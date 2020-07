Pólvora e infiernitos

TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA: A DOS FUEGOS

BAJITA LA MANO. Sin entrar en polémica con quienes lo cuestionan, sobre todo desde los colectivos de familiares de personas desaparecidas, el flamante titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Héctor Díaz Ezquerra, dice que no es ningún improvisado en el tema de desapariciones.

SORPRESA. Es evidente que la designación que hizo el Poder Ejecutivo estatal es la que menos esperaba cualquiera que estuviera atento a este proceso por los antecedentes de Díaz Ezquerra aunque en la lógica oficialista, sea distinto.

RECLAMO. José Gutiérrez, de “Sembrando comunidad” y que también aspiraba a ser el titular, se dijo engañado por la autoridad estatal no porque no haya quedado él, sino porque quedó el que menos atributos parecía tener.

EXPEDIENTE. Y bueno, el currículum de Díaz Ezquerra, por unos años delegado de Condusef en Guanajuato, tiene mucho más que ver con cuestiones administrativas. Su vínculo más directo con el problema de las desapariciones se dio cuando fue el Coordinador Ejecutivo de la Comisión de Atención a Víctimas del gobierno federal de 2016 a 2019.

TERRENOS EXPLORADOS. No desconoce el terreno ni a los actores políticos que ahí participan. Trabajó ya con la titular de la Comisión Nacional, Sara Quintana, según su propio dicho. Ya se vinculó en su momento con ex subsecretarios de Gobierno como Alberto Cifuentes, Arturo Navarro y con Alfonso Ruiz Chico, quien sigue ahí.

CLÁSICO. No hay que perder de vista que ahora, el titular de la Comisión de Búsqueda, es un interlocutor con las agrupaciones civiles pero no deja de ser un burócrata. El gobierno quiere asegurar por sobre todas las cosas, lealtad.

HAGAN SUS APUESTAS. No va a ser fácil porque se trata de picar piedra. Y créalo. Estar a dos fuegos, entre las altas pretensiones de los colectivos que renovarán su combatividad y una Fiscalía que no está acostumbrada al roce con organismos civiles y al trabajo con activistas, será un desafío interesante.

UNA PREGUNTA NADA MÁS AL FISCAL: LAS RAZONES DEL PRI

RÉPLICA. A través de su encargado de prensa, el coordinador de los diputados priistas, José Huerta Aboytes, me escribe a propósito del señalamiento que hice ayer en este espacio sobre la decisión de esta bancada para sólo hacer una batería de preguntas por su conducto en la reunión con el fiscal Carlos Zamarripa y no utilizar el tiempo que disponían los otros tres integrantes de la fracción.

ARGUMENTO. Me envió las preguntas que hizo y me aclara que las respuestas del fiscal “evidencian la ineficiencia de la Fiscalía y que queda claro que no hubo respuestas a la mayoría de ellas porque se exhibe la ineficiencia y la impunidad respecto a los delitos que no alcanzaron sentencia. Las preguntas se formularon de acuerdo al análisis del informe que presentó y que el GPPRI, analizó”.

LO MÁS DURO. Adjunta el texto que leyó con las preguntas. En el mismo cuestiona la cifra de 15% que dio el fiscal sobre el porcentaje de jóvenes que cree en el Ministerio Público. Huerta dice que pese a que es una cifra “exageradamente baja”, no se comparte la metodología de la encuesta.

REVIRE. “Es preocupante el dato de que los organismos protectores de derechos humanos recibieron quejas por violaciones cometidas por el 56.75% del personal ministerial y 37.83% de los agentes de investigación criminal.

BAJA PRODUCTIVIDAD. Y en contrapartida es significativamente bajo el número de 14 mil 805 casos judicializados de las 164 mil 503 carpetas de investigación abiertas lo que habla de una inadecuada integración de las mismas pues sólo el 9% de las investigaciones llega a juicio.

POR LA CALLE DE LA AMARGURA. Y de igual manera si se judicializaron 14 mil 805 asuntos y en los juicios realizados, conforme al nuevo proceso oral, se alcanzaron sólo 276 sentencias condenatorias, el porcentaje reflejado es sólo del 2% lo cual es excesivamente bajo”, dice el documento priista.

SABE A POCO. Hasta ahí una parte de los argumentos del coordinador. Y sí, el cuestionamiento no fue a lo dicho por Huerta sino a la decisión de renunciar a tres preguntas adicionales. No se pueden dejar esos espacios vacíos cuando hay tan pocas oportunidades de cuestionar al fiscal. Es ceder la plaza y ponerse blandito.

LA DEL ESTRIBO…

Por fin apareció el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en una reunión de coordinación de seguridad con las instancias federales que por la pandemia, son virtuales.

Una respuesta, sin duda, a los reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador quien se quejó en una mañanera de que había gobernadores que nomás no se paraban en esas reuniones como un argumento a la falta de resultados en seguridad.

Diego Sinhue no quiere dejar ya cabos sueltos que den motivo a la 4T para arremeter contra el estado que gobierna aunque a López Obrador cada vez le sale más natural y le sobran los motivos.

“En el combate a la violencia vamos avanzando y eso tampoco lo atienden mucho los de la prensa conservadora porque el foco de violencia más importante, lamentable porque se afecta a la población porque se afecta a la población es Guanajuato y el gobierno de Guanajuato es afín a la prensa conservadora y a todo el grupo que no quiere la transformación en nuestro país, no habla de este caso”, dijo ayer en su nueva acometida contra el estado. Tiro por viaje.

LA SEGURIDAD Y LA INTERLOCUCIÓN CIUDADANA: LA PANDEMIA ENFRÍA LAS COSAS

La pandemia un poco y otro tanto una línea marcada por la autoridad, han bajado el perfil de lo que en su momento llegó a ser un referente de participación ciudadana y contrapeso verdadero de la autoridad.

Hablamos de la Mesa de Seguridad, Paz y Justicia de León que en las últimas fechas ha estado ausente en la opinión pública luego de que durante mucho tiempo, fue habitual en su encuentro con autoridades.

La primera presidenta de la agrupación, Rocío Naveja, daba de qué hablar hace cuatro años con una declaración peculiar.

“Hoy vemos con claridad que hay un trabajo articulado, que fue atendido porque hay una participación federal, estatal y municipal y que está habiendo resultados. Y en ese sentido estamos viendo que finalmente también se están atendiendo las demandas ciudadanas de que queremos una mejor ciudad, una ciudad más segura y las autoridades están respondiendo”.

El pronunciamiento se daba justo en una de las peores rachas de homicidios dolosos que había sufrido León. 13 en unos cuantos días y políticamente incorrecta porque no parecía el papel que debía asumir un grupo ciudadano que nació para ser contrapeso y no validador de las acciones del gobierno.

Y más inoportuna porque unos días después se daría a conocer la noticia de que Naveja y su academia habían recibido contratos por parte del gobierno del estado por 8 millones durante los tres años anteriores lo que la colocaba en una posición vulnerable.

Fueron tiempos complicados para Naveja quien tuvo que replegarse y articular un discurso más combativo porque poco contribuyeron a mejorar su percepción la defensa de representantes empresariales.

La académica pudo completar una digna labor en la Mesa de Seguridad y ahora es la presidenta del Observatorio Ciudadano, en sustitución de Alberto Ramos, quien falleció hace unos meses. Pero el OCL ya recibió un trato áspero del gobernador quien dijo hace algunos meses que no se reuniría directamente con ellos y cuestionó su labor.

“Yo del observatorio tengo muchas dudas de la calidad de la información que generan, yo no me voy a presentar con el observatorio de León, lo digo claro y fuerte, si gustan les mando a un asesor de la Secretaría de Gobierno para que los atienda, pero ya tengo muchas mesas de seguridad con las que me estoy reuniendo y con las que hemos estado avanzando”.

El gobierno ya pintó su raya.

Covid-19: Las cifras y la percepción, agobian

Una forma común y popular de medir el incremento de contagios por Covid-19 en Guanajuato y dimensionar el tamaño de nuestro problema es preguntar a nuestros conocidos, parientes y amigos si saben de alguien cercano que haya resultado positivo. Y cada vez son más.

Es lamentable que la simple ‘creencia’ en la existencia del virus cueste tanto trabajo y sea proporcional al empeoramiento de la situación. En los últimos días hemos conocido historias que hablan ya de la forma en que la pandemia comienza a poner a prueba a algunas instituciones como el Seguro Social.

De lunes a domingo, la semana que termina registró 10 mil 904, es decir, 2 mil 499 casos más que la semana anterior cuando había 8 mil 405 en todo el estado. Entre el 22 y el 28 de junio se habían registrado 2 mil 223 casos. Es decir, esta semana hubo 276 casos más en el comparativo semanal.

En cuanto a las defunciones, éstas pasaron de 519 a 665, es decir 146 más. La semana pasada se habían registrado 123 fallecimientos. Ahora hubo 23 más.

Y si la semana anterior, el promedio de casos diarios fue de 317, el de esta fue de 357 con todo y que la semana anterior hubo dos días en los que se superaron los 500 casos y en esta, en ninguna se alcanzó esa cifra.

León se confirma como el municipio epicentro de la pandemia aun cuando no es el primer lugar en casos positivos por cada 100 mil habitantes. Representa el 40% del total de los contagios pero su potencial, ya se sabe es muy peculiar justo por el tamaño de su población.

León registró 1 mil 43 casos esta semana por 978 de la semana anterior y pasó de 194 a 246 muertes. Irapuato pasó de 827 contagios a mil 113 y de 37 a 52 fallecimientos. Fueron 273 casos más de crecimiento de una semana a otra mientras que la semana pasada eran 254.

Silao creció 467 a 650 . Ahora fueron 183 más que la semana pasada cuando habían aumentado 143 casos respecto a la anterior. En muertes pasó de 37 a 50.

Salamanca volvió a acelerar porque la semana pasada había registrado 93 casos y ahora fueron 149 al pasar de 456 a 605; Romita confirma que es de los municipios que parece contener el crecimiento de casos que en algún momento superó a Salamanca. Esta semana pasó de 341 a 360; sólo 19 nuevos casos cuando la semana pasada había tenido 33.

La tasa de evolución de casos activos por cada 100 mil habitantes es elocuente para confirmar dónde pega más. León pasó de 122.3 a 147.1 Irapuato de 87.3 a 103.9. Salamanca de 79.5 a 94.4 y Celaya de 74.7 a 84.8.

El Cimat-Conacyt, como se sabe ya actualizó sus proyecciones y elevó el rango máximo de contagios a niveles francamente extremos que no quisiéramos ver pues sí se pondría a prueba el sistema de salud.

Todo lo anterior, queda reflejado en el retorno de Guanajuato a semáforo rojo en lo federal. No hay visos de que la autoridad vaya a modificar el semáforo de actividades. No dará marcha atrás pero tampoco a una mayor apertura.

Ayer, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, presentó una nueva tabla con la evolución de la evolución de la tasa de incidencia por estado de casos activos por cada 100 mil habitantes que muestra que en Guanajuato la pandemia apenas lleva 3 o 4 semanas de aceleración y le quedarían aún varias más por delante y que está apenas abajito de Sonora, Tabasco y Nayarit.