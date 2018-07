Pólvora e infiernitos

IEEG: ERRORES Y TROPEZONES DE PRINCIPIO A FIN

UNA MANCHA MÁS. No podía ni debía ser de otra manera. La forma en la que terminó el Instituto Estatal Electoral la etapa de calificación de los resultados electorales va en consonancia con lo la irregularidad y los tumbos que ha dado el árbitro de los comicios de principio a fin en este proceso.

ESPERA. Ayer, el gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez Vallejo tuvo que esperar unos 40 minutos para que le entregaran la constancia de mayoría en el Instituto Estatal Electoral porque en 19 de los 22 distritos locales no se habían sumado los votos nulos.

DESESPERADO. Más tarde, ya en la parte del cómputo distrital, el reclamo del representante del PRI, Jorge Luis Hernández Rivera, obligó a un receso que se prolongó por varias horas. El priista se quejó amargamente de que en el acta que le entregaron del distrito XII con cabecera en Irapuato, no coincidían las cifras asignadas a partidos y coaliciones.

UNO DE MUCHOS. Un asunto que para algunos podría parecer exagerado, en realidad sólo es la evidencia de un consejo del IEEG que confirma su proclividad al desaseo en los pequeños grandes detalles.

UNO TRAS OTRO. Pasó con el conteo de los votos de gobernador y luego en los cómputos distritales. Errores de dedo que son poco significativos pero que llaman la atención cuando se vuelven tan recurrentes.

DE AQUÍ Y DE ALLÁ. Agregue usted los problemas en la organización de los comicios por las pugnas entre consejeros, el bajo nivel del formato del primer debate y que el IEEG haya quedado debajo del sentido de oportunidad del INE que dispuso para la sociedad en general del cómputo de votos en las distintas elecciones en su portal de internet casi en tiempo real.

MAL ACOSTUMBRADOS. Acostumbrados estábamos a hablar de un nivel de vanguardia en la organización de los procesos electorales en Guanajuato que hoy parecen risibles y lamentables estos incidentes.

DETALLE. No debe ser argumento de defensa que estos no pusieron en riesgo la credibilidad del proceso como lo dijo el consejero Santiago López Acosta, principalmente porque la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue abismal. El punto es que ayer hasta el representante del PAN, Jesús Maciel, le reclamó al organismo.

MÉRITOS. Tendrían que preguntarse los consejeros qué hubiese pasado en los casos de una elección cerrada. Muchas cosas tendrá que corregir el IEEG porque es cierto, no se puso en riesgo la credibilidad del proceso pero si el nivel de profesionalismo de sus promotores que pueden ganar la medalla a la chambonería. Muchas cosas al a’i se va.

LA ASIGNACIÓN DE ‘PLURIS’ QUE SE PERFILA…

PROYECCIÓN. Por lo pronto, a reserva de alguna impugnación que cambie dramáticamente algunos números y en el entendido de que de los 22 distritos locales, el PAN, tendrá 19, el PRD como producto de la coalición 2 y Morena, una, la distribución de 14 plurinominales podría quedar más o menos de la siguiente manera.

MORENA EN SEGUNDO. El PAN, que tiene el 39% del porcentaje de la votación, ya no alcanzaría ninguna porque tiene 19 que representan más de la mitad de las curules: Morena tendría 5 ‘pluris’ más la de mayoría, llegaría a 6 y sería la segunda fuerza. El PRD ganó 2 en las urnas y tendría una más por la vía plurinominal. Verde y PRI también tendrían 3 cada uno y las otras 2 se las repartirían Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza.

RICARDO SHEFFIELD; INFONAVIT, NO; SIGUE LA ESPERA

SALDOS. Luego de los resultados electorales que pusieron a cada quién en su lugar, llega la entrega de constancias de mayoría y luego las transiciones que serán escenario de todo un festival de ilusiones y decepciones. Algunos conseguirán lo que buscaban y otros probablemente no.

EN LA PELEA. Por lo pronto, el excandidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, Ricardo Sheffield Padilla, ya puede descartar el premio mayor en la escala original de aspiraciones de cargos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que por diversas circunstancias, se le asignó en radiopasillo: la dirección general de Infonavit.

TÉCNICO. El tabasqueño ya decidió que el urbanista Juan Carlos Zentella, egresado de la UNAM, será el titular de esa paraestatal que en su momento se dijo podía ser una alternativa para el exalcalde leonés,k aunque él nunca se pronunció al respecto. Al final, López Obrador prefirió un técnico que a un político.

AFANES. Por supuesto que el mundo no se acaba ahí para Ricardo Sheffield a quien de acuerdo a versiones periodísticas se le vio en el búnker que ha armado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Un tuit de la compañera periodista Janet López Ponce, advierte que es el único de los 9 candidatos a la gubernatura por Morena, ganador o perdedor que apareció este fin de semana en ese lugar que hoy anida tantas ilusiones de empleo para el siguiente sexenio.

LA DEL ESTRIBO…

A propósito de lopezobradoristas, al borde de la euforia se ha visto a Martha Lucía Micher Camarena, quien será la primera senadora de izquierda que llega a la Cámara Alta así sea por la vía de la primera minoría.

Habrá que ver cómo le va a ‘Malú’ Micher, siempre polémica porque ha demostrado su consistencia para defender causas de equidad de género. Y el morbo no está en saber si lo seguirá haciendo sino en las condiciones que encontrará en el gobierno de López Obrador para hacerlo.

Y es que el presidente electo se asume como un personaje de izquierda pero lo cierto es que en la campaña y en su trayectoria nunca se ha definido como un hombre que abrace las mismas causas que Micher Camarena en materia de aborto y equidad de género.

ANÉCDOTAS Y POLÍTICOS: AYER, HOY Y SIEMPRE

Hace siete años, en 2009 luego de caer derrotado en la contienda para diputado federal por Lucy Gallegos, Aurelio Martínez anunciaba su deseo de contender por la dirigencia municipal tricolor.

Todavía estaban abiertas las heridas tras la derrota barbarista en la disputa por la alcaldía y en ese momento, el exlíder de Coparmex guardaba lealtad a la hoy diputada federal.

Un año después, se materializaba el nombramiento de Salvador Echeveste Guerrero como secretario de Seguridad en esta ciudad y sin duda, el momento en que tocó fondo el perfil que eligió el alcalde en turno para encabezar un tema tan delicado como la seguridad.

El año 2010 fue descrito recientemente por Ricardo Sheffield por aquel en el que se registraron los índices delictivos más bajos de la última década. Imagínese. Y con el secretario de Seguridad más incompetente que ha tenido León.

Ese mismo día, en pleno ajuste de cuentas por el triunfo de Miguel Salim como dirigente panista, el alcalde Ricardo Sheffield anunciaba el cese del director del Imuvi, Juan Pablo Luna Mercado, quien semanas antes había respaldado a Salim en la contienda interna.

Dos años después, en 2012, un día como hoy, el dirigente nacional del PAN Gustavo Madero anunciaba el inicio del proceso de sanción en contra del expresidente Vicente Fox quien durante toda la campaña por la Presidencia de la República se mostró abiertamente a favor de Enrique Peña Nieto.

“Quien diga que yo me comprometí a no reelegirme, miente y cuídense de esa persona porque quien miente una vez, miente mil veces”. Esas fueron las palabras pronunciadas por el todavía dirigente estatal panista Gerardo Trujillo Flores en el clímax de una comparecencia ante los medios de comunicación en la que anunció que no iría por la reelección. Los misiles iban contra Fernando Torres Graciano.

Aurelio Martínez, nueve años después se quedó con las ganas de formar parte de los activos de Andrés Manuel López Obrador en Guanajuato. Salvador Echeveste no volvió a figurar en ningún cargo público después de su paso por el gobierno de Sheffield.

Miguel Salim, dirigente municipal del PAN hace 8 años, será diputado local en la siguiente legislatura; Juan Pablo Luna sigue en la administración con Miguel Márquez y Gerardo Trujillo está con el propio mandatario estatal electo y seguramente tendrá un cargo en el próximo gobierno.

Vicente Fox nunca fue sancionado por el PAN aun cuando se volvió a pronunciar por un candidato del PRI a la Presidencia de la República y hoy tiene que apechugar con el ascenso al poder de Andrés Manuel López Obrador.

DIEGO SINHUÉ: LA MANO IZQUIERDA Y EL DERECHAZO

Como suele ocurrir con los gobernantes que tienen un discurso para el público en general y otro para sus incondicionales, ayer Diego Sinhué Rodríguez Vallejo sacó de su repertorio discursivo dos piezas que embonaron con cada uno de los auditorios que lo escucharon y que dejan abierta la interrogante del perfil de su gestión como jefe del Ejecutivo estatal.

Rodríguez Vallejo se convirtió ayer en gobernador electo de un estado que, al final, fue el único que no votó de forma mayoritaria en la elección federal por Andrés Manuel López Obrador.

En el IEEG, tras recibir la constancia de mayoría, Rodríguez Vallejo mostró su mano izquierda al convocar a la unidad y lanzar un reconocimiento a sus adversarios además de ofrecer su apoyo crítico al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Un discurso sobrio y políticamente correcto.

Pero luego más tarde, en la Velaria de la Feria de León, el próximo gobernador se emocionó ante los suyos a quienes picó el orgullo de formar parte de esta entidad, de las muy pocas que rescató de la debacle al blanquiazul.

“Ser panista es ser sinónimo de ser guanajuatense y ser guanajuatense es sinónimo der ser panista”, lanzó Rodríguez Vallejo ante sus seguidores.

Una frase que ya en otro momento había pronunciado y que prende a sus seguidores pero que hacia los externos suena a soberbia y hasta a insulto.

En la Velaria de la Feria, Rodríguez Vallejo prendió a los suyos que, por supuesto, están a la espera del reparto de cargos y chambas para todos.

La cifra obtenida de votos coloca al exsecretario de Desarrollo Social y Humano en cifras absolutas como el segundo más votado en la historia de las elecciones por la gubernatura sólo por debajo del millón 166 mil votos obtenidos por Juan Manuel Oliva.

Después de ambos le sigue Miguel Márquez con un millón 111 mil sufragios y Juan Carlos Romero Hicks con un millón 4 mil votos. Vicente Fox obtuvo en 1 995 773 mil votos.

No obstante, en porcentaje de votación, Rodríguez Vallejo apenas supera a Miguel Márquez, pero es superado por los otros tres gobernadores panistas. Márquez obtuvo el 48.02% y Diego Sinhué el 49%.

Por encima de ellos está Juan Carlos Romero con el 56.5%, Vicente Fox con el 58.1% y el de más alto porcentaje que fue Juan Manuel Oliva quien consiguió el 61.86%.

Los números de Rodríguez Vallejo lo colocan en una posición de liderazgo en el panismo estatal y en una plataforma interesante de cara al pleito que se viene por la dirigencia nacional blanquiazul.

Ya sabemos que en tierra de ciegos, el tuerto es rey y quizá nos tengamos que acostumbrar a pronunciamientos de esta naturaleza. Lo deseable es que los ciudadanos no queden atrapados en la polarización y en el sándwich de la federación morenista y el Guanajuato panista.