Pólvora e infiernitos

INSEGURIDAD: EL ARTE DE ESCURRIR EL BULTO

NI A CUAL IRLE. Tiene razón la senadora panista Alejandra Reynoso aunque ella y los diputados de su partido actúen igual en Guanajuato. No tienen cara los legisladores de Morena que empujaron y votaron a favor el punto de acuerdo en el Senado para solicitar al gobernador de Guanajuato Diego Sinhue informe sobre el plan de seguridad que implementa para combatir la inseguridad en el estado.

OTRA MÁS. Ayer, el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo fue al Senado a capotear las críticas y a que la bancada morenista aplacara con simple mayoriteo los cuestionamientos.

ESTUPOR. Explicaciones no solo insuficientes sobre la realidad del país sino avasalladas por la masacre ocurrida en los límites de Chihuahua y Sonora con miembros de la familia Lebaron.

CALLADITOS… En realidad, hoy los paupérrimos resultados que observamos en el combate a la inseguridad en todos los niveles de gobierno, llámese federal, estatal o municipal tendrían que obligar a los gobernantes de todos los niveles a decretar un cese a esa práctica insana del reparto de culpas.

EL COMAL LE DIJO A LA OLLA. Porque el reconocimiento de un problema se hace desde la perspectiva partidista: los de Morena le tunden al gobierno panista de Guanajuato que no puede salir del atolladero en que se encuentra desde hace años como uno de los estados más violentos y uno de los más altos índices de homicidios dolosos.

TOMA Y DACA. Pero los morenistas callan y escurren el bulto cuando tienen que explicar cuál es el papel del gobierno federal en este problema. En Guanajuato, el PAN reclama el retiro de la Marina como uno de los factores del recrudecimiento de la violencia.

NO CANTAN MAL… Pero en el PAN no cantan mal las rancheras. Certeros en el diagnóstico federal, se vuelven condescendientes y paleros cuando hablan de la reacción en el estado.

AZUL Y BUENAS NOCHES. Una cosa es la actitud más decidida y arrojada del gobernador Diego Sinhue que no se puede reflejar todavía en buenos resultados.

PECADOS. Pese a la estrategia y la narrativa que ha construido su gobierno que pone más énfasis en el combate al crimen organizado, sigue pagando caro el haber dejado crecer tanto un grupo criminal en la región y que hoy, con los mismos que fracasaron siga dando la batalla.

PREMIO A LA INEFICIENCIA. Y peor aún, que en municipios en crisis como Celaya, los cercanos al secretario de Seguridad Alvar Cabeza de Vaca, como José Carlos Ramos aparezcan como bomberos cuando no pudieron apagar el incendio en León.

NO TIENEN CARA. Hay días como ayer, en los que se vuelven de manera especial, un insulto a la inteligencia, los posicionamientos de los partidos. Demasiada hipocresía y un afán de escurrir el bulto como si los ciudadanos ignoraran que hoy, todos, todos han fallado en toda la línea.

RICARDO SHEFFIELD; NO ME DEFIENDAS COMPADRE

TACHE. Flaco favor le hace el procurador Federal del Consumidor Ricardo Sheffield Padilla al decir que Guanajuato le es indiferente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

TRASPIÉ. No podemos creer que esa sea la imagen que quiere proyectar el jefe del ejecutivo federal aunque en su fuero interno pueda pensarlo. Esto lo dijo ayer el expanista en una reunión con integrantes del club Rotario.

BIEN. Antes, en una entrevista radiofónica En Línea se notó más contenido y prudente de lo habitual, tratando de no meterse directamente con el gobernador y teniendo como principal blanco de críticas al Fiscal Carlos Zamarripa.

ESCOGIENDO ADVERSARIOS. Vamos, hasta en el frente partidista donde Morena es un auténtico polvorín, se replegó y no abrió fuego contra ninguna tribu. Reconoció sus afinidades con Antares Vázquez Alatorre y la dirigente Alma Alcaraz pero no compró la beligerancia que sobre todo tiene esta última hacia el diputado Ernesto Prieto.

EN LO SUYO. Tampoco hubo destapes prematuros por más que su activismo tras bambalinas intensificado en semanas anteriores con políticos sin partido como Marcelino Trejo, dirigentes como Sergio Contreras y quienes hace poco fueron hasta representantes populares como Eugenio Martínez para comenzar a explorar la posibilidad de encontrar un candidato idóneo para Morena en León.

FUTURISMO RESERVADO. ¿Volverá a la carga en el 2024? Prefiere abstenerse. Y hace bien, el 2024 pasa por el 2021 y Guanajuato sigue siendo territorio comanche para Morena, particularmente León.

TAN BIEN QUE IBA. Pero eso de insinuar que López Obrador ni fu ni fa con Guanajuato, nomás no.

LA DEL ESTRIBO…

Como partido de ping pong, Ernesto Prieto Gallardo y la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena se traen uno al otro. Por impulso de la dirigencia estatal de su partido en Guanajuato, van 2 castigos que le imponen al diputado local que le son revertidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral.

Ayer el diputado celebró que resiste con heroísmo y éxito, la persecución de la santa inquisición morenista. La mala noticia para él es que su calvario está lejos de terminar. Hay quienes están interesados en verlo fuera de Morena, cueste lo que cueste.

A 4 AÑOS DEL FALLIDO INCREMENTO AL IMPUESTO A LA NÓMINA

¿Qué cosas tiene la grilla? Hace exactamente 7 años, en el amanecer de su mandato, el entonces gobernador Diego Sinhue, se veía obligado a matar cualquier posibilidad de incremento del impuesto a la nómina luego de que un empresario ventaneó una plática en corto que tuvo el gobernador con empresarios.

“No fue más que un comentario de café”. De esta forma, el gobernador Miguel Márquez pretendió terminar con la polémica que se comenzaba a dar luego de que se difundiera que en una reunión con empresarios del sector construcción, planteó la posibilidad de incrementar de 2 a 2.25% el impuesto a la nómina.

Esta reunión se dio en los últimos días de octubre, apenas un mes después de que había tomado posesión de su cargo. El gobernador hizo el control de daños correspondiente y lo negó todo.

“Yo no he anunciado el impuesto sobre la nómina; primero quiero aclarar sobre el impuesto a la nómina: fue un comentario de café al final de una reunión de dos minutos, esto porque en campaña me habían hecho ese comentario algunos empresarios, por ello quería ver la posibilidad de un recurso que se aplicará a un Consejo Ciudadano. Dije que lo revisen los ciudadanos”, fue la respuesta de Márquez días después de idea fuera difundida profusamente en medios y redes sociales.

Ahí quedó todo. Y mire lo que son las cosas, un sexenio después, Diego Sinhue Rodrígiuez Vallejo puede presumir que logró lo que no pudo Márquez y no solo sin despeinarse sino provocando o acordando con los propios empresarios que la propuesta del incremento viniera de los propios industriales.

José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial lo incluyó en su catálogo de propuestas de campaña. A Márquez le dio frío pero apagó el fuego cuando apenas habían encendido el primer cerillo.

BIENVENIDOS AL TREN DEL POPULISMO SALARIAL

Más con el cargo de conciencia que por voluntad propia, los políticos de todos los partidos y los gobernantes comienzan nuevamente la fiebre por la austeridad que los azota cada fin de año, previo a las definiciones presupuestales.

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo comenzó, como mandan los cánones en Guanajuato en el desequilibrio de poderes que aquí se vive, con la fiesta de propuestas. No al aumento de salario de los que más ganan en el gobierno estatal.

Lo secundó con disciplina, el presidente de la Junta de Gobierno Jesús Oviedo y de inmediato, el diputado de Morena Ernesto Prieto Gallardo sacó a relucir la bandera que más le cuaja a su partido, la austeridad y la disminución de los sueldos.

En León, el síndico Christian Cruz Villegas ya también hizo eco de la línea marcada por el gobernador al plantear el no incremento de salarios del personal directivo e integrantes del Ayuntamiento.

Y seguramente en los días por venir, veremos en cascada los baños de austeridad y de pureza de representantes populares de todos los signos políticos. Ya en su momento, en el arranque del sexenio de López Obrador la austeridad republicana que presume el grupo gobernante generó algunas reacciones.

Ahora, los recortes a programas federales y el estancamiento de la economía vuelven a sacudir el amor propio de los políticos.

En el gobierno de Guanajuato, se estima que el no incremento salarial de los niveles de 12 hacia arriba puede generar un ahorro de 30 millones de pesos; en el Congreso local, sería de 15 millones de pesos. Casi nada.

Es de esperar que el poder judicial no desentone con esta nueva fiebre de salarios contenidos y tengamos completo el cuadro. La unidad y solidaridad de los poderes ante la coyuntura.

Se trata de cifras irrelevantes frente a lo que representa el presupuesto total de todos los niveles de gobierno. Vamos, es lo que el decoro obliga a nuestros representantes populares.

Pero los diputados seguirán teniendo sus ingresos adicionales por pertenecer a la Junta de Gobierno, por integrar la mesa directiva, sus viáticos y los gastos de representación. El no incremento de salario es como quitarle un pelo a un gato.

En Morena, Ernesto Prieto ya blofea con el discurso de que la real austeridad es que todos los salarios se coloquen debajo de lo que gana el presidente aunque en su partido haya alcaldes en Guanajuato que ignoran olímpicamente esa regla.

O Sergio Contreras, el líder estatal del partido Verde quien manifiesta su preocupación por los salarios pero el trienio pasado votó en el Ayuntamiento de León para que regidores y síndicos tuvieran asistente y asesor con cargo al erario.

Una burla, el concepto de austeridad de los políticos. Todos son tan iguales.

