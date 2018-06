Pólvora e infiernitos

LA NUEVA DEL ZAPOTILLO: MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS

ACERTIJO. Muy, pero muy lejos, todavía de aclarar el panorama para la obra del acueducto El Zapotillo, el comunicado de prensa enviado ayer por el gobierno del estado.

DUDAS. Muy lejos, porque lo más sustancial de la información es que el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) tomará la estafeta del proyecto que dejó inconcluso una filial de la empresa española Abengoa.

LO QUE FALTA. El punto es conocer las letras chiquitas de lo que acordó ayer el gobierno del estado con la Comisión Nacional del Agua con un dato por encima de todo: ¿cuánto le va a costar al erario la rescisión del contrato a esta empresa? ¿O acaso será de gratis?

LO QUE DICE. El acuerdo fue solicitar a la Comisión Estatal del Agua y al Ayuntamiento de León, a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAL) hacer el análisis técnico, financiero y legal en ambos consejos, para que se inicie la solicitud y proceso de la cesión del título de concesión y del contrato de prestación de servicios al Fonadin por parte de la empresa Abengoa.

ESMERADOS. En serio, ¿tanto tiempo se necesitó para llegar a esta brillante conclusión de parte de las autoridades?

PASITO A PASITO… No deja de sorprender la velocidad de tortuga a la que se mueven las cosas en el gobierno, en cualquiera de sus niveles. Hace varios años ya que Abengoa daba muestras claras que no podía con el paquete. Luego se dijo que si no avanzaba en la construcción del acueducto fue porque no tenía el derecho de vía totalmente liberado.

ENREDOS. En ese ínter, hubo ratificaciones para Abengoa, amagos y advertencias del gobernador Miguel Márquez ante el notorio desinterés de la Conagua para dar una respuesta, vacíos de información que duraron meses, la especulación de que SAPAL podría hacerse cargo del proyecto, la cancelación de cualquier esperanza para concluir el proyecto este sexenio y en las últimas semanas, la reiterada declaración de Márquez de que sí había una luz al final del túnel.

DUDAS. Ahora dicen que se inicia este proceso. Pero sólo inicia. El gobierno no precisa cuánto podría durar ni cuándo el Fonadin retomará los trabajos de construcción del acueducto.

MISTERIO. Es cuestión de ¿días? ¿semanas? ¿meses? Habrá que esperar. Este proyecto vital para León siempre ofrece, literalmente, información a cuentagotas.

LA AUTOCRÍTICA DE DIEGO: LA DEBILIDAD DE LAS POLICÍAS

VAYA. El candidato de la Coalición Por Guanajuato al Frente, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, ya avanzó una línea en la autocrítica que obliga hoy la frágil situación de las corporaciones municipales.

NÚMEROS. Ya lo había esbozado en semanas anteriores, pero luego del asesinato a mansalva de seis policías viales en Salamanca, Rodríguez Vallejo dijo que en el diagnóstico de las causas de este deterioro de la seguridad hay que apuntar el debilitamiento de policías municipales. Hace seis años había 8 mil 500 en todo el estado y hoy se tienen 2 mil menos, es decir, 6 mil 500.

Habló de los sueldos y que una de las Policías que peor pagaban es la de Salamanca.

LA EXTRACCIÓN. El punto es que este municipio, como la mayoría de los del estado, han sido gobernados por el blanquiazul y ahí habría que preguntar qué ha pasado con el liderazgo que ha mostrado el gobernador Miguel Márquez que trae a raya a los ediles de su partido en otros temas pero, al parecer no en un tema toral como el fortalecimiento de las Policías municipales.

PAREJO. Y la cosa tampoco está mucho mejor en municipios como León donde apenas hace unos días, Héctor López Santillana decía que en sus dos años y medio de gestión, había despedido casi los mismos elementos que se habían reclutado, alrededor de 450.

EN CASA. A esto hay que agregar las críticas a la formación exprés de policías leoneses. En esa necesidad de aumentar la cantidad de la tropa, hay un gran riesgo de afectar la calidad de la formación.

CONTRA LAS CUERDAS. En otras palabras, estamos ante un coctel preocupante en el status que hoy tienen las Policías municipales. El diagnóstico dice que es un empleo riesgoso y además mal pagado.

CUESTA ARRIBA. ¿Cómo se puede promover un mayor número de vocaciones en ese entorno? ¿Quién va a motivar a esos próximos alcaldes a invertir en seguridad si se trata de revertir un rezago acumulado en trienios? El panorama es oscuro y aquí no hay manera de echarle la culpa a la Federación.

LA DEL ESTRIBO…

Los estrategas panistas ni se inmutan tras la visita entre azul y buenas noches de Ricardo Anaya a León.

Un mitin que les endilgaron unos tres días antes porque se canceló la visita del aspirante a Oaxaca y que resultó menos concurrido de lo que habitualmente presenta el partido gobernante en el estado.

Dicen los azules que no había razón para echar la carne al asador, que el INE está fiscalizando excesivamente y que es mejor esperar al cierre para echar la casa por la ventana. Que ya los mitines no son tan importantes en las campañas como antes.

Lo cierto es que no se viven los mejores momentos del anayismo en campaña. Y los panistas siguen apostando a la historia. Que hace 12 años López Obrador decía también que tenía la victoria en el bolsillo y al final se la quitaron con un final de foto. La esperanza muere al último.

Por cierto, Anaya departió con algunos privilegiados azules previo a su mitin en el arco de la Calzada. En el domicilio de un pariente de la regidora azul Ana María Carpio se reunieron para charlar con el candidato, excompañeros de legislatura como Juan Carlos Muñoz y Beatriz Yamamoto. También estuvieron los alcaldes, interino, Luis Ernesto Ayala, y con licencia, Héctor López Santillana.

No hubo discursos. Todo informal. Es el último jalón para intentar lo que algunos ven ya con tintes de imposible.

RINCÓN BAJÍO: UNA JOYA DEL TRIENIO BARBARISTA

Increíble la forma en la que en poco tiempo el gobierno de Bárbara Botello Santibáñez, en León, dilapidó el capital político y el enorme bono de esperanza que le otorgó el triunfo contundente en las urnas logrado en julio de 2012.

Entre su frivolidad, la incapacidad de PRI y Verde para poder cogobernar civilizadamente pero por sobre todas las cosas, los tropezones que provocaron los señalamientos de irregularidades y actos de corrupción, aún en boga, llevaron al cadalso la gran oportunidad de la oposición en León para equilibrar el espectro político leonés.

Y en todos estos episodios, lo que ocurrió con la constructora Rincón Bajío que se encargó de las obras de la Ruta del Peatón, merece mención especial.

Hace exactamente cuatro años, tras meses de polémica, quejas, reclamos y retrasos por fin la Contraloría municipal, a cargo de Alberto Padilla (actual secretario particular del alcalde interino Luis Ernesto Ayala), solicitaba a la citada empresa la devolución de 12 millones de pesos que se le habían dado para esas obras que se convirtieron en la piedra en el zapato del gobierno de la alternancia.

Una resolución largamente esperada y reclamada por varios sectores de la sociedad ante un gobierno que trató con excesiva condescendencia a una constructora foránea que desde el principio se mostró irresponsable, indolente y con falta de compromiso.

Y esta obra estaba lejos de ser de las más cuantiosas o importantes del trienio barbarista. Pero sí era de las más vistosas y cuyo retraso tenía una implicación mediática pero sobre todo de daño a la cotidianeidad para transeúntes y comerciantes del Centro Histórico leonés.

Y sin lugar a dudas, el premio a la dejadez lo tuvo el director de Obra Pública, José Martínez Plascencia, quien no se cansó de justificar los retrasos de Rincón Bajío incluso cuando ya la Contraloría había emitido su dictamen.

Por si fuera poco, quedaban en el ambiente las acusaciones del dirigente municipal del Partido Acción Nacional, Alfredo Ling Altamirano, sobre el retraso de las obras en el Centro Histórico y la relación de parentesco entre el representante legal de la empresa, Gustavo Nieto Ramírez y su hijo Andrés Nieto Hernández, prófugo del gobierno del estado, acusado por fraude.

Demasiados puntos oscuros en una obra que no sobrepasaba los 50 millones de pesos de inversión. Una muestra del porqué el cambio tranquilo, se convirtió en pesadilla.

DEBATE LEÓN: CASI TODOS CONTRA SANTILLANA Y ÉL, NI LOS VE NI LOS OYE

Entre el autismo escénico del alcalde con licencia, Héctor López Santillana, las ocurrencias del neomorenista Ernesto Oviedo, los dardos sin respuesta del verde Sergio Contreras y del tricolor Clemente Villalpando, algunos chispazos del de MC, Daniel Malacara, y la vacuidad de Óscar Martínez y la perredista, María Guadalupe Torres Rea, el debate de candidatos a la alcaldía de León, cumplió las expectativas: la intrascendencia total.

Y si a eso le agregamos la pachorra y la poca imaginación ya consolidada del Instituto Estatal Electoral en el formato del debate en un escenario totalmente retro, el resultado no es muy halagüeño.

Desde luego que el número de contendientes impide que el formato más dinámico exija a los candidatos. Siete son demasiados para pensar en un contraste de ideas dinámico y más si el perfil de los contendientes es tan pobre.

El alcalde con licencia, Héctor López Santillana, fue el más feliz de todos. La dispersión y desnivel como oradores de sus oponentes, le permitió apurar el trago amargo sin mayores complicaciones. Aplicó la clásica: “ni los veo ni los oigo”.

Sergio Contreras del Verde y Clemente Villalpando del PRI fueron los que mejor articularon sus cuestionamientos. Mostraron dominio de los temas y lanzaron algunos dardos que dieron en el blanco.

La monotonía del debate sólo se sacudía con la locuacidad de Ernesto Oviedo que dijo como 10 veces que López Santillana es un conchudo y en plan de golpeador callejero, sacó cartulinas que nadie sabía bien a bien a que se refería. Otro, cuyos votos hay que acreditarlos a la marca.

El problema para los dos que se esforzaron es que se perdieron en el letargo del resto de las intervenciones. López Santillana los ignoró olímpicamente y continuó su monólogo de campaña como si en verdad asumiera que el candidato de hace tres años era Héctor López y hoy es Santillana y todos perdimos la memoria de sus promesas incumplidas, por encima de todas, aquella de “defenderé tu seguridad como la de mi familia”.

El alcalde con licencia escurrió el bulto de los ataques en el debate y se mantiene en su burbuja. En su zona de confort, colgado de la soberbia de la marca PAN, pero ojalá lo reconozca, no de sus resultados.