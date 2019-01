Pólvora e infiernitos

LA GIRA DE AMLO Y EL PLIEGO PETITORIO

LES HABLAN. Y bueno, no sabemos si los integrantes del ahora partido gobernante Morena quieran hacer algún control de daños con la tan anunciada primera gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por el estado a la vuelta de la esquina y en plena crisis de desabasto de gasolina.

AGENDA. Hay una visita de López Obrador pactada para el próximo sábado 19 de enero a León que, a como están las cosas, podría darse sin la crisis resuelta.

DE ENTRADA. Ayer, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez ya le adelantó una de las varias peticiones que trae entre manos: el planteamiento de incentivos fiscales para el sector empresarial afectado por la escasez de combustible. El pliego petitorio y los factores de presión van a incrementar en los días por venir si no hay una solución consistente o, por lo menos, señales de que la mejoría es notable.

PERFIL. Nos adaptamos al nuevo estilo de ejercer el poder presidencial que rompe muchos moldes de la política tradicional no siempre para bien y que además tiene en Guanajuato las mayores manifestaciones de contrapeso y crítica en todo el país por ser el mayor bastión azul.

CONTRASTES. A 10 días de la visita, en Palacio Nacional ya deben estar tomando el pulso del clima político en el terruño que, a contrapelo de la gelidez del clima, está bastante calientito.

SÁNCHEZ CASTELLANOS Y EL PLAN RUDO

DESDE LA TERCERA CUERDA. ‘Ni prensa fifí ni adversarios políticos’, exclamó ayer como si estuviese en la tribuna legislativa el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, en un pronunciamiento en el que pidió más respeto del gobierno federal para los disensos que hay en torno a su política de combate al ‘huachicol’ con las consecuencias ya conocidas en Guanajuato.

PECULIAR. Por más que se conozca el estilo contestatario de Sánchez Castellanos y su natural sentimiento ante el estado de cosas, no se deben encontrar muchos pronunciamientos de ese tono de un líder empresarial leonés hacia un presidente de la República.

A LA YUGULAR. Fiel a su estilo, el dirigente del CCE leonés fue más allá que la simple exposición de cifras de los daños originales que había hecho previamente el líder de Coparmex León, Jorge Ramírez.

DE ARRANQUE. Los empresarios leoneses dicen que hay una pérdida estimada en 36 millones de pesos en el primer impacto del desabasto de gasolina tan sólo en la ciudad de León.

CONSECUENCIAS. El gobernador Diego Sinhue ofrece el beneficio de la duda a la estrategia antihuachicol de López Obrador, pero el sector empresarial leonés la califica de “torpe”. El tabasqueño empieza a darse cuenta que se hace campaña en verso y se gobierna en prosa. Ya veremos.

EL ZAPOTILLO: EL OTRO VITAL LÍQUIDO

VA DE NUEVO. Y mientras el problema del desabasto de gasolina se agudiza, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez viaja hoy de nueva cuenta a la Ciudad de México para reunirse con funcionarios de Conagua para revisar otro tema candente y que está en el limbo: el acueducto El Zapotillo.

PRIORIDADES. En una coyuntura en donde por lo menos en Guanajuato la atención primordial está centrada en lo urgente, la atención y respuesta a estos temas que hoy no parecen prioritarias también se puede diluir.

YA ES HORA. Ahora sí que Rodríguez Vallejo tiene que ponerle un ojo al gato y otro al garabato. Hoy su agenda tiene como prioridad el tema desabasto de gasolina pero urgen también las definiciones en un tema como el agua potable que en cuestión de años puede hacer crisis en la zona metropolitana de León si no se le da rumbo al proyecto.

LA DEL ESTRIBO…

Como si en realidad hiciera falta la precisión, avisan desde la Contraloría León que ya se terminó la cacería, perdón, las auditorías a la gestión de Bárbara Botello y el trabajo se enfocará a analizar el primer trienio de Héctor López Santillana.

Pero por más que parezca una confesión de parte, irrelevante, no queda más que citar al clásico: Nosotros como Santo Tomás: hasta no ver, no creer.

PRD: A UNA DÉCADA DEL INICIO DE LA DECADENCIA

El PRD ha sido siempre un cero a la izquierda en Guanajuato. Y ellos mismos se han encargado de consolidar esa posición con su vergonzante cercanía hacia Acción Nacional que consolidaron en la pasada elección cuando la coalición con el blanquiazul para empujar a Ricardo Anaya, los diluyó.

Hace exactamente 10 años, el Consejo Estatal de este partido acordaba abrir la puerta para el establecimiento de candidaturas comunes con otros partidos en Guanajuato pero todavía ponía como excepción al panismo.

Hasta entonces, en Guanajuato siempre se había dado la exclusión para que esas alianzas incluyan a Acción Nacional.

“Esto tiene una lógica, sería un absurdo que encima de todo, el sol azteca se alíe con un partido al que le basta y a veces hasta le sobra con sus siglas para seguir siendo la primera fuerza en el estado”, escribí hace un par de años en este mismo espacio.

“De haber ocurrido así, el PRD con presencia marginal en Guanajuato hubiese quedado reducido a un vergonzante satélite del partido en el poder”.

Hace un par de años, el partido del sol azteca se encontraba en un tris de aliarse con el PAN.

Entonces, el propio presidente del sol azteca, Agustín Basave, condicionó la continuidad en su cargo a la aceptación de la coalición con el blanquiazul. Una terquedad que le está costando al PRD su virtual desaparición del mapa electoral porque entre esa coalición y el efecto López Obrador, el partido quedó reducido a cenizas en el ámbito nacional.

Y en Guanajuato, ya tenía varios trienios entregado al PAN sin ser un contrapeso real y mostrando su pequeñez a cada momento con un defecto adicional: sobrevivían los cacicazgos como el del exalcalde de Cortazar, Hugo Estefanía, que también naufragaron víctimas, justamente, de la coalición con el PAN.

El PRD que era segunda fuerza política, hoy disputa el cuarto puesto con el Partido Verde. Se mantiene en el hoyo y cavando.

DESABASTO, DÍA 6: LA CRISIS ENTRE NOSOTROS

Sólo a Pemex le compete saberlo. Pero “no será ni en horas ni en días”. Con estas palabras casi al cierre de la rueda de prensa, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo definió lo que ya se dibujaba en el escenario de los días previos.

Los datos ofrecidos en retazos por la autoridad estatal y la estrategia de choque que se echó a andar no dejan lugar a dudas.

Durante los últimos días, a lo mucho un 20% en promedio de las 600 gasolineras que hay en Guanajuato pueden funcionar simultáneamente. Los 40 mil barriles que prometió Pemex hace 2 días no sirven ni para el arranque. Es la demanda para un solo día.

El famoso ducto Salamanca-León funcionando a plenitud puede ofrecer 24 mil barriles diarios que servirían apenas para abastecer a León. Pero ese ducto, con todo y la vigilancia del Ejército durante la emergencia, ha sido perforado en varias ocasiones por lo que funciona de manera intermitente.

El gobierno del estado tendrá que enviar a elementos de las Fuerzas de Seguridad a reforzar la vigilancia. Pero es evidente que la revisión no será permanente y que los ‘huachicoleros’ no vuelvan a hacer de las suyas en cualquier momento. La sensación de vulnerabilidad es impresionante y no hay ‘Big Brother’ que valga.

Rodríguez Vallejo estaba entusiasmado ayer por la mañana con la idea de traer gasolina directamente de Texas o destinar recursos para facilitar pipas y traer gasolina a Guanajuato. Los gasolineros le dijeron ayer al mediodía que eso era imposible si se trataba de medidas inmediatas para paliar la crisis.

Y bueno, una cosa es la realidad que se vive en las calles con esta crisis y otra la que le platican a los altos mandos del gobierno federal. Al director de Pemex le dijeron que sólo había desabasto en la mitad de las gasolineras de Guanajuato.

El presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia mañanera ayer ya ratificó que va derecho y no se quita en la estrategia trazada y sólo encrespó al sector empresarial en Guanajuato que ayer tronó en voz del dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos por el revire en el discurso presidencial hacia quienes se quejan y cuestionan sus estrategias.

Ya en algunos ámbitos del sector público se toman medidas preventivas. Por ejemplo, en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, las citas se cancelan y se declaran días inhábiles para que los plazos jurídicos no corran ante las restricciones que plantea para los traslados de funcionarios para notificar.

En el Poder Judicial, la presidenta Claudia Barrera ya anunció una serie de medidas para notificaciones y diligencias de manera que se cubran las más urgentes y que se distribuya el trabajo de modo tal que los actuarios puedan desplazarse en grupo para eficientar el uso del combustible.

Si nos atenemos al discurso del gobernador de que la crisis no se resuelve en días, este tipo de medidas en otras áreas del gobierno se vendrán en cascada. La emergencia está aquí.