Pólvora e infiernitos

LEÓN: LA PENDIENTE REGULACIÓN DE LA SEGURIDAD PRIVADA

INSUFICIENCIAS. La evaluación de los compromisos que asumieron los Municipios en materia de seguridad, arroja algunos datos interesantes y reveladores.

VOLANDO BAJO. Por ejemplo, que León es uno de los peores es en el programa de autorización y regulación de empresas de seguridad privada pues solo tiene un 32% de cumplimiento y apenas supera a San Miguel de Allende, Silao, Celaya, Apaseo el Alto y Ocampo.

LÍDERES. En este rubro, el primer lugar lo ocupan Acámbaro, Atarjea, Coroneo, Dolores Hidalgo, Huanímaro, Pueblo Nuevo, Purísima, San José Iturbide, Juventino Rosas, Tarandacuao, Tierra Blanca, Xichú y Yuriria, todos con el 100% de cumplimiento.

PRECISIONES. Algunos son municipios de mediano tamaño en el estado pero la mayoría son ciudades pequeñas que cumplen más porque tienen pocas empresas de seguridad privada que regular lo que facilita el cumplimiento del objetivo mientras que León concentra el 75% de las que operan en el estado, 228 al cierre de este año lo que eleva el grado de dificultad pero que no debe ser pretexto para justificar el rezago.

EL FONDO. El pobre cumplimiento de este aspecto que tiene León no es un tema anecdótico porque desnuda parte de la problemática que se conecta a las muchas caras que tiene la delincuencia en esta ciudad.

REFERENCIAS. En León, en varios momentos se ha generado la presunción de que asaltos que ocurren en fraccionamientos que tienen control de acceso con empresas de seguridad privada se podrían dar en colusión de los malosos y los elementos de seguridad de esas empresas.

CUENTAS PENDIENTES. Y en este tema, está claro que durante los últimos trienios, el gobierno leonés no ha puesto la atención necesaria para la regulación de las empresas. Una prueba de ello es que si bien hay una dirección en lo particular que atiende la operación de estas empresas, la han traído “danzando” entre una dependencia y otra en una evidencia de que no le encuentran su lugar.

LA OTRA PARTE. Pero hay otra parte de la historia o como dice el clásico, en el gobierno de León tienen “otros datos”.

EL REVIRE. Los números crudos dicen que este gobierno está en el lugar 41 en la regulación de las empresas pero desde el gobierno leonés la explicación es que una parte del retraso se debe al atorón que propicia la tramitología del gobierno del estado a quien le corresponde dar el último visto bueno a la autorización de funcionamiento de este tipo de empresas.

FALTA DE SINTONÍA. Y resulta que según sus datos, hay 100 permisos que el gobierno estatal no ha liberado y en los que el gobierno municipal ya tiene todo en regla. En otras palabras, que en manos del propio gobierno estatal está una parte de la pobre calificación que tiene León. ¿A quién le asiste la razón?

LA DEL ESTRIBO…

El consejero del Instituto Estatal Electoral Santiago López Acosta presentó en la última sesión del pleno del IEEG de 2019 una propuesta para crear la figura de diputados migrantes en Guanajuato, en atención al gran número de paisanos que viven y trabajan en Estados Unidos y otras partes del mundo.

El presidente del instituto Mauricio Guzmán Yáñez fue diplomático en su postura ante tal propuesta.

Dijo coincidir con la postura personal de López Acosta aunque recordó que el IEEG no tiene facultad de iniciativa. También dijo que el momento es pertinente para sacar adelante esta propuesta que requeriría una reforma en el Congreso local.

La propuesta es provocadora porque señala que estos diputados deberían ser electos por los propios migrantes y aquí, Mauricio Guzmán dijo que debe revisarse cómo es que podrían ser electos por migrantes que vivan en el extranjero, si la ley prohíbe que no se puede hacer campaña en el extranjero ni recibir financiamiento externo, tendrían que ajustarse las normas.

Una propuesta que ya en su momento esbozó, el autodenominado “gobernador migrante”, Miguel Márquez.

LEÓN: EL DÍA QUE LOS RUMORES

DE LAS REDES DERROTARON A LA REALIDAD

Los últimos 2 arranques de año han tenido su dosis de histeria colectiva. Hace un año con la escasez de combustible que golpeó particularmente a Guanajuato.

Hace un par de años, de forma inédita y sorpresiva, los rumores en las redes sociales derrotaban a la realidad. La zozobra y el pánico generados a partir de los rumores irresponsables y sin sustento en las redes sociales lograron un triunfo en toda la línea.

Al mediodía de ese 5 de enero de 2017, varios puntos de la ciudad, en las inmediaciones del Descargue Estrella y el mercado Comonfort, en la zona Piel, en algunos centros comerciales y puntos específicos, reinó el caos, la tensión pero sobre todo la desinformación.

En unas cuantas horas, se multiplicó el cierre de comercios en varios puntos de la ciudad. No fue el “de boca en boca” lo que disparó el pánico sino una extraña paranoia en redes sociales.

Los “posts” en Facebook, los mensajes en Twitter pero quizás en mayor medida, los comentarios en los grupos de Whats App generaron una reacción en cadena nunca antes vista en esta ciudad. Un par de manifestaciones se habían anunciado en la ciudad en contra del alza al transporte pero ninguna de ellas se tornó violenta.

Los hechos ocurridos un día antes en la ciudad y en otros puntos del país parecieron disparar los temores pero sobre todo, le dieron credibilidad a lo que ocurría. Y sí, en efecto, hubo quienes aprovecharon el momento para cometer vandalismo pero fueron los menos.

Ya entrada la tarde, zonas de la ciudad que habitualmente muestran gran actividad, mostraron un aspecto semifantasmal y una quietud insólita. Tuvieron que aparecer los mensajes tranquilizadores de parte de la autoridad.

Un lamentable debut triunfal de las “Fake news” Lo cierto es que este jueves en León, pasará a la historia como el día en el que la realidad virtual, la de las redes, la de los profesionales del rumor y de la paranoia, triunfaron y evidenciaron lo vulnerable que puede ser una sociedad ante los chismes en las redes sociales.

ERNESTO PRIETO CONTRAATACA: “EL PRESIDENTE SOY YO”

Los morenistas en Guanajuato cerraron el 2019 bajo el signo del conflicto y arrancan el 2020 bajo el mismo tenor.

Ernesto Prieto se dice presidente del partido en Guanajuato y Alma Alcaraz dice ser la presidenta del “Auténtico Comité Estatal” de Morena y califica de apócrifo el que conforma el legislador.

Ayer, en hoja membretada con el logotipo del partido, el grupo afín al diputado Ernesto Prieto Gallardo, emitió un comunicado en el que certifica el retorno de Prieto a la dirigencia estatal y desde luego, en su calidad de presidente.

Para ello, el vocero del partido, Cuauhtémoc Becerra firmó el boletín de prensa en el que esencialmente, notifica que el pasado 23 de diciembre sesionó el comité estatal que simplemente materializó la interpretación que la resolución de la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ofreció a una impugnación del propio Prieto.

“Dentro de la resolución y de la cual se tuvo conocimiento inmediato una vez emitida, los Magistrados de la Sala Regional Monterrey del TEPJF en su página 14 determinan lo siguiente:

‘… sin embargo, esta Sala Regional considera que, atento a las particularidades del caso, en principio, correspondería al comité estatal como órgano que otorgó la licencia solicitada por el actor (Ernesto Prieto), definir si procede o no, dejarla sin efectos y de estimarlo conveniente, proponer su reincorporación al cargo’”, dice textualmente el comunicado firmado solo por Becerra.

El diputado local había solicitado licencia en septiembre de 2018 a su cargo de presidente del partido para cumplir con los estatutos de Morena que prohíben tener un cargo de elección popular y otro partidista al mismo tiempo.

En los últimos meses, el agudizamiento del pleito entre él y Alma Alcaraz además de su relevo en la coordinación de la bancada en el Congreso local, lo alentaron a buscar el regreso a la dirigencia estatal.

Para ello usó como argumento, como se lo comenté aquí, el caso del secretario de Diversidad Sexual del propio comité estatal, Jorge Zamora quien es a la vez regidor en el Municipio de Salvatierra.

Alcaraz Hernández había lanzado el último misil a finales de diciembre cuando emitió un comunicado, también con el logotipo morenista en el que desacreditó las acciones del grupo de Prieto que entre noviembre y diciembre convocó a la renovación de Consejo y designó a los titulares de 3 carteras pendientes en el comité ejecutivo estatal.

Estas 3 carteras que son las de Asuntos Indígenas y Campesinos, Producción y Trabajo, y Mujeres, vacantes por Fallecimiento, Inhabilitación y Renuncia Respectivamente, son claves porque le dan mayoría al diputado local, facilitan su regreso al comité estatal y por consiguiente su calidad de presidente del partido lo cual ocurrió el 23 de diciembre.

En el comunicado de Alma Alcaraz a finales se califica de ilegales estas acciones y anuncia que en enero se pedirá al CEN de Morena designe sustitutos temporales de las 3 carteras pendientes pues el comité estatal de Prieto a quien no menciona por su nombre, es apócrifo.

Horas después del comunicado de Becerra, ayer por la tarde, Alcaraz envió su propio comunicado que aparece con los nombres (que no las firmas) de ella y Rafaela Fuentes, Amaranta Sotelo y Paola Quevedo.

“No se le puede dar validez ni reconocer de ninguna forma a quien se autoproclame dirigente de nuestro partido ni quien sea designado de forma ilegal pues interpretar lo contrario se equipararía a llegar al absurdo de darle validez y reconocimiento a la designación que pudiera hacer el Congreso del Estado de Zacatecas a un nuevo presidente de la República”, dice en su parte medular.

Alcaraz acompaña su comunicado con una copia del nombramiento que le dio Yeidckol Polevnsky el primero de octubre de 2018 como presidenta tras la renuncia de Prieto.

La lucha entre ambos por el control de la dirigencia estatal sigue vigente y se dirimirá en los tribunales electorales y en el propio partido. Dos grupos que emiten comunicados, 2 personajes que se ostentan como dirigentes y que se acusan mutuamente de usurpar cargos, indebidamente. Que bonita familia.

Comentarios

Comentarios