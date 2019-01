Pólvora e infiernitos

LA EMERGENCIA Y LOS FUNCIONARIOS: RESPUESTAS Y PRETEXTOS

INOBJETABLE. Con toda seguridad, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no ha desplegado una presencia en medios nacionales como lo hizo ayer desde muy temprano para fijar su posición en torno al desabasto de combustible en la entidad.

INÉDITA. Nunca igual en ninguno de los poco más de 100 días que tiene como gobernador. Y claro, sus estrategas dirán que la razón ameritaba esa estrategia inédita. Lo cierto es que, en política como en la vida, siempre será más sencillo pedir explicaciones.

EN DEFENSA… Y hoy, ese balón incómodo está totalmente en la cancha del gobierno federal. Las senadoras Martha Lucía Micher y Antares Vázquez se pronunciaban en sus cuentas de Twitter, ante la nueva estrategia.

TEXTUAL. “Hay gasolina suficiente para todo México, no hay que caer en pánico”, escribió la primera ayer por la mañana. Más tarde, citó la frase de un reportaje en donde se cuestionaba el papel de los gobernadores en el combate al robo del combustible.

OPTIMISTA. En su cuenta de Facebook, Ricardo Gómez Escalante colaborador cercano del llamado superdelegado Mauricio Hernández Núñez escribió “¡Ya hay suministro de gasolina! Sólo recuerda cargar la gasolina que necesitas. No caigas en compras de pánico. Cuida tu bolsillo”.

SILENCIO. Este último, después de que el domingo justificara el cierre de ductos y la nueva estrategia de distribución, ayer ya no se pronunció. No está obligado a hacerlo. Se trata sólo de recrear los estados de ánimo de tirios y troyanos ante la situación.

SORPRESA. Rodríguez Vallejo se suelta un poco más de lo habitual y hasta pide que el gobierno federal dé la cara ante los ciudadanos y no sólo ante los gobernadores. Estira la liga pero no al nivel de la confrontación sin cuartel.

LA COYUNTURA. Al final, hoy en Guanajuato, el desabasto de gasolina es el problema de mayor atención para los ciudadanos y hace pasar a segundo plano, por lo menos otros que son tan delicados como ese que se padece.

EN PLATA. El reforzamiento de la presencia del Ejército en Guanajuato, una expresión más de la sintonía que hay en el flanco de seguridad entre estado y federación en municipios como Pénjamo, es una muestra de que el problema se recrudece en ciertas regiones.

EXPECTATIVA. Mientras el desabasto persista, el tema y la demanda central será la falta de combustible en Guanajuato. A ver qué le dicen al gobernador Diego Sinhue en México tras su reunión con el director de Pemex, Octavio Romero.

TRANSPORTE LEÓN: TRAGEDIA Y PROPÓSITOS DE ENMIENDA

REPERCUSIONES. El trágico accidente ocurrido durante los últimos días de 2018 en León que dejó como saldo 11 muertos y varias decenas de heridos también tiene que sacudir a autoridades y concesionarios que han presumido durante los últimos años una mejora paulatina en el servicio.

PRIORIDAD. Desde luego que lo más importante ahora es que las víctimas reciban la ayuda prometida. No sólo en lo que se refiere al pago de los funerales sino en el apoyo para quienes perdieron a quienes eran el sostén económico de sus familias.

LES HABLAN. De manera paralela, sea cual sea el resultado del peritaje e investigación que hace la Procuraduría de Justicia, será importante que concesionarios y autoridades de verdad hagan una revisión de las condiciones de seguridad que se ofrece a los usuarios.

TIEMPOS AQUELLOS. Se trató sí de un accidente pero eso no tendría que suponer, pagar indemnizaciones y darle vuelta a la página. Hace una década todavía era común llevar el conteo trágico de las víctimas por atropellamiento en el transporte público.

SÍ, PERO… Es cierto que, afortunadamente, esa cifra ha disminuido de manera ostensible al ritmo que el índice de accidentalidad pero habría que retomar instrumentos en los que se recoja sin autocomplacencia, la voz y el sentir de los usuarios.

COLOFÓN. No hay antídotos para erradicar los accidentes de manera absoluta pero sí para que los camioneros no queden en una zona de confort y pensar que el pago de indemnizaciones es suficiente para hacer punto y aparte.

LA DEL ESTRIBO…

Fieles a su estilo y ritmo para reintegrarse a sus actividades tras un período vacacional, los diputados locales se la llevan tranquila.

El personal administrativo regresa oficialmente hasta pasado mañana jueves, 10 de enero aunque algunos tuvieron que romper su asueto para atender una mesa de trabajo relacionada al sector agropecuario.

De hecho, además de esa actividad no hay nada más programado esta semana en el palacio legislativo. Los diputados pueden seguir en su papel de reyes magos y saludando con sombrero ajeno en sus distritos. Es período de receso y tienen todavía unos días para recuperarse del ajetreo navideño.

ROBERTO ZERMEÑO, EL INDESTRUCTIBLE

Pocos personajes tienen un historial tan peculiar como él en nuestra truculenta futpolítica.

Roberto Zermeño Vargas, el último directivo que antes de Grupo Pachuca pudo conducir al León a un ascenso y al logro de un campeonato en primera división.

Pero también el que era su dueño antes de que lo vendiera ya con un pie en primera División A, Carlos Ahumada. El mismo que fue la única tablita de salvación para hacerse cargo tras el sainete entre Valente Aguirre Meza y los gobiernos estatales y municipales por la permanencia del equipo en esta ciudad hace casi 20 años.

Es el mismo que acaba de ganar en los tribunales la propiedad del Estadio León tras un juicio de varios años en el que nadie hubiese jurado que ganaría esta disputa y que justo hace 8 años daba de qué hablar en el arranque de 2011 pues en una fecha como hoy salía de las instalaciones del Cereso de esta ciudad tras cumplir una condena por el delito de defraudación fiscal.

El expropietario del club de futbol León, había sido sentenciado a siete años, siete meses y 14 días de cárcel, y a pagar una reparación del daño por 19 millones 185 mil 650 pesos, debido a que se le encontró culpable del delito de defraudación fiscal, en agravio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Aquel 7 de enero de 2011, ante los rumores y especulaciones que se habían dado en torno a su libertad, Zermeño emitió un boletín de prensa que decía: “Ayer 6 de enero se libró la boleta de libertad por el juzgado séptimo de distrito del estado en virtud de la sentencia dictada en el proceso que se sigue en mi contra y de conformidad con la opinión de mis abogados defensores, seguiré haciendo uso de los medios de defensa que la ley me concede a fin de tratar de demostrar y obtener en su oportunidad, resoluciones favorables en los que se me absuelva de los cargos por los cuales estuve privado de mi libertad por un tiempo considerable”.

A 8 años de distancia, Roberto Zermeño ha transitado del infierno a la gloria. Para gobernantes de todo signo, sigue siendo el villano favorito que de la nada, ganó un estadio. Lo cierto es que lo que hoy disfruta no pudo ser posible sin las omisiones e incapacidades de funcionarios de gobierno que no supieron defender lo que en la demagogia futbolera, pregonaban.

DEL ‘HUACHICOL’ AL DESABASTO: EL FIN NO JUSTIFICA LOS MEDIOS

En políticas públicas queda claro que no todo es cuestión de voluntad política, mucho menos cuando se trata de una estrategia para tratar de abatir el mayor flagelo en materia de delincuencia organizada como es el caso del ‘huachicol’ o robo de combustible que afecta a Guanajuato desde hace varios años.

El problema de desabasto de gasolina que se vive en varios municipios del estado deja clarísimo que el argumento del combate al ‘huachicoleo’ como explicación de la escasez del combustible no sirve para calmar las aguas que amenazan con volverse más turbulentas mientras más tiempo pase para resolver el problema y el fenómeno impacte la economía del estado como ya ocurre.

Pasamos sin intermedios ni pausas del abandono absoluto que rayaba en la indolencia y el cinismo del gobierno federal hacia el robo de combustible en el sexenio pasado a la atención expresa pero con un remedio que para los ciudadanos, por lo menos en este momento, resulta peor que la enfermedad.

Mientras no se resuelva el problema poco importará el gesto del gobierno lopezobradorista para buscar la solución de fondo. Entre lo urgente que es el abasto y lo importante que es el abatimiento del ‘huachicol’, el gobierno federal tiene hoy las manos vacías.

De poco sirve en estos momentos que los partidarios del gobierno federal arremetan contra la indolencia de las anteriores administraciones federales que encabezaron Enrique Peña, Felipe Calderón y Vicente Fox ante el robo de combustible y la presunta complicidad de funcionarios, si no hay resultados claros que presumir ni el problema del abasto se resuelve.

En Guanajuato, la reapertura de ductos que echó a andar desde el mismo domingo, no resultó exitosa. Apenas unas horas después, en Pemex supieron que los ‘huachicoleros’ entraron en acción.

Ya enviaron más efectivos del Ejército no a revisar puestos de control sino a la mismísima Refinería Antonio M. Amor a vigilar el proceso de distribución. Pero hasta anoche el abasto no estaba regularizado y si hoy no se resuelve, la inconformidad y el impacto económico puede escalar.

En otras palabras, el gobierno federal necesita resolver lo urgente. Lo importante puede esperar.