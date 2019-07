Pólvora e infiernitos

Aumento al transporte: simulación o presión real

UNA MÁS. Dicen que la mula no era arisca. La hicieron. En un país donde las teorías de la confabulación son tan habituales, transportistas y autoridades leonesas siembran en terreno fértil para el complot.

HASTA LA COCINA. Los transportistas, en voz de su aguerrido y provocador representante Daniel Villaseñor, se quieren despachar con la cuchara grande y solicitan un incremento de 3 pesos a la tarifa de pago en efectivo. Es decir de 11 se iría a 14 pesos.

LA DANZA. El Municipio, a través de la Dirección de Movilidad, quiere verse benévolo con los usuarios y otorgar sólo un peso de aumento para dejarla en 12. Las posiciones parecen irreconciliables porque Villaseñor advierte que eso dicen sus costos y que de ahí no se van a mover. El Municipio dice que no pueden ir por el todo o nada.

FINAL PREDECIBLE. Y en ese contexto, los malpensados creen que todo es una simulación y que no hay tal confrontación. Que cada quien juega su papel en este juego en el que al final habrá una solución intermedia (entre 12 Y 13 pesos) en la que el Municipio querrá aparecer como el paladín de los sufridos usuarios y los transportistas como los malvados que sólo querían jalar agua para su molino.

CON TODO. Desde luego que es un exceso, por decirlo elegantemente, pretender un aumento de más del 25% como al que aspiran los transportistas. Daniel Villaseñor anda desatado. Hace unos días, asumió el rol del papa regañón en la comisión mixta tarifaria.

¿QUÉ TAL? La noche del miércoles se difundió un video en el que cuestiona la queja de los choferes que dicen, ganan poquito y argumenta que no es que ganen lo suficiente sino que tienen “una amante” y que así no se puede.

ADIVINA, ADIIVINADOR. Mientras eso ocurre, el priista Alfonso Orozco hizo berrinche y abandono una reunión, exigiendo la presencia del alcalde. El incremento está cerca, el show en marcha, los actores en su papel y los usuarios aguardando para ver cómo viene el sablazo.

MUNICIPIOS: OTRA DE ENCUESTAS… ADVERSAS

LLÉVELA, LLÉVELA. Nomás para que quede claro que cada encuesta es un mundo, después del sondeo que pone a Héctor López Santillana en el top de los alcaldes del país, ayer la empresa Massive Caller difundió su sondeo en torno a la percepción de la inseguridad en un centenar de ciudades y resulta que ninguna de Guanajuato está en las primeras 67 con menor percepción de inseguridad.

RANKING GUANAJUATENSE. De hecho a los que les va peor es al de León, quien aparece en el lugar 93, y a Ricardo Ortiz de Irapuato en el lugar 94. En el lugar 82 está Elvira Paniagua de Celaya y en el 86, Beatriz Hernández de Salamanca, la tercera peor calificada.

MUY LEJOS. Los Municipios con menor percepción de inseguridad son los de Mérida, Guasave, Tepic, Los Cabos, Ensenada, Pachuca, La Paz, Puerto Vallarta, Gómez Palacio y Torreón. Todo depende del cristal y el sonde con el que usted quiera leer su entorno.

LA DEL ESTRIBO…

En Morena Guanajuato, donde la mano derecha nunca sabe lo que hace la izquierda, la insubordinación sigue a la orden del día.

Desoyendo el pronunciamiento de la dirigente estatal Alma Alcaraz, quien hace unas semanas emitió un comunicado en el sentido de que la única voz autorizada para hablar de temas del partido es ella en el comité estatal, el vocero Cuauhtémoc Becerra convoca hoy a una rueda de prensa en la que el protagonista central será el diputado federal Miguel Angel Chico.

Estarán dos miembros más del comité estatal: Enrique Alba y Ricardo Bazán, así como Aurelio “Chachis” Martínez. Todos, son del ala contraria a Alma Alcaraz. En Morena Guanajuato, cada quien hace lo que le pega su gana.

La intensa década de Bárbara Botello: el ocaso de un liderazgo

En tan una década, Bárbara Botello Santibáñez ha vivido como pocos políticos, la intensidad, los frutos y las desventuras de la política. Del paraíso al infierno con escala en el purgatorio en la política y mostrando las múltiples facetas que puede generar la vida pública.

Un día como hoy en 2009, Botello se tenía que conformar con un segundo lugar en la elección de alcalde en León pero 3 años después, en 2012 se aprestaba a dar un campanazo que resonó en todo el país al derrotar a Miguel Angel Salim y terminar de esa manera con la hegemonía de 24 años de gobiernos panistas en León.

Y mire, lo que son las cosas, hoy a 10 años de aquella intentona que resultó fallida y de la segunda, que fue exitosa la abogada leonesa vive el lado oscuro de ese terreno tan fangoso: enfrentar la prisión así haya sido por unos días y un proceso penal por irregularidades en su mandato en una telenovela en la que sin duda, se volvió una obsesión para algunos panistas, en lo particular para el exgobernador Miguel Márquez.

Pero además, al cumplirse 10 años de su participación en aquel proceso electoral, podemos ahora sí cerrar un capítulo que no deja de ser trágico para el PRI como fuerza opositora en León.

Con todos los malquerientes que la abogada leonesa tiene fuera y dentro del PRI, en su larga hegemonía en León, el PAN no ha enfrentado antes y está por verse cuándo la pueda tener después, una adversaria del calibre de Botello.

Fue ama y señora de su partido. Hace 10 años le ofreció una batalla digna a Ricardo Sheffield y pudo colocar 4 regidores en el cabildo, uno de ellos, el actual presidente del Consejo Coordinador Empresarial José Arturo Sánchez Castellanos que como muchos otros abrazó y renegó del barbarismo en unos cuantos años.

Botello literalmente se adueñó del PRI leonés, cuando hizo mancuerna con Miguel Chico en 2007. De 2009 a 2012 vivió su clímax para hacer y deshacer a su antojo. El Verde, oh paradojas, fue el catalizador de la hegemonía barbarista. Ambos ganaron León y ambos perdieron León.

Pero el declive espectacular de Botello comenzó sin que ella se diera cuenta con su estilo de gobernar. Lo que sucedió de 2015 a 2018 fue el armado de la contraofensiva legal y política en su contra. Con argumentos legales pero con la caballería en su contra. El consuelo que le queda es que la ejecución del golpe final fue condescendiente pero golpe al fin. Terminó el suplicio tras una década intensa, pasional. De rompe y rasga.

Los terrenos que pisa la Guardia Nacional

Lejos de los pronunciamientos políticos, de la anunciada renovación moral de la 4T, de la estridencia del golpe de timón, el ciudadano común que sufre los efectos de la delincuencia, también común y no la de las balaceras ni de los homicidios dolosos sino la de los asaltos a plena luz del día, las riñas campales frente a su domicilio y los robos impunes en su vivienda tiene su propia percepción del arribo de la Guardia Nacional.

Mientras, en medio de un gran despliegue de seguridad, aterriza en el corazón de Villas de San Juan, levantando una polvareda un helicóptero que traslada a un mando militar en León que viene a supervisar el predio donde se asentará la Guardia, los vecinos ven su propio rayo de esperanza.

“Por fin podremos ver algo en ese terreno. Estamos hartos de las batallas campales, de los asaltos, de los chavos que se drogan y que no aparezca la policía. Algo van a construir por fin”.

Es la voz de Juan de Dios González, un hombre que vive justo frente al predio en donde ayer estuvo el general Homero Mendoza, enviado del Estado Mayor Presidencial quien estuvo en León acompañado de un enviado de la Guardia Nacional.

El despliegue de decenas de soldados en este conjunto habitacional ubicado al poniente de la ciudad, en uno de los polígonos de pobreza más preocupantes de la ciudad, la colocación de banderas rojas, la restricción del paso vehicular y peatonal llamaron la atención de los habitantes.

Su preocupación es genuina y no les falta razón. Este es uno de las zonas más inseguras de la ciudad. Lo dicen los reportes de incidencia delictiva y lo testifican los vecinos que rebaten a la autoridad. Lamentan que la Policía municipal brille por su ausencia.

Por eso, no celebran que ahí se asiente la base de la Guardia Nacional en tanto este cuerpo de seguridad represente una esperanza para inhibir el delito sino simplemente porque la escenografía cambia. Ni siquiera tienen idea de los alcances de la actuación de la Guardia, como no lo saben muchos.

Pero por lo pronto, el General Mendoza ya recibió luz verde para iniciar la mudanza a León, como pasará en las bases de otros municipios.

Es en estos casos, con un simple recorrido no exhaustivo en los bordes de un polígono de pobreza donde se pueden confirmar las dudas de la famosa policía de proximidad, cercana a los habitantes de una colonia, pronta y eficaz en su respuesta.

Los que no saben si la Guardia podrá hacer algo por su seguridad pero por lo pronto están ciertos que su Policía local no ha estado a la altura de las circunstancias.