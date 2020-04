Pólvora e infiernitos

Reparto de Pluris: con la paridad es suficiente

DE TRÁMITE. Aunque la presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, Libia Denisse García, ya radicó la iniciativa del PRI para modificar la asignación de plurinominales en el Congreso local, va a ser muy difícil que la misma prospere.

ANTECEDENTE. Ya sabe usted que las cuatro resoluciones distintas que hubo en 2018 para asignar pluris en el Congreso local, pusieron de cabeza a los partidos políticos y a los aspirantes que vivieron emociones y sentimientos encontrados.

FESTIVAL DE EMOCIONES. Algunos sufrieron la decepción de bajarse de la nube en que andaban cuando ya se veían en la curul y otros y otras, sin esperarlo de pronto, se ganaron la lotería para esta legislatura.

EL PATALEO, Este es uno de los temas más urgentes que el Congreso local debe legislar en la reforma electoral pendiente pero que no está en la agenda común consensuada. El PAN no logró sumar a todos y por lo menos PRI y Verde pusieron sobre la mesa sus respectivas iniciativas que ya se abordan en las comisiones respectivas.

RAZONAMIENTO. Pero el PAN no está dispuesto a moverle ni un punto ni una coma a la ley vigente. Para el blanquiazul, el problema no estaba en la forma de asignación de pluris sino en la debilidad de las reglas para la paridad de género. En 2018 esas reglas no estaban en la ley lo que las hizo ampliamente impugnables y doblegables.

EN PLATA. El PAN asegura que en 2021 ya estarán en la ley las reglas de paridad que en automático, impactarán en la solidez de la resolución de distribución de pluris que emita el Instituto Estatal Electoral. En otras palabras, el PAN avisa que va a batear esas iniciativas y que bastará con que se eleven a rango de ley las reglas de paridad. Veremos.

BERNARDO LEÓN SE FUE: CLAROSCUROS DEL MODELO EN LEÓN

EL MOMENTO. Su partida o el término del contrato con el Municipio de León por el que recibió honorarios por 4 millones de pesos no significa que su plan vaya al cesto de la basura, pero sí la oportunidad de hacer un corte de caja de lo que representa el plan de proximidad, patrullaje estratégico y recepción de denuncias por parte de la Policía Municipal.

AVE DE TEMPESTADES. El acuerdo de Bernardo León Olea concluyó este 31 de marzo y esta semana estuvo en la ciudad para realizar sus últimos entregables. Se trata del consultor que diseñó el modelo de seguridad que se implementa hoy en la ciudad y que por razones diversas, encendió las pasiones entre funcionarios locales y estatales y liderazgos empresariales.

TOMA Y DACA. El clímax de esa polarización se vivió a finales de septiembre del año pasado cuando el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, acusó al fiscal Carlos Zamarripa Aguirre de obstaculizar el proyecto para capacitar a policías municipales para la recepción directa de denuncias de delitos como asaltos en la vía pública, robo a domicilio o de autopartes.

CON TODO. El señalamiento le valió a Sánchez Castellanos un durísimo revire de Zamarripa y a León Olea, la descalificación abierta de una parte de ese modelo.

DETRACTOR. De hecho, la animadversión del fiscal general ya era manifiesta desde tiempo atrás porque de manera directa, Zamarripa dejó claro que le resultaba incómoda la presencia del consultor.

SUSTENTO. Razón técnica de fondo siempre fue una sola: el modelo de Bernardo León tiene como eje fundamental el fomento de la cultura de la denuncia y crea un andamiaje para que la mayoría de los delitos tengan registro. Es lógica pura. Con policías municipales recibiendo denuncias y más gente denunciando, la incidencia de delitos en automático va a aumentar en detrimento de los números que presume la Fiscalía.

PUNTO DE INFLEXIÓN. No es ese incidente la referencia para calificar el trabajo de Bernardo León, pero sí la anécdota que ejemplifica el entorno en el que se tuvo que echar a andar y que al final, los cambios de mando en la secretaría de Seguridad de León afectaron la sintonía para echar a andar ese modelo.

ENROQUE. El modelo se echó a andar cuando el secretario era Luis Enrique Ramírez Saldaña por lo que a la llegada de Mario Bravo, un hombre de todas las confianzas del gobernador Diego Sinhue, por razones naturales ya no recibió el mismo empuje.

Hemos intentado platicar con el consultor para obtener su balance personal de su paso por León. Su respuesta fue que aún no es el momento. La autoridad municipal no quiere muchas olas.

COMPLEMENTO. Con los elementos que disponemos ahora podemos decir que además de las virtudes del propio modelo, una estrategia requiere la sintonía de los astros que la ejecutan y la voluntad política de los gobernantes.

EN CONJUNTO. En el caso del modelo Bernardo León esto no se pudo lograr de manera consistente lo cual es un precedente negativo porque en el origen, era una apuesta que conjuntaba el esfuerzo conjunto de sociedad y gobierno. Desde luego que no se puede decir que el proyecto fracasó. La policía de proximidad, el patrullaje estratégico, han tenido su impacto positivo.

DE ORIGEN. En el caso de la recepción de denuncias por policías, hay razones para sustentar la resistencia de Zamarripa pero no es su culpa que éstas no lleguen en cascada. La cultura de la denuncia no está arraigada en nuestra sociedad.

COLOFÓN. Mario Bravo que tenía sus dudas, sabe finalmente que mal que bien hay una estrategia trazada y que no puede ir contra corriente. Parece haber terminado el tiempo de las pasiones, las aguas se asientan y llega el momento de empujar el modelo y ajustar lo que sea necesario. Borrar todo para volver a empezar otra vez, sería suicida.

LA DEL ESTRIBO…

De la insulsa encuesta o sondeo que se echó a andar entre el presidente del Colegio de Abogados, Marcelino Trejo, y el extitular del IACIP, Mario Morales, en una página de Facebook cuyos resultados son más irrelevantes que cualquier nimiedad porque no se va a decidir ahí la candidatura de Morena a la alcaldía de León, los fans de Aurelio Martínez ‘Chachis’ y del diputado Raúl Márquez, no se quisieron quedar atrás y organizaron la suya.

Hace un par de años, Aurelio ya se quedó en la orilla, vetado por Ricardo Sheffield que sí trae como carta propia al diputado Márquez en esta ocasión. Por lo menos ambos pueden decir que algo han sudado ya la camiseta de Morena. Igual, el round es intrascendente ahora.

A SEIS AÑOS DEL INICIO DE LA DEBACLE FINAL PRIISTA

Hace seis años, asumía el cargo como dirigente estatal del PRI en Guanajuato, el entonces desconocido Santiago García López, quien, bajo el padrinazgo de Gerardo Sánchez García, ganaba la elección interna por la dirigencia estatal y terminaba con la hegemonía de muchos años del grupo afín a Francisco Arroyo.

García López ganaba la elección de presidente estatal del PRI con 2 mil 889 votos, contra 1 mil 859 de Alejandro Lara Rodríguez. El entonces dirigente del sindicato de la Semarnat conseguía el 59.43% y Lara el 38.24%, de acuerdo con su cómputo de los 46 municipios.

“Nadie creía en nuestro proyecto. Nadie creía que podíamos derribar una roca de toneladas y toneladas”, diría un año después de aquellas elecciones que marcaron al priismo pues era el inicio de una nueva era, la era que condujo al tricolor a su peor resultado en toda la historia en Guanajuato.

De origen, García López fue respaldado por el triunvirato que formaron Miguel Ángel Chico, Bárbara Botello y Gerardo Sánchez el cual, pocos creían, podía derrotar al arroyismo. Los compromisos de renovación del PRI que hizo Santiago García López se los llevó el viento y su gestión fue “más de lo mismo”.

“Cero” inclusión, nula conciliación, agandalle total en el reparto de candidaturas, prácticas tendientes a avasallar más que a convencer. En suma, nada nuevo bajo el sol.

De entonces a la fecha, dos elecciones en las que al PRI le fue como en feria. Porque no sólo no logró acercarse más al PAN a quien le arrebató posiciones, merced del efecto Peña Nieto en 2012, sino que en 2018 cayó al tercer lugar de las preferencias en Guanajuato, al ser desplazado por Morena.

De los protagonistas de aquella elección, Miguel Chico ya no es priista y Bárbara Botello está cada vez más cerca de la ruptura. Gerardo Sánchez se acaba de entrevistar con Ricardo Sheffield mientras algunos de los que fueron cercanos a Sánchez García, como José Huerta y Celeste Gómez, se mantienen como diputados en un PRI guanajuatense que hoy, no tiene ni pies ni cabeza. Ni futuro.