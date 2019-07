Pólvora e infiernitos

TRANSPORTE LEÓN: VACÍOS

PRUEBA NO SUPERADA. En política, no hay duda que también echando a perder se aprende aunque en el trayecto, los protagonistas dejen espacios vacíos que no logra llenar la oposición y su papel de contrapeso, quede en el entredicho.

LIMITACIONES. En el debate vigente del próximo incremento a la tarifa de transporte urbano en León, no hay duda del empeño que le ha puesto la oposición del Verde, del PRI y de Morena en el cabildo pero también ha quedado claro que en eso de poner en predicamento al gobierno, los opositores tienen todavía mucho camino por recorrer.

INEXPERTOS. Este fin de semana, los 5 opositores en el Ayuntamiento, lanzaron en Twitter un mensaje de rechazo al incremento de manera simultánea lo que es un hecho pocas veces visto porque generalmente la oposición en esta entidad y en el propio León, jala por separado y no es especialista en alianzas.

CAMPO LIBRE. Pero, hoy la oposición en el cabildo leonés demuestra sus limitaciones a la hora de plantarle cara al PAN-Gobierno. Y ni siquiera en la relación con el partido gobernante. Ya vimos como el dirigente de los transportistas Daniel Villaseñor descalificó los conocimientos de los propios ediles en asuntos técnicos y estos ni las manos metieron.

CORTE DE CAJA. Es evidente que, por ejemplo, en el caso del PRI, Clemente Villalpando que es empresario (transportista por cierto) “couchea” y aconseja a Vanessa Montes de Oca y a Alfonso Orozco y en el Verde, Sergio Contreras hace lo propio con Fernanda Rentería. En el caso de Morena Gabriela Echeverría y Gabriel Durán también pagan caro el noviciado.

BERRINCHE. Hace unos días, el regidor priista Orozco armó su propia protesta, inconforme porque no lo dejaron opinar en la comisión Mixta Tarifaria de la cual, la única integrante es su compañera Vanessa Montes de Oca. Se paró, gritó y hasta exigió la presencia del alcalde Héctor López Santillana.

PUNTO A FAVOR. Toda una paradoja que justo en esta coyuntura, se dé la transparencia en la discusión de la tarifa que ya es una ventaja en sí misma, porque ahora Municipio y transportistas ya no pueden maquillar y edulcorar sus diferencias.

TODO TIEMPO PASADO… Algo es algo pero uno no deja de preguntarse, el problema de gobernabilidad interna que le habría provocado a López Santillana una discusión de esta naturaleza (transparencia incluida) con los adversarios del trienio anterior y el Bronx panista.

LA DEL ESTRIBO…

Para todo exgobernante, incluso para Bárbara Botello, con todo y el momento complejo que vive, su tiempo, sus decisiones y su proyectos, fueron mejores que los vigentes.

La exalcaldesa que todavía no libra al 100% ,los señalamientos por corrupción en su gobierno, no se quedó con las ganas de tundirle a Héctor López Santillana por el rumbo que han tomado las negociaciones. En su cuenta de Twitter, ella no echa la culpa a la voracidad de los transportistas sino “la falta de mano izquierda” del alcalde.

“Como alcalde estas obligado a negociar y dialogar con distintos actores y sectores como los empresarios transportistas. Es un gremio que escucha y con el que se puede llegar a consensos. Con ellos logré la gratuidad para adultos mayores, tarifa preferencial para estudiantes y personas con discapacidad y trabajamos muy bien para construir la 3ª y 4ª etapa del SIT, obras que por cierto, aun siguen en proceso. Para ser gobernante se necesita esforzarse, tener capacidad de negociación, ser firme y sobre todo priorizar la necesidad de los ciudadanos”.

EMPRESARIOS A LA GRILLA: APASIONADOS E INMUNES

En León, la política partidista y la empresarial siempre han ido de la mano aunque unos renieguen de otros. No tenemos líderes empresariales químicamente puros y sí hay muchos políticos que hicieron sus pininos en el ámbito empresarial.

Hace exactamente 10 años, los 2 empresarios más protagónicos en León de ese momento Aurelio Martínez Velázquez y José Abugaber Andonie daban la nota, uno poniéndose la camiseta de un partido y el otro, batido en retirada porque la cercanía que llegó a tener con el PAN le evitó la posibilidad de ser dirigente del Consejo Coordinador Empresarial.

El “Chachis” quien fue dirigente de Coparmex entre 2006 y 2008 se había convertido en candidato del PRI a diputado federal pero cayó frente a la panista Lucila Gallegos, no se amilanaba pese a la derrota y se apuntaba para pelear por la dirigencia municipal tricolor en León.

En otro frente, José Abugaber Andonie fue descalificado por 3 de las 7 cámaras que entonces integraban el CCE porque lo consideraban muy cercano al gobernador Juan Manuel Oliva que le había mostrado una gran deferencia y que en algún momento lo vio como un prospecto para ser diputado panista.

Casos curiosos. Martínez Velázquez que había sido la revelación empresarial de los años previos por su combatividad sin concesiones frente al PAN, rápidamente se adaptó al PRI que estaba ávido de personajes empresariales.

Del otro lado, a Abugaber no le perdonaron ser el consentido de Oliva y creían que darle el CCE leonés equivaldría a empanizar el liderazgo empresarial.

A una década de distancia, Abugaber mantiene el plumaje empresarial impoluto pues se resistió al PAN y al PRI.

Curiosamente, un personaje como Arturo Sánchez Castellanos que hace 10 años ganaba una posición como regidor priista es ahora presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Martínez Velázquez renegó del PRI, ahora está en las filas de Morena. Unos más iguales que otros.

Alineado totalmente al barbarismo, decía no arrepentirse de haber incursionado en la política partidista y se ponía totalmente la camiseta tricolor.

Su imagen irradiaba todavía frescura porque su discurso combativo y antipanista, se convertía en toda una novedad en un entorno como el leonés en el que no había figuras públicas con ese talante.

El claridoso “Chachis” se convirtió en uno de los iconos opositores frente al acelerado desgaste del panismo. Hoy, a 6 años de distancia, el desgaste le llegó al PRI y al ahora regidor de manera muy rápida. El intenso jaloneo en el actual gobierno le ha venido restando enjundia a quien en 2009 se comía la lumbre a puños.

SOPHIA HUETT: LA COMPLEJA ADAPTACIÓN

En el nuevo esquema de seguridad que ha diseñado el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en donde los integrantes de su alineación hacen ajustes sobre la marcha para adaptarse a las nuevas circunstancias, el fondo y la forma seguirán dando de qué hablar.

Una de las piezas que ha tenido que ajustarse de manera particular a ese nuevo esquema es la Comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategia para la Seguridad Ciudadana del Estado Sophia Huett López, una de las nuevas incorporaciones cuyo aterrizaje en la burocracia estatal ha sido tan complejo como su nombre propio la plantea.

Y como era de esperarse, en el nuevo entramado, su labor más difícil ha sido encajar en una estructura en donde el Fiscal Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad, dominan ampliamente la escena y el entorno en su burocracia y en donde el primero de ellos es omnipotente.

Sus apariciones públicas le endilgaron en automático el papel de vocera, que definen de manera insuficiente su rol en el actual gobierno. Porque si hasta ahí llega su campo de acción, siempre llevará las de perder. De origen, su papel no solo es ser el pararrayos de Alvar y Zamarripa.

Este papel, beneficia más al Fiscal que al secretario a quien le gustan más las emociones fuertes en el roce, contacto y hasta confrontación con los medios. De Zamarripa, ya se sabe que, para él, entre más lejos de grabadoras y micrófonos, mejor aunque es sumamente reservado en eso de compartir información.

El pasado viernes, Huett no estuvo presente en la conferencia de prensa para presentar a presuntos delincuentes que corrió a cargo del llamado dúo dinámico.

Casi a la misma hora en la ciudad de México, la funcionaria acudía a su ceremonia de graduación de la maestría en Seguridad Nacional. Ella sigue siendo integrante de la Policía Federal, tan vapuleada durante las últimas semanas, incluso desde el propio gobierno federal. Está comisionada en el estado y mantiene el vínculo.

Ahí saludó a los secretarios de la Defensa Nacional, Crescencio Sandoval (con quien aparece en la foto) y de la Marina, Rafael Ojeda con quien el gobernador ha trabado buena relación. La participación de la Marina en varios operativos importantes es muestra de ello.

Hacerse de un lugar en el organigrama de seguridad guanajuatense no ha sido fácil para la funcionaria. Es el típico caso del funcionario importado que en este caso, llega a un binomio que se conoce al revés y al derecho.

Pero su perfil y relaciones le abren otras ventanas para aportar en este gobierno. Tiene el respaldo del gobernador pero el toma y daca cotidiano con Alvar y Zamarripa es un desafío aparte.

Hasta ahora, en la escala de quejas y reclamos a la 4T de parte de Guanajuato, el tema de seguridad es el que menos acumula. Sintonía existe y algunos resultados, insuficientes todavía para remontar la inercia negativa que padece Guanajuato.