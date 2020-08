Pólvora e infiernitos

Me lo voy a poner (el cubrebocas) cuando no haya corrupción. Hagamos ese acuerdo. Vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para ponerme mi tapaboca para que ya no hable”. Andrés Manuel López Obrador

La historia dirá y juzgará si el presidente pagará algún costo político-electoral por lo que está representando no sólo su resistencia a usar cubrebocas sino la contradicción con el discurso y práctica de muchos de sus correligionarios gobernantes. Lo de menos es ese costo. Las autoridades en nuestro país no predican con el ejemplo.

Mención aparte merece la posición asumida por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, no sólo porque en lo general ha tratado en lo general de alejarse de posiciones radicales sino porque dos de los integrantes de la Alianza Bajío Centro Occidente (Francisco Domínguez, de Querétaro, y Juan Manuel Carreras, de San Luis Potosí) no estamparon su rúbrica en la solicitud de renuncia.

Hay atenuantes, sin duda porque no pertenecen a la misma Alianza Federalista. No estaban obligados a hacerlo. Adicionalmente, Carreras es el actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y sumarse a la rebelión, hubiese representado una ruptura absoluta de los puentes de diálogo.

Mientras tanto, Domínguez es el presidente de la Alianza de Gobernadores del PAN (GOAN) y aplica el mismo argumento que con Carreras. Podríamos incluso pensar, tratando de abonar a los rebeldes que ambas posturas estuvieron fríamente calculadas. No lo sabemos.

Tampoco firmaron la carta los gobernadores azules Antonio Chavarría, de Nayarit; Carlos Mendoza, de Baja California Sur; Mauricio Vidal, de Yucatán; y Carlos Joaquín González, de Quintana Roo.

De cualquier manera, no ha sido habitual ver al gobernador Diego Sinhue en plan retador con la 4T. Hasta el momento, lo más memorable, aquél encontronazo por el tema de seguridad de hace algunas semanas, cuando Rodríguez Vallejo parecía dejar claro que escogería sus causas.

Ahora decide sumarse al bloque federalista y deja a un lado la prudencia que lo había caracterizado. Sorprende también porque él ya había pintado su raya con el semáforo de la pandemia al decir desde finales de mayo que Guanajuato tendría su propio semáforo.

La polémica por el semáforo vuelva a reciclarse y Guanajuato ratifica que se queda con el suyo. Como referencia basta citar que Claudia Sheinbaum en la ciudad de México decidió quedarse en color amarillo sin necesidad de sumarse a ningún bloque.

Quizá haya algunas cosas que Diego Sinhue apreció en lo corto para decidir sumarse a la polarización. Veremos si logran algo a través del endurecimiento de una posición.

Desde afuera, lo que se desea es que no sea un salto al vacío y que el lance sea provechoso para los ciudadanos, que los contrapesos sean útiles para la gente y no solo grilla.

Ya sabemos cuál será la consecuencia de ponerse los guantes frente a la Federación, más en una política como la de nuestro país, revanchista y acostumbrada al ojo por ojo.

Se fue julio que quedará registrado como un mes oscuro para Guanajuato por la pandemia por Covid-19 y la violencia.

Es el segundo estado con más casos activos del país y uno de los cuatro con más casos acumulados. León también vivió un mes amargo porque se mantiene como la ciudad con más casos activos de Covid-19 del país y cierra el mes con más de 80 homicidios dolosos.

LAS MUJERES PRESAS POR ABORTAR: A UNA DÉCADA DE LA POLÉMICA

Qué tanto ha cambiado en Guanajuato el entorno para las mujeres a 10 años de que estalló en la entidad el escándalo por las mujeres presas por abortar, uno de los eventos que marcó el agitado sexenio de Juan Manuel Oliva en Guanajuato.

Apenas en mayo pasado cuando se discutían dos iniciativas pro-aborto en el Congreso local, la líder del colectivo Las Libres Verónica Cruz (la misma que hace una década, encabezaba el activismo) ofrecía un panorama muy claro de lo que ha ocurrido en la última década.

Dijo que Las Libres registraron 138 casos de mujeres criminalizadas en el estado cuyos testimonios fueron recuperados aunque en ese caso, pocos casos llegaron a la cárcel.

En un foro legislativo, comentó que fue en 2010 cuando se dio el caso de las nueve mujeres presas que fueron liberadas tras ser acusadas por homicidio en razón de parentesco.

Durante su exposición, Cruz Sánchez dijo que el problema de la criminalización del aborto en Guanajuato no está en la procuración y administración de justicia sino en los hospitales públicos.

Defendió el trabajo de médicos, trabajadoras sociales y enfermeras que no son mayoría los que llaman al Ministerio Público para acusar un presunto caso de aborto sino que son ciertos prestadores de servicios de salud.

Hace tres años, el entonces gobernador Miguel Márquez respiró hondo luego de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación en contra de las Mujeres (Conavim) rechazó declarar alerta de género en Guanajuato,

“Con ley o sin ley las mujeres van a acceder al aborto, pero no es responsabilidad nuestra, es responsabilidad del Estado. Sin embargo, nos queda claro que la despenalización social va a ser más rápida para que las leyes restrictivas se eliminen porque ya no van a tener opción”.

A una década de aquel caso polémico, el rechazo en Guanajuato desde el sistema PAN se mantiene aunque el entorno legal ha mejorado. No lo suficiente todavía para el tamaño de los desafíos.

LA REBELDÍA DE LOS GOBERNADORES: ¿LA VICTIMIZACIÓN DE LÓPEZ GATELL?

No parece una apuesta muy afortunada la ruta de la confrontación que decidieron tomar nueve gobernadores del país el pasado viernes al solicitar la renuncia del subsecretario de Salud federal, Hugo López Gatell.

Por lo menos no lo es para sus gobernados. Para la causa que ellos abrazan, quién sabe. Por lo pronto, que se haya bajado el mandatario chihuahuense Javier Corral por lo que argumentó y lo que representa él mismo como el gobernador con más empaque y colmillo que hoy tiene el PAN, deja mal parada la rebelión. Hay otros que no se sumaron de antemano que también debilitan la resistencia.

No es lo mismo que los gobernadores del país se rebelen contra el pacto fiscal, que pidan más recursos, que reclamen el asistencialismo de las 4T y estrategias de política pública a que pidan en bloque la renuncia del funcionario del momento, el más mediático y que es estandarte del gobierno lopezobradorista para atender la emergencia.

Sorprende en verdad que los gobernadores se hayan ido contra la persona en vez de seguir cuestionando, las estrategias, las inconsistencias del discurso, las malas cuentas y tantas cosas que pueden criticar de lo que el gobierno federal ha hecho para enfrentar la pandemia.

López Gatell y su bagaje técnico han sucumbido una y 10 veces ante las ocurrencias y el franco rechazo de su jefe para seguir las más mínimas acciones para combatir la pandemia.

¿Por qué los gobernadores lo convierten en mártir y víctima, pidiendo su renuncia a sabiendas de que López Obrador no piensa cambiarlo y ahora con menos razón?

No sabrán que sólo activarán el respaldo al subsecretario de parte de las fuerzas vivas de la 4T.

Si los gobernadores piden nuevo pacto fiscal y más recursos, están en su papel. Hay números y cifras que los respaldan. Es lo menos que los ciudadanos, aquellos que no son ni incondicionales ni críticos por sistema, esperan de ellos.

Pero ir por la cabeza de un funcionario, significa hoy entrar en el mismo juego de confrontación y reparto de culpas, que le gusta al gobierno federal. Ya sabemos que el presidente nunca ha sido un político conciliador. Lo suyo es polarizar, pintar su raya, repetir sus obsesiones, sus muletillas ¿por qué los gobernadores deciden quemar naves ya contra uno de sus interlocutores?

Sí claro. Debe haber razones de peso y algunas quizá no las hagan públicas. No gustó la actitud del subsecretario de Salud que llegó el jueves a la reunión con gobernadores con la espada desenvainada y amagando a los mandatarios estatales con sanciones si no acataban las directrices federales para combatir la pandemia.

Podrán ser entendibles y hasta justificables las razones que esgrimen los gobernadores. Solo ellos saben si tienen un as bajo la manga. No se ve ninguna ganancia política y al contrario, se confirman como los villanos para la 4T en su batalla por el federalismo.

López Gatell se ha enredado muchas veces en contradicciones y su credibilidad va a la baja. El caso que le hacen los gobernadores incluida la de la ciudad de México, es ilustrativo.

¿Pero cuál será la utilidad para ponerle esa etiqueta de villano favorito? Ahora, si ya decidieron ir por él, por lo menos los gobernadores tendrían que asegurarse que todos se suman, que nadie se pandea y que no habrá fisuras.

Nada alegra más a su adversario que ver a un bloque que se cuartea a las primeras de cambio. De por sí, los priistas están en su mayoría con el presidente y solo 2 se sumaron al bloque, panistas y aliados no pueden permitirse esos deslindes que los debilitan. Así no.