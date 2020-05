Pólvora e infiernitos

LA SOLICITUD DE LICENCIA DE ERNESTO PRIETO: SIMULACIÓN Y CIRCO

CLARITO. No hay ninguna duda que la solicitud de licencia temporal de Ernesto Prieto Gallardo que fue ingresada formalmente ayer al pleno del Congreso local es un monumento a la simulación.

EL PLAN. El morenista sabe perfectamente que el documento que ingresó el 19 de marzo no es claro en cuanto a la fecha en la que se hace válida su licencia porque no lo sabe y la decisión no depende de él, y menos en ese mundo tan peculiar como Morena donde no hay nada más permanente que lo provisional.

ORIGEN. El documento fechado el 19 de marzo y al que, inusualmente, el morenista, agregó un refrendo el pasado 22 de abril no cuenta con fecha de ejecución de la licencia y condiciona su materialización a una decisión que según Prieto, recae en el Instituto Nacional de Elecciones (INE) que se pronunciaría sobre su reincorporación a la dirigencia estatal de Morena.

POCO CLARO. “…aclarando que la misma surtirá efectos y por tanto, se hará efectiva hasta en tanto no exista reconocimiento por parte de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y partidos políticos del INE, respecto a mi reincorporación al cargo de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena”, dice el primer documento en su parte medular.

PRONÓSTICO. Sin fecha, la solicitud no procede y se la van a rebotar en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que preside la panista Libia Denisse García Muñoz Ledo.

SU RITMO. De antemano, Prieto perfiló el documento, basado en sus propios tiempos. El 19 de marzo entrega el documento a la secretaría general del Congreso. El 28 de marzo el CEN que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar avala su reincorporación.

NO CUAJÓ. Curiosamente, es hasta el 19 de abril (tres semanas después del acuerdo) cuando el vocero nacional de Morena, Cuauhtémoc Becerra anuncia el retorno de Prieto. Para entonces, Alma Alcaraz ya había impugnado el acuerdo del CEN. Justo una semana después, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia decreta la ilegalidad de ese acuerdo.

EL INTENTO. En el inter, justo el 22 de abril, Prieto ingresa un refrendo de su solicitud de licencia. Un documento que nunca antes se había presentado. Tenía la esperanza de que la impugnación de Alcaraz no procediera lo cual no ocurrió. La semana pasada, el propio Prieto anuncia que impugnó esa resolución ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Y NO. Con esos antecedentes, el documento que ingresó ayer al pleno del poder legislativo pierde en los hechos cualquier validez. Un documento atado a fechas y criterios ajenos al diputado que jugó y apostó. A ver si era chicle y pegaba. Y no se puede descartar que al final gane el pleito. Pero esa será otra historia que se escribiría con otra licencia. Hasta ahora, todo ha sido puro circo.

LA DEL ESTRIBO…

No se aguantó las ganas el secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz, de darle su jalón de orejas en público a las autoridades municipales de León que ayer en rueda de prensa habló de las colonias con mayor número de contagios comunitarios. Zona norte y poniente. Los Castillos, Echeveste, Alfaro, Las Trojes, Paseos del Country y San Juan Bosco.

Que no es recomendable hacer eso para no exponer a la estigmatización a sus habitantes. Desacuerdos en la pandemia.

EL CANIBALISMO EN EL CAMBIO TRANQUILO

Hace cinco años, en plena campaña por la alcaldía explotaba la bomba de las pugnas internas del barbarismo y antibarbarismo que convivían en León y que ya perfilaban la derrota estrepitosa de quienes tres años antes habían cortado la hegemonía panista de 24 años de gobierno esta ciudad.

El entonces candidato panista y hoy alcalde Héctor López Santillana aprovechaba esas diferencias para encender la mecha en una reunión con desarrolladores inmobiliarios.

Uno de ellos, Luis Mariano Hernández Aguado, acusaba al entonces síndico del Ayuntamiento, Eugenio Martínez Vega de ser el poder tras el trono en la dirección de Desarrollo Urbano que encabezaba Oscar Pons

“Hablaron expresamente de una queja de que no es el director, es el síndico del Ayuntamiento, quien se ha convertido en el factor de decisión en los procesos y entorpeciendo todo el proceso, entonces, son los propios empresarios de Canadevi los que expresaron de manera muy puntual una queja sobre las atribuciones extra-reglamentarias que el síndico se está tomando”, dijo Héctor López

Casualmente, hace tres años, en una de sus comparecencias ante la Contraloría Municipal por su participación en la adquisición de un predio para el nuevo sistema de recolección de basura, Bárbara Botello se deslindaba y decía que todo era responsabilidad del Comité de Adquisiciones.

El exsíndico Eugenio Martínez y el exregidor Alejandro Kornhauser no se quedaron callados y respondieron en Twitter como exmiembros de ese comité.

El exsíndico reviró en Twitter: “es increíble que alguien que fue presidente municipal no sepa que la Ley de Obra Pública prohíbe proyectos ejecutivos en terrenos ajenos”.

Más directo fue el exregidor Alejandro Kornhauser. “Peor te la pongo: o votó en el Ayuntamiento sin leer el dictamen y votó a favor y hoy quiere sacudirse su parte de ‘culpa’. Ejemplo de líder”.

Canibalismo puro en lo que se convirtió el supuesto cambio tranquilo que nunca lo fue y que enseñó en su fase final la crudeza de la incapacidad de la clase gobernante que nunca supo procesar sus diferencias internas y facilitó el rápido retorno del PAN al gobierno.

Una lástima porque los contrapesos quedaron severamente dañados y el dicho “más vale malo por conocido que cambio por experimentar”, parece que se enseñorea en la ciudad más habitada del estado.

GUANAJUATO: EL DÍA MÁS COMPLICADO Y EL INICIO DE LA FASE CRÍTICA

La noticia más ruda que dejó la jornada de ayer en el corte de caja de la pandemia por Covid-19 en Guanajuato no es ni siquiera que fue el día con más muertes y nuevos casos positivos en la entidad desde su arranque.

La novedad más inquietante es toparnos con el diagnóstico del propio secretario de Salud estatal, Daniel Alberto Díaz quien dijo, palabras más, palabras menos, que si en algunas regiones del país, este fin de semana se vivirá el pico de contagios, en Guanajuato apenas inicia el ascenso de la curva y que la cumbre de la pandemia se estará tocando en dos o tres semanas.

En otras palabras, que en 15 o 20 días quizá estemos añorando lo números que hoy nos sorprenden con el aumento de golpe y porrazo del 10% de casos (47) y superior a ese porcentaje en el caso de las muertes (6). Con un dato adicional: el estudio de la muerte de una menor edad que habría fallecido a causa de Covid-19.

Y todo, justo en el preámbulo tan comentado del 10 de mayo, una fecha simbólica y especial para los mexicanos y que para Guanajuato se presentará justo cuando la autoridad tiene que endurecer algunas medidas no sólo para reducir la movilidad de las personas sino para inhibir las reuniones familiares tan comunes en esta fecha.

La paradoja es que la gran posibilidad de pequeñas aglomeraciones está perfilada en los domicilios particulares en donde poco o nada pueden hacer las autoridades para evitarlas.

Y es que, de poco servirá que las autoridades prohíban servicio en restaurantes, cierren panteones, florerías y tiendas de regalos, si la sana distancia no se respeta entre las propias familias. Lo que se haga o deje de hacer en “sana distancia” se reflejará en las cifras justo en la semana que se espera el pico de contagios en Guanajuato que sería la última de mayo.

Ese es el panorama en Guanajuato que, en palabras del propio Daniel Alberto Díaz, tiene sus propios focos rojos perfectamente claros.

Romita, Moroleón, Salamanca, Uriangato y Acámbaro, ocupan los primeros cinco lugares en incidencia por cada 100 mil habitantes.

En Romita (que ha incrementado sus casos de manera importante en las últimas dos semanas) y en Acámbaro, hay brotes. Moroleón también ha acelerado en casos positivos y por la ubicación geográfica junto a Uriangato, es región a seguir.

De hecho en un estudio del analista Juan Márquez que a diario actualiza la tasa de incidencia, muestra que la zona metropolitana integrada por Uriangato, Moroleón y Yuriria con 20.23 es la que muestra la más alta. Le sigue Irapuato-Salamanca con 14.75.

Salamanca que había experimentado un estancamiento en sus casos hace unos días, se consolida como el municipio del corredor industrial con más alta tasa de incidencia.

En Irapuato crecen lenta y consistentemente los contagios pero León con crecimiento más acelerado es foco de preocupación permanente por ser la ciudad más poblada y el riesgo potencial de que pueda generarse un brote. Se vienen horas claves todavía no para aplanar la curva. Tan sólo para que el pico no sea tan descomunal.