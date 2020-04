Pólvora e infiernitos

“A pesar del esfuerzo del gobierno municipal para concientizar a la población de quedarse en casa, para evitar la propagación del coronavirus, muchos de ustedes han venido desconociendo las recomendaciones y ponen en riesgo a toda la población. No es un juego. Son semanas cruciales”. Ricardo Ortiz

Un video del alcalde de Irapuato, en el que, claridoso y políticamente incorrecto, endurece las medidas de prevención a sus gobernados

La contingencia que vive el país, también saca a relucir el talante de los gobernadores frente a la crisis sanitaria. Hay quienes se mantienen prudentes, mesurados que son la mayoría y otros que no pierden la oportunidad de subirse al ring y dar la batalla un día sí y otro también.

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, que ha escogido sus propias banderas para ponerse los guantes frente a la 4T ha optado en este caso, por no meterse en camisa de once varas y si acaso, remarca las acciones del estado, destacando siempre que va un paso adelante que la Federación. Hasta ahí.

Caso distinto al de su vecino de Jalisco, Enrique Alfaro, quien ha hecho de la solicitud para hacer más pruebas una causa importante en esta coyuntura al punto de que, litiga en redes sociales las razones por las que cree que deben extenderse las pruebas en contraposición a la postura del subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, vocero técnico de la 4T en la pandemia.

El gobernador de Guanajuato ha optado, valga la expresión, por una “sana distancia” frente a los medios de comunicación y la 4T con mensajes extraídos de sus reuniones formales con autoridades y mucho más concentrado en lo que ocurre en el estado, que en la discrepancia con cifras.

Hay un factor numérico importante. Mientras Jalisco se encuentra entre los 3 estados con más contagios del país, Guanajuato se ubica en un segundo bloque que no tiene la más alta incidencia pero que tampoco está en la lista de los menos golpeados.

Rodríguez Vallejo sabe que el protagonismo nacional puede traer altos costos políticos. En unas semanas sabremos si la hipótesis, las exigencias y presiones de Alfaron estaban sustentadas, a la luz de los efectos que tengan las cifras en la fase más aguda que se avecina.

En Guanajuato, hoy, Diego Sinhue está mucho más ocupado en el reto que significa la falta de acatamiento de las medidas de sana distancia y resguardo de los ciudadanos que siguen dándose en ciudades que tienen la cifra más alta de casos: León e Irapuato.

Nadie echa las campanas al vuelo por los resultados hasta el momento. El blindaje está en marcha frente a una sociedad que en algunos sectores, parece que todavía no se la cree y sigue como si nada.

Fiel a su estilo que no deja pasar un sólo señalamiento, ya le respondió el procurador Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, a la Comisión de Fomento Agropecuario del Congreso local (bueno, la mayoría panista) que le dirigió un exhorto por la falta de respuesta a una queja que hay en Guanajuato sobre la calibración supuestamente inadecuada de las básculas de medición en el sector agropecuario del estado.

La inquietud es respondida pero antes, les mandó un llamado de atención y un breviario cultural para el Congreso local porque desconoce según Profeco, que esta dependencia ya no tiene delegaciones en los estados y que los exhortos de los Congresos tienen que ir dirigidos a la secretaría de Economía y no a Profeco directamente.

Tras el “regaño” vino la respuesta. Rechaza los cuestionamientos de los diputados panistas que le tundieron el jueves.

“Se puntualiza que uno de los rubros en los que la Profeco ha focalizado las acciones de verificación, es el relativo a básculas de alto alcance de medición, es decir, básculas con capacidad para pesar más de 5 toneladas y hasta 100 toneladas, utilizadas en el sector agroindustrial.

Respecto de los ajustes por calibración de los instrumentos de medición, pesas y medidas para la eficiencia y calidad de las transacciones comerciales del sector agroalimentario, se informó que:

−En el caso de las básculas de alto alcance, la Profeco atendió en 2019 en el Estado de Guanajuato, 37 solicitudes de verificación para ajuste por calibración de básculas de alto alcance.

−En el 2020, en el estado de Guanajuato se han recibido 20 solicitudes de verificación para ajuste por calibración de básculas de alto alcance, siendo atendidas 11 y estando en proceso de atención, las nueve restantes”.

El portal www.politico.mx publicó una recopilación de los 21 estados que ya implementaron programas de estímulos para empresarios ante la contingencia sanitaria.

El de Guanajuato es igual o superior en monto al de ocho entidades e inferior al de otras 12. Curiosamente, los 800 millones que otorga el de Diego Sinhue, son inferiores a los mil 800 de Aguascalientes, los 968 millones de San Luis Potosí y los mil millones de Jalisco que conforman la región Bajío-Centro-Occidente. Querétaro aun no anuncia un plan en lo particular.

MARGARITA ZAVALA Y ANGEL CÓRDOVA: COMO TE VES, ME VI; COMO ME VES, TE VERÁS

La política da muchas vueltas. Hace cinco años, siendo no sólo militante panista sino aspirante a la candidatura presidencial de su partido y una de las figuras políticas más populares en ese momento para la todavía lejana contienda de 2018, Margarita Zavala, visitaba Guanajuato y se tomaba la foto con su gran amigo pero en ese momento, adversario inesperado, Angel Córdova Villalobos.

El doctor, que había sido secretario de Salud, por sus credenciales profesionales pero también por su cercanía con la primera dama, acababa de ser nombrado candidato de PRI y Verde a la alcaldía de León.

Y justo, esa visita de Zavala, tenía que ver con la intención de acallar los rumores en torno a su supuesto favoritismo con el candidato de la coalición PRI-Verde, Angel Córdova Villalobos.

Y no negó su amistad y cercanía con quien fue secretario de Salud y de Educación en el sexenio calderonista pero en sus declaraciones, no dejó lugar a ambigüedades: “lo mejor que le puede pasar a León es Héctor López Santillana”.

En 2015 y el año siguiente, la esposa del expresidente Felipe Calderón fue la puntera en las encuestas, la más competitiva frente al mismísimo Andrés Manuel López Obrador.

El resto de la historia se conoce. En el escenario apareció Ricardo Anaya quien agandalló todo en el PAN y no tuvo compasión para arrinconar a Margarita Zavala, al punto de que tuvo que renunciar al blanquiazul porque simplemente ya no cabía en ese partido.

Hoy, Zavala está en plena consolidación de su partido político, junto al expresidente Felipe Calderón. Y mire lo que son las cosas. El doctor Córdova mientras tanto se alejó tanto de la vida partidista que sus contactos con el PAN volvieron.

De ser un personaje ‘non grato’ para los panistas, ahora vuelve a ser digno de ser consultado. Así ocurrió hace unos días cuando se reunió con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, quien en un tuit dijo que buscaba aprender y tener la percepción de la pandemia de voces expertas. El doctor conoció los entretelones de la influenza AH1N1.

A diferencia de hace cinco años, la rival ‘non grata’ del PAN es Margarita Zavala. Vueltas que da la grilla.

LOS EMPRESARIOS ANTE LA 4T: LA ÚLTIMA VELA ENCENDIDA

Como se dice coloquialmente, los empresarios ya no quieren queso sino salir de la ratonera.

Con pocas expectativas de que el plan de apoyos a micro y pequeñas empresas que anunciará el Gobierno Federal este día, represente en realidad un respaldo en la emergencia que se vive por la pandemia de COVID-19, los jerarcas empresariales de León, echan su resto para solicitar un guiño de la 4T en este difícil momento.

Irónico y sin contemplaciones, el líder del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos, le explica en un video difundido en redes sociales, con “monitos y palitos” al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por qué los empresarios solicitan el diferimiento en el pago de impuestos por tres meses.

Frente a un pizarrón, el líder empresarial, traza una línea de tiempo de abril a julio con los compromisos de pago que tienen los empresarios y la falta de ganancias por ausencia de pedidos y baja recuperación en la cobranza.

“No queremos nada regalado, se lo vamos a pagar señor presidente. Nada más necesitamos plazo, porque si usted no acepta, sabe qué va a pasar a estos (señaló a los trabajadores), no se les va a poder pagar y muchos de estos, van a ir al desempleo. Así está. No hay manera de obtener recursos ahorita. No hay venta, no hay cobranza, no hay pedidos. ¿Cómo le hacemos, presidente? ¿Ya entendió?”, dice el jerarca empresarial en su video.

Por su parte, mucho más institucional, el de Coparmex, Alberto Ruenes Escoto, se limita a replicar la solicitud que ha hecho el sindicato patronal a nivel nacional en donde su líder nacional, Gustavo de Hoyos, él sí, antilopezobradorista confeso y colocado en el eje del mal por el ejecutivo federal, reparte candela un día sí y otro también en contra de la 4T.

Más allá de filias y de fobias, la nota dominical será si el gobierno federal reconsidera la negativa que ha manifestado el presidente y proporciona un respiro a los empresarios y concede una prórroga al menos en el pago aunque no perdone o condone lo que se debe.

Es una cuestión de sobrevivencia que el mandatario ha respondido con lugares comunes y fijaciones que no tienen que ver con las peticiones que se hacen.No es un rescate. No tiene nada que ver con el Fobaproa. No se pide un perdón ni los beneficiarios son solamente los grandes corporativos sino cientos de empresas y emprendores que no ven claro el futuro para sí mismos y sus empresas.

Parece una de las últimas llamadas para que la 4T abandone la ortodoxia de su visión respecto al ámbito empresarial, muy llena de prejuicios históricos e inentendible en tiempos de coronavirus.