Pólvora e infiernitos

EL MODELO EN LEÓN: OTRO MANOTAZO A LA MESA

UNA MÁS. El amago de abandonar la mesa de seguridad de León que hizo muy a su estilo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Arturo Sánchez Castellanos va en la línea de lo que aquí le he comentado en otros momentos: la falta de sintonía de los astros en el modelo de seguridad que se implementa en León.

PERCEPCIÓN. Los motivos que esgrime Sánchez Castellanos son clarísimos: el gobierno municipal y en concreto, el nuevo secretario de Seguridad Mario Bravo Arrona no dan muestras de apoyar con la voluntad pretendida este modelo concebido por los integrantes de la Mesa en consonancia con el anterior secretario Luis Enrique Ramírez Saldaña y diseñado por el asesor Bernardo León Olea quien cobró más de 4 millones por el producto.

LA DUDA. ¿Es un simple amago, una provocación, una necesaria sacudida o un desplante de soberbia el lance de Sánchez Castellanos?

LA OTRA PARTE. Cada quien le puede poner el adjetivo que quiera pero sin lugar a dudas es una muestra más del debilitamiento de ese modelo. Es una acción radical, sin duda que no sabemos si avala por ejemplo el presidente de la mesa y también empresario René Solano Urban quien ha sido muy condescendiente con la postura de la autoridad.

CONTRASTES. Es decir, una actitud exactamente opuesta a la que ha mostrado el líder del CCE quien ya en su momento tuvo (de hecho, tiene) diferencias con el Fiscal Carlos Zamarripa.

PUNTO Y CONTRAPUNTO. Y el argumento se repite: una falta de interés que el líder del CCE ve en el secretario de Seguridad por la recepción de denuncias de policías municipales. El síndico del Ayuntamiento Christian Cruz evitó la polémica y no hizo drama ante la postura de Sánchez Castellanos.

RAZONES. Y claro, el líder empresarial no es toda la Mesa de Seguridad pero es evidente que la salida del anterior secretario de Seguridad, empezó a marcar el debilitamiento del modelo de seguridad. Agregue usted que las semanas del asesor Bernardo León están contadas en León.

DETALLE. Además, como era de esperarse, no se ha dado una avalancha de denuncias ciudadanas a los policías (un paso muy peleado por los empresarios) lo que fortalecería la tesis de la inviabilidad del modelo de sus críticos.

PESIMISMO. A nadie le conviene que, así sea solo Sánchez Castellanos, alguien salga de la Mesa de Seguridad. Pero los astros en León del modelo de seguridad, están descuadrados. Por inercia, por obligación, para no quedar mal pero a quienes deberían empujar este modelo de seguridad, hace rato que les falta convicción. Y así no se puede.

CHARLY ALCÁNTARA: “OFICIALMENTE” VICEGOBERNADOR

SIN AMBAGES. Para que no quede ninguna duda de los poderes que todos en el gobierno estatal ven y sienten, anteayer se publicaron en el periódico oficial del estado reformas al decreto de creación de jefatura de gabinete de la administración estatal que ostenta Charly Alcántara.

EN PLATA. El decreto firmado por el gobernador Diego Sinhue establece entre otras cosas, las atribuciones del citado funcionario que para efectos prácticos significan su confirmación como vicegobernador de facto.

FACULTADES. “Convocar, dar seguimiento y evaluar el cumplimiento de los acuerdos e instrucciones emanados de las reuniones, tanto del gabinete legal como del gabinete ampliado”.

MÁS. “Coadyuvar con la secretaría de Finanzas, Inversión y Administración en la planeación, definición y ejecución del presupuesto de egresos del Estado”.

OMNIPOTENTE. “Analizar, validar y dar seguimiento en coordinación con la secretaría de Finanzas a las estructuras gubernamentales de las dependencias y entidades de la administración pública estatal así como proponer las adecuaciones a dichas estructuras para que contribuyan al logro de los objetivos institucionales”.

Y MÁS. “Coordinar y dar seguimiento a los proyectos estratégicos y relevantes que deriven de las líneas de acción y las estrategias contenidas en el Plan de Desarrollo y en el programa de gobierno, así como las que instruya el gobernador del estado”. En suma, todo con el poder de la firma de Charly Alcántara. Después de Diego Sinhue, él.

LA DEL ESTRIBO…

Familias en bloqueo de vialidades, afectaciones a colonos y al transporte público, hartazgo por asaltos a escuelas de la zona, desesperación por la falta de respuesta de autoridades, quejas de que los delincuentes son de la misma colonia y son protegidos por sus familias, el reparto de culpas del Municipio y la secretaría de Educación porque los planteles quedan a merced de los delincuentes. La impunidad en todo su esplendor.

El coctel que configuró anteayer la manifestación de habitantes en la colonia Loma Dorada es una pequeña muestra de lo que ocurre en muchas otras colonias de esta ciudad donde la policía leonesa no se da abasto ante las peticiones de intervención.

Sí. Son preocupantes los 62 homicidios dolosos registrados en octubre, una cifra sin precedente en esta ciudad. Pero mucho más preocupante es la delincuencia común que se padece en las colonias populares como la que hartó a los de Loma Dorada. De ese tamaño el problema. Mientras los de arriba siguen confrontándose por el modelo.

SÁNCHEZ CASTELLANOS: LOS CONTRAPESOS, VIVEN

Reza la frase que no es lo mismo, los 3 mosqueteros que 20 años después y la máxima se cumple con el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial de León José Arturo Sánchez Castellanos quien hace 2 años fue electo para el cargo que ostenta y al que le queda un año más de vigencia.

Y no es lo mismo en todos los ámbitos. El propio dirigente entendió que no es lo mismo ser contrapeso de un gobernador de personalidad avasallante y proyección política nacional como Vicente Fox en un entorno en el que vivía el ocaso del PRI Gobierno y los albores del panismo gobernante que ser la oposición de Diego Sinhue en una época en la que el PAN sigue siendo omnipotente en Guanajuato pero que en lo nacional es una caricatura.

Sánchez Castellanos regresó al mismo cargo más relajado, menos impulsivo y mucho más proactivo.

Tanto así que el principal contraste entre uno y otro período es que hace 20 años fue el principal opositor a la posibilidad de aumentar el 2% de impuesto a las nóminas y hoy está registrado como el principal impulsor del incremento de 3 décimas a ese impuesto.

¿Acaso se volvió un aplaudidor del gobierno Sánchez Castellanos? Por supuesto que no. Pero sí se convirtió en un dirigente más metódico que ha escogido sus causas y que ha logrado mantener una importante cohesión y comunicación con la autoridad estatal.

El empresario leonés ha sido colaboracionista en algunos asuntos, sobre todo cuando se trata de hacer frente a políticas y estrategias del gobierno federal. Es decir, el factor López Obrador ha acercado las posiciones de Sánchez Castellanos con el gobierno de Guanajuato.

Y ha sido en los temas de seguridad en los que, quien alguna vez fue regidor priista, ha sido duro e incluso se ha colocado como un fuerte crítico de la frialdad de la Fiscalía General hacia el programa de seguridad de León al punto que mantiene con Carlos Zamarripa una relación ríspida en lo corto.

Y ha sido ese talante el que le ha ayudado a este líder empresarial a mantenerse como uno de los más sólidos contrapesos del PAN Gobierno en el estado, tan carente en lo político y en lo empresarial de voces discordantes.

MIGUEL MARQUEZ: LA NOSTALGIA QUE NO LO DEJA

¿Qué habría pensado hace 6 años el entonces gobernador Miguel Márquez si su antecesor Juan Manuel Oliva Ramírez se ventaneara en las redes sociales, recibiendo reconocimientos de organizaciones civiles nacionales o extranjeras en compañía de funcionarios que laboran en instancias que dependen del presupuesto estatal?

Quién sabe cómo habrá tomado su sucesor Diego Sinhue Rodríguez Vallejo el lance de Márquez Márquez quien el pasado martes por la noche posteó en Facebook una publicación en la que aparece con un representante japonés que le entregó un reconocimiento “resultado del trabajo de los guanajuatenses en lo económico, lo cultural, educativo entre ambas naciones de mi administración, de aliados de nuestro principal socio comercial. A la continuidad de gobiernos eficientes y eficaces”.

Así lo escribió el propio exgobernador junto a 3 fotografías, en una de las cuales aparecen el director del Forum Cultural, Arturo Joel Padilla y Jaime Ruiz Lobera, director del Teatro Bicentenario.

Una publicación que desde luego obtuvo centenares de “me gusta” y comentarios para inflar la autoestima de un político que mantiene un activismo que parece ir más allá de los cánones que marcan los usos y costumbres de quienes alguna vez fueron y ya no son.

No se trata por supuesto de que se condene a un exgobernante al ostracismo, al silencio y a la inmovilidad pero hay de actos a actos.

El lance marquista parece colocarse en el territorio de lo incómodo por las formas y porque no se trató de un encuentro de puros “ex” sino de algunos que hoy mantienen cargos como el citado Joel Padilla quien protagonizó uno de los desencuentros más recordados en el sexenio de Márquez en el ámbito cultural cuando despidió a Alonso Escalante de la dirección del Teatro Bicentenario, tras lo cual, llegó el propio Ruiz Lobera al cargo.

Escalante fue despedido con formas desaseadas que incluyeron un rudísimo desplegado promovido por los consejeros ciudadanos del Forum Cultural con la venia del entonces inquilino de Palacio.

Muy recordada la frase del aún poderoso Joel Padilla quien habló de la “soberbia desmedida” de Escalante.

Anteayer apareció con el gobernador Márquez quien, quizá no se dé cuenta pero en los usos y costumbres de nuestra política agita avisperos que no debiera y sobre todo, ofrece motivos para articular hipótesis que no le convienen a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Comentarios

Comentarios