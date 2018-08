Pólvora e infiernitos

PAN: CATARSIS SABATINA Y ANTIANAYISTA

RELOOOOJ… La de mañana será una jornada que con ansias espera la legión de detractores de Ricardo Anaya que cosechó el joven político queretano a lo largo de su reinado con mano dura en Acción Nacional.

NO MARQUES… Una sesión de Consejo Nacional blanquiazul que pinta para ponerse al rojo vivo. Será la primera tras la estrepitosa derrota del blanquiazul el pasado primero de julio.

LAS HORAS… Una pesadilla comparada con el sueño que vivieron dos años antes en los comicios de 2016 cuando el PAN arrasaba con casi todas las gubernaturas en disputa y parecía perfilarse de regreso a Los Pinos con su dirigente nacional, al que, todo salía a pedir de boca.

PORQUE VOY A

ENLOQUECER… Pero nada. Hoy el PAN está rumiando su peor derrota en este siglo, matizada además por los pleitos internos, un excandidato y exdirigente cuestionado por haber aniquilado la democracia interna y un pragmatismo en la selección de candidatos y en la concreción de alianzas que parecen diluir la identidad de este partido.

EXCEPCIÓN. Curiosamente, la delegación guanajuatense que acude a esa cita, lo puede hacer hasta con cierta altanería porque fue en esta entidad en donde se salvó la honra de un partido noqueado en la mayoría de los entidades, al punto de la desaparición en algunas pero que mantiene a Guanajuato como bastión.

OASIS… Miguel Márquez como gobernador en funciones, Diego Sinhué Rodríguez como mandatario electo, los consejeros nacionales por este estado podrán al menos levantarse el cuello, como pocos, en los resultados electorales.

EN OTRO EQUIPO. Curiosamente, Márquez y Diego no se ubican en el frente antianayista como la mayoría de los mandatarios que tiene el PAN.

EL FUTURO. En la agenda está además la elección de los 7 integrantes de la comisión de Elecciones que tendrá bajo su responsabilidad, la elección del nuevo Comité Ejecutivo Nacional y también hablará la diputada federal de casa, Alejandra Gutiérrez Campos, como presidenta de la Comisión de Vigilancia que dará informe del estado de las finanzas del blanquiazul.

BUFET AZUL. En suma, mucha grilla mañana en el CEN blanquiazul, un manjar para los futurólogos que ya perfilan escenarios para un partido que apenas hace siete años gobernaba este país y que ahora sólo podrá ejercer su derecho de pataleo frente al poder que representa Morena.

LLEVEN PARAGUAS. Cierren las puertas que la catarsis blanquiazul, los reclamos se pondrán de a peso.

EL ADIÓS DE ‘BETY’ MANRIQUE

BYE, BYE. Beatriz Manrique Guevara, la lideresa histórica del Partido Verde, dio ayer otro paso más hacia su partida de tierras guanajuatenses que enmarca su llegada a la bancada del Partido Verde en el Congreso de la Unión y su alejamiento de las decisiones estratégicas del tucán en el estado.

SAN LÁZARO. Ante el Consejo Político Estatal de su partido anunció que el martes próximo es su último día en la legislatura local. Solicita licencia a su cargo porque ya la reclaman en la Ciudad de México. La bancada del Verde sólo tendrá 24 integrantes.

NUEVO TRÍO. Manrique deja vacante la coordinación que ahora retoma Antonio Méndez junto a Soledad Ledezma y la suplente de la propia ‘Bety’, Montserrat Paulina Serna Torres.

NI MODO. Manrique no se quería ir porque aún restan un par de sesiones extraordinaria en el Congreso local que incluyen las tres nuevas secretarías que operarán en la administración de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, con especial atención a la de Medio Ambiente.

ESQUINAZO. Una dependencia por la que ha pugnado este partido desde la pasada legislatura y que el PAN dejó en la congeladora. Como suele ocurrir, ellos deciden cómo, en qué momento y de qué manera se hacen las cosas, sacarán adelante su iniciativa.

CAMBIO DE VITRINA. Ya no estará ahí Manrique que tendrá que ver, valga la expresión, los toros desde la barrera. Se va, a seguir ejerciendo el derecho del pataleo a lugares aparentemente más inhóspitos.

PARADOJAS. Pero sólo aparentemente porque el Verde que fue el aliado del PRI a lo largo de los dos últimos sexenios, hizo guiños a Morena en la campaña, sobre todo desde Chiapas, a través de su gobernador Arturo Velasco. Guiños que para algunos presagian una nueva pirueta pragmática, para muchos, oportunista del tucán.

AGUA Y AJO. Y si esto ocurre, Manrique no tendrá más remedio que disciplinarse a una eventual alianza de facto de su partido con el lopezobradorismo. Ella, que tanto los combatió en Guanajuato.

EL ASALTO A ‘LA TOTA’, A LA CIFRA NEGRA

HECHOS. El alcalde de León, Héctor López Santillana, no sólo llamó a Antonio ‘La Tota’ Carbajal para solidarizarse con él tras el asalto que sufrió en su propio domicilio anteayer. Ordenó al secretario de Seguridad, Luis Enrique Ramírez Saldaña, esclareciera el hecho.

MEJOR, NO. El mítico ‘5 Copas’, no obstante, decidió no denunciar ante las autoridades por temor a represalias. Su caso se volvió mediático de manera natural y trascendió en medios no sólo locales sino nacionales. La autoridad se movilizó de manera particular.

SOMOS NADA. El hecho llamó la atención además porque exhibió la vulnerabilidad de los ciudadanos incluso dentro de sus casas. A las 3 de la tarde, frente a un parque público, frente a una estación de radio, en una zona transitada, los ladrones actúan con impunidad.

NI HABLAR. Porque no quiere que haya represalias, ‘La Tota’ Carbajal prefiere no denunciar. Con todo y el despliegue mediático que hubo, su caso pasará a formar parte de la cifra negra. Triste pero cierto.

LA DEL ESTRIBO…

¿Sirve de algo más allá de retrasar lo inevitable la ampliación de plazo de 20 días para la entrega del Estadio León que ganó el Municipio ante la justicia?

Parece que nada más. El abogado de Roberto Zermeño y Humberto González ni suda ni se acongoja. Grupo Pachuca tendrá que arreglarse con los nuevos dueños que tampoco se van a calentar por este nuevo retraso. Su mente fija está en el arreglo con el gobierno del estado en el proceso de expropiación.

JUAN PABLO LUNA, AMIGO DE LAS NÓMINAS

El exalcalde del PAN, Ricardo Sheffield, que lo llevó al Instituto Municipal de Vivienda en 2009 ya no está en el blanquiazul. Ahora es parte del partido Morena.

El gobernador para el cual trabajó en 1991 como contralor del estado, Carlos Medina, ahora forma parte del equipo de colaboradores del gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez Vallejo como integrante del consejo del Iplaneg.

El político que provocó que abandonara las lealtades de Sheffield Padilla para que lo apoyara en la campaña por el Comité Municipal en 2010, Miguel Salim, es diputado federal y en la siguiente será local. En 2010, hace exactamente ocho años, Salim y Sheffield no se podían ver ni en pintura. Hoy, aunque ya están en diferentes partidos, pero pueden presumir reconciliación.

En otras palabras, hay funcionarios que han recorrido la milla en la función pública como Juan Pablo Luna Mercado, quien hace exactamente seis años renunciaba al Instituto Municipal de Vivienda de León en medio de un ambiente crispado en la administración que encabezaba Ricardo Sheffield.

Luna Mercado había superado la aduana de la ratificación con el ahora diputado federal luego de que había sido ya titular del organismo de vivienda en la administración de Vicente Guerrero Reynoso (qepd).

Hoy, Luna Mercado está por concluir su encomienda en el gobierno estatal como titular de la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial. Su primer cargo público fue contralor del estado, hace ya 25 años cuando Carlos Medina fue gobernador.

Sólo Diego Sinhué Rodríguez sabrá si quiere mantener en la nómina estatal a un personaje que, sin hacer mucho ruido, ha estado la mayor parte de los último 27 años en la burocracia panista.

‘LUPITA’ RESPIRA HONDO: EN CAMPAÑA, BAJO PROCESO; AHORA, EXONERADA

La vinculan a proceso el 31 de mayo de este año, es decir, hace poco más de dos meses por su presunta responsabilidad en el delito de fraude en agravio de 61 ciudadanos de Romita a través de un programa de vivienda. El anuncio se da en plenas campañas electorales en un caso que, en efecto, tenía dos años de haberse iniciado pero que había permanecido en el limbo todo este tiempo.

La señalada fue la diputada local priista María Guadalupe Velázquez Díaz.

Un mes después de la jornada electoral, un juez determina aceptar la impugnación al proceso de vinculación y la absuelve de los cargos.

De esas casualidades en tiempos que ofrecen algunos procesos legales. La diputada se había comprometido a depositar 1.2 millones de pesos antes del 15 de septiembre como una especie de fianza en garantía de reparación del daño.

Ya no será necesario porque con la absolución se anula la fianza. La legisladora priista cargó con una pesada loza en la campaña en donde disputaba la alcaldía a un candidato panista en la tierra natal del gobernador Miguel Márquez.

Aunque en campaña sí denunció la eventual politización de su acusación, ayer optó por la prudencia y no hacer más declaraciones estridentes.

Durante los últimos años, dos diputados locales priistas, además de Velázquez Díaz, fueron acusados por ciudadanos de varios municipios por su presunta participación a fraude con los créditos de viviendas: Rigoberto Paredes y Luz Elena Govea, ambos afines al cenecista excandidato a la gubernatura Gerardo Sánchez.

El primero de ellos es coordinador de la bancada tricolor en el Congreso del Estado y que se ha distinguido toda la legislatura por su bajo perfil combativo. Él y Govea fueron señalados en los medios pero nunca llegaron a los niveles de Velázquez, la única que fue candidata a un cargo de elección popular en los pasados comicios, la única señalada y que cargó con derrota y proceso jurídico el primero de julio.