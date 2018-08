Pólvora e infiernitos

OVIEDO: PUNTERO COMO PASTOR AZUL

RADIOPASILLO. Si el próximo coordinador de la bancada panista en el Congreso local no será de León, lo que elimina a seis de la lista de prospectos, tampoco está muy complicada la decisión de quién puede, por trayectoria, atributos y cercanía al gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, ser el pastor de los diputados azules.

VENTAJA. Y hoy, podemos poner a la cabeza de esos prospectos al actual legislador local, uno de los tres que van a la reelección, Jesús Oviedo Herrera. El susodicho ya fue compañero de Rodríguez Vallejo en San Lázaro hace seis años, no es proclive a la estridencia y para sus jerarcas, asegura seriedad.

COMPARACIONES. No es un improvisado en temas legislativos como Juventino López Ayala que fue por descarte hace seis años ni un personaje intenso que pueda generar las tensiones que en cierto momento causó Éctor Jaime Ramírez Barba en varios pasajes de la presente.

COMPETIDORES. Si revisamos el elenco de los próximos diputados, vemos que en experiencia política quizá le pueda competir a Oviedo, la irapuatense Lorena Alfaro, muy cercana al alcalde electo de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal pero en un PAN que se maneja con cuotas a grupos, el villarrealismo ya está bien representado en varios espacios de poder.

MÁS. Martha Isabel Delgado también ya tiene años recorridos en política, pero no le alcanza; ni pensar en Noemí Márquez, la hermana del gobernador en funciones; de los varones, Juan Antonio Acosta no tiene atributos para ese cargo y el exsecretario Paulo Bañuelos no cuenta con experiencia legislativa.

POR LO PRONTO. Falta todavía un rato para que se dé a conocer el nombre del futuro coordinador azul. Por lo pronto, Oviedo Herrera puntea en esa pequeña carrera.

2018: ¿AUTOCRÍTICA O AUTOCOMPLACENCIA AZUL?

TAMBIÉN ELLOS. Con todo y que ganaron carro casi completo en Guanajuato, en el PAN también ya iniciaron su ritual de la revisión de aciertos y errores 2018, una tarea complicada en un partido que pocos sustos ha tenido en su larga hegemonía en el terruño.

LA CITA. Ayer hubo mesa política en el búnker del Comité Municipal del blanquiazul en León. Encabezó el dirigente panista Alfredo Ling Altamirano y hubo regidores, síndicos, diputados locales y federales.

HECHO. La coincidencia fue que Guanajuato se salvó del tsunami morenista pero que no debe confiarse.

OPTIMISTAS. Según la hipótesis de los jerarcas azules, la ola Morena no le afectó principalmente al PAN porque el blanquiazul no sólo mantuvo sino que creció su votación en León. Y en efecto, los números dicen que en esta ciudad, Héctor López Santillana volverá a tener mayoría con 7 de los 12 regidores del cabildo aunque ahora obtuvo una votación superior.

MODESTIA APARTE. En algún momento, López Santillana dijo que su propio nombre le había aportado a la marca y que no sólo se había colgado del logotipo. Las cifras duras lo respaldan porque sólo Diego Sinhué Rodríguez obtuvo más votos que él entre los candidatos azules.

NÚMEROS. Por debajo de sus 327 mil votos estuvieron los aspirantes al senado, a la Cámara de Diputados local y al final los federales.

VARIANTE. Una de las preocupaciones que deberá atender el PAN es justamente esa confianza ciega que le tienen a la fuerza de la marca. Sobre todo porque una de las conclusiones más socorridas en el partido en el gobierno es que en Guanajuato sí funcionó el miedo a lo que representa Andrés Manuel López Obrador.

CUIDADO. A pesar de los pesares, deberán entender que las fidelidades no son eternas.

LA DEL ESTRIBO…

Preparados para la inminente declaración de inconstitucionalidad de la reforma al Código Penal que en Guanajuato permite la exclusión de delito cuando se acredite la legítima defensa cuando un agresor entre sin permiso a la propiedad del agredido, diputados e integrantes del Poder Judicial ya preparan una nueva reforma para adecuarla a las circunstancias.

Se trata de la ampliación de la exclusión de delito a la intrusión ilegal en la propiedad del agredido no sólo la casa habitación sino un negocio o hasta un vehículo.

El agregado es la acreditación de que la intrusión ilegal se acompañe de una voluntad expresa de hacer daño. No estaría mal conocer datos precisos de casos en los que se aplicó esta reforma, si es que los hubo.

OSORIO CHONG, LÓPEZ SANTILLANA Y LA INCUMPLIDA RUTA SEGURA

Hay compromisos de gobierno que se anuncian de manera rimbombante y que se van al cajón del olvido.

Que a la vuelta de los meses se olvidan con la mano en la cintura. Se comprometen en proyectos de gobierno y en el siguiente proceso electoral, se reciclan como nuevas promesas de campaña.

Hace dos años, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, visitaba León en un evento en el que surgían compromisos que no fueron cumplidos.

En compañía del gobernador Miguel Márquez, Osorio Chong inauguró el Centro de Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia de San Pedro de Los Hernández.

Informaba que con el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia -Pronapred-, se han aplicado más de 288 millones de pesos en centros de integración en 7 de 11 que se encuentran en León.

“Está el compromiso y la voluntad política del Gobierno de la República de trabajar juntos y solucionar los problemas que nos son comunes, que son todas y de todos”, precisó el secretario de Gobernación.

Pero cinco meses después, el alcalde Héctor López Santillana aseguraba que la Federación no estaba cumpliendo con su compromiso.

“La operación de este centro está totalmente dirigida y articulada por el propio el gobierno federal, y no han integrado con las actividades de otros centros comunitarios o de prevención”, dijo entonces el presidente municipal.

“Dicho con mucho respeto, ellos están haciendo su trabajo y su esfuerzo de manera independiente de todos los que se han venido haciendo”, agregaba.

Pero no sólo ahí quedaban los compromisos porque se emocionó tanto el entonces funcionario federal que regresaría con el alcalde leonés y con el gobernador para recorrer las calles junto con las mujeres de noche para sufrir lo que ellas sufrían y conocer de manera directa la problemática que se enfrenta en las colonias populares con mayor índice de delincuencia en León.

La alusión inesperada para Miguel Márquez y Héctor López Santillana provocó que ambos se emocionaran y comprometieran el proyecto ejecutivo para la realización de un parque lineal más en esta ciudad.

El proyecto Ruta Segura que busca mejorar los trayectos cotidianos de ciudadanos, particularmente mujeres y niños en colonias habitualmente inseguras está atorado en León, a la espera de que la Secretaría de Seguridad defina las 10 colonias en donde se implementará en León.

López Santillana lo iba a implementar en este trienio y no sólo no lo apoyó sino que lo volvió a comprometer en campaña.

EL ESTADIO LEÓN: LO INEVITABLE Y LA DOBLE MORAL

No duró mucho la balandronada del gobernador Miguel Márquez de que no entregaría el Estadio León a sus nuevos dueños, Humberto González y Roberto Zermeño, mientras él estuviera en el poder. Los recursos jurídicos empleados por la autoridad municipal de León se agotaron y el inmueble tendrá que entregarse de un momento a otro.

Un lance que, además de demagogo, es inútil. El estadio está perdido y si se entrega ahorita o en tres meses, da lo mismo. Una actitud que además no dejaba de ser injusta con su sucesor, a quien le tocaría la ignominia mediática de entregar un inmueble que las autoridades consideraban casi sagrado y que, casi sobre su cadáver, entregarían a Zermeño.

Hoy, la entrega del estadio ya no tiene marcha atrás y al gobernador y al Municipio de León no le queda otra opción que la de ir a través de la expropiación del inmueble. Nada nuevo bajo el sol.

Tampoco es ninguna novedad que la autoridad reitere que pese a que el Estadio León cambie de dueños, el uso de suelo no se va a modificar y seguirá siendo deportivo. Eso ya estaba dicho.

Frente a la derrota jurídica a las autoridades no les quedaba más que el blindaje para que Zermeño y compañía no se despacharan con la cuchara grande con un predio al que le sacarían más jugo que el que ya tienen con el triunfo jurídico de su vida.

Amarrar el uso de suelo para que se facilite la expropiación del predio y que el gobierno pueda construir esa macroplaza que conecte el complejo cultural que es el Forum con el complejo de negocios y de diversión que es el Poliforum y las instalaciones de la Feria.

Ahora cobra importancia el anuncio que hizo el gobierno estatal este fin de semana en un comunicado de prensa con el dueño de Grupo Pachuca, Jesús Martínez Patiño, sobre el avance en el proyecto del nuevo estadio en León. Una foto y un comunicado que no dice nada nuevo pero que es control de daños y tranquiliza los mercados.

Que le entreguen el estadio a Zermeño no pone en peligro la sede del equipo León en el torneo de la Liga Mx. Roberto Zermeño es el villano favorito de la afición leonesa pero no es un kamikaze. Sabe del futbol como negocio. Sabe que tiene varios cientos de millones de pesos asegurados con la expropiación del predio.

Lo lamentable y de lo que pocos hablan es la manera en que el PAN-Gobierno distrae con la venta de la ilusión de un estadio nuevo, del rescate de un predio que perdieron predominantemente funcionarios emanados de sus gobiernos y siga sin hablar de auditorías para castigar a quienes con su incompetencia no supieron defender el estadio ‘de todos’. La doble moral de quienes van sólo contra algunos corruptos (los que no son de su partido) pero nunca castigarán a sus ineptos.