Pólvora e infiernitos

CONSEJO DE SEGURIDAD: SALARIOS Y RECLAMOS

LA SUSTANCIA. Más allá de la disculpa pública del gobernador Diego Sinhue Rodríguez que acaparó la atención mediática, el Consejo Estatal de Seguridad que reunió a la mayoría de alcaldes y alcaldesas y funcionarios estatales, tuvo carnita y cosas interesantes.

EN VIVO. La alcaldesa de Salamanca Beatriz Hernández Cruz llevó ante las autoridades estatales su reclamo por lo que considera una injusta exclusión del municipio que gobierna del programa piloto que Islandia definió para el proyecto de combate a las adicciones.

RESPUESTA. El secretario de Salud del estado Daniel Alberto Díaz le dijo que la decisión no fue del gobierno estatal sino de la propia organización que trae el plan que no distingue signo partidista de los que gobiernan sino el nivel de afectación del problema de adicciones.

ARGUMENTOS. Y que si bien, Salamanca también enfrenta este problema, no lo tiene en la misma proporción que los otros municipios que formarán parte del plan. El funcionario le dijo que eso no sería obstáculo para que Salamanca sea incluido en el proyecto de construcción de centros de atención.

FIRME. La alcaldesa salmantina no quedó muy convencida de la respuesta y sigue creyendo que debió ser incluida.

AVANCE. Otro de los puntos abordados fue la revisión de los salarios que se pagan en los Municipios a los policías municipales y tal parece que los alcaldes y alcaldesas, salvo cuestionables excepciones se ponen las pilas en el aumento a los salarios.

LAS CIFRAS. Y es que ya más del 50% de los 46 municipios alcanza o supera el tope mínimo que se estableció de 12 mil 900 pesos para policías rasos, 6 municipios están por debajo de los 10 mil mensuales y el resto entre 10 mil y el mínimo fijado.

ABAJO. San José Iturbide, Juventino Rosas, San Luis de la Paz y uno de los Apaseos están en la lista de la ignominia.

RECONOCIMIENTO. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo felicitó a los alcaldes y alcaldesas “por su valentía” al encabezar en estos tiempos complejos la tarea de combatir el crimen organizado en el Estado.

A VER. Los resultados están muy lejos de ser los óptimos en la pacificación del estado y han sido especialmente dolorosos para las corporaciones de seguridad en Guanajuato, las más castigadas en el país. La cuesta seguirá siendo muy compleja

LEYES DE INGRESOS Y PAQUETE ESTATAL, POCOS AJUSTES…

PUES NO. De acuerdo a lo registrado ayer en la encerrona de la bancada panista en el Congreso del Estado, finalmente serán pocos los ajustes que tendrá la iniciativa a la reforma a la ley de alcoholes del estado que envió el gobernador Diego Sinhue al Congreso local

REFLEXIONES. Luego de la plática que sostuvieron representantes de esta industria con diputados el pasado viernes, se abrió la posibilidad de que los panistas hicieran ajustes a algunos artículos para beneficiar por ejemplo a quienes producen vino tinto en el estado, una industria en auge durante los últimos años en la entidad.

ACTUALIZADOS. Pero no. Al final, parece que esta iniciativa, una de las 7 que se analizan hoy en mesa de trabajo por parte de los diputados, tendrá muy pocos cambios aunque hoy no se revisará el tema de porcentajes.

AHÍ SI. Lo que sí se perfila son algunos ajustes a la reforma que incluye un impuesto a la enajenación de bienes inmuebles tras las sugerencias que hizo el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.

LA TALACHA. Antes de la mesa de trabajo, habrá comisiones unidas de Hacienda y Gobernación para dictaminar las 19 leyes de ingresos de los Municipios que incluyen a los más poblados y que siempre son los que generan más atención.

FERIADO.Todo, en preparación para la sesión del pleno de mañana que se adelanta porque ya sabe usted, el jueves 12 de diciembre, burócratas creyentes y no, se vuelven muy guadalupanos y no trabajan por nada del mundo.

LA DEL ESTRIBO…

La reunión de ayer entre empresarios de Jalisco y Guanajuato para cerrar filas en torno al acueducto El Zapotillo deja claro que si fuera por mayoría de sectores, esta obra ya debe recibir la bendición, aval y presupuesto de la 4T.

Los empresarios de ambos lados están conscientes de la importancia de la obra. Los gobernadores hace rato dijeron que van juntos. Lázaro Cárdenas Batel, asesor presidencial también lo ve con simpatía. Ni qué decir de Blanca Jiménez de Conagua.

Los pobladores de Temacapulín, Acasicoy Palmarejo respaldados por el titular de Semarnat, Víctor Toledo son los que ponen las objeciones.

EMPRESARIOS QUE GANAN PREDIOS Y APAPACHAN CANDIDATOS

En León, las autoridades municipales acumulan varias derrotas jurídicas importantes que han representado la pérdida de patrimonio importante para la ciudad.

No solo la del estadio León, emblemática e ilustrativa como un ejemplo de la defensa débil de funcionarios de un inmueble icónico para los aficionados al futbol de esta ciudad.

Ahí está la pérdida de un terreno del Parque Metropolitano en el trienio anterior del que, panistas y priistas se echan la culpa mutuamente.

Pero hace 4 años, recién había asumido la alcaldía en su primer trienio Héctor López Santillana, se presentaba un descalabro tan estruendoso en lo mediático y costoso en lo monetario para la autoridad.

La empresa Sociedad Integradora del Transporte Público General Francisco Villa del poderoso empresario Fernando García Murguía, poseedor del 51% de los activos del negocio del transporte en León le ganó al Municipio un juicio por el que la autoridad municipal deberá pagarle la friolera de 32 millones de pesos.

Un empresario que está lejos de ser un enemigo de los últimos 2 alcaldes de León.

En el caso de Héctor López Santillana, basta recordar aquel episodio, único en la contienda frente a Angel Córdova Villalobos en el que el panista fue a la ofensiva e hizo enfurecer a los estrategas de su adversario que lo tacharon de oportunista.

Envuelto en una disputa con el gobierno de Octavio Villasana porque se resistía a liberar un predio que resultaba vital para el avance de la obra del distribuidor vial Benito Juárez, Fernando García se reunió con Héctor López en uno de esos encuentros montados como estrategia de campaña para lanzar un golpe al adversario.

Junto al ahora alcalde panista, García Murguía que tenía años de no aparecer frente a cámaras y micrófonos, lamentó que el gobierno de PRI-Verde (No Bárbara Botello sino algunos regidores) lo colocara como el villano de muchas películas e incluso pedía al gobierno del estado ser testigo de calidad de una reunión con el entonces alcalde Octavio Villasana.

“Platiqué con Fernando García y @O_Villasana y Va q’ va el distribuidor B. Juárez. Haciendo equipo por el bienestar de León”, escribió entonces López Santillana en su cuenta de Twitter.

Pero una cosa son las amistades y otra, los negocios. Los partidos lo seguirán buscando en época de campañas y ellos, seguirán velando por sus intereses.

UG: EL TRIUNFO INOBJETABLE DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL

Los estudiantes celebran y anuncian el fin del paro en la Universidad de Guanajuato. Tienen derecho a hacerlo.

Porque no es poco lo que han logrado en menos de 2 semanas de manifestación. Un movimiento al que ni las autoridades académicas ni las gubernamentales encontraron argumento para desacreditar, minimizar ni mucho menos ignorar.

Siempre habrá radicales que queden con las ganas de más gritos, consignas, demandas. Pero los logros ahí están. Articular la comunión de ideales, la generación de una protesta inapelable en el fondo y las formas, la definición de un pliego petitorio con propuestas precisas y la fijación de tiempos de respuesta, no es nada sencillo.

Todo ha sido muy rápido. En efecto, no se parece a otras protestas estudiantiles, más estridentes en lo mediático, disruptivas en los métodos y hasta violentas en su ejecución.

Las disculpas públicas hechas públicas por las autoridades interpeladas dan pie al fin del paro de actividades pero no al fin de los reclamos ni del movimiento en sí.

Un gesto que no resultó fácil digerir en los cuarteles de quienes fueron interpelados. Ofrecer disculpas no es algo que se dé con facilidad a quienes ostentan el poder político. En los días previos, no estaban muy convencidos de hacerlo.

No hacerlo, hubiese sido interpretado como un signo de soberbia y en el caso particular de la UG, un insuficiente reconocimiento de la tibieza y la inacción en la respuesta de las autoridades a los casos documentados de acoso.

Finalmente, lo hicieron las autoridades. Cumplieron con el punto que más golpeaba su ego. Paradójicamente, la disculpa es apenas un punto de partida. Si las acciones comprometidas y que ya están en el Periódico Oficial del Estado, no se ejecutan, la deuda seguirá sin pagarse.

La comunidad estudiantil celebró ayer. El paro hoy termina. Su mérito es indiscutible y su ejemplo, merece ser replicado. Es saludable saber que los contrapesos funcionan y operan en este estado. De donde menos se esperaba.

