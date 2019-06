Pólvora e infiernitos

MEDIO AMBIENTE: LA MEZQUINDAD DEL PAN SEGÚN DIEGO

MOMENTOS. El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo se puso autocrítico anteayer en la inauguración de la Muestra Internacional de Cine de Medio Ambiente en un lance que tuvo su jiribilla por la destinataria del mensaje, el entorno de su nueva relación política.

MEA CULPA. El jefe del ejecutivo reiteró lo que ya había reconocido en otros momentos. Que el PAN le debe una política ambiental a los ciudadanos.

SINCERIDAD. Lo interesante es que admitió que esa deuda fue motivada por una mezquindad política del panismo gobernante. Por primera vez, de manera pública, el partido en el gobierno reconoce que no creó antes la secretaría del Medio Ambiente porque fue una idea que impulsó el partido Verde.

TENSIÓN. Bien dicen que la política es tiempo y circunstancia. Durante el sexenio anterior, Márquez mantuvo una relación tirante con el partido del tucán que abanderó una causa que le redituó protagonismo mediático pero un esquinazo desde Palacio de Gobierno.

RAZONES. De manera insistente y machacona, el Verde denunció la forma en que se decidía la compra de medicamentos en el Estado. El proceso siempre terminaba con las mismas empresas beneficiadas: Dimesa e Internacional de Medicamentos.

EL DE ATRÁS PAGA. La cuerda se mantuvo tensa durante las 2 legislaturas anteriores que coincidieron con el sexenio de Márquez. Si Rodríguez Vallejo habla de mezquindad se refiere a la de su antecesor. En lo más álgido de la pugna, el Verde se dijo acosado por la entonces Procuraduría de Justicia tras aquel cateo a una bodega en pleno proceso electoral.

ACUERDO. Si bien, la aprobación de la secretaría de Medio Ambiente se dio en las postrimerías del sexenio marquista, la operación política y los amarres se dieron con el ahora gobernador aunque ya Beatriz Manrique estaba en San Lázaro.

LO QUE NO FUE EN SU AÑO… Rodríguez Vallejo no tiene empacho en la autocrítica porque no fue en su sexenio la resistencia. Adicionalmente, el gesto le sirve para estrechar vínculos con un partido que hoy, quiera o no, está condicionado a la crítica en asuntos ambientales.

DE POSTRE. La autocrítica le sale barata a Rodríguez Vallejo que hasta se tiró al piso con aquello de que en su partido se resistieron a los nombramientos de los 2 principales funcionarios en la secretaría: una panista poblana (Isabel Ortiz) y un exfuncionario barbarista (Fidel García).

LA DEL ESTRIBO…

A propósito de pachangas, qué vacilada la forma en que el gobierno de Héctor López Santillana quiere explicar la salida de Leilani Tortolero como directora de la Academia de Policía.

Hace muchos meses que se sabe en radiopasillo que la funcionaria no aprobó las pruebas de Control y Confianza y que no encontraban la forma de darle una salida digna porque no querían reconocerlo.

De manera particular, el secretario de Seguridad Luis Enrique Ramírez Saldaña ha querido dorar la píldora y ahora inventaron una invitación dizque de una fundación que bien puede ser la de los exmiembros de la serie “Patrulla Motorizada”, famosa en la televisión de los ochentas.

El punto es que en el Municipio de León saben que nadie les cree su fabulilla y de todos modos harán el show para hacer creer que se va porque cumple su ciclo y bla, bla, bla. Ni la burla perdonan.

PRI: LA GUERRA DE TRIBUS EN LAS DELEGACIONES

Una de las maneras de calibrar lo moribundo que está el PRI en Guanajuato es que hoy ni siquiera les alcanza para la guerra de tribus que los distinguió, incluso cuando estaban en el proceso de duelo tras una de sus muchas derrotas electorales.

Hace exactamente un par de años por ejemplo, los antigerardistas celebraban la designación del exalcalde de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández como delegado de la Secretaría de Desarrollo Social tras la accidentada salida de su antecesora en el cargo, Claudia Navarrete.

Accidentada porque, en abril de 2017, la priista irapuatense había sido cesada de sus funciones en medio de versiones como la del entonces delegado de la Segob Javier Aguirre Vizzuet quien dijo que se realizaba una auditoría a la gestión de Navarrete.

En un medio se publicó después de su salida que 100 beneficiarios de programas sociales en Irapuato, Abasolo y Pénjamo fueron denunciados ante la PGR por la Sedesol, al no poder comprobar recursos que supuestamente les fueron entregados por montos de 80 mil pesos, y que personal de la delegación los hacía firmar convenios para obligar a reintegrarlos, bajo amenaza de cárcel.

El primero de junio de ese año, el coordinador de delegaciones de oficinas centrales, Jorge Díaz Cuervo decía que no había ninguna imputación en contra de la extitular de Sedesol.

“No existen auditorías que involucren a Navarrete en ningún tipo de irregularidades; no sé de dónde surgieron esas versiones, y lo que yo vengo a sostener es que no existen dudas sobre la gestión (…), ni investigaciones que conozcamos”.

Pero 5 días después, hace exactamente 2 años, el mismo funcionario se injertaba en la Chimoltrufia en la presentación del nuevo delegado de Sedesol, rodeado de priistas y delegados contrarios al grupo de Navarrete comandado por el excandidato a la gubernatura, Gerardo Sánchez.

“Lo que quiero aclarar es que no es mi papel, ni tengo facultades para exonerar a nadie, como tampoco para sentenciar a absolutamente a nadie. Auditorías las tenemos siempre, los tres órdenes estamos sujetos a auditorías, a revisiones de distintas instancias”.

Ahí estaban, las diputadas Erika Arroyo, Yulma Rocha y Azul Etcheverry. El alcalde de Guanajuato, Edgar Castro; el delegado de Sedatu, Javier Contreras; el del FIFONAFE Alejandro Arias; Pedro Chávez, Alicia Muñoz, Felipe González, David Flores, Connie Castañón.

Al final, mucho ruido, la disputa mediática de los grupos y ninguna nuez. El PRI en el país de “no pasa nada”. Por eso están donde están.

LOS EMPRESARIOS VETAN A JUAN CARLOS MUÑOZ PARA LA FERIA

Desde la tercera cuerda, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial José Arturo Sánchez Castellanos se lanza nuevamente junto a sus agremiados del Consejo Coordinador Empresarial de León para lanzar un obús pocas veces utilizado por la cúpula empresarial leonesa: el veto al favorito oficial del gobierno para ocupar la presidencia del Patronato de la Feria.

Ayer, Sánchez Castellanos anunció que están en desacuerdo con la posible postulación del diputado federal con licencia Juan Carlos Muñoz Márquez al consejo (y presidencia) del Patronato de la Feria, cuya renovación está pendiente desde hace varias semanas.

Un veto que tiene muchas aristas y que prende la mecha otra vez en un tema ya muy manoseado en León; el de los consejos ciudadanos.

Lo que aquí se desnuda es que sobre los procesos formales están los usos y costumbres de la política de participación ciudadana en León. Las presidencias de los consejos no se deciden en los propios organismos, en urnas cerradas y consultas internas sino en Palacio Municipal o incluso en Palacio Estatal donde operan los dedos de sus respectivos inquilinos que consensan (o imponen) con las agrupaciones empresariales, los nombramientos.

El argumento de los organismos empresariales es que Muñoz Márquez es un panista con un cargo de representación popular que saltaría de inmediato a uno de representación ciudadana. En otras palabras, que no se han cuidado las formas o se le ha tapado el ojo al macho como ha ocurrido en otros momentos cuando, empresarios que entran a la política partidista se retiran un tiempo antes de asumir cargos de representación ciudadana.

El tema es que lo de Muñoz Márquez ya está a punto de turrón aunque al interior del cabildo azul no todos están muy convencidos. Dicen las malas lenguas por ejemplo que la menos panista de la fracción azul, Ana María Carpio rechaza la postulación del llamado “Castor” y que otros como Salvador Sánchez tienen dudas.

Otro punto candente es que en el proceso para hacer propuestas al consejo del Patronato (y que pasan por el Ayuntamiento), desde los 6 asientos que tiene el Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex, ninguna cámara empresarial iría con Muñoz Márquez.

Y como el resto van por clubes y servicios y propuestas del cabildo, la forma en que llegaría Muñoz Márquez sería con calzador. Lo que se dice es que quieren encartarlo como prospecto panista a la alcaldía en 2021.

En otras palabras, el CCE de León sabe que si la decisión en la cúpula del panismo gobernante está tomada a favor del empresario constructor (que además es mecenas de varios candidatos azules), no habrá poder que pueda oponerse.

Quieren ejercer su derecho al pataleo y tensar la cuerda. Del lado panista dicen que si Jorge Ramírez expresidente de Coparmex llegó a Sapal propuesto por la UTL, porqué Muñoz no puede llegar por cualquier otro organismo. Vaya pachanga de participación ciudadana.