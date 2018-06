Pólvora e infiernitos

HÉCTOR LÓPEZ: EL RECONOCIMIENTO A LO INEVITABLE

LA LIBRÓ. Si no fuera por las preguntas dicotómicas que lo pusieron contra las cuerdas, podríamos haber dicho que Héctor López Santillana sorteó con solvencia aunque no con autocrítica el segundo debate.

AVANCES. Con mucha mayor convicción que en el primer encuentro, el alcalde con licencia arrancó con un reconocimiento a defectos de la clase gobernante pero no sólo la leonesa. López Santillana quiso mantenerse en esa zona de confort de la no rendición de cuentas y del cero autocrítica.

ANTICLÍMAX. Pero se mantuvo a flote con ese tono tan suyo. Frío pero con compromisos precisos. Anticlimático y aprovechando algunos extravíos de sus adversarios que en su mayoría llegaron con poco ‘punch’. Mucho más tiempo para decir lo que quiere hacer en su segundo trienio que para explicar por qué no cumplió lo que prometió hace tres.

ALGO ES ALGO. No cumplió en seguridad a los leoneses. Lo sabíamos, pero por fin lo escuchamos de sus labios. Ahora, tendrá que explicarle a los transportistas porqué dijo que no aumentará el transporte si gana cuando en todos los últimos trienios se ha incrementado. Que el puntero acepte errores y sea exigido es plausible. Ya era hora.

SERGIO CONTRERAS: EL IRRECONOCIBLE

ESTANCADO. Algo le pasó al candidato del Partido, Verde Sergio Contreras, que no se vio cómodo anoche ni pudo confirmar el buen empaque que mostró en el primer debate, del lunes pasado.

REVOLUCIONADO. Demasiado ansioso, inició con un reclamo porque no se siguió el mismo formato que el de candidatos a la gubernatura. Luego vino un tropezón que lo hizo ver irreconociblemente terco.

ANÉCDOTA. En una de las réplicas que marcaban una pregunta puntual del moderador, decidió no responderla y sacó una cartulina que criticaba los resultados de Héctor López Santillana en materia de seguridad.

EXPECTATIVAS. El recurso era válido porque es el adversario del PAN más informado, pero lo pudo haber sacado en otro momento. La pregunta que rondaba al final de “¿qué le pasó a Sergio?” es justamente una muestra de la expectativa que generó su primer debate. Se exige más a quien puede dar más.

A DEBER. Y Contreras recompuso el camino y mostró las tablas que tiene. Pudo haber dado un nocaut pero no fue él quien puso en esta ocasión a sudar a López Santillana que aplicó el ‘ni los veo ni los oigo’, hasta que llegaron las preguntas que exigían sí o no.

ERNESTO OVIEDO: ES LO QUE HAY

VAYA. El candidato de Juntos Haremos Historia, Ernesto Oviedo, tuvo la oportunidad de decir ‘repítanme la pregunta’ pero no lo hizo. “¿Amnistía para los narcomenudistas en León?” fue la pregunta puntual que le hicieron y respondió afirmativamente.

MAL. Con todo y que es una propuesta que a nivel macro ha planteado Andrés Manuel López Obrador, aplicaba perfectamente en un microcosmos como el de León, azotado por este flagelo.

Fue la respuesta que marcó a Oviedo, no sólo por la noche de ayer, sino para el resto de la campaña. Ayer, de manera más clara, quedaron en evidencia las limitaciones del único candidato que pudo conseguir Ricardo Sheffield en León.

NO MÁS. Un candidato que no puede ofrecer más que la operación y las conexiones que tiene en tierra con panistas decepcionados y colgarse de la marca en lugar de ayudarle.

CLEMENTE VILLALPANDO: EL DESPARPAJO

MEDIANÍA. Ayer el priista fue el opositor al PAN que mejor desempeño tuvo sin nada para espantar. Y no lo tuvo porque ofreció algunas promesas a todas luces incumplibles, como esa de la adquisición de cinco mil ‘bicis’. Pero al final fue el mismo de la campaña.

SIN COMPLEJOS. Con el desparpajo de alguien que no tiene más pretensiones que cuidar el voto duro que hoy tiene el PRI. Que no pretendió sorprender ni convertirse en el debate en algo que no es.

LA DUDA. Mantuvo ese tono que resiste la oportunidad de golpear y cuestionar al partido gobernante. Llama la atención que Clemente Villalpando no personaliza ni se muestra antisantillanista. No pretendió quedar bien en su discurso y se mantuvo en esa neutralidad que, todavía está por verse, si hunde al PRI o lo mantiene a flote para mantenerse como segunda fuerza en León.

‘LUPITA’ TORRES REA: EN LA INTRASCENDENCIA TOTAL

A LA FUERZA. La candidata del PRD cumplió con apuros el trámite. En algún momento hasta se tomó la libertad de ser crítica con el gobierno del PAN, socio electoral del sol azteca en las contiendas presidencial y para gobernador.

EN EL HOYO. Pero no se esmeró mucho. Es candidata porque el sol azteca tiene que presentar a alguien en la boleta. Muy poco que decir de su intervención. El PRD en León va que vuela a ser el cuarto lugar.

LA DEL ESTRIBO…

Se viene este domingo el último debate de candidatos a la gubernatura. Poco espacio para la sorpresa cuando parece que todo está dicho. A menos que alguien traiga un misil del estilo del que no dejó dormir anoche al panista Ricardo Anaya.

A CINCO AÑOS DE LA MUERTE DE TORRES LANDA: ¿QUÉ HARÁ SIN ÉL EL PRI?

La última vez que el PRI postuló a un duro, a uno de los suyos, ocurrió hace 12 años cuando Wintilo Vega Murillo coronó el secuestro de las estructuras priistas con el logro de la candidatura a gobernador que tiraría por la borda en marzo, a tres meses de las elecciones.

En aquel momento, Wintilo Vega materializó lo mismo que hoy consumó Gerardo Sánchez, aunque aquél lo hizo a partir de una catástrofe electoral ocurrida en 2000 mientras que Gerardo Sánchez lo incubó tras el logro del PRI que regresó a Los Pinos.

El tema viene a colación porque en las dos últimas elecciones de gobernador, posthegemonía del PAN, en Guanajuato fue postulado Juan Ignacio Torres Landa, quien se convirtió en el abanderado del PRI que fue y vino cuando quiso para agenciarse la candidatura sin mayores sobresaltos.

Hace exactamente cinco años, Torres Landa fallecía al desplomarse el helicóptero en el que viajaba. Apenas un año antes había jugado segunda contienda por la gubernatura.

Hoy, el PRI guanajuatense vuelve a contender por la gubernatura por uno de sus cuadros más duros y que camina sin vacilaciones hacia otro descalabro electoral.

Hoy resalta la figura de Torres Landa porque, mal que bien, se convirtió en un indispensable para el PRI guanajuatense, ávido de nuevas figuras. Pese a su edad, durante 12 años, Torres Landa se mantuvo como el rostro fresco y empresarial del PRI.

El PRI Guanajuato vive actualmente una circunstancia peculiar. Nunca había estado en el tercer lugar en las encuestas en la competencia por la gubernatura. Hace seis años, a estas alturas, Torres Landa soñaba con dar el campanazo. No le alcanzó pero le pegó un bueno susto a Acción Nacional.

Su ausencia física, que hoy cumple un quinquenio, hace más ruda e indispensable la necesidad del PRI Guanajuato de reinventarse. Parece estar a punto de tocar fondo el próximo primero de julio.

El tricolor ya no tuvo un Torres Landa que le ayudara a ilusionarse en esta ocasión. La necesidad de un relevo generacional es más impostergable que nunca.

DEBATES DE COPARMEX-CCE LEóN: LA REVELACIÓN DE LA CAMPAÑA

En la política, como en la vida, el dinero es importante pero no lo es todo si se quiere ser exitoso.

Con un presupuesto mucho más limitado, sin el escenario y la parafernalia del segundo debate de candidatos a la gubernatura, el Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex León lograron cuajar un formato distinto pero igual y hasta más efectivo en algunos flancos en el segundo de candidatos a la alcaldía de León.

Sin la posibilidad de que se pasearan por el escenario como ocurrió con los candidatos a la gubernatura pero con una mayor exigencia por las preguntas dicotómicas que los pusieron contra las cuerdas, los candidatos sudaron frío.

Las preguntas a los políticos que sólo demandan un sí o un no son el mejor antídoto contra lo previsible y las asesorías de estrategas en comunicación política que suelen preparar a su candidato para todos los escenarios. Esas preguntas, cuya respuesta obligan a pedir el detector de mentiras enseguida.

Los estrategas de Héctor López Santillana sufrieron cuando escucharon balbucear al alcalde con licencia que no podía responder terminantemente si iba o no a aumentar el transporte en el siguiente trienio, si ganaba los comicios.

Había que escuchar al candidato de Morena, el expanista Ernesto Oviedo, ofreciendo en bandeja de plata a los antilopezobradoristas la oportunidad de tundirle cuando respondió afirmativamente a la pregunta de si estaría dispuesto a ofrecer amnistía a los narcomenudistas en León. El gran resbalón de la noche.

O también responder con sinceridad a la perredista ‘Lupita’ Torres Rea cuando afirmó que no se siente orgullosa de todos sus candidatos en León.

Una batería de 20 ó 30 preguntas de botepronto que ponen a prueba la agilidad mental de los candidatos pero también la forma en que se crecen ante la presión.

Así, en un santiamén, pudimos ver al alcalde con licencia López Santillana aceptar por fin que no cumplió su compromiso más importante de la campaña 2015: defender la seguridad de los leoneses como la de su propia familia.

Eso no fue objeción para que los candidatos tuvieran oportunidad de hablar de sus propuestas. Los opositores al PAN se dieron vuelo prometiendo el oro y el moro sin ofrecer explicación de como harían para cumplir el paraíso que prometieron.

En suma, otro acierto para el gremio empresarial leonés que ha cumplido con creces en estas campañas su papel de interlocutor poderoso de la clase política.

Ya sabemos que no son almas de la caridad y que todos tienen sus intereses y objetivos claros, pero en estos dos ejercicios han prestado el micrófono a los políticos con inteligencia y exigencia.

Quien quiera darse una idea de lo que son, a lo que aspiran y las capacidades de los candidatos a la gubernatura y la alcaldía de León debería observar este par de debates. Ilustran más que cualquier tríptico, spot o meme en redes sociales.