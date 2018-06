Pólvora e infiernitos

MIGUEL MÁRQUEZ O EL MUNDO SE EQUIVOCA

OTRA MÁS. Un poema ayer, el gobernador Miguel Márquez y sus respuestas ante el histórico de homicidios dolosos en Guanajuato en el pasado mes de mayo.

LETANÍA. Que no entiende la razón de la resistencia para convocar a un período extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados para legislar sobre la famosa reforma al artículo 19 que impediría a quien cometa delitos con arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, seguir su proceso en libertad.

LA NOVEDAD. Que la reforma aprobada en Guanajuato hace años para castigar la habitualidad y la reincidencia tampoco ayuda mucho porque se necesita una reforma constitucional para hacerla efectiva. ¿Y entonces? Por qué toda aquella parafernalia política con la suma del Poder Judicial, la sumisión del Legislativo y todos aplaudiendo el inicio de una nueva era.

NO HAY. Que si hubiera un Código Penal Único en Guanajuato sí asumiría la responsabilidad. Ah, vaya ¿Oiga y las estadísticas sobre su aplicación? “Pregúntenle a Carlos”, responde.

COLOFÓN. Para todo mal del gobierno estatal se necesita una reforma porque con lo que hay no se puede. Así, el cierre de Márquez que no está dispuesto a la mínima autocrítica. El mundo se equivoca. Él y su gobierno, no.

LOS PRIISTAS DE IRAPUATO: LA APUESTA POR EL MILAGRO

CON TODO. Con la consigna de que no hay peor lucha que la que no se hace, en Irapuato, los otrora protagonistas de una guerra intestina de antología, ponen la muestra de que sí se puede poner a un lado las diferencias personales en aras de un objetivo superior.

EXCEPCIÓN. Ayer, los candidatos priistas por Irapuato para alcalde, diputaciones locales, federales y al Senado lanzaron un video que confirma que su pacto de no agresión pasa a los hechos.

NOMBRES. Ahí aparecieron Yulma Rocha, Claudia Navarrete, Gerardo Zavala, Sharon Orozco y Arcelia González. Un lance que tiene su valor por diversos motivos.

LA SUMA. El primero de ellos porque hasta antes de esta campaña, Yulma era irreconciliable con Zavala y Navarrete. Pero además porque uno de los estrategas de Rocha Aguilar es Alejandro Arias Ávila, quien en su momento fue enconado adversario de los gerardistas.

INÉDITO. Eso ya tiene un gran significado en un PRI que pocos gestos de esta naturaleza ha tenido en la historia reciente. La guerra interna ha sido detonante y causante de muchas derrotas en el tricolor.

NO HAY OTRO. Que hoy en Irapuato hagan las paces los rivales internos tiene un gran significado porque además es la excepción a las regla de lo que se ve en cualquier otro municipio.

EJEMPLOS. Ni en Celaya, ni en León que concentran varios distritos locales y federales ocurre que las campañas de alcalde y diputados se sincronicen. En el mejor de los casos, hay indiferencia.

CONTEXTO. En Irapuato se hacen esos esfuerzos porque creen que se puede dar el milagro. El candidato panista Ricardo Ortiz no aceptó asistir al debate promovido por el IEEG y a diferencia del aspirante en León, Héctor López que no ve ni oye a sus adversarios, sí se ha subido al ring con los tricolores.

LA HAZAÑA. De cualquier manera la contienda es compleja porque el favorito sigue siendo el PAN. Pero lo que ocurre en la ciudad de las fresas es un buen ejemplo de lo que podría pasar en el tricolor si esas diferencias que se han promovido desde la dirigencia estatal se dejan de lado.

A VER. En Irapuato pueden perder como es pronosticable pero el tricolor va a morir de algo y ofrece resistencia. Da la batalla con dignidad y reta a la costumbre de tirar todo por la borda desde el arranque. Otro gallo le cantaría a este partido si eso fuera la regla y no la excepción.

EL ZAPOTILLO Y LAS LETRAS CHIQUITAS

EN BOGA. Lo dicho, el proyecto del acueducto de El Zapotillo hoy sólo tiene la certeza de que será rescatado antes de que termine el sexenio y que será un proyecto público y ya no privado. Pero la pregunta sigue siendo ¿cuánto costará la indemnización de la empresa Abengoa?

ONE MORE TIME. El gobernador Miguel Márquez sólo recitó el típico argumento de estas circunstancias: más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y tal parece que eso es lo que puede ocurrir un arreglo nada favorable para las finanzas del estado.

RAZONES. Pero ir a tribunales a litigar con Abengoa sólo podría condenar a ese proyecto al archivo muerto y León no está para darse esos lujos. Pero quizá habrá que esperar varias semanas, después de las elecciones para conocer las letras chiquitas del rescate. A rezar.

LA DEL ESTRIBO…

¿Por qué razón el exdiputado local y ahora candidato a legislador, Guillermo Romo, le habría reclamado al candidato a la alcaldía de León, Héctor López Santillana, el lunes antes del debate de aspirantes a la alcaldía? Nadie sabe dar la razón concreta.

Pero sorprende sin ninguna duda. En León, el PAN y el PRD no tienen alianza pero hay un pacto de respeto. María Guadalupe Torres Rea no tocó ni con el pétalo de una crítica en el debate a López Santillana pero tampoco embistió en contra de Sergio Contreras como sí lo hizo el aspirante de MC, Daniel Malacara.

No hay que olvidar que la perredista Torres Rea y Contreras fueron compañeros en la anterior legislatura junto a Romo que ahora es aspirante a diputado local.

CARLOS MEDINA: EL OTRO REBELDE, PERO PREMIADO

Como todo en la vida, hay niveles también entre los rebeldes del PAN en Guanajuato. Hay a quienes casi los orillan a renunciar al partido y a otros que les da pavor que se puedan pasar al grupo de los adversarios.

Entre estos últimos está Carlos Medina Plascencia, a quien los mandones en el PAN no sólo le han perdonado sus patadas al pesebre y sus críticas al status quo azul sino que le siguen dando un rol protagónico en el partido.

Hace exactamente un año, en medio de la polémica por el planteamiento para que empresarios guanajuatenses aportaran recursos para la constitución del Fideicomiso de Seguridad, los empresarios se resistían y encontraban el respaldo en algunos miembros del PAN.

“Al final de cuentas, el estarle planteando con que aportamos pero que la sociedad le aporte, espérame: ya pagamos impuestos, ya pagamos predial ya pagamos aquello, como que aparte quieres que yo le aporte recursos; le puedo aportar ideas, le puedo aportar propuestas, y no sólo esto, sino en Fortaseg y en todo lo que invierten los gobiernos en cuestión de seguridad y yo creo que es ahí donde la sociedad tiene que involucrarse de esa forma, que bueno que exista la disposición de líderes sociales y de las organizaciones que representan y que tengan esa disposición de aportar recursos a esto”.

Las declaraciones eran de Medina Plascencia, muy hábil apara ubicarse en una posición contestataria dentro del PAN sin llegar a la ruptura.

Una posición que le ha granjeado, adeptos y aliados entre los empresarios guanajuatenses, ansiosos de tener un contrapeso en las decisiones del PAN-Gobierno. Carlos Medina ha sabido jugar ese papel con éxito.

Tanto, que pese a posiciones como esa, sigue siendo tomado en cuenta por los poderosos en turno del blanquiazul. Ahí está, hoy como uno de los estelares del grupo compacto de Diego Sinhué Rodríguez Vallejo.

RICARDO SHEFFIELD: EL INCORREGIBLE REBELDE

Lo pudo haber dicho desde una rueda de prensa o una entrevista banquetera pero es Ricardo Sheffield y tenía que hacerlo a su estilo.

El candidato a la gubernatura de Juntos Haremos Historia se apersonó en el Instituto Estatal Electoral, lo flanquearon en el presídium el presidente del Consejo, Mauricio Guzmán Yáñez, y el consejero Santiago López Acosta y ahí soltó su ‘speech’.

“No es necesario firmar un pacto para cumplir la ley”, dijo como argumento central de su rechazo a firmar el pacto de civilidad, propuesto por el IEEG y que ya firmaron varios candidatos.

Y ahí, frente a los consejeros del IEEG, el exalcalde leonés habló de su tesis de la elección de Estado, de las manos metidas del gobernador en el proceso y hasta de la inequidad de la que, a su juicio, es víctima su campaña de cobertura informativa. Todo en uno.

Ninguna sorpresa su postura. Los candidatos de Morena en otros niveles ya habían dicho que no firmarían dichos acuerdos. Pero Sheffield quiere hacerlo patente justo frente al árbitro electoral.

Guzmán Yáñez tuvo que apechugar con el lance de Sheffield. Como es su costumbre, fue anticlimático. No confrontó, ni reclamó pero dejó clara la postura de la autoridad electoral.

Reivindicó su pleito con el gobernador Miguel Márquez que no le ha contestado una sola en lo que va de la campaña. Por la tarde, recibió a Tatiana Clouthier Carrillo, no sólo coordinadora de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, sino uno de los personajes más cercanos al tabasqueño.

Una visita más al terruño de uno de los estelares de Morena que confirma que los morenistas van con toda la carne al asador en Guanajuato. Sus números dicen que ya está Sheffield a 5 puntos de Rodríguez Vallejo.

En los hechos ha quedado clara la apuesta del morenismo por Guanajuato. Lo que no sabemos es si el diagnóstico es certero y las cifras no son demasiado alegres.

La duda es cómo van a aterrizar la estrategia y el efecto López Obrador en esto que siempre había sido territorio comanche para ellos. La mejor cosecha de López Obrador en votos se dio en 2006 con el 15% de la votación de la elección presidencial. Algo así como 300 mil votos.

Quieren ahora por lo menos medio millón que representarían el 20% de la votación total. Soñar no cuesta nada. Eso ya sería un campanazo.