Pólvora e infiernitos

APUNTES PARA EL PLEITO MORENISTA: ¿Y EL MANOTAZO DEL CEN?

INCONCEBIBLE. Quizá lo que más sorprenda en el pleito público entre el diputado local de Morena Ernesto Prieto Gallardo y la secretaria general en funciones de presidenta Alma Alcaraz Hernández es la falta de un manotazo legal desde la dirigencia nacional de este partido que acabe con un espectáculo que termina por lastimar a la segunda fuerza política en Guanajuato.

TAMPOCO CANTA MAL. Y si no aparece este llamado al orden quizá se deba a que la presidenta nacional morenista Yeidckol Polevnsky, suficiente tiene con sus propios infiernos que tiene que apagar como para ocuparse de los de otros.

EN EL HOYO. Lo cierto es que no habíamos atestiguado en Guanajuato una vida institucional tan rota y desordenada como la que hoy exhibe Morena. Ni el PAN ni el PRI que han tenido momentos oscuros en su institucionalidad habían desnudado semejante pobreza e incapacidad de procesar diferencias internas.

OTRO ROUND. Prieto y Alcaraz que hicieron alianza para ser presidente y secretaria general hace algunos años, hoy sacan sus trapitos al sol. La noche del lunes en Twitter, se enfrascaron en una discusión luego de que la segunda sacó de su archivo el documento firmado por Polevnsky en el que le da el nombramiento de secretaria general en funciones de presidenta.

PUNTO NODAL. Lo llamativo es que el documento signado por la dirigencia morenista habla de una “renuncia” de Prieto y este alega que se trató de una licencia temporal.

PAPELITO HABLA. Esto parece ser la clave de la disputa porque en un documento exhibido por el propio Prieto, se da cuenta de la aprobación de una licencia temporal Al diputado por parte del comité estatal con 6 votos a favor, 4 en contra y una abstención.

RAZONES. Uno de los votos en contra es de Alcaraz quien según el acta, deja constancia de su rechazo pues el estatuto de Morena no contempla licencias temporales sino renuncias.

MÁS DOCUMENTOS. Pero volvamos al origen del comentario. Esto quedaría saldado con la emisión de un pronunciamiento de la dirigencia nacional morenista. Hay un criterio emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que data del 4 de diciembre de 2018 en el que se dice claramente que quienes tengan un cargo de designación o de elección popular “deberán presentar su renuncia inmediata con el carácter de definitiva e irrevocable”.

COLOFÓN. Ojo, se trata de un criterio emitido por un órgano partidista porque en los estatutos no queda claro. El punto es que nadie mete orden.

LA OTRA PARTE: ¿FOLLOW THE MONEY?

ATENDIBLE. También habría que darles la razón a quienes creen que el tema de fondo en Morena tiene que ver con el manejo de unos 13 millones de pesos que no se ejercieron en 2013 también relacionados con la disputa por la dirigencia nacional. En su momento, Alma Alcaraz dijo públicamente que no tocó esos dineros para deliberadamente para evitar malos entendidos.

QUE SI, QUE NO. También es un hecho que la tentación de no dejar sin respuesta señalamientos públicos es mucha para la secretaria general en funciones de presidente que en el boletín del pasado 23 de diciembre cuando desconoce las acciones de Prieto, dijo que ya no litigaría en medios ese pleito.

MÁS LEÑA. Ayer volvió a decir que ya no entraría en los dimes y diretes aunque dejó un tuit en el que recuerda que hay además de todo el pleito partidista, una denuncia en el Ministerio Público contra el propio Prieto por violencia de género que involucra a otras integrantes del comité estatal.

EL PASADO. En el toma y daca tuitero, Aurelio Martínez Velázquez quien pese a hacer trabajo a favor de Morena, no es militante, cuestionó abiertamente a Alcaraz a quien echó en cara su pasado panista y la defensa que hizo hace más de 10 años como diputada federal blanquiazul de los señalamientos contra Vicente Fox Quesada, entonces presidente de la República.

EN PLATA. Es decir, los cuestionamientos a Prieto tienen otras aristas, adicionales a las políticas.

VARIANTES. Desde el Senado, Antares Vázquez no tiene empacho en ponerse del lado de Alcaraz mientras que Malú Micher se mantiene invariable de no sudar calenturas ajenas.

LA DEL ESTRIBO…

Un buen ejercicio de congruencia y consistencia para Morena en el Congreso federal, entiéndase senadores y diputados, es el destino final que tendrá la reforma para eliminar el fuero.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso eliminar el del jefe del ejecutivo. La mayoría morenista en el Senado incluyó a los legisladores de ambas cámaras pero los diputados enmendaron la plana y le pusieron candados y limitantes.

A principios de diciembre, la mayoría del Senado rechazó la enmienda de San Lázaro. Lo cierto es que los morenistas no están unificados en eliminar el fuero. Ya sabe usted que los políticos, de lengua e comen sus tacos.

TORRES GRACIANO, A 2 AÑOS DE LA DECLINACIÓN…

A 2 años de lo que fue para él una dolorosa declinación en su afán de ser candidato panista a gobernador, el ahora diputado Fernando Torres Graciano sigue siendo prácticamente el único de los integrantes más notables de su grupo cercano que se resiste a dar vuelta a la página y olvidar los rastros de la última batalla interna.

El entonces senador de la república daba a conocer públicamente hace 2 años, en una carta su decisión de hacerse a un lado en la búsqueda de una candidatura que desde un principio, el establishment panista le puso con categoría de imposible.

“El día de hoy tuve una reunión con integrantes de mi estructura dentro del PAN y de la sociedad civil, a quienes les compartí que una vez publicada y analizada la convocatoria, he tomado la decisión de no participar como candidato a la gubernatura del estado de Guanajuato”, decía a través de un comunicado de prensa.

Sin embargo, quiero decirles que seguiremos dialogando con los diferentes liderazgos del partido y atendiendo los llamados de la dirigencia, para poder construir lo que más le convenga a Guanajuato, aclaraba de inmediato para descartar cualquier escenario de ruptura.

En uno de los siguientes párrafos aparecía un reclamo, una patadita al pesebre, un desahogo pues.

“Hoy la sociedad nos reclama diferenciarnos, con propuestas innovadoras, que respondan de manera clara y puntual a las necesidades de los guanajuatenses. Nos pide acabar con la impunidad, con el influyentismo, combatir la corrupción, combatir la pobreza, la inseguridad y los males que nos afectan”.

Hoy, Libia Denisse García Muñoz Ledo, ocupa uno de los lugares protagónicos en la bancada panista en el Congreso del Estado. Ella fue una de las principales críticas al status quo blanquiazul en el trienio pasado. Logró su ratificación en la candidatura gracias a sus méritos legislativos pero también por su disciplina partidista.

Jorge Espadas Galván a quien lo tumbaron de la secretaría general del Congreso 3 años antes, pudo ser candidato y por fin diputado federal, una vez que se cuadró con el oficialismo.

Con mucha fortuna en una carambola inesperada pero también Miguel Angel Salim se alineó ante el grupo en el poder.

Torres Graciano disminuyó sensiblemente su activismo público, su presencia en medios. Se volvió un diputado discreto y sin muchos aspavientos. Así ha estado durante 2 años. Parece que no supera el duelo y eso activa los rumores y las dudas sobre su futuro en el PAN. Solo el tiempo cura las heridas.

MALÚ MICHER: GUIÑOS EN MEDIO DE LA POLARIZACIÓN

La senadora por Morena Martha Lucía Micher Camarena arrancó el año al son de “abrazos, no trancazos” y al menos en declaración, tendió puentes con el gobierno estatal frente a la violencia homicida que no cedió terreno ni en el cierre de 2019 ni en la apertura de 2020.

Ayer la legisladora anunció que buscará una reunión con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y con el secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala para tratar de sumar esfuerzos ante el estado de cosas cada vez más preocupante en el estado que no parece tener punto de sosiego.

Y frente a los hechos que preocupan, es significativo encontrar moderación en los actores políticos. Hace algunos meses, Morena buscaba desde el Senado la desaparición de poderes en Guanajuato y hoy el gesto, al menos de Micher Camarena es radicalmente opuesto.

Claro, aquel episodio de la propuesta desaparición de poderes, a todas luces un despropósito, fue un tema más de revancha partidista porque el PAN inició el pleito con una solicitud similar en un estado gobernado por Morena.

De cualquier manera, hacen bien a la política, gestos de esta naturaleza a los que hay que dar el beneficio de la duda porque ya sabemos que una golondrina no hace verano.

Pero también, hay que reconocer que más allá de las palabras, en hechos concretos, el gobierno federal terminó un buen guiño hacia el estado al ordenar de regreso a un grupo de elementos de la Marina para colaborar con el estado en el combate a los grupos del crimen organizado.

Esta fue una noticia que sorprendió agradablemente al gobierno estatal y es una muestra de que no hay un deseo de abandonar a su suerte a un estado, golpeado como nunca por la violencia homicida.

Encuadremos y dimensionemos pues el gesto de Micher Camarena que por algo también ha decidido ubicarse entre los arrebatos y desplantes de algunos miembros de la 4T, en una posición más moderada.

Es probable que no lleguen a esos niveles sus pretensiones pero a la política de confrontación actual, le urgen gestos de esa naturaleza. Es época de buenos propósitos y soñar no cuesta nada.

