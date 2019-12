Pólvora e infiernitos

PAQUETE FISCAL: CIRUGIA MAYOR NO, AJUSTES, SÍ

EN MARCHA. Se viene una semana importante en la negociación del paquete fiscal 2020 del estado en la que 2 cosas quedarán claras: los posibles ajustes a la propuesta del Ejecutivo y si los diputados podrán cumplir su cronograma proyectado y se irán de vacaciones a más tardar el 20 de diciembre.

CABILDEOS. El pasado viernes, un grupo de diputados panistas se reunieron con representantes del sector inmobiliario y de la industria de vinos y licores, ambos inquietos por las propuestas que les afectan en la iniciativa del ejecutivo.

PROMESA. Tal parece que los inmobiliarios calmaron sus temores. Creían que con las disposiciones de Héctor Salgado y compañía estaban condenados a tributar a la Federación y al Estado.

LA LEY. La presidenta de la comisión de Hacienda Alejandra Gutierrez, la de Gobernación Libia Denisse García, el coordinador de la bancada Jesús Oviedo, además de Rolando Alcántar, Miguel Salim y Lorena Alfaro les escucharon y les dijeron que el Estado tenía la facultad de cobrar ese impuesto y ellos de enterarlo y hacerlo 100% deducible. En resumen, ahí no había necesidad de cambios ni tendrían daños colaterales.

LOS OTROS. En el caso de la la industria de vinos y licores, el tema es distinto. Sus representantes entregaron documentos y reflexiones en los que expresaron sus temores. Uno de los más socorridos, el riesgo que representa el nuevo esquema fiscal, el comercio ilegal de productos y el crecimiento de la evasión.

LA NUEVA OLA. Ya en materia tributaria, visto el crecimiento de los viñedos en el estado y por ende, la producción de vino tinto en Guanajuato, solicitaron la exención del pago a quienes se dedican a ese giro.

MÁS VALE. Y en ese caso concreto, la mayoría en el Congreso local no descarta algún ajuste para apoyar a esta industria que ha tenido un boom durante los últimos 5 años.

LA CITA. Mañana hay mesa de trabajo que será clave para el futuro de la ley de ingresos. Ahí quedará definido el tamaño de los ajustes y los sectores que podrían ser beneficiados.

LOS TIEMPOS. Pero falta también revisar las leyes de ingresos de los municipios del corredor industrial y desde luego, el proyecto de presupuesto de egresos. Los pronósticos son que “barriéndose en home” pero aprobarán todo el paquete el próximo viernes 20.

OTRO TRATO. Lo que sí se perfila es que, aunque no serán sustanciales, los panistas sí le van a dar alguna rasurada a algunas propuestas del Ejecutivo para que luego se levanten el cuello de que ellos no fueron como la mayoría morenista en el Congreso federal que no le movió nada al documento enviado por López Obrador.

EL BRONX.Cambios que quizá no estén a la altura de las exigencias de Morena que insiste en que el PAN avala incrementos de hasta el 7% en las tarifas de agua potable en los Municipios y que no se ve por ningún lado el amarre del cinturón del gobierno estatal porque el plan de austeridad es una simulación.

SHEFFIELD Y LA TRANSFORMACIÓN DE LEÓN

ANDANZAS. Sin hacer mucho ruido mediático, el procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield Padilla, sigue armando su proyecto 2021.

NÚMEROS. Le tomó protesta al Colectivo Ciudadano por la Transformación de León con presencia en más de 100 colonias con un promotor por colonia y un consejo en cada una de ellas.

AJÁ. Unas mil 500 personas de los cuales mil 300 son parte de la estructura que tiene este movimiento, “a-par-ti-dis-ta”, según sus promotores aunque ya sabemos quién organiza.

AL CORTE. Entre los invitados destacaron a quienes ya se nombra como los potenciales gallos de Sheffield para León en 2021: El abogado Marcelino Trejo, el ex Verde Eugenio Martínez, el expriista Adolfo Pons y el expanista, Mario Morales además del propio diputado local Raúl Márquez. Todos antipanistas.

LA DEL ESTRIBO…

Los estudiantes de la Universidad de Guanajuato acusaron recibo de la respuesta de las 4 instancias que emplazaron a responder a sus demandas pero dijeron claro que son insuficientes.

No hubo disculpa pública de parte del ejecutivo ni plazos concretos para aplicar los compromisos asumidos ante la autoridad por lo que los estudiantes esperan algo más contundente.

Está claro que los jóvenes no quieren soltar lo que han conseguido en una semana ni dar como un hecho que el compromiso se asume si no hay plazos perentorios con el riesgo de ser chamaqueados. La mula no era arisca.

Además, con las simpatías que cosechan hasta ahora, no hay razón para dar por terminada la misión.

JUAN CARLOS MUÑOZ: A 11 AÑOS DEL RESCATE, EL SUEÑO A TIRO DE PIEDRA

En la política, el dinero no lo es todo pero pesa de manera importante y la incursión de Juan Carlos Muñoz Márquez en la misma, ha sido uno de las tantas apuestas empresariales del PAN con su historia peculiar y un final que aún no se escribe.

Hace exactamente, Muñoz Márquez incursionaba a la vida pública como titular del patronato de la Expo Bicentenario, uno de los proyectos más polémicos del entonces gobernador Juan Manuel Oliva que se convirtió en una obsesión para él.

Paradójicamente, en la borrachera política de las fiestas del Bicentenario fue prácticamente la única obra que pudo ver la luz en tiempo y forma en todo el país justo en la cuna de la Independencia Nacional. Sin embargo, su permanencia ha resultado onerosa para las finanzas públicas pues es día que no se le encuentra, destino definitivo.

Pero lo de Muñoz Márquez se cuece aparte porque desde el principio demostró que quería llegar a la política para quedarse. Hizo su aportación para que la Expo saliera lo mejor librada de críticas y cuestionamientos.

En la legislatura siguiente se convirtió en diputado federal y presidente de la comisión de Transportes pero a la mitad de la legislatura decidió dar el volteón que mucho enojó a su padrino político. Apoyó a Gustavo Madero en la contienda por la dirigencia nacional cuando Juan Manuel Oliva era compañero de fórmula de Ernesto Cordero, contendiente de Madero.

Por eso luego fue tan cercano a Luis Alberto Villarreal, coordinador de la bancada panista en aquella legislatura de los escándalos por los videos de las escorts en Puerto Vallarta y el tema de los moches que marcó el destino del actual alcalde de San Miguel de Allende.

Muñoz Márquez se cuece aparte por el peso específico que genera el dinero en la política. Es lo que hace fuerte al llamado “castor” quien, como pocos pudo pedir a la dirigencia panista ser encartado como presidente del Patronato de la Feria este año y jugar con la posibilidad de ser candidato a la alcaldía. Un sueño largamente acariciado.

MORENA: EL NUEVO SHOW DE ERNESTO PRIETO

Como partido, Morena y sus pleitos no parecen tener remedio y la pugna es su estado natural. Y para muestra, el botón de este fin de semana cuando el ala afín a Ernesto Prieto Gallardo convocó y celebró un consejo estatal que ya fue impugnado por la dirigente en funciones, Alma Alcaraz.

El consejo estatal celebrado en Salamanca tuvo como finalidad elegir a su nuevo presidente (el consejo es una instancia distinta al comité estatal). El nombramiento recayó en Antonio Chaurand quien fuera candidato a la alcaldía de Celaya en 2015.

Con razón, Prieto Gallardo se ha convertido en el diputado más faltista de la actual legislatura local: 4 de las 7 sesiones del actual período, 7 sesiones de la comisión de Justicia y a otras de la comisión de Administración.

El legislador está mucho más ocupado en litigar su regreso al comité estatal que en desquitar los casi 200 mil pesos mensuales que gana. Y según él ya lo consumó porque en el consejo de ayer, anunció su regreso al comité como presidente, lo que llevaría de regreso a Alma Alcaraz a la secretaría general. Bueno eso, sueña él.

Obviamente, esta última ya se defendió. El pasado sábado difundió un video en el que asegura que la convocatoria al consejo es ilegal porque no tiene las firmas autógrafas de al menos un tercio de los 135 integrantes y porque no cumplió los tiempos de anticipación marcado por los estatutos.

El recurso ya lo interpuso ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Pero a sus adversarios internos, les valió un cacahuate y celebraron el evento ayer en Salamanca. Estuvo el ala prietista que además definió varias carteras pendientes del comité para darle control sobre el mismo aunque no absoluto.

También este lance fue descalificado por Alcaraz quien dijo que los nombramientos deben ser avalados por la presidenta Yeidckol Polevnsky a quien, ella le tiene una lealtad absoluta.

Lo cierto es que a Prieto el INE ya le dijo que no puede regresar al comité estatal sin solicitar licencia a la diputación y ahora impugnó ante la sala Monterrey del TEPJF.

Y una más, lo de ayer significa también, asumir el control del dinero. Y es que Morena dispone de 9 millones de pesos de las prerrogativas de este año y que debe gastar antes del 31 de diciembre o de plano los perderá.

Es decir, el tema económico también prende la mecha nuevamente en un partido en el que reinan las puñaladas traperas y el desaseo institucional.

Morena, este lunes tiene pues a 2 personajes que se dicen presidentes del comité estatal y otra vez, incendiada la pradera. Una presidenta que se ha mantenido pegada a la pared, leal hasta morir a la presidenta nacional y un diputado que no puede con su chamba de diputado y litiga una más. Una cosa lamentable.

