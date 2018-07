Pólvora e infiernitos

ELECCIÓN DOMINICAL: LOS MÁS VOTADOS Y LOS MÁS DESAIRADOS

SALDOS. Todavía con datos del PREP y a la espera de los cómputos, la elección del domingo pasado dejó al candidato de la Coalición Por Guanajuato al Frente, Diego Sinhué, como el de más alta votación entre los candidatos de su partido y a Ricardo Anaya como el de peor cosecha.

DEL OTRO LADO. Mientras tanto, en la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, se confirmó como el preferido de los electores al lograr un mayor número de votos que Ricardo Sheffield, candidato a la gubernatura que casi está a la par con la candidata al Senado, Martha Lucía Mícher Camarena.

CONTRASTES. En el caso del PRI, el candidato presidencial José Antonio Meade fue el más votado, aunque hay que acotar que el candidato a la gubernatura Gerardo Sánchez y la candidata al Senado, Azul Etcheverry, sus sufragios los lograron sólo bajo las siglas tricolores porque aquí no hubo alianza.

A LA BAJA. Respecto al Verde, como le decía ayer, al candidato a la gubernatura, Felipe Arturo Camarena, no le fue muy bien pues recibió menos votos que el candidato al Senado, Víctor Hugo Pineda, y los candidatos a diputados federales de este instituto político en la entidad.

ÉXITOS Y FIASCOS AZULES, MORENOS Y TRICOLORES

ARRIBA. El virtual ganador de la elección por la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, superaba el millón 36 mil votos con lo que obtuvo 220 mil sufragios más que el candidato presidencial Ricardo Anaya.

FRACASOTOTE. Este mismo fenómeno se repitió en las otras ocho entidades donde hubo elecciones para gobernador. En todas ellas, el candidato a la gubernatura postulado por el Frente PAN-PRD-MC obtuvo más votos que Anaya quien resultó un fiasco mayor que Josefina Vázquez Mota.

AÚN HAY MÁS. El queretano, con 815 mil votos, tenía en el PREP menos votos que los 851 mil de los candidatos a diputados federales y los 867 mil de los que serán senadores.

SAL A LA HERIDA. De hecho, en León, Anaya obtiene 299 mil votos, apenas 11 mil más que los 288 mil que tenía Héctor López Santillana quien sólo fue postulado por el PAN. Diego Sinhué superó ampliamente a ambos con sus 324 mil sufragios.

EUFORIA. Del otro lado de la moneda, la Coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, con sus 606 mil votos, duplicó la cosecha de hace 12 años que fue de 300 mil y redujo la diferencia respecto a Anaya a sólo 200 mil sufragios, algo inédito para su causa en las dos intentonas anteriores. En contraparte, Diego Sinhué duplicó la votación de su rival más cercano, Ricardo Sheffield, que tuvo 505 mil votos.

EN LA ZAGA. El candidato a la gubernatura tuvo 100 mil votos menos que el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador y apenas superaba con menos de 2 mil a la virtual senadora Martha Lucía Mícher Camarena que tuvo 503 mil, muchísimos más que los menos de 100 mil que obtuvo cuando fue candidata perredista a la gubernatura en 1995.

REZAGADO. Si tomamos como referencia León, municipio de donde son originarios Sheffield y el candidato a la alcaldía Ernesto Oviedo, en esta plaza López Obrador logró 123 mil votos por 108 mil de ‘Malú’ Mícher, 106 mil de Sheffield y apenas 90 mil de Ernesto Oviedo. Con razón no querían sacar a campaña a este último.

AVERNO TRICOLOR. Respecto al PRI, Gerardo Sánchez tuvo con sus 266 mil, 6 mil menos que la candidata al Senado, Azul Etcheverry, aunque la mayor cosecha fue de los candidatos a diputados tricolores con 276 mil sufragios.

COMPARACIONES… En León, Gerardo Sánchez (51 mil 260) obtuvo menos que el candidato a alcalde Clemente Villalpando (56 mil), los candidatos a diputados federales (59 mil 85) y Azul Etcheverry, que fue la que más votos logró con 64 mil aunque de poco le sirvieron para ganarle a ‘Malú’ Mícher.

NADA DE NADA. En el caso del Partido Verde, Felipe Camarena con sus 143 mil votos obtuvo menos que los candidatos a diputados federales (152 mil), el candidato al Senado (160 mil) y los candidatos a alcaldes (171 mil).

PARA ACABARLA. Incluso el candidato independiente a la Presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón, ‘El Bronco’, con sus 186 mil votos, superó ampliamente a Camarena en Guanajuato.

COLOFÓN… En lo particular, en León, Felipe Camarena (34 mil) obtuvo menos votos que el candidato a alcalde Sergio Contreras (56 mil).

PRI Y VERDE: NARIZ CON NARIZ EN LEÓN

AL CORTE. Ayer, poco después de las 11 de la noche, con un avance del 64% del cómputo oficial, en la elección municipal de León, Héctor López Santillana tenía 215 mil votos como vencedor de la contienda.

EXALIADOS. Pero la nota no era esa sino la batalla cerrada que libraban PRI y Verde por el tercer lugar. El conteo arrancó con el Verde arriba con una diferencia que oscilaba entre los mil 500 y los 2 mil votos.

NÚMEROS. Al cierre de esta columna, el tucán tenía 41 mil 754 sufragios por 40 mil 410 del tricolor, es decir una ligera ventaja de mil 344 votos pero más de 600 casillas por computar.

HAGAN SUS APUESTAS. El final del conteo será de foto. La diferencia es que el que quede en tercer lugar se llevará 2 regidores y el que quede en cuarto, sólo 1.

PRI, MÁS CARAS DEL DESASTRE

UNA MÁS. Más datos para medir la debacle del PRI en Guanajuato. Por primera vez en la historia, el PRI no tendrá un senador guanajuatense en la Cámara Alta. No sólo eso. Tampoco tendrá un solo diputado federal. Ni de mayoría, porque no ganó ningún distrito ni plurinominal porque nadie alcanzó lugar.

ESPECULEMOS. En el Congreso local, el panorama es desolador para la siguiente legislatura, pues el PRI quizá sólo alcance tres curules. Hugo Varela la salvará de milagro. Todavía pendiente de los cómputos, un escenario podría ser el PAN con 19 curules, 5 para Morena (1 de mayoría y 4 ‘pluris’), 3 para cada uno de PRD (2 de mayoría), PRI y Verde; quizá 2 para Nueva Alianza y una para Movimiento Ciudadano. La cosa puede variar pero déjelo ahí en el tintero por favor.

LA DEL ESTRIBO…

De pronto, el gobernador Miguel Márquez se quiso poner dicharachero y entre risas y regaños a los reporteros anunció el retorno de Paulo Bañuelos.

El mandatario estatal Miguel Márquez dijo que se trata de una “reactivación” del virtual ganador de una diputación local pues será una suerte de asesor del gobierno del estado ante la emergencia por lluvias que enfrenta en alguna zona del estado.

“Esa ya será decisión mía y la puedo hacer a la hora que guste”, dijo mientras hacía malabares verbales para tratar de explicar la calidad del retorno de Bañuelos.

GERARDO SÁNCHEZ Y GERMÁN MARTÍNEZ: APRENDER DEL PASADO

Dice una frase muy conocida que quien no conoce la historia está condenado a repetirla y eso aplica en la política y a nuestros políticos. Aquí recordamos algunas estampas de personajes disímbolos: uno que se volvió a tropezar con la misma piedra y otro más que logró pasar del infierno a la gloria en 9 años.

Hace exactamente 9 años, Germán Martínez Cázares renunciaba a la dirigencia nacional del PAN luego de una de las jornadas más estrepitosas para su partido en los comicios de 2009.

El PAN perdió 5 de 6 gubernaturas y pasó de ser la primera fuerza política en San Lázaro a ser la segunda minoría.

Y mire lo que son las cosas, ahora Germán Martínez, tras una de las cabriolas más espectaculares que se recuerden en materia de transfuguismo político, está del otro lado de la moneda como parte del bloque de personajes que apoyó a Andrés Manuel López Obrador cuando antes lo combatió ferozmente.

Alguna vez, Martínez Cázares, que en su tiempo fue uno de los calderonistas empedernidos, llamó en su momento a “guanajuatizar México”. Hoy, con el calderonismo arrinconado tras este proceso electoral, Germán está a buen resguardo.

En el lado oscuro tenemos al candidato del PRI a la gubernatura, Gerardo Sánchez García, quien hace unos días sorprendió a muchos tras escurrir el bulto del desastre electoral del PRI. Culpó a todos menos a su estrategia y su perfil.

La realidad es que no debería sorprendernos. Porque hace exactamente tres años hizo lo mismo para exculpar a Santiago García López de los malos resultados de esa elección de 2015.

Toda la culpa la tuvo la operación política dictada por Miguel Márquez el día de la elección que hizo añicos la estrategia diseñada por el priismo guanajuatense. Y para castigar el ‘mapachismo’ azul y su impacto en el

maltrecho tricolor, Sánchez García tiró línea a los priistas: romper con el gobierno del estado y no establecer ningún tipo de acuerdo o contacto con el panismo gobernante.

Le suena familiar el deslinde. Menos mal que Santiago García pudo saltar del barco cuando apenas comenzaba el naufragio.

VICENTE FOX, CONVERTIDO EN SEDITA

Un video que el expresidente Vicente Fox Quesada subió a su cuenta de Twitter, ayer por la tarde, se convirtió en la comidilla del día en redes sociales. El expresidente fue objeto de todo tipo de ironías tras su felicitación al ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

Sus malquerientes se regodearon al ver la transformación del exmandatario que en campaña fue implacable y mordaz en contra del tabasqueño a quien le llamaba ‘Lopitos’. Una remembranza de sus tiempos de gobernador y precandidato presidencial cuando se refería a Ernesto Zedillo como ‘Zedillín’.

El cambio de tono del guanajuatense fue interpretado más, que como una muestra de madurez, como una exhibición de temor ante lo que se viene para él. Por lo menos, lo que ya le ratificó ayer el propio López Obrador quien agradeció el gesto de Fox aunque le recordó que, sea como sea, él y los expresidentes ya no tendrán pensión.

El exmandatario se justificó. Dijo que en campaña es normal que se digan muchas cosas y que todos “le pongan crema a sus tacos”. Dijo que deseaba que el próximo presidente de la República le callara la boca.

Ya no hubo advertencias de que estamos próximos a convertirnos en Venezuela. Seguramente se vio en el espejo y recordó las enormes expectativas que generó hace 18 años tras su triunfo en las elecciones.

El gran revuelo que provocó su llegada a Los Pinos y el cúmulo de promesas que traía a cuestas. Justo hace un año, en una visita a Chiapas, un ciudadano de ese estado lo increpó en la vía pública en un video que se hizo viral.

“Nos fallaste. Pudiste matar al PRI y lo dejaste vivo. Fuiste cómplice con ellos, es una lástima porque yo voté por ti en el 2000”, le dijo cara a cara.

“Nada más quiero expresarme porque abusas porque sales en televisión. Dejaste a deber mucho, mataste a la transición con tu inutilidad. Lástima de nosotros (los mexicanos), porque te seguimos manteniendo”, le recriminó, ante un Fox que aguantó cruzado de brazos.

Hoy, muchos de los que votaron por Fox quizá ahora lo hicieron por López Obrador en una demostración clara de que en este país: la esperanza siempre tendrá forma de resucitar.