EL ‘HUACHICOL’ Y LA CRISIS DE INSEGURIDAD SALMANTINA

Tres hechos, nada anecdóticos, ocurridos hace exactamente un año nos ilustran y clarifican un poco lo que ocurre hoy no sólo en materia de seguridad sino en temas electorales y de la relación del gobierno estatal y el federal.

Justo un día como hoy, el gobierno estatal y el llamado dúo dinámico formado por el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca, y el procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, recibían un golpe duro y seco a las instituciones que encabezan.

Mientras los dos mostraban a diputados panistas la maravilla que es Escudo, de manera paralela preparaban un comunicado en el que daban cuenta de la detención de cuatro policías estatales y dos ministeriales presuntamente vinculados con un grupo del crimen organizado en Celaya y que habrían participado en el asesinato de dos agentes ministeriales la semana anterior cuando su vehículo fue calcinado.

Ese mismo día, el gobernador Márquez se la tomaba tranquila y hasta justificaba el plantón de directivos de Pemex el viernes anterior luego de que ese mismo día, tronó ante los medios de comunicación por la ausencia de José Antonio González Anaya en un encuentro con el grupo de coordinación Guanajuato.

El mandatario justificaba la inasistencia en la reunión para revisar los resultados contra el ‘huachicoleo’ con el argumento de “un problema de agenda” mientras el alcalde de Salamanca, Antonio Arredondo, exigía una explicación a la paraestatal por el plantón.

Toda una paradoja que el alcalde salmantino se ponía los guantes y el gobernador Miguel Márquez perdonaba la descortesía con una nueva promesa.

En la arena político-partidista, mientras tanto, el Partido Verde hacía de las suyas con una campaña de espectaculares en varias ciudades del estado que ironizaba en torno al crecimiento de la violencia en la entidad.

La campaña con las frases de ‘Caminos de Guanajuato’ y ‘La vida no vale nada’ o ‘No pases por Salamanca’ fue ruda, de choque y provocadora.

El partido comandado por Beatriz Manrique se ponía irónico y cuestionaba sin rubor el estado de cosas ante la molestia del panismo gobernante.

A un año de distancia, el PAN respira hondo y profundo porque la inseguridad a nivel estatal no le hizo crisis en las urnas. Bueno casi en todos lados menos en Salamanca, un lugar estratégico para el despunte de la violencia provocada por el ‘huachicoleo’.

Antonio Arredondo, alcalde de Salamanca, ha sido uno de los pocos y grandes perdedores del PAN en Guanajuato. La plaza que gobierna estará en manos de Morena a partir de octubre próximo.

El problema del robo de combustible sigue sin resolverse mientras que Álvar y Zamarripa abrigan esperanzas de mantenerse en sus cargos por más que el gobernador electo ha prometido un golpe de timón.

EMPRESARIOS CONVERTIDOS EN ‘AMLOVERS’

No es que al amparo del poder todos se vean obligados a mostrar respeto o hasta reverencias ante la llegada del nuevo gobierno. Es que realmente ayer, por lo menos en el discurso, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador salió avante de una reunión con dirigentes empresariales en el país.

Más que decir que ejecutó una faena, para ponerlo en sus propios términos que tanta fama le dieron en campaña, el político tabasqueño puso a buen resguardo al tigre empresarial.

Luis Gerardo González, presidente de la Cámara de Calzado de Guanajuato (CICEG) no podía salir de su asombro cuando López Obrador dijo ahí, flanqueado por la dirigencia nacional de Concamin, que los sectores del calzado y textil, serían “prioritarios” para su gobierno.

El director de la CICEG, Alejandro Gómez Tamez, economista de profesión y que había sido uno de los críticos principales como casi cualquier líder empresarial en este país, celebró en Twitter el pronunciamiento del ganador de la elección federal.

Otro zapatero, expresidente de la CICEG, José Abugaber Andonie, posó en una foto con el presidente electo, su asesor principal en materia económica Alfonso Romo y con el presidente de Concamin, Francisco Cervantes.

Las dudas, los cuestionamientos y las críticas se convirtieron en cuestión de horas no sólo en beneficio de la duda sino en esperanza. El discurso del presidente electo no se pareció, según lo que consultamos, en absolutamente nada a los pronunciamientos de campaña de López Obrador que colocaban a los empresarios al borde del soponcio.

Divertidos los empresarios narraban como al final de la reunión, líderes empresariales del país hicieron fila para tomarse la ‘selfie’ con el presidente electo ya en plan de ‘rockstar’ en la reunión celebrada en la capital del país.

Signos irrefutables de que inicia la luna de miel que muchos no esperaban. El sector económico reunido con López Obrador que por lo menos tras la reunión de ayer, elimina algunos nubarrones en el horizonte.

Sí claro. No hace falta decirles a los hombres del dinero que en México esa película ya la han visto muchas veces. Pero en proporción a las dudas que generó el discurso lopezobradorista, la sensación de alivio tiene un sabor distinto para ellos.

Ayer le dieron el beneficio de la duda. En materia económica, la certidumbre no es un asunto para desdeñar. Es la base para construir muchas cosas. No es un mal inicio. Pero apenas es un primer paso. Con calma y nos amanecemos.