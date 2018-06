Pólvora e infiernitos

TATIANA CLOUTHIER EN TERRITORIO COMANCHE: EMPRESARIOS Y ESTUDIANTES SE PONEN INTENSOS

LA TALACHA. En poco más de 36 horas de estancia en territorio comanche, la coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier, pudo confirmar que en Guanajuato cada voto que exceda el 15% histórico que logró el tabasqueño en la elección de 2006 tendrán que celebrarlo a todo tren.

PRUEBAS. Su gira por el estado fue breve pero intensa. Tuvo las entrevistas de rigor con medios de comunicación pero tuvo que emplearse a fondo en sus encuentros con empresarios de León y por la tarde con estudiantes de la Universidad La Salle de León. En ambos casos fue exigida por sus interlocutores.

EL DETALLE. No cabe duda que la polarización de posturas en torno a López Obrador es el gran elemento disruptivo en la etapa final de las campañas aunque el candidato a la gubernatura de Juntos Haremos Historia también fue puesto contra las cuerdas y salió airoso.

SIMBOLISMOS. Todo un personaje la hija del ‘Maquío’ dentro del lopezobradorismo. Su padre es un ícono para el panismo guanajuatense y en particular para el leonés. El panismo gobernante lo inmortalizó dándole su nombre a un bulevar importante en la zona dorada de la ciudad.

EN LA CALLE. Y justo, sobre esa avenida, Clouthier Carrillo repartió volantes a automovilistas durante unos minutos bajo el rayo del sol en un acto más para el simbolismo que para otra cosa.

LA PRUEBA DE FUEGO

DE UÑAS. Pero la nota estuvo en otros foros. Por la mañana, varias decenas de empresarios, entre los que se encontraban algunos panistas pero muchísimos más lopezobradoristas, literalmente la ametrallaron con cuestionamientos que incluso sacaron su vena regañona ante sus interlocutores.

EL REGAÑO. Esto, cuando le preguntaron si López Obrador no convertiría a México en Venezuela o algo relacionado con el pacto bolivariano de Sao Paulo. Tatiana dijo que no entendía como personas preparadas como los empresarios podían plantear semejantes preguntas.

INCORREGIBLE. Ricardo Alaniz Posada, tan inquieto como siempre, le preguntó por qué razón AMLO no acabó con la venta ilegal de artículos en Tepito, las mordidas de los tránsitos en la Ciudad de México y cómo es que iba a disminuir la deuda pública.

CALMA. Alguien más le preguntó sobre la amnistía para criminales. Dijo que será una disposición con restricciones.

CON TODO. Por la tarde, en la Universidad La Salle, los estudiantes estuvieron todavía más intensos que los empresarios. Un estudiante cuestionó el proyecto económico lopezobradorista; uno más, el populismo de sus propuestas. Otro, la postulación del líder del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, como candidato de Morena al Senado.

POLVOS DE VIEJOS LODOS. A Ricardo Sheffield también le tocó su parte. Un estudiante ironizó frente al expanista; le agradeció ayudarle a dejar claro que no votaría por él y lo cuestionó por el famoso asunto de las gasolineras. Él, a su estilo se defendió. Le respondió pero dijo que no debatiría con él.

EN PLATA. Tatiana vino a cumplir su papel que la ha hecho una de las más reconocidas lopezobradoristas. Se ha vuelto indispensable para Andrés Manuel. Es la que trata de mostrar al AMLO amigable, sensible, que no come empresarios y que no es populista. Dos expanistas se convirtieron en el escudo lopezobradorista en territorio comanche que a pesar de todo, ya no lo es tanto.

LEÓN: TERCER DEBATE; MENOS CANTIDAD, ¿MÁS CALIDAD?

DOS MENOS. Con sólo cinco participantes de los siete candidatos registrados y un formato que promete ser más dinámico, el segundo debate de candidatos a la alcaldía de León, promete un poco más de emociones que el primero.

FUERA. Los aspirantes de Movimiento Ciudadano, Daniel Malacara, y de Nueva Alianza, Óscar Martínez, no confirmaron a tiempo según los dirigentes de Coparmex y Consejo Coordinador Empresarial de León, organizadores del nuevo encuentro.

Sí, PERO… Hubo quienes se quejaron de que en realidad querían discriminar a estos aspirantes cuando basta revisar el encuentro del lunes pasado para concluir que fueron los que menos cuestionaron a López Santillana que es el puntero.

IDEAL. Lo cierto es que, si bien, en aras de la equidad lo recomendable es invitar a todos los candidatos registrados, la realidad es que para generar un mayor interés sólo tendrían que estar en uno de los debates los 3 ó 4 con mayores posibilidades de triunfo y descartar a los más rezagados.

INEVITABLE. Es evidente que en León, Movimiento Ciudadano y PRD difícilmente cuestionarán al gobierno panista en un pacto escrito o no escrito, por la alianza que tienen para la gubernatura.

EL RETO. Queda claro que un encuentro entre más de cuatro candidatos resulta cualquier cosa menos debate. Hoy habrá cinco en el de León. Con menos cantidad de participantes, la posibilidad de una mayor riqueza aumenta. Vamos a ver.

LA DEL ESTRIBO…

Por cierto, buen ejercicio el que promueve la Universidad La Salle de León que terminó ayer su ciclo de reuniones con candidatos a la alcaldía y la gubernatura.

Entre lunes y viernes habrá simulacro electoral entre estudiantes. Habrá que ver si sus filias y fobias en Guanajuato se asemejan o son distintas a las de los adultos.

ELECCIONES 2015 A TRES AÑOS: EL TRIUNFALISMO AZUL Y EL EFECTO AMLO

Hace exactamente tres años, el PAN Guanajuato se recuperaba de la zarandeada que había recibido en 2012. Tras el efecto Peña Nieto de las elecciones concurrentes de hace seis años, en 2015 era beneficiado por el defecto Bárbara Botello en León.

Hoy, a unas cuantas semanas de las elecciones presidenciales, el blanquiazul en Guanajuato desborda optimismo y hasta soberbia. Ellos, desde su cuarto de guerra, se aprestan para otro carro completo. Creen que no le han quitado una pluma a su gallo.

Hace tres años, el PAN recuperó León y logró sobreponerse a las crisis que enfrentó en Celaya y San Francisco del Rincón.

Hoy parece que los focos rojos están principalmente en Irapuato y de nuevo en San Francisco del Rincón. En Guanajuato hoy el morbo no está en torno a un personaje local sino el siempre polarizante Andrés Manuel López Obrador.

Lo interesante es que López Obrador hoy parece perfilarse para una votación histórica en Guanajuato mientras el blanquiazul ya casi destapa la champaña para celebrar que va a arrasar.

Hace tres años el PAN recuperó León no porque los electores los extrañaban y les perdonaron sus errores del pasado reciente. La mitad del trabajo se los hicieron sus adversarios políticos, los priistas y, en lo particular, Bárbara Botello, que dilapidaron el bono de la alternancia en excesos, irregularidades y peleas internas.

Y López Santillana ganó sin despeinarse. Empezó con 20 puntos de ventaja. Se pegó a la pared y nadó de muertito. Ni hacían falta discursos incendiarios, ni una cruzada contra el barbarismo ni subirse al ring y denunciar en cuanto foro fuese posible, los argumentos del fracaso del cambio tranquilo.

Estamos a 24 días de los comicios de este año y sobre la mesa están las propuestas y las apuestas de los dos grandes protagonistas de esta contienda: los pro-lopezobradoristas y los antilopezobradoristas. La consolidación de la hegemonía panista y la dispersión de la oposición o una nueva pluralidad que exija al PAN y matice su soberbia.

NUEVO ESTADIO: REPLIEGUE AL POPULISMO FUTBOLERO

Le zumbaron las orejas ayer al candidato del PAN a la alcaldía de León, Héctor López Santillana, tras la declaración del gobernador Miguel Márquez que dijo que no le parece ético que se ofrezcan detalles de un proyecto privado del que sólo corresponde hablar a los inversionistas.

Y es que un día ante, López Santillana había dicho que el proyecto que se anunciará el próximo lunes en León, es más que un estadio, un complejo que incluye otro tipo de servicios y lugares de entretenimiento.

Aún más, que se trata de uno de los elementos de su propuesta para hacer de León una ciudad divertida y con atracción para visitantes de otras latitudes.

Márquez dice que tiene por política no anunciar detalles de inversiones en el estado. Y quien fue practicante de esa tesis es el propio López Santillana como secretario de Desarrollo Económico por varios años… hasta que se hizo candidato hace tres años y como misil de campaña anunció la llegada de Michelin a Guanajuato en plena campaña, rompiendo con su habitual prudencia.

Aquella vez, ese desplante provocó la furia de priistas y verdes del gobierno barbarista que querían quemar en leña verde a López Santillana.

Pero nadie puede rasgarse las vestiduras con el uso político del nuevo estadio de futbol en León. Mucho menos Márquez quien en algún momento dijo que esperaba poner la primera piedra y de esa manera cumplir a la afición leonesa con la garantía de estadio y franquicia de primera división.

El gobierno estatal tuvo el pudor al menos de no regalar el predio a los empresarios pero de que querrán los azules colgarse la medalla del nuevo inmueble en plenas campañas electorales, eso que ni qué.

Gustosos vienen los directivos de Grupo Pachuca porque, por fin, cortarán una flor del jardín panista que no los ha tratado a cuerpo de rey como en su momento Miguel Angel Osorio Chong en sus tiempos de gobernador de Hidalgo.

Y mientras doran la píldora con el nuevo inmueble, el gobierno estatal y los famosos órganos anticorrupción se harán de la vista gorda y no buscarán quien fue el responsable de la pérdida del viejo estadio.

Hoy aparecen exdirectivos del León en rueda de prensa, seguramente para volver a despotricar contra Roberto Zermeño y para revivir un sueño guajiro. Que una acción jurídica providencial haga que el Estadio no vaya a Zermeño o por lo menos patear el bote para que no tomen posesión del mismo. Por todos lados y de todos los modos, populismo futbolero te llamas.