Pólvora e infiernitos

ESTADIO LEÓN: EL ESQUINAZO DE GRUPO PACHUCA A LA AUTORIDAD

DESDEÑADO. Antes de la entrega muy peculiar que hizo el gobierno municipal del Estadio León a sus nuevos dueños, Roberto Zermeño y Héctor González, el gobierno municipal intentó un último recurso para ganar tiempo y retrasar la entrega del inmueble pero Grupo Pachuca les dio el esquinazo.

DISYUNTIVA. Recuerda usted que en el gobierno municipal se manejaba previo al día fatal que una cosa era la propiedad del estadio que ya tenían Zermeño y González y la otra, la posesión que hoy está en manos de Grupo Pachuca.

APUESTA. Y justo, el gobierno municipal buscó que el corporativo hidalguense de futbol como tercero afectado de la resolución aplicara un recurso jurídico que impugnara la entrega del inmueble en su calidad de inquilino del Estadio.

NO Y NO. Si Grupo Pachuca impugnaba, era probable que el juez concediera un período adicional pero, para sorpresa del gobierno de López Santillana la directiva que maneja el club León se resistió con el argumento de que ellos no tenían vela en el entierro.

¿SERÁ? Al final, sin el reclamo jurídico del inquilino, se tuvo que consumar la entrega del Estadio a sus nuevos dueños. La especulación en algunos pasillos del gobierno municipal es que la negativa de Grupo Pachuca es que, por fuera ya tiene algún tipo de arreglo con Zermeño.

A OTRA COSA. El punto es que la entrega del estadio a sus dueños cambia la escenografía de manera radical. Porque hoy, la autoridad municipal, aunque no lo quiera, está contra la pared y a merced de 2 particulares que solo querrán jugar para sus intereses.

TOMA Y DACA. El problema es que el Municipio todavía puede perder más en este nuevo entorno. Porque de aquí en adelante, Grupo Pachuca ya tendrá que pagarle la renta Zermeño. Pero eso no significa que renuncien a su derecho de pedir apoyo al Municipio que literalmente les devuelve el pago de impuestos.

VA DE NUEZ. En otras palabras, por un lado la autoridad es bateada por Grupo Pachuca cuando le piden una alianza frente a los nuevos dueños y a las primeras de cambio, van a tocar la puerta y a estirar la mano para pedir apoyo. Y la autoridad que en aras del apoyo al deporte y a la típica demagogia futbolera, seguirá apoquinando para que haya futbol profesional en esta plaza.

LEY DE DESAPARICIÓN FORZADA: ¿Y DÓNDE ESTÁ LA FISCALÍA?

QUE SIEMPRE NO. Tercera mesa de trabajo para revisar la Ley de Desaparición Forzada en Guanajuato, marcada para recibir a personal de la Fiscalía que ofrecería datos sobre desaparecidos y acciones en la materia en el estado que al final no se concreta.

VAYA. La Fiscalía General se disculpó con los integrantes de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales “porque los responsables de la información tenían audiencias”.

REALIDAD. Lo cierto es que van 3 mesas de trabajo y en ninguna de ellas ha aparecido la Fiscal Especializada en Desapariciones Yolanda Ramírez Domínguez. No fue ayer ni a las 2 anteriores. Su ausencia en particular ayer parece denotar una falta de interés de la Fiscalía en el tema.

RÉPLICA. Diputados panistas y el propio gobierno han dicho que el hecho de que no se haya tropicalizado en Guanajuato la Ley de Desaparición Forzada y que el estado sea uno de los pocos que no tienen esa legislación no significa que no se haga nada en la materia. Aún más, arguyen que la ley en Guanajuato y lo que se ha hecho tiene más avances que en otras entidades.

ESPÉRAME TANTITO. El problema es que tendrá que ser un acto de fe creer esa tesis porque, como suele suceder en otros flancos, la Fiscalía parece regatear la información ya no digamos a la opinión pública sino a los propios diputados.

A VER A QUÉ HORA. A menos que, realmente una serie de circunstancias desafortunadas hayan impedido la presencia en las 3 mesas de trabajo a la que sabe del tema. Al que le interesa, le interesa.

LA DEL ESTRIBO….

Como suele suceder, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo toma la iniciativa y pone contra la pared y prácticamente sin posibilidad de negarse a los poderes legislativo y judicial con su propuesta de no incremento de sueldo (ni siquiera el porcentaje inflacionario) a quienes estén del nivel 12 hacia arriba.

Ni tardo ni perezoso para que no quede duda de qué lado masca la iguana, el presidente de la Junta de Gobierno Jesús Oviedo Herrera dijo que sí a la invitación dieguista. Donde manda capitán…

A UN SEXENIO DEL FRACASO DEL COMITÉ ANTICORRUPCIÓN DEL BARBARISMO

“Sí quiero ser cien por ciento sincera, yo he declarado incluso que en lo personal hay un poquito de frustración porque no se han dado los avances o los alcances que nosotros quisiéramos”.

Fueron las palabras pronunciadas hace exactamente 6 años por María Esther Santos de Anda quien fungía como la presidenta del Comité Ciudadano Anticorrupción en el gobierno de Bárbara Botello.

La contadora pública argumentaba que cuando les llegaba una denuncia ciudadana y solicitaban datos a las dependencias, en el mejor de los casos, les llegaban tarde.

“Vemos que las cosas caminan muy lento, a lo mejor nosotros como ciudadanos como iniciativa privada estamos acostumbrado a que las cosas se hagan rápido, pero no ocurren las cosas con la rapidez que quisiéramos” declaraba.

Ella junto a Salvador Gama y Antonio Morfín integraron ese grupo que estaba destinado a ser una alternativa al trabajo de la Contraloría Municipal en la recepción de denuncias ciudadanas.

De hecho ese fue el punto que originó su fracaso que resultó irrelevante en lo presupuestal porque no tenía financiamiento público pero sí provocó celos de parte del entonces Contralor Municipal, Alberto Padilla.

El actual secretario particular del secretario de Gobierno Luis Ernesto Ayala Torres por acción u omisión contribuyó a que ese comité ciudadano no tuviera mayor trascendencia.

Tiempo después vendría el polémico viaje de Bárbara Botello a Las Vegas. Lo hizo acompañada de Santos de Anda quien enfrentó los cuestionamientos de la prensa a su regreso. Dijo que nada tenía de vergonzoso porque ella había pagado sus viáticos aunque desde el punto de vista de imagen, representó el tiro de gracia para un comité que nunca tuvo dientes y que solo sirvió como un intento fallido para opacar a la Contraloría Municipal en manos de un panista.

TRIVIALIDADES DE LA 4T: EL COMPLOT DE LOS BOTS

Absurda, la acusación del gobierno federal contra varios personajes, entre ellos el coordinador parlamentario panista Juan Carlos Romero Hicks y el hijo del expresidente Felipe Calderón de que promueven ejércitos de bots y cuentas falsas en Twitter para atacar a periodistas y al régimen actual deja claras varias cosas.

Absurda, porque es risible que con los problemas severos que enfrenta el país, se destine un espacio para la conferencia mañanera para exhibir presuntos complots que solo desvían la atención de lo verdaderamente importante.

Pero el lance confirma la fijación del lopezobradorismo hacia la figura de Felipe Calderón por demás inexplicable. Este gobierno se ha dado a la tarea de fabricar y darle una importancia desmesurada a un adversario que, si fuese ignorado, pocos se ocuparían de él.

Y más cuando ni siquiera está claro si Margarita Zavala, su esposa. obtendrá el registro del partido México Libre.

La segunda, que resulta poco creíble que un político como Juan Carlos Romero Hicks sea capaz de urdir semejante complot cuando apenas si puede mantener el control de la bancada panista en San Lázaro y no se ha revelado antes con esas dotes.

Suponiendo sin conceder que fuesen correctas las hipótesis del gobierno federal es un exceso hablar de un presunto complot armado por algunos adversarios cuando hoy sabemos que las redes sociales son un campo de batalla en donde la máxima es que quien se lleva se aguanta.

A menos que sea una maniobra distractora de los temas coyunturales de verdadera importancia, es inconcebible que un gobierno se diga víctima de una guerra en Twitter cuando en la misma red social, los afines al presidente López Obrador suelen armar campañas para defender al mandatario o fustigar a sus adversarios un día sí y otro también.

Lo más increíble es que habiendo sido López Obrador desde la oposición, un adversario reconocido por priistas y panistas, denostado, objeto de campañas de desprestigio y colocado por sus críticos en el papel de mártir, hoy, la administración que encabeza quiera endilgarle la etiqueta casi casi de “peligro para México” a personajes que por su activismo o su presencia, no alcanzan a dar esa talla.

Con todo y la polarización que provocóen su momemnto, tenían mucho más “punch” las tesis del complot sobre la mafia del poder en su contra que tejió como opositor que la historieta que recetaron ayer desde Palacio Nacional.

Comentarios

Comentarios