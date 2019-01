Pólvora e infiernitos

UNA DOTACIÓN Y LOS NÚMEROS

OTRA VEZ. Volvamos al flanco de lo importante en el tema del desabasto de gasolina.

DOBLE VÍA. Ayer, de las cifras que citó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el impacto del ‘huachicol’ en Guanajuato pasamos al compromiso que pactó el gobernador con el director de Pemex y ambos datos ponen a algunos contra la pared mientras que a otros, las cuentas no les cuadran.

EL GOLPE. De la instalación clandestina encontrada en la refinería de Salamanca con una longitud de 3 kilómetros revelada por el presidente al compromiso de restableces el abasto en unos días más en el estado, Guanajuato sufrió una fuerte sacudida ayer.

PARA RIPLEY. Porque es increíble que una instalación clandestina de esa magnitud pueda funcionar en Salamanca sin que estén coludidos funcionarios de alto rango. López Obrador fue demoledor con las cifras en su conferencia mañanera. De casi 800 pipas que se robaba a diario, la cantidad disminuyó a 177 lo que representa un monto global de 2 mil 500 millones de pesos que se impidió se hurtara.

SÓLO EN MÉXICO. Lo de la manguera clandestina cerca de la propia refinería es de no creerse aunque tiene una lógica impecable si recreamos la forma impúdica en que daba la sustracción ilegal del combustible.

HASTA DÓNDE. La pregunta clave es si solo son funcionarios los que propiciaban el robo de combustible o del lado del sector privado hay también, quien le detenía la pata a la vaca para que otros la mataran.

A FONDO. El presidente López Obrador ya dijo que nada le hará recular de su estrategia original para desarticular la red de corrupción que hay en torno al robo del combustible.

NOMBRES, NOMBRES. Porque al final, esta apuesta del lopezobradorismo no debe quedarse en fuegos fatuos y en estridencias mediáticas. Apenas ser normalice el abasto de gasolina, tendrán que mostrar que la erradicación del ‘huachicol’ es de a deveras y no sólo una de esas acciones espectaculares de inicio de sexenio.

LAS INTERROGANTES. Y eso implica, llegar hasta el fondo de la cloaca que parece haber ahí. No puede quedarse a medias el Presidente. Y no poder quedar en simples chivos expiatorios. No, así.

A VER. Si el gobierno federal ya asumió el riesgo del cuestionamiento y la caricaturización por la forma en que enfrenta el ‘huachicol’, no puede salir con petardos a la hora de decir quienes, cómo y hasta donde están metido en este negocio ilegal y redituable.

LA DEL ESTRIBO…

Ya se estaban tardando. Los representantes populares panistas no esperaron mucho para lanzarse en contra de la estrategia que echó a andar el gobierno federal contra el ‘huachicol’.

Como si se hubiesen puesto de acuerdo, el diputado federal Jorge Espadas y la regidora leonesa Olimpia Zapata se quejaron (con video incluido) de la escasez de combustible y de lo que llamaron fallida operación del gobierno federal para terminar con el robo del combustible.

Ambos se dieron un pequeño baño de pueblo al subir su video en la fila para cargar gasolina y reclamar al lopezobradorismo. A quién le dan pan que llore.

EL INCENDIO DEL PRI Y LAS RUINAS ACTUALES

Nueve años han transcurrido desde que se incendió el Mercado Comonfort que albergó durante varias décadas al comité municipal del PRI de León y literalmente, el tricolor parece que se va consumiendo poco a poco luego del espejismo electoral que resultó su triunfo en las urnas en 2012 con Bárbara Botello como candidata a alcaldesa.

Un incendio que sorprendió a los priistas, en ese entonces encabezados por Luis Gerardo Gutiérrez Chico y que hoy, a una década de distancia, lo tiene postrado como la tercera fuerza política con su cosecha más magra de la historia: 2 regidores en el Ayuntamiento.

Un priismo que además se ve sin rumbo, desarticulado y sin la menor expectativa de reacción para el corto plazo.

En 2010, Gutiérrez Chico era el dirigente formal pues se convirtió en personaje del entonces jefe estatal José Luis González Uribe y el grupo arroyista pero su margen de maniobra era muy reducido pues el control real lo ejercía Bárbara Botello Santibáñez, quien un año antes había sido la candidata y que era la jefa de facto de los 4 regidores que tenía entonces el tricolor.

Aquel incendió resultó a la larga un bálsamo para el PAN-Gobierno pues marcó también el fin de una de las manifestaciones del poderío del PRI de las épocas cuando el todopoderoso, casi único y se confundía con el gobierno.

Los priistas eran dueños de ese edificio porque ahí estaban desde décadas atrás, merced de la simbiosis con el gobierno pero nunca se cuidaron de contar con un papel que acreditara su propiedad. Pensaron que nunca lo necesitarían y que el PAN no atacaría ese uso y costumbre.

Pero el incendio desnudó la fragilidad jurídica de la propiedad y convirtió al tricolor en presa fácil del gobierno panista que sabía que el PRI no tenía como acreditar que era suyo el inmueble y que no tendría la cara dura para litigarlo públicamente. Tenía todas las de perder.

Sólo intentaron que el edificio no fuese demolido. No lo lograron. Un par de años después ganarían la alcaldía leonesa y ni ahí pudieron hacerse de una nueva sede. Vino la debacle de 2015 que hoy está más cerca de la agonía que de la recuperación. ¿Quién lo salva?

¿CUÁNDO HABRÁ GASOLINA?: LA DUDA Y LAS PROMESAS

Pues entre tantas cifras que deprimen y asombran que deben ser apenas pincelazos del tamaño del ‘huachicol’ en Guanajuato, la pregunta que más urge a los ciudadanos y empresarios guanajuatenses, parece no tener una respuesta muy clara: la normalización del abasto de gasolina no se ve para cuando.

Dice el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, tras la reunión con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo que con los 40 mil barriles que van a llegar al estado entre ayer mismo y mañana, el problema en la entidad está prácticamente solucionado.

Apenas se difundió el video en el que ambos anuncian el plan emergente para reabastecer gasolina en Guanajuato que se ejecuta entre hoy y mañana, de inmediato vinieron las reacciones desalentadoras.

No pocos sacaron la calculadora para advertir que habían chamaqueado al gobernador guanajuatense porque esa cantidad no serviría para mayor cosa con un parque vehicular como el que existe en el terruño.

Las autoridades federales y estatales creen que las cifras cuadran si se toma en cuenta que los propietarios de un vehículo no cargan gasolina diariamente y que se puede avanzar de manera importante con ese envío extraordinario.

El punto es que para realmente normalizar el abasto ser requeriría que antes de que concluya esta semana, llegarán otro par de dotaciones similares y eso sí está en chino. Sigamos en los dos flancos que reclama esta crisis: lo urgente y lo importante.

En lo urgente, ayer se vivió el día 5 de esta crisis de combustible con una disputa que por momentos se volvió feroz para surtir gasolina. Las estaciones gasolineras vendían en menos de 5 horas las dotaciones que les llegaban mientras filas kilométricas de ciudadanos a bordo de sus vehículos quedaban en ascuas.

En León, cada 2 horas, el gobierno municipal actualizaba las listas de gasolineras que surtían a sus clientes. Antes del mediodía, la cantidad de gasolineras que trabajaban era superior a la decena. A las 10 de la noche, sólo era de 4. Pensemos que la oferta a la baja tiene que ver con el horario porque hoy tienen que comenzarse a apreciar un funcionamiento más uniforme.

No olvidar que tan solo en León hay cerca de 200 gasolineras y que sólo funcionen simultáneamente, a lo mucho, 15, habla de la severidad de un problema.

Por la noche, se supo que el famoso ducto de Salamanca ya había sido reabierto lo cual eleva la probabilidad de que se pueda superar pronto la crisis.

Diego Sinhue despachó sendas reuniones con empresarios propietarios de gasolineras y alcaldes de los municipios más afectados por la falta de combustible. La prioridad es normalizar el servicio y hoy, a pesar de los decires, todavía hay razones para dudar. La mula no era arisca.