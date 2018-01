Pólvora e infiernitos

CARLOS MEDINA: DEL VETO A LA CARGADA

EL AURA. Mención aparte merece el síndico con licencia Carlos Medina Plascencia quien debe estar de plácemes porque salió otra vez, no sólo indemne, sino hasta con banderas desplegadas de esta suma de última hora al tren de los precandidatos.

INCIENSO. De nueva cuenta, el mito en torno a su imagen, su figura y su trayectoria en el PAN doblegó el desgaste que ha representado para sí mismo su regreso a la política.

ABSUELTO. Tal parece que surtieron efecto las deferencias que tuvo el grupo panista en el poder hacia el síndico con licencia. El gobernador Miguel Márquez no rompió con él, pese a los misiles y los cuestionamientos que hizo desde su papel de edil a varios proyectos estatales como el asunto de Uber, la ley de Movilidad y temas de la política doméstica azul.

UNA VEZ MÁS. Ayer, Medina Plascencia estuvo en primera fila, flanqueando a Diego Sinhué en el evento del Comité Estatal. Rodríguez Vallejo no tuvo reparo y se apegó al librito. Dijo lo que Medina quería escuchar y lo puso donde le gusta estar. En primera fila, como autoridad moral para validar el dedazo.

TOMA Y DACA. Cuestión de recordar que apenas hace tres años, como parte del sindicato de exalcaldes, Carlos Medina vetó abiertamente a Rodríguez Vallejo ante el gobernador Miguel Márquez. De hecho, hay quienes sostienen que si Medina se integró a la planilla de Héctor López Santillana fue justamente a petición del propio gobernador quien le habría dicho que no se conformara con vetar y que participara.

AJÁ. Pues bien, ahora, sin ningún reparo acudió a apoyar Rodríguez Vallejo quien elogió su presencia y dijo que “mucho tenían que aprenderle las nuevas generaciones”.

VIEJO LOBO. Un elogio que pareció excesivo para su verdugo de hace tres años pero que sirvió a Diego Sinhué para completar un golpe adicional: Carlos Medina se acercó a Fernando Torres y Ricardo Sheffield. Nunca les ofreció un apoyo manifiesto porque el colmillo de Medina le permite medir sus provocaciones.

COSTO BENEFICIO. En el oficialismo optaron por pagar la factura de alegrar el ego medinista con tal de desactivar un activismo que les hubiese hecho mucho ruido. El resultado fue redondo para los marquistas-dieguistas.

COLOFÓN. Medina le levantó el brazo a Diego Sinhué a costa de mantener a buen resguardo la imagen del hombre mito que en el mismo marquismo habían cuestionado. Al fin y al cabo, la política es el arte de tragar sapos.

JOSÉ LUIS ROMERO: ¿LA GLORIA O UN ESPEJISMO?

TUIT. “Felicidades Diego Sinhué. Enhorabuena por tu registro y mis mejores deseos porque las campañas sean fiel reflejo de la grandeza de Guanajuato”, tuiteó ayer por la tarde el presidente de la Fundación Colosio en Guanajuato, José Luis Romero Hicks, también aspirante a la candidatura a gobernador por el PRI.

DISYUNTIVA. En unos días sabremos si sólo fue una cortesía política o se trató de un mensaje de quien ya se siente el rival del panista en las urnas y a quien la mayoría de los diagnósticos de radiopasillo lo consideran el elegido por el dedo del candidato presidencial José Antonio Meade.

SU TURNO. Después de que en el PAN el dedazo se arregló sin mayores contratiempos, el turno es ahora para el PRI que en los siguientes 10 días estaría lanzando su convocatoria con disciplina total y un solo registro incluido.

LAPSUS. Ahora que si así de combativa como su tuit estará la campaña de Romero Hicks, habrá que prepararnos para los bostezos porque no habrá demasiadas emociones. Demasiado meloso el mensaje.

LA SOGA AL CUELLO. Por lo pronto, las señales y los deseos de los malquerientes del senador Gerardo Sánchez García apuntan a que la decisión está tomada en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI para que el abanderado sea el hermano del exgobernador, lo que sería una ratificación de que es el perfil que más se asemeja a lo que ofrece Meade Kuribreña.

HASTA EL FINAL. Sánchez García no tira la toalla todavía. El sábado pasado presumió algunas fotos en su cuenta de Twitter en un evento de la CNC a nivel nacional en el que aparece con Meade.

SERENO. Tan dados a los simbolismos, los gerardistas creen que no hay nada escrito todavía pero las adversidades se acumulan. En varias oficinas del CEN tricolor argumentan que Gerardo no puede ser por dos factores: su imagen asociada con manejos no muy ortodoxos del dinero en sus fundaciones y porque no prende en las encuestas. Parece que no está dispuesta a encender al priismo en llamas.

LA DEL ESTRIBO…

Para el morbo, tras la declinación de Fernando Torres Graciano y el pataleo de Ricardo Sheffield Padilla, quien dice que no se rinde en su batalla por ser candidato a alcalde, falta saber si el exgobernador Juan Manuel Oliva pasará otro trienio más en la ignominia luego de convertirse en el exgobernador panista más desairado en la historia.

Fruto de los enconos y enemigos poderosos que le dejó su sexenio, Oliva Ramírez no pudo obtener un cargo en los dos trienios posteriores a su encargo. Miguel Márquez no tuvo compasión y tal parece que hoy está en la peor posición para ser rescatado.

Oliva apoyó al precandidato incómodo a la gubernatura y, según los cánones, no tendría argumentos para aspirar a una ‘pluri’ de consolación. ¿Acumulará un trienio más en el purgatorio o por fin le echarán un lazo?

LA ÚLTIMA TRAVESURA DEL ARROYISMO

Hay jugadas en política que tienen muchas implicaciones sobre todo en tiempos preelectorales. Y hace exactamente tres años ocurrió una en el PRI que tendría consecuencias en diversos frentes.

En el día de registros de fórmulas para candidatos a diputados federales, Érika Arroyo Bello, entonces diputada local, se registraba como aspirante para una curul federal. Lo hacía el mismo día que hacía lo propio el también diputado local Luis Felipe Luna Obregón.

El punto clave es que ambos pertenecían al mismo bloque arroyista pero que no podía haber espacio para los dos.

Luna Obregón había aspirado a ser candidato a alcalde de Guanajuato capital pero esa nominación ya la tenía Edgar Castro, actual edil en funciones; con pecho sano y pecando de iluso, el exmagistrado creyó que tenía al alcance el premio de consolación pero cuando apareció la hija de Arroyo Vieyra, todos sabían en el PRI que Luis Felipe Luna tarde o temprano se tendría que hacer a un lado como finalmente ocurrió.

Porque para Francisco Arroyo, siempre el fin justifica los medios y lo que importaba por encima de todo, eran los cargos para su familia.

No obstante, ese apenas era el primer paso de Arroyo Bello porque en el horizonte todavía quedaba pendiente superar a la exmagistrada del Poder Judicial, Raquel Barajas, que era la candidata perfilada por Acción Nacional.

Arroyo Bello originalmente buscaba una diputación plurinominal federal pero cuando su papá vio que era imposible acceder a ella, la anotó para una de mayoría.

Al final, echó toda la carne al asador en Guanajuato capital para garantizarle el triunfo y así ocurrió. Arroyo Bello fue diputada federal y hoy está buscando cómo se cuela en una plurinominal con todo y la influencia menguada de su papá como factótum en el PRI.

Raquel Barajas no pudo contra la parafernalia arroyista y se quedó en orilla. Perdió la elección y un año después, Miguel Márquez la reclutó como consejera jurídica del Poder Ejecutivo donde ahora labora.

Una decisión, varios reacomodos, algunos beneficiarios y otros damnificados. Es la política electoral que modifica rostros y estados de ánimo en un santiamén.

DIEGO SINHUÉ: 3 AÑOS DESPUÉS, EL PREMIO MAYOR

En su carrera por la nominación panista para candidato a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo sólo cometió un error grave: permitir que su equipo se resbalara para hacer evidente lo que todo mundo sabía pero que en nuestra tradición política siempre queda tras bambalinas.

Aquel reportaje que evidenció la forma en que se usaba el programa Impulso Social para abonarle a la imagen del entonces secretario de Desarrollo Social y Humano que derivó en sendas denuncias de partidos políticos opositores al PAN y en la que los dieguistas vieron con malicia la posibilidad de fuego amigo.

Un error que no dejará de serlo, porque Rodríguez Vallejo sea exonerado por los tribunales electorales. En el PAN, ha habido varios delfines, favoritos de gobernadores y de nomenclaturas panistas pero nadie se había tropezado de esa manera.

Fuera de ello, el exsecretario de Desarrollo Social y Humano no se metió en broncas. Siempre pegadito a la pared. No se enredó en dimes y diretes y se dejó llevar por la maquinaria oficial que encabeza Miguel Márquez, jefe de facto del panismo guanajuatense y gran elector en el partido en el poder.

Porque Diego Sinhué es el producto del dedazo más implacable y aplastante que se haya dado en el panismo. Sin derecho a defensa de las víctimas del sablazo. Es el fruto de la combinación de dos estilos de liderazgo que gobernaron el PAN en sus respectivos frentes, con mano de hierro: Miguel Márquez y Ricardo Anaya.

Ambos no tuvieron contemplaciones en sus respectivas trincheras. Anaya construyó un andamiaje jurídico-estatutario para agenciarse las principales decisiones rumbo a 2018, empezando por su candidatura presidencial.

Márquez construyó un emporio burocrático-partidista que no había logrado ninguno de sus antecesores. A ciencia y paciencia, le armó el tinglado partidista a Rodríguez Vallejo para hacerlo su delfín.

Lo hizo secretario de Desarrollo Social y Humano y le entregó el programa social más costoso de la era panista. Concretó una estructura paralela al partido que operó para que el Consejo Estatal y el Consejo Nacional estuviera al servicio del proyecto dieguista.

Pactó con Anaya. Hace muchos meses que, en la trastienda, el ahora precandidato presidencial y el precandidato a la gubernatura se ven, acuerdan, pactan en un ganar-ganar para ambos, tope donde tope.

La cercanía histórica de Márquez era con Torres Graciano pero no su confianza. El gobernador necesitaba encontrar alguien confiable, que le cuidara las espaldas y que fuera leal en lo mínimo. Diego Sinhué cumplió el perfil. Aceptó las condiciones y hoy está cerca de lograr una revancha histórica.

Desde el punto de vista de rentabilidad política, a Rodríguez Vallejo le sabe a gloria, la derrota de hace tres años cuando no pudo ser candidato a alcalde. Aún más, se sacó la lotería. Porque no pudo ser presidente municipal pero hoy puede ser gobernador de Guanajuato.

Un premio a la paciencia, al trabajo, sí, pero también a la coyuntura y a la fortuna que opera en política. Un delfín impuesto al estilo PRI. Dedazo implacable sin derecho a la impugnación y al reclamo.