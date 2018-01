Pólvora e infiernitos

LAS PUGNAS EN MORENA: LEONEL GODOY AL RESCATE

JUGUETE CARO. Y como a cualquier capillita le llega su fiestecita, los reflectores también deben apuntar a Morena en Guanajuato, que en la euforia que provoca la ola lopezobradorista que le daría hasta 10 puntos porcentuales de votación en el estado según los más optimistas, hay que tener cuidado con las pugnas que ya están presentes.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ. Por un lado, el grupo de los Prieto que tienen derechos de antigüedad por el uso de la franquicia morenista pero que ahora enfrentan la presencia que han ganado otros como el empresario Ricardo García Oseguera y la propia empresaria Antares Vázquez.

TODOS QUIEREN. Es Morena que funciona como la nueva familia rica en la que todos creen que pueden alcanzar su buena tajada.

Publicidad

EL CONCILIADOR. En buena medida, por eso ya llegó el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy, a Guanajuato, que trae la encomienda de apaciguar las pasiones, bajarle los decibeles a la pugna de grupos y ser el gran arquitecto de la designación de candidatos, bajo criterios que tengan que ver con la popularidad y la posibilidad de sumar a la causa nacional.

SOCIOS COTIZADOS. No será sencillo. Porque no sólo es lo que pedirán los integrantes de cada tribu de Morena sino las caras peticiones de los otros integrantes de la coalición, los partidos del Trabajo y Encuentro Social que pidieron las perlas de la virgen.

UNA PRUEBA. Por ejemplo, los de Encuentro Social, que se aventaron la puntada de pedir León y Silao o el PT que quiere postular candidato en Celaya.

APACIGUADOR. Esos entuertos también los viene a resolver el político michoacano que se va a tener que poner el overol para apaciguar a tantos ilusionados e ilusos que se sienten cerca de la gloria de una candidatura.

EL TROMPO EN LA UÑA. Nadie puede sentirse seguro. Ni a los que les prometieron algo los dueños de la franquicia hace varios meses ni los de la nueva ola lopezobradorista. Es normal: hay un recelo de quienes presumen haber picado piedra hacia los empresarios, académicos y personajes externos que se han venido sumando a Morena en los últimos meses.

PAN-PRD: SU PROPIA CADENA DE ORACIÓN

SIGUIENTE ESTACIÓN. Y mientras tanto, de cara al vencimiento de plazo para el registro de coaliciones para diputados locales, el PAN y el PRD traen un gran pendiente: que Movimiento Ciudadano les responda rapidito si se va a bajar voluntariamente de la coalición para gobernador.

LO DESEABLE. Y es que si los de naranja aceptan esa solicitud que ya hizo el PAN a través de su dirigencia nacional, le quitarán un peso de encima al binomio que integran el blanquiazul y el sol azteca.

FACTIBLE. De lo contrario, tendrán que encender las veladoras porque el IEEG debe resolver en los días siguientes la validez del registro de las coaliciones para alcaldes.

ESCENARIO. Y la que firmaron PAN y PRD corre el riesgo de ser rechazada. No se sabe bien a bien con qué criterio resolverán los consejeros del Instituto Electoral en el estado. Y es que los antecedentes de resoluciones de la sala superior son diversos.

PRECEDENTE. En dos elecciones locales resolvieron en un caso validando dos formaciones distintas de una coalición para una misma contienda y en el otro, rechazándolo.

DISYUNTIVA. Es una incógnita por el momento saber hacia dónde se van a inclinar aunque muchos se temen panistas y perredistas que le pueden dar palo a su coalición para alcalde.

CON EL JESÚS EN LA BOCA. El presidente del consejo del IEEG, Mauricio Guzmán, ya dijo que no se puede adelantar a una determinación, pero la duda es lo que trae de cabeza a las dirigencias de ambos partidos.

COMPLEJO O SENCILLO. Sea cual sea la determinación que asuma el Consejo del IEEG en su sesión de este fin de semana puede ser impugnable y resolverse en otras instancias. La salida, sin embargo, está en manos de MC.

LA TALACHA. Por lo pronto, PAN y PRD siguen con el armado de su convenio para los distritos locales. PAN quiere encabezar 21 de los 22 distritos y dejar uno solo para el sol azteca, aunque estos no pierden la esperanza de que les den uno más.

LA DEL ESTRIBO…

Calma chicha la que se respira en el PRI guanajuatense en la víspera del lanzamiento de la convocatoria para elegir candidato a gobernador. La nueva fecha marcada por tirios y troyanos en el tricolor es pasado mañana, viernes 12 de enero, un mes después de la primera fecha fatal que soltaron los tricolores.

Además de tuits de bienvenida para contendientes, José Luis Romero Hicks ya tiene listos a los mariachis para celebrar y a los operadores para comenzar una difícil labor, especialmente compleja para quien podría resultar un buen candidato pero que no sabe mucho de operación electoral.

Mientras tanto, el senador Gerardo Sánchez García sigue pertrechado en su reducto sin hacer muchas olas y enviando señales para algunos encontradas que lo ven en su papel, combativo y rijoso si no es el elegido.

Pero también están los otros, que lo ven sereno y hasta con resignación, esperando la determinación, sea cual sea y sin ánimo de armar camorra dentro del tricolor. Estamos a 48 horas de conocer el desenlace de esta telenovela. ¿Cabe todavía esperar un final sorpresa?

DEL PRI EN LLAMAS AL PRI EN RUINAS

Hace exactamente ocho años, decenas de priistas leoneses acudían presurosos a su vetusto edificio ubicado en la calle Comonfort en León que era consumido en llamas la noche del 10 de enero.

Una falla eléctrica provocó un incendio que consumía el Mercado que por muchos años albergó a comerciantes en su parte inferior y en la parte superior, las oficinas del tricolor que de manera peculiar, a la vieja usanza, usufructuaba ese partido sin pagar renta ni nada.

Un incendio que consumía esa parte de la vieja historia de esta ciudad. La época del partido casi único, los tiempos del abuso de poder.

Era 2010. Apenas unos meses antes, el tricolor había sufrido su enésima derrota en las urnas. En Guanajuato perdió la mayoría de las alcaldías, de los distritos locales y de los federales. Entre las alcaldías que había perdido estaba la de León con Bárbara Botello que era ya la gran electora en esta ciudad.

Fue ella la que definió la lista de regidores que incluyó a José Arturo Sánchez Castellanos, el actual dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, y al propio Salvador Ramírez Argote, quien hoy vuelve a ser edil del Ayuntamiento.

Hubo algunas lágrimas pero también el compromiso de rescatar la sede del partido.

A ocho años de distancia, el PRI enfrenta hoy un problema mucho más severo. La crisis de resultados que lo ha colocado en una posición más que vulnerable pero también la de liderazgos, porque a menos de siete meses de las elecciones no encuentra quien lo pueda abanderar con posibilidades si no de ganar, por lo menos sí de hacer un papel decoroso.

Es un PRI que parece en ruinas. Que no despierta emociones y que ni siquiera es capaz de mantener su estabilidad interna.

Así como ha cambiado de sede en estos ocho años, el tricolor busca resurgir de sus cenizas en todos aspectos. La generación de Bárbara Botello y compañía ya no está para la actual coyuntura pero mientras lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer.

El PRI parece enfilarse al peor escenario electoral de su historia en esta ciudad. Que con su PAN se lo coman.

LA CUESTA DE ENERO Y EL DESAFUERO BARBARISTA: QUE SÍ, QUE NO

En el arranque de este 2018, uno de los tantos temas que podrían incendiar la pradera política en el terruño se ubica en San Lázaro y se llama solicitud de desafuero de la diputada federal Bárbara Botello Santibáñez.

El proceso está en la antepenúltima de sus fases. Terminó el proceso de presentación de pruebas de la parte acusadora, que es la Procuraduría de Justicia, y de la defensa de la exalcaldesa de León.

Ya sólo resta que se de vista del expediente a ambas partes y los alegatos finales para que se emita el dictamen correspondiente por parte de la sección instructora: procede o no procede el desafuero.

Son 12 días a partir de que la sección instructora revise las pruebas presentadas por ambas partes.

El punto es que la próxima sesión no tiene para cuándo. Usted sabe; los diputados no tienen fecha ni horario cuando no están en período ordinario. Ahora sesiona la Comisión Permanente y hasta febrero regresa el pleno.

Los diputados vacacionan, están en sus ciudades de origen y no están en modo productivo.

El punto medular es si el PRI, que tiene en sus manos la decisión final, se animará a desaforar a su diputada. La respuesta automática en radiopasillo tricolor es que, más allá de filias y fobias en este partido, cualquier golpe a la imagen tricolor en año electoral será lapidario para el PRI que hoy, justamente, busca remontar el desprestigio de la marca.

El desafuero de uno de los suyos sólo vendría a echarle más leña a la hoguera, sobre todo en un caso procedente de un bastión panista como Guanajuato.

La otra alternativa del PRI es, si las pruebas así lo sostienen, no poner objeciones al dictamen final y proceder al desafuero. Eso sería todo un escándalo en el estado, que sería capitalizado de forma electorera por los adversarios.

Así las cosas, para el PRI, en una coyuntura como la actual, lo peor que podía pasarle es darse un balazo en el pie. Habrá que ver.