Pólvora e infiernitos

PROPUESTAS DIEGUISTAS: ¿UNA BANCADA RESPONDONA?

SUTILEZAS. Todavía no están claros los alcances de la legislatura que está por terminar en el paquete de pendientes que le puso sobre la mesa el gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez Vallejo que ya asume algunas decisiones, aunque el desgaste, las aporreadas y los jitomatazos siguen siendo para el que se va, Miguel Márquez.

MÁS. Por lo pronto, son tres y no dos las secretarías que aprobará la legislatura de mayoría en su sesión del próximo 18 de septiembre, una semana antes de que entreguen la estafeta a la siguiente legislatura.

RECUENTO. Además de la de Atención al Migrante y de Gestión Ambiental y Desarrollo Territorial, también está en el horizonte la de Infraestructura que sustituirá a la de Obra Pública.

EN CORTITO. De eso habló el gobernador electo en su reunión con la bancada azul el pasado viernes. De las secretarías no hay bronca. Eso es de trámite.

EL NUDO. El problema viene con la apuesta de Rodríguez Vallejo para una reforma que le otorgue más poderes a la Secretaría de Transparencia empezando por el nombre. Eso tendría que darse con más calmita.

INCONVENIENTE. En la banca panista hay quienes piensan, como su coordinador Juan José Álvarez Brunel, que ya hay suficientes instancias de fiscalización y sanción fuera del Ejecutivo y que no hacen falta más.

CONTRARRELOJ. Con todo y que es una iniciativa que lleva prioridad del gobernador electo, habrá que ver si existe la disposición de los legisladores para tenerla lista en apenas un mes. Habrá que ver.

MESA DE PAZ: LA GRAN INNOVACIÓN O PAN CON LO MISMO

EL REPORTE. Por cierto, la primera reunión preparatoria para la Mesa de Paz, versión Guanajuato, fue una muestra del tono de tanteo que va a distinguir en los primeros encuentros entre la nueva Federación y el gobierno panista en turno.

LA LISTA. El futuro gobierno morenista tuvo varios representantes encabezados por el delegado Mauricio Hernández Núñez, la senadora electa Martha Lucía Micher, la que no tarda en serlo, Antares Vázquez. Estuvo el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, la presidenta de la Mesa de Seguridad Rocío Naveja, el presidente del Observatorio Ciudadano, Luis Alberto Ramos y el rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino.

ESCENARIO B. Uno de los riesgos que advierten en los gobiernos locales es que se convierta en un foro donde el estado, gobernado mayoritariamente por el PAN, se convierta en una piñata y esté permanentemente sentado en el banquillo de los acusados.

AUTOMÁTICO. Por lógica, cuando se aborden temas polémicos que tengan que ver con seguridad, las autoridades locales quedarán contra la pared en los diagnósticos, los estudios y las cifras.

UNA DUDA. Y si a nivel local hay mesas de coordinación con el grupo Guanajuato que promueve el Estado, habrá que checar cuál es la diferencia sustancial con lo que se haga en esa otra mesa promovida por la Federación.

MARCA DE LA CASA. Lo de menos sería que se tratara de la reproducción de mesas similares con la única diferencia del promotor: una por los azules, otra por los del gobierno morenista. Probablemente porque el primer reto de pacificación es poner en sintonía a los gobiernos estatal y municipal que hoy, por puro instinto, se ven con recelo y desconfianza.

LA DEL ESTRIBO…

De las pocas cosas que en lo que resta de su mandato pueden significar la oportunidad del lucimiento para el gobernador Miguel Márquez, está el tema de la ‘futpolítica’.

Anteayer, el gobierno estatal envió un boletín de prensa de una reunión del jefe del Ejecutivo, Miguel Márquez, con el dueño de Grupo Pachuca que en su parte medular decía que ‘ya mero’ se decide cual es el diseño arquitectónico que gana el concurso de la cara del nuevo estadio en León.

Una muestra más de que al gobierno de Márquez y al Grupo Pachuca no les importan las versiones de que es ‘inminente’ la entrega del estadio a sus nuevos dueños, Roberto Zermeño y Humberto González.

Ya Márquez dijo que él va a cumplir su “compromiso” de no entregar el inmueble que perdieron en los tribunales. Al final, hay manera de dorar la píldora de aquí al cierre del sexenio con la expectativa del estadio nuevo.

AURELIO MARTÍNEZ: GENIO Y FIGURA…

Hay personajes que son la estridencia personificada y se convierten en permanentes aves de tempestades. Uno de ellos: Aurelio Martínez Velázquez, quien desde que fue líder empresarial hasta ahora que en política ya transitó en dos partidos políticos, ha sido un auténtico púgil en el terreno verbal.

Hace exactamente cuatro años explotaba el último round, por lo menos en la red social Twitter, luego de que tras una sesión del Comité de Adquisiciones, Martínez Velázquez aseguraba que había corrupción en las condiciones establecidas por la Tesorería para adquirir 400 equipos GPS para patrullas.

El gobierno de Bárbara Botello se había convertido en un campo de batalla para propios y extraños.

Y en el festival de disputas en que se convirtió el trienio de la alcaldesa Bárbara Botello en León, una pelea destacó por encima de muchas otras por que tuvo varios rounds a lo largo de la administración: la que protagonizaron el regidor del PRI, Aurelio Martínez Velázquez, y el tesorero Roberto Pesquera.

“Sé que hay ausencia de notas en estos días, pero ¿de verdad vamos a hablar de lo que dice Aurelio?”, tuiteó el tesorero en respuesta a la difusión de la nota en un portal de noticias.

“¿O hablamos de lo que se roba la Tesorería? ¿Qué eso no es importante?”, repuso de inmediato Aurelio. Ya después vino el toma y daca entre ambos con señalamientos duros, algunos de ellos que rayaron en el terreno de lo personal.

Desde que apareció como líder de Coparmex en 2008, el ‘Chachis’ Martínez Velázquez mostró de qué lado masca la iguana. Su talante incendiario ante los micrófonos quedó patente desde que encabezó ese sindicato patronal en el arranque del sexenio de Oliva.

Cuando fue candidato a diputado, su personalidad frontal mostrada ante su adversaria Lucy Gallegos fue clara. Después como dirigente del PRI e integrante de la planilla barbarista se dio su primer agarrón con Ricardo Sheffiel.

Ya en el gobierno de Botello, se enfrentó no sólo a Roberto Pesquera sino a la propia alcaldesa. Fue crítico implacable del empresario Germán Martínez. Le tundió con alma, vida y corazón a Gerardo Mosqueda y a Juan Manuel Oliva.

Renunció al PRI y en Morena todo iba de maravilla hasta que apareció en el escenario Ricardo Sheffield que se convertiría en candidato a la gubernatura y propició el distanciamiento del empresario.

El próximo round será entre ambos, ahí, en el marco de la cuarta transformación.

DIEGO SINHUÉ: LAS AMENAZAS DE LA TRANSICIÓN

Vaya paradojas. Pese a su contundente victoria en las urnas el pasado primero de julio, el gobernador electo Diego Sinhué Rodríguez Vallejo podría enfrentar en los próximos meses varias amenazas en una transición compleja por el entorno que se presenta.

Rodríguez Vallejo va tomando los hilos del poder. Ya definió el primer paquete de nombramientos de su gabinete y se apresta para el segundo que se concretará la siguiente semana.

Pero los signos preocupantes ya se empiezan a gestar. Algunos vienen de afuera del PAN y otros de adentro.

El PAN sigue siendo una fuerza hegemónica en Guanajuato pero hay dos factores que este arranque de sexenio lo pondrán en una situación radicalmente opuesta a la de hace seis años: la inseguridad que ha golpeado con todo a Guanajuato y la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder.

Habrá que agregar un tercer factor que le pegará a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo en su línea de flotación, según la decisión que tome: el tipo de deslinde y distancia que marque frente a su antecesor Miguel Márquez Márquez.

Y el punto es claro. Frente a la posibilidad (latente mientras no decida lo contrario) de que no haya cambios en los titulares del gabinete de seguridad, esa variable estará operando en su contra. Puede mover a todo el gabinete. Reinventar la Secretaría de Transparencia, cambiarle el nombre, crear tres nuevas secretarías, cambiar el estilo y la estrategia de comunicación pero si en seguridad no hay cambios, la primera batalla de la percepción de la autonomía y sello propio de un gobernante la habrá perdido.

Ya será cuestión de tiempo, trabajo y resultados para que el gobernador electo justifique esas eventuales ratificaciones.

Y en el tema de seguridad, habrá que ver el talante con el que llega el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si de algo se quejó Márquez fue del abandono al que fue sometido por la federación. Pocos miembros de la jendarmería, esporádica la presencia de policías federales, ocultamiento absoluto de los delegados en turno de la PGR.

Las primeras señales que ha recibido Rodríguez Vallejo del nuevo inquilino de Los Pinos no son precisamente de cortesía. No ha podido establecer contacto directo con él. Queda ver el tono de la relación con la Federación. El primer encuentro con el super delegado Mauricio Hernández Núñez no da muchas luces. Hay macroproyectos sumidos en la incertidumbre y un gobernador en funciones al que le apedrean el rancho y para quien de pronto, suplicia el cierre del sexenio.

En suma: dos gobernantes electos, uno presidente y otro gobernador que pretenden ser disruptivos en decisiones, modos o estilos y que pueden repelerse. La hoguera de vanidades ya comienza a arder.