Pólvora e infiernitos

LA TRANSPARENCIA DE GASTOS Y EL COVID-19: GUANAJUATO, FUERA DEL TOP 5

DISTINCIÓN. Hace unos días, el gobierno estatal, presumió con razón que, según Quinto Elemento Lab, Guanajuato es el gobierno más transparente en el país en la información relacionada con la pandemia de Coronavirus.

REFERENCIA. Hasta el coordinador de la bancada morenista en el Congreso local, Raúl Márquez, ha elogiado la forma en la que el gobierno estatal ha manejado la información y combatido la pandemia. Dice que ojalá así manejaran el tema de seguridad.

ACÁ NO. Peeeero, eso no se puede aplicar para el tema de la transparencia en los contratos y las adquisiciones que el gobierno ha hecho en los tiempos del Covid. Por lo menos, no para la agrupación civil Transparencia Mexicana que ayer dio a conocer su top 5 de entidades que sí transparentan ese tipo de gastos y ahí no aparece Guanajuato.

ESTRELLITA. Transparencia Mexicana y Tojil (un organismo civil que también trabaja a favor de la transparencia), identificó que sólo cinco entidades federativas han dado a conocer información sobre las contrataciones que se realizan en el contexto de la pandemia.

LA MAYORÍA, NO. En contraste, 27 gobiernos estatales y el Gobierno Federal aún no publican en sus sitios web oficiales sobre la pandemia información de las contrataciones vinculadas con la emergencia sanitaria.

BIEN PORTADOS. Según Transparencia Mexicana, Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Sonora, dieron a conocer públicamente sus compras e informaron que han adquirido bienes y servicios por un monto de $4 mil 951 millones de pesos.

REFERENCIA. Según este informe, frente a las recientes controversias sobre bienes y servicios adquiridos con sobreprecio, “la opacidad es un riesgo adicional cuando se trata de contrataciones de emergencia”.

FONDOS GUANAJUATO: LOS CRÉDITOS, LOS HOMBRES Y LAS REGLAS

LE TOCA. Apenas arranca el periodo de gestión de créditos que el gobierno estatal puso a disposición de los empresarios de todos tamaños para ayudar a transitar en el tramo más oscuro para ellos en la pandemia y la presión recae directamente en Carlos Martínez, relevo de Carlos Ramón Romo Ramsden, en Fondos Guanajuato.

CAMBIO. El ajuste que hizo el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo en la coordinación de la entrega de los apoyos se pondrá a prueba en los siguientes días.

ANTECEDENTE. La aplicación de las reglas de operación de los créditos es punto clave para que los planes de financiamiento aterricen en buen puerto. No hay que olvidar que en la implementación de los planes anteriores, cuando todavía estaba ahí Carlos Ramón, Fondos Guanajuato en ciertos momentos se vio rebasado.

A VER. Ya veremos si los ajustes en la maquinaria fueron los correctos pero también si los requisitos y las reglas son accesibles para quienes vayan a solicitar su financiamiento. Del dicho al hecho, en ocasiones sí hay mucho trecho.

MOVIMIENTO CIUDADANO, DERECHO DE RÉPLICA

Me escribe Rodrigo González Zaragoza, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano para aclarar que Daniel Malacara, su candidato a alcalde en la pasada elección municipal de León es el dirigente de este partido en el municipio y no se alejó como lo comenté ayer aquí. Aclarado el punto. Saludos.

LA PRIMERA SESIÓN VIRTUAL DE LA HISTORIA

Ayer, los integrantes de la Junta de Gobierno del Congreso local tuvieron día de simulacro de lo que para ellos será un día histórico, mañana.

Será la primera sesión virtual del pleno del poder legislativo. Pase de lista, conexión de dispositivos de manera simultánea de los 36 diputados, pase de lista, intervenciones en tribuna, regulación de debates. Como toda primera vez, tendrá sus complicaciones. Y todo dependerá también del plan en el que lleguen los diputados para poner a prueba a los responsables de lograr una transmisión virtual fluida y de calidad.

OBSERVATORIO CIUDADANO DE LEÓN: TODO FUE CULPA DE SHEFFIELD

Hace exactamente 10 años, el entonces alcalde de León, Ricardo Sheffield Padilla, descalificaba una encuesta que realizaba el recientemente creado Observatorio Ciudadano (OCL) de León en materia de seguridad.

El OCL tenía apenas unos meses de haber sido creado en el amanecer de la gestión del ahora titular de la Procuraduría Federal del Consumidor que lo había planteado como una de sus principales ofertas de campaña.

De hecho, el 12 de enero de 2010, con fanfarrias, Sheffield Padilla anunciaba la creación del OCL en lo que era su acción número 100 en uno de los arranques más creativos que se hayan dado en la era de los gobiernos panistas porque a partir del 10 de octubre, el entonces primer edil daba a conocer una acción que generó la percepción de un gobierno con iniciativa.

El alcalde se refería a la nueva instancia como “una forma de revolución ciudadana de la mano de la tecnología sustentada en una ideología de transparencia”.

A una década de distancia, el OCL se puede significar como uno de los organismos civiles que puede ejemplificar las virtudes pero también los usos, vicios y costumbres de la participación ciudadana en León.

A cinco meses de su creación que incluyó la entrega de recursos públicos, Sheffield reaccionaba incómodo ante los cuestionamientos de esta agrupación civil que encabezaba Ana María Carpio aunque ya en los hechos, en el ámbito operativo, Luis Alberto Ramos era quien daba la cara en los pronunciamientos.

Carpio es actualmente regidora del Ayuntamiento de León y Ramos falleció hace algunos meses, se mantenía como el vocero del OCL.

En el Consejo Directivo del OCL estaban ex alcaldes como Carlos Medina, Eliseo Martínez y Harold Gabriel, empresarios como Héctor Rodríguez Aparicio y Hugo Villalobos, entre otros.

Carlos Medina se vería envuelto en una polémica tres años después cuando Bárbara Botello como alcaldesa, lo identificó como la cabeza de la fundación que recibió el apoyo en recursos de Sheffield.

Hace unos meses, Diego Sinhue descalificó al OCL como interlocutor de su gobierno y dijo que no iría a ninguna reunión. El OCL fue defendido por Arturo Sánchez Castellanos, crítico del gobierno de Sheffield al reconocer que en su momento, el alcalde “aguantó vara” con las críticas que le hicieron.

ALCALDES EN FASE 3: UN POQUITO MÁS DUROS

En tiempos de Fase 3, cada alcalde impone su estilo para endurecer medidas.

“Nos preocupa más la velocidad del crecimiento de los contagios que el número absoluto de los casos”.

Esas fueron las palabras del alcalde de León, Héctor López Santillana, que sintonizan con la interpretación de los últimos datos de contagios de Covid-19 en esta ciudad que muestran el incremento del porcentaje de casos en esta ciudad durante la última semana con respecto a las anteriores.

La gráfica que distribuye cada día el municipio de la evolución de la pandemia en comparación con los datos estatales y nacionales mostraron ayer por primera vez en varios días que el porcentaje de crecimiento de casos en la última semana en la ciudad (68.5%), es superior al estatal (67.38%) y al nacional (62.35%).

Esto es un dato que contrasta con la incidencia por cada 100 mil casos que en León es de 6.86 por el 7.12 a nivel estatal y el 19.59 en lo nacional.

La conclusión es muy clara. En la ciudad que concentra el 25% de la población, el crecimiento de casos ya aceleró aunque según las propias estimaciones de la autoridad, no ha llegado todavía el pico de los contagios.

El alcalde leonés ofreció también un dato bastante singular: León se encuentra a ocho puntos porcentuales de alcanzar el nivel óptimo de disminución de la movilidad para lograr la contención de los contagios. Ahorita está en 42% y se pretende llegar al 50.

En León operan en esta pandemia sensores que detectan la movilidad no sólo de vehículos sino de personas que según el alcalde le permiten no sólo monitorear esos datos. sino prevenir y proyectar nuevas acciones.

López Santillana presume incluso que a partir de la información que ya poseen, tiene detectados lugares, horarios y actividades no esenciales que no han atendido las restricciones y que se sancionarían en los días por venir.

En ese contexto, si lo que dice el alcalde leonés es cierto, este municipio se estaría encaminando a la contención de la pandemia aunque es demasiado pronto para adelantar vísperas.

Pero hay otros alcaldes que se preparan para enfrentar la parte más complicada de la pandemia con un tono más amenazante y sin temor a aparecer como los ogros de esta historia.

El alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, muy a su estilo, anticipa que “lo van a odiar” por las medidas que se van endurecer en la capital del estado a partir de los días siguientes.

La capital tiene 10 casos confirmados y dos defunciones. No es de los que ha experimentado un crecimiento más importante pero le preocupa el desapego de un gran número de ciudadanos y visitantes.

“Nos vamos a poner muy perros, muy canijos”, advirtió el edil cuevanense quien anticipa ley seca, cierre de vialidades en el centro de la ciudad y restricciones al comercio ambulante.

Dos botones de muestra y dos estilos diametralmente opuestos de ejercer el poder. Veremos los resultados.