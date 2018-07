Pólvora e infiernitos

LÓPEZ SANTILLANA: NI TANTO QUE QUEME AL SANTO…

TERCERO, PERO… Es cierto que el valor de la votación de Héctor López Santillana, quien es el tercer candidato panista a alcalde de León más votado y que supera los 300 mil votos, no tiene el mismo valor que la lograda en su momento por Vicente Guerrero (qepd) en 2006 o Luis Ernesto Ayala en 2000.

PÓDIUM. López Santillana, con sus 327 mil 430 votos, sólo es superado por Ayala quien logró 333 mil el mismo año que Vicente Fox Quesada ganó la Presidencia de la República y por Guerrero quien consiguió 329 mil cuando Felipe Calderón consiguió la victoria para Los Pinos por unas cuantas décimas frente al hoy ganador de la elección Andrés Manuel López Obrador.

OBJECIONES. La gran diferencia es que Luis Ernesto obtuvo el 69.8% de la votación, es decir 7 de cada 10 votos mientras que Guerrero alcanzó 62.88 puntos porcentuales. Héctor López obtuvo el 55%, es decir, poco más de la mitad de los votos.

Es sintomático que las mejores votaciones del PAN en León que representa la cuarta parte del padrón electoral en el estado se consiguen cuando hay elecciones concurrentes, salvo en 2012 cuando Miguel Salim perdió la Presidencia municipal.

SERENOS. López Santillana gana en una contienda en la que el candidato presidencial no sólo muerde el polvo sino que consigue la votación más baja. Pero los panistas no pueden ponerse eufóricos. Tendrán que moderar sus ánimos.

CONTEXTO. Aquí hay dos factores a revisar. Que sorprende la votación por López Santillana cuando hace un año los jerarcas panistas estaban resueltos a no apoyarlo y Diego Sinhué Rodríguez, próximo gobernador jugaba con la idea de impulsar a la próxima diputada local Alejandra Gutiérrez.

EL LADO OSCURO… Que la sorpresa es mayor cuando León ha padecido embates en materia de seguridad mucho más severos que hace tres años. Que López Santillana tenía a la mitad de su mandato una mala calificación a su administración y que tanto Márquez como Rodríguez Vallejo no tomaban en serio las peticiones de apoyo para López Santillana.

PECULIARIDADES. Pero los propios jerarcas blanquiazules comenzaron a cambiar su impresión cuando revisaron que pese a la molestia de los ciudadanos por la inseguridad galopante, la marca PAN resistía la irregular administración de un alcalde que en campaña hace tres años, prometió defender la seguridad de los ciudadanos como a su propia familia.

VAYA, VAYA. Es por ello que hoy suena pretencioso que el alcalde que ayer recibió su constancia de mayoría, diga que él le abona a la marca. Los números le dan para inflar el ego.

RIVALES DÉBILES. Pero sí llama la atención que el edil leonés no haya tenido voto de castigo por el desgaste de tres años de gobierno. Es impresionante la fidelidad de los leoneses a la marca PAN. En esto abona mucho la oposición pulverizada. PRI y Verde separados, un tricolor disminuido y un Verde empleado a fondo con un Morena emergente pero sin candidato ni fuerza suficientes para ganar, fueron los mejores aliados de Acción Nacional.

EN PLATA. La lectura de López Santillana no puede ni debe ser la autocomplacencia. No fue ratificado por su gran desempeño y eso los jerarcas panistas lo saben. Los números pueden marear el ego pero tendrá que aplacarse. La falta de competencia para el PAN puede provocar incompetencia.

GERARDO SÁNCHEZ: LA CATARSIS Y AUTOEXONERACIÓN

UNA MÁS. No esperó mucho Gerardo Sánchez García, excandidato del PRI a la gubernatura, para plantarle cara a sus detractores y críticos que lo señalan como el responsable mayor de la debacle electoral priista.

EN CASA. Ayer reunió a candidatos perdedores, que fueron la mayoría y la minoría, que pueden presumir victorias. Y aunque parezca increíble, Sánchez García presumió el vaso medio lleno.

LOS GALLONES. Que no lo pueden comparar con los resultados de entidades que eran (son) gobernadas por el PRI y que fueron apabullados en las urnas pese a contar con el poder político y recursos económicos sin límite.

DETRACTORES. A la excandidata al Senado, Azul Etcheverry, le mandó un recado peculiar. Que no puede presumir más votos que él porque los de la priista leonesa son de una dupla formada junto a Gerardo Zavala.

CLARITO. En suma, al reunirse con los candidatos que compitieron en el pasado proceso electoral, queda claro que quiere reagruparse para mantener el control de la franquicia.

¿QUIÉN SE ANIMA? El gran problema del PRI no es Gerardo Sánchez sino quién le va a competir palmo a palmo al salvaterrense que no ganó, ya no digamos su propio municipio, sino la casilla en la que votó.

SEÑALES. ¿Quién o quiénes le van a plantar cara con posibilidades de éxito en un escenario en el que el abandono del CEN operará a favor de los gerardistas? Mire que defenderse del desastre electoral como lo hizo ayer Sánchez García sí requiere más que valor, una dosis de cinismo.

LA DEL ESTRIBO…

Lo sabían en el Partido Verde. Hasta el conteo del 90% de las casillas en León se mantuvieron mil votos arriba del PRI en la elección municipal. Llegaron al distrito VI donde está la parte rural y se materializó la voltereta. Los 60 y tantos mil votos de Sergio Contreras sólo le servirán para un regidor. El PRI logra rescatar dos.

BÁRBARA BOTELLO: SEIS AÑOS DESPUÉS, LA OBSESIÓN SE MANTIENE

Hace seis años, Bárbara Botello hacía historia y era nota principal en los medios locales y foco de atención para los medios nacionales. Y cómo no. Había sido capaz de lograr lo que parecía imposible: ganar la Presidencia municipal de León tras ocho trienios consecutivos de gobiernos panistas.

Lágrimas de emoción, euforia sin límites, grandes expectativas en una coalición con el Verde que enfrentó la incredulidad de los propios priistas que no creyeron que la tenaz abogada fuera a lograr su objetivo en la segunda intentona.

Un triunfo contundente que acompañó al regresó del PRI a Los Pinos y la elección más competida de los últimos sexenios en Guanajuato, pues si bien el PAN mantuvo el dominio en la gubernatura, lo hizo con la diferencia más estrecha frente al PRI.

Botello se convirtió en un fenómeno electoral y en el personaje más votado del PRI en la historia de León.

Los datos oficiales del Instituto Estatal Electoral de Guanajuato determinaron la cifra definitiva de 303 mil 048 votos para la abanderada de la coalición PRI– PVEM, 50 mil más que los de Miguel Salim, quien paradójicamente también fue el candidato panista a alcalde con más votos en toda la historia pero eso no fue obstáculo para evitar la derrota.

Cuántas cosas han pasado de aquella jornada gloriosa de los 303 mil votos a la oscura tarde del 1º de julio de este 2018 cuando el candidato del PRI sólo consiguió poco más de 60 mil votos y apenas pudo jactarse de ganarle a su otrora socio del Partido Verde, un segundo regidor.

¿Qué tuvo que pasar para que el PRI se desplomara y perdiera casi cinco veces su votación? Bárbara Botello, después de casi tres años de dejar el poder sigue siendo la obsesión de los fiscalizadores del PAN que miran las encuestas contra Bárbara Botello e inflan al máximo los procesos en su contra.

Está a menos de 60 días de terminar su período como legisladora y un proceso de desafuero que no se va a desahogar. El fuero termina el 31 de agosto pero el PAN no la suelta.

UN MES PARA DESALOJAR EL ESTADIO LEÓN…

Los amantes de las teorías del complot dicen que todos los astros están alineados para creer que todo lo que viene sucediendo con el estadio perdido y el que se quiere construir es parte de una estrategia del PAN-Gobierno para balancear las desdichas y las alegrías que provoca la ‘futpolítica’.

Ayer, el Municipio dio a conocer la sentencia del juez que ordena la entrega del inmueble a la dupla formada por Roberto Zermeño y Humberto González y fija un plazo de 30 días.

Que esto se dé a conocer cuatro días después de las elecciones y que el anuncio del proyecto de la construcción del estadio nuevo se haya dado casi al cierre de las campañas es motivo de suspicacia para los malpensados.

Pareciera que lo primero que se asegura primero amortiguar el golpe con el sueño del nuevo inmueble previo a la noticia formal de la entrega del inmueble al malquerido Roberto Zermeño para que el efecto de esta noticia sea menor, unos días después de los comicios.

De esas interpretaciones nunca nos podremos librar. Lo realmente importante de esta coyuntura es que tal parece que la autoridad municipal no podrá librarse de cumplir la orden del juez de entregar el estadio en menos de un mes.

Resulta que hay una cláusula en el convenio de arrendamiento del estadio que se firmó entre el gobierno municipal y Grupo Pachuca en tiempos de Ricardo Sheffield mediante la cual se obliga a quien corresponda a cumplir con la orden judicial de entrega del inmueble de inmediato.

Es decir, que no queda espacio para que la autoridad pueda hacer uso de alguna estrategia jurídica para prolongar la entrega del estadio a sus nuevos dueños.

Esto estaría echando por tierra la hipótesis de quienes creían que de la propiedad que ya tiene la dupla Zermeño-González a la posesión podrían pasar varios meses con argucias jurídicas.

Eso lo saben a la perfección los dueños del inmueble que ya lanzaron el mensaje de que no serán obstáculo para que el equipo León juegue sus partidos como local.

Pero es obvio que ahora serán ellos quienes tendrán la sartén por el mango para poner las condiciones en este tema en el que siempre habían estado, jurídicamente contra las cuerdas.

Ese es el efecto central de esta resolución. Quienes fueron colocados como villanos de la película por la autoridad, hoy tienen el balón en su cancha.