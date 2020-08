Pólvora e infiernitos

DANIEL DIAZ Y LA JUSTIFICACION DEL NARANJA

OTRO TONO. Ayer, la Secretaría de Salud convocó a una conferencia de prensa, la ya acostumbrada de los jueves que tuvo un cariz totalmente distinto al de las semanas anteriores.

LA DEFENSA. “Sabemos hasta donde estirar la liga”, dijo ayer el secretario Daniel Alberto Díaz al final de la rueda de prensa, luego de la metralla de preguntas naturales sobre las motivaciones para cambiar súbitamente el color de semáforo en el terruño.

DATOS. Díaz Martínez hablaba de la disponibilidad hospitalaria en el estado, de camas en lo general y en los ventiladores. Que todo lo tenían fríamente calculado a partir de las mismas proyecciones de Conacyt y Cimat en dos factores.

SUBE Y BAJA. Por un lado, la proyección de contagios se ha superado con amplitud como lo hemos registrado aquí en varios momentos pero al mismo tiempo, las proyecciones de ocupación hospitalaria han quedado por debajo de lo estipulado.

ARRIBA. Ojo, el eje del discurso ayer fue el buen desempeño que ha tenido esta variable de la ocupación hospitalaria que, en efecto lleva al menos tres semanas estacionada debajo del 60% en camas generales y de entre el 15 y el 20%. Otro dato positivo fue que la tasa de contagio había bajado de tres a uno. Hace unas semanas, una persona tenía capacidad de contagiar a tres y esas tres a otras tres.

ABAJO. En contraparte, la autoridad estatal reconoció que la tendencia ligeramente al alza en muertes es una variable.

BALANCE. En suma, casos nuevos en color rojo; disminución de muertes y ventiladores ocupados en color amarillo y nivel óptimo en la capacidad de camas de hospital, lanzan al gobierno de Guanajuato a optar por ese llamado “semáforo de transición”.

QUE NO. Anteayer, en la vespertina la secretaría de Salud federal colocó a Guanajuato junto a Baja California Sur, Hidalgo, Nayarit, Sonora y Yucatán como los estados en donde la pandemia se encontraba en fase ascendente aunque ayer la secretaría de Salud del estado refirió que el desfase de los datos era de una semana y los datos actualizados del estado ofrecían un panorama mejor pero no para echar las campanas al vuelo.

QUE SÍ. El gobierno estatal exhibió ayer sus razones pero el cambio de discurso con respecto al jueves anterior es diametral. La semana anterior, cada dato que ofrecía el secretario Daniel Díaz era reforzado con la advertencia de que no es encontrábamos en fase ascendente. Nada que hubiese hecho presagiar ni el semáforo ni el discurso de ayer.

ADELANTE. Dice el secretario Daniel Díaz que faltaba trabajar la decisión del cambio de color del semáforo al interior del gabinete y llegar a un consenso. El principal convencido debe ser él porque a él y a centenares de médicos y enfermeras les toca estar en la primera línea de batalla en esta pandemia que no supera la fase crítica.

EL CIERRE. Aunque el consenso, a juzgar por el discurso de Luis Alberto Villarreal, debió darse en la mesa de los que van a aplicar y a sufrir ese semáforo.

EXDELEGADO DE LA SEG EN LA NÓMINA 4T

YA LE TOCABA. Durante varios años en el sexenio de Juan Manuel Oliva fue delegado de la Secretaría de Educación del Estado. Alguna vez aspiró a ser titular de esa secretaría. No solo fracasó en el intento sino que salió del gobierno estatal.

REFERENCIAS. Cuando comenzó la mutación de desairados panistas y exempleados del gobierno azul hacia Morena, Javier Zavala estuvo en la línea de apoyo y no se volvió a saber nada de él hasta ahora que se convierte en representante de la secretaría de Educación del gobierno federal en Guanajuato.

AFANES. Por cierto, su llegada si bien fue atestiguada por el superdelegado Mauricio Hernández Núñez no fue él su gran padrino sino el diputado local Ernesto Prieto Gallardo a quien se deben las gestiones para que el “profe” Zavala vuelva a la nómina pero ahora desde el lopezobradorismo.

LA DEL ESTRIBO…

Vaya espaldarazo el que recibió ayer el alcalde de León, Héctor López Santillana y la polémica ciclovía emergente en López Mateos, una de las principales vialidades de esta ciudad, que se echó a andar en plena pandemia.

“No aflojes pese a las críticas de quienes desde el egoísmo del automóvil piensan que son dueños de la calle. No cedas. Tenemos que seguir apoyando al peatón y al ciclista en primer lugar antes que a los automóviles”.

Quedó tan emocionado López Santillana que ya no dijo nada del cambio de semáforo en la reunión virtual de alcaldes y gobierno estatal que pondrá especialmente a prueba a la ciudad que gobierna.

MEMO ROMERO: A DOS AÑOS DE LA NOSTALGIA POR EL ADIÓS

¿Y cómo andarán las calificaciones al desempeño de los integrantes del gabinete de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo?

Qué evaluación se tiene por ejemplo de los importados de las filas del sector empresarial como Mauricio Usabiaga que hace años se resistió a ser candidato a alcalde de su natal Celaya y hoy es secretario de Desarrollo Económico Sustentable.

Hace dos años, el que iba de salida, Guillermo Romero Pacheco, titular en el último tramo de Miguel Márquez resentía el adiós luego de que en una reunión del entonces gobernador electo Diego Sinhue Rodríguez, los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial de León evaluaran el trabajo de varios funcionarios.

“No me gustaron las formas de José Arturo (Sánchez Castellanos). Las formas no las dan ni el poder ni el dinero. Las formas y la cortesía política las da la educación y hay momentos”, dijo directamente sobre el líder del CCE leonés.

Deslizó entonces una queja sobre su retorno a la secretaría de Desarrollo Económico: “lo hice como los entrenadores del León, con el equipo que me dejaron”, en alusión a los subsecretarios que le acompañaron en esta última etapa.

“No me molesto porque se busque otro perfil. A lo mejor están buscando a alguien más joven, vienen retos fuertísimos, y a lo mejor es mejor hablar de los que pueden venir. No hay necesidad de rudezas innecesarias”, remataría entonces.

Romero Pacheco se dijo extrañado en una entrevista radiofónica por las formas que habrían empleado los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial de León Arturo Sánchez Castellanos y de Coparmex, Jorge Ramírez para hablar del trabajo de varios miembros del gabinete como Arturo Lara del SICES, Arturo Durán de Obra Pública, Alvar Cabeza de Vaca de la secretaría de Seguridad, de Isabel Tinoco de Transparencia, del entonces procurador Carlos Zamarripa y de él mismo.

Y a dos años de aquella reacción, ¿qué tal lo han hecho todos en el gabinete dieguista y en particular Usabiaga, un exitoso empresario que ahora sabe que no es lo mismo andar en la procesión que cargar a los peregrinos?

EL “REBELDE” LUIS ALBERTO VILLARREAL

“Si me gustaría pedir que nos avisen unos días antes de que se den este tipo de decretos para que podamos tomar ciertas medidas porque de alguna manera cuando se hace el anuncio de una autoridad federal o del estado nos meten en una dinámica compleja a los alcaldes. La gente está desesperada por estar confinada y usar cubrebocas y sólo buscan ver de qué clavo ardiendo se agarran para poder reiniciar y salir a la calle y abrir sus negocios”.

Siempre son necesarias y valiosas las voces discordantes y hasta rebeldes cuando se acompañan de argumentos y razonamientos en momentos complejos como el que hoy se vive en Guanajuato con motivo de la pandemia por Covid-19.

Así lo hizo ayer el alcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal, en la reunión de presidentes municipales con funcionarios estatales un día después de la declaratoria del semáforo naranja para Guanajuato.

Una reunión virtual que, por cierto, ya estaba programada con días de antelación sin que los alcaldes supieran que para este jueves ya estarían con otro color de semáforo.

Como quedó claro con esas palabras del edil sanmiguelense, los alcaldes no sabían que se venía el cambio de color del semáforo aunque sólo hablaron cuatro ediles.

Ricardo Ortiz, de Irapuato, el otro alcalde que también se resistió a dejarse llevar por la inercia y mantuvo algunas restricciones, pintó su raya aunque de forma más sutil. También intervino Alejandro Navarro que anunció que haría el Grito en la Alhóndiga de Granaditas pero a puerta cerrada; y la de Salamanca, Beatriz Hernández.

Luis Ernesto Ayala, secretario de Gobierno agradeció a los alcaldes el esfuerzo y en particular a quienes asumían decisiones particulares.

No fue todo lo que dijo Villarreal. También suplicó que ante la reapertura de guarderías del Seguro Social no lo pusieran en la tesitura de abrir la que tiene San Miguel de Allende para 350 niños y que depende del DIF.

“Yo les ruego, entiendan, que no es un acto de rebeldía el no permitir la apertura de cines y de teatros pero en honor a la verdad, yo no me siento con la confianza, con la seguridad de hacerlo en la mayoría de los ciudades del mundo, los cines y los teatros siguen cerrados y yo no entiendo por qué meternos en esta dinámica porque claramente no es una actividad esencial ni es un motor de la economía”, comentó.

Esto no se podía hacer, dijo, si no se establecían protocolos necesarios y se preparaba con antelación las medidas de protección civil.

Villarreal dijo algo que resulta muy ilustrativo para dar su visión del riesgo que representa reanudar actividades cuando la curva de contagios aún no se aplana.

“Una vez que salgan los caballos ya no vamos a poder regresarlos a los corrales”, advirtió. O lo que es lo mismo, parpadeando el naranja, ya no hay modo de regresar al rojo.

El misterioso cambio también lo fue para los alcaldes. Fuimos advertidos.